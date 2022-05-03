Это так вкусно, что на завтрак точно не останется. Очень вкусно есть ее со сгущенкой, сметаной или джемом.
- 3 мая 2022, 11:56
- 4766
Творожная запеканка без муки
Ингредиенты для «Творожная запеканка без муки»:
- Творожная масса (сладкая) — 180 г
- Яйцо куриное — 3 шт
- Крахмал кукурузный — 15 г
- Сахар — 1 ч. л.
- Йогурт — 80 г
- Миндаль (лепестки) — 10 г
- Сахарная пудра — 10 г
Время приготовления:
Количество порций: 5
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
762.6 ккал
|
белки
54.5 г
|
жиры
48.8 г
|
углеводы
72.1 г
|Порции
|ккал
152.5 ккал
|белки
10.9 г
|жиры
9.8 г
|углеводы
14.4 г
|100 г блюда
|ккал
162.3 ккал
|белки
11.6 г
|жиры
10.4 г
|углеводы
15.3 г
Рецепт «Творожная запеканка без муки»:
К желткам добавить творожную массу, йогурт, сахар, крахмал, взбить.
Белки взбить до устойчивости, добавить к основной массе, аккуратно перемешать силиконовой лопаткой, выложить тесто в форму для запекания, посыпать миндальными лепестками и отправить запекаться в разогретую духовку до 160° на 30-35 минут.
Комментарии и отзывы
вчера в 10:12 dlatehktopishet #
вчера в 16:51 ludmilamostova # (автор рецепта)
4 мая funtik5 #
позавчера ludmilamostova # (автор рецепта)
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