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Версия для печати Рецепты Выпечка Блины, оладьи, сырники
  • 3 мая 2022, 11:56
  • 4766

Творожная запеканка без муки

Рецепт: Творожная запеканка без муки

Это так вкусно, что на завтрак точно не останется. Очень вкусно есть ее со сгущенкой, сметаной или джемом.

Категория: Выпечка Блины, оладьи, сырники

Ингредиенты для «Творожная запеканка без муки»:

Время приготовления:

Количество порций: 5

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
762.6 ккал 		белки
54.5 г 		жиры
48.8 г 		углеводы
72.1 г
Порции
ккал
152.5 ккал		 белки
10.9 г		 жиры
9.8 г		 углеводы
14.4 г
100 г блюда
ккал
162.3 ккал		 белки
11.6 г		 жиры
10.4 г		 углеводы
15.3 г


Рецепт «Творожная запеканка без муки»:

Белки отделить от желтков.
К желткам добавить творожную массу, йогурт, сахар, крахмал, взбить.
Белки взбить до устойчивости, добавить к основной массе, аккуратно перемешать силиконовой лопаткой, выложить тесто в форму для запекания, посыпать миндальными лепестками и отправить запекаться в разогретую духовку до 160° на 30-35 минут.
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт / На завтрак На завтрак : Быстрый завтрак / Сытный завтрак На ужин : На десерт

Теги: завтрак

Вкусы: нежный

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Творожная запеканка без муки
Рецепт: Творожная запеканка без муки

Это так вкусно, что на завтрак точно не останется. Очень вкусно есть ее со сгущенкой, сметаной или джемом.

Ингредиенты для «Творожная запеканка без муки»:

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Комментарии и отзывы

Белки до пиков не взбились, но получилось очень вкусно и нежно, автору благодарность!!!!
Спасибо
Только что приготовила вашу запеканку. Очень вкусно получилось! Спасибо!
Отлично!
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