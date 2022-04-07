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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Запеканки Запеканка с овощами
  • 7 апреля 2022, 14:27
  • 5786

Запеканка из свежей капусты

Рецепт: Запеканка из свежей капусты

Очень вкусная капустная запеканка! Абсолютно самостоятельное, сытное блюдо!

Категория: Горячие блюда Запеканки Запеканка с овощами

Ингредиенты для «Запеканка из свежей капусты»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1445.1 ккал 		белки
69.5 г 		жиры
58.6 г 		углеводы
158.9 г
100 г блюда
ккал
98.3 ккал		 белки
4.7 г		 жиры
4 г		 углеводы
10.8 г


Рецепт «Запеканка из свежей капусты»:

1. Капусту мелко шинкуем. Отправляем в кипящею воду, доводим до кипения и варим 5-6 минут. Сливаем воду.
2. Лук мелко нарезаем, обжариваем на растительном масле до золотистости.
3. К капусте добавляем жареный лук, соль, специи, яйца, перемешиваем. Затем вводим манную крупу, еще раз перемешиваем.
4. Форму (20*30) я смазала растительным маслом и присыпала манкой. Укладываем капустную массу в форму, разравниваем.
5. Отправляем в разогретую до 180С духовку на 30 мин, затем достаем присыпаем натертым твердым сыром и еще на 10-15 мин. в духовку.
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На завтрак / На обед / На полдник / На ужин На обед : На второе На полдник На ужин : На горячее Специальное питание : Вегетарианское питание

Теги: второе обед полдник ужин

Вкусы: бесподобный

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Запеканка из свежей капусты
Рецепт: Запеканка из свежей капусты

Очень вкусная капустная запеканка! Абсолютно самостоятельное, сытное блюдо!

Ингредиенты для «Запеканка из свежей капусты»:

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Комментарии и отзывы

очень и очень вкусная запеканочка)а если не с белокочанной(делала всякие варианты), а с пекинской капустой - абсолютная нежнятина и ошпаривать не надо спасибо большое за рецептик
Благодарю Очень рада, что рецепт понравился!
Очень вкусно!!! Сейчас буду готовить уже 2-й раз
Большое спасибо! Очень рада, что рецепт понравился
Думаю, вкусно будет! А холодная она как - вкусная?
Холодноя тоже вкусная) Но я подогреваю, в сковородку наливаю немного водички и на медленном огне под крышкой
Если капусту не отваривать, то что будет с запеканкой?
Я этот рецепт сама составляла и первый раз не отваривала, а просто кипятком залила. Совсем не вкусно получилось, капуста была сырая, хрустела и разваливалась. Так что, если будете готовить, то не поленитесь, отварите
Это очень , очень вкусно . Очень сытное блюдо . У нас на работе готовят , только немножко другое исполнение .
Чем у вас отличается? Очень интересно.
Ответ для nezabudka068
А как у вас готовят? Расскажие, пожалуйста
Добрый день !!! Сразу скажу , что пропорций не знаю.
Шиткуется мелко капуста , посолить , помять пусть пустит сок. Делаем заливку : яйца , сметана , немножко муки и соды .яйца перемешать со сметаной добавить муку и соду . Капусту выкладываем вместе с соком в глубокую форму для запекания , форму смазать слив. маслом залить заливкой и ставим в духовку . Температуру и время не знаю. Но это очень вкусно.
Благодарю
вкусно, как пирог вышел
Замечательная запеканка! Просто, вкусно и полезно.
Благодарю
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