Очень вкусная капустная запеканка! Абсолютно самостоятельное, сытное блюдо!
- 7 апреля 2022, 14:27
- 5786
Запеканка из свежей капусты
Ингредиенты для «Запеканка из свежей капусты»:
- Капуста белокочанная / Капустa — 1 кг
- Лук репчатый — 1 шт
- Яйцо куриное — 2 шт
- Соль — 2 ч. л.
- Специи (у меня черный перец и сушеный сельдерей) — 1 ч. л.
- Масло растительное (для жарки лука) — 3 ст. л.
- Крупа манная — 5 ст. л.
- Сыр твердый — 100 г
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1445.1 ккал
|
белки
69.5 г
|
жиры
58.6 г
|
углеводы
158.9 г
|100 г блюда
|ккал
98.3 ккал
|белки
4.7 г
|жиры
4 г
|углеводы
10.8 г
Рецепт «Запеканка из свежей капусты»:
2. Лук мелко нарезаем, обжариваем на растительном масле до золотистости.
3. К капусте добавляем жареный лук, соль, специи, яйца, перемешиваем. Затем вводим манную крупу, еще раз перемешиваем.
4. Форму (20*30) я смазала растительным маслом и присыпала манкой. Укладываем капустную массу в форму, разравниваем.
5. Отправляем в разогретую до 180С духовку на 30 мин, затем достаем присыпаем натертым твердым сыром и еще на 10-15 мин. в духовку.
Комментарии и отзывы
1 мая Сивцова Наталья #
4 мая kristina pakhomovaa # (автор рецепта)
16 апреля ksks ne #
20 апреля kristina pakhomovaa # (автор рецепта)
10 апреля bogomolova tatjana #
10 апреля kristina pakhomovaa # (автор рецепта)
10 апреля magikkanc #
10 апреля kristina pakhomovaa # (автор рецепта)
9 апреля nezabudka068 #
9 апреля Таня2018 #
10 апреля kristina pakhomovaa # (автор рецепта)
10 апреля nezabudka068 #
Шиткуется мелко капуста , посолить , помять пусть пустит сок. Делаем заливку : яйца , сметана , немножко муки и соды .яйца перемешать со сметаной добавить муку и соду . Капусту выкладываем вместе с соком в глубокую форму для запекания , форму смазать слив. маслом залить заливкой и ставим в духовку . Температуру и время не знаю. Но это очень вкусно.
11 апреля kristina pakhomovaa # (автор рецепта)
9 апреля alenanat #
7 апреля VeVeTa Tuk #
8 апреля kristina pakhomovaa # (автор рецепта)
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