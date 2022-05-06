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Версия для печати Рецепты Десерты Печенье Овсяное печенье
  • 6 мая 2022, 15:59
  • 990

Печенье из овсянки и яблока

Рецепт: Печенье из овсянки и яблока

Вкусное и простое овсяное печенье без белой муки и сахара. В этом рецепте минимум ингредиентов. Сладость печенью придаёт яблоко. Я готовлю такое овсяное печенье очень часто.

Категория: Десерты Печенье Овсяное печенье

Ингредиенты для «Печенье из овсянки и яблока»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
624.3 ккал 		белки
15.9 г 		жиры
25 г 		углеводы
87.2 г
100 г блюда
ккал
208.1 ккал		 белки
5.3 г		 жиры
8.3 г		 углеводы
29.1 г


Рецепт «Печенье из овсянки и яблока»:

Яблоки очистить от кожуры и натереть на мелкой тёрке. Можно использовать яблочное пюре. Смешать яблоки с лимонным соком. Овсяные хлопья перемолоть в кофемолке или блендере. К яблокам добавить хлопья, кокосовую муку, размягченное сливочное масло, соду и соль. Перемешать и убрать в холодильник на 15 минут. Тесто должно стать густым и из него можно руками сформировать печенье. Если этого не произошло добавьте немного овсяных хлопьев. Руки намочить, сделать из теста шарик и сформировать печенье руками или надавив ложкой. Выложить на противень, застеленный пергаментом или на силиконовый коврик. Выпекать печенье 15 мин. при Т 180 гр. (как только зарумяниться можно доставать). Дать печенью полностью остыть.
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт / На полдник На обед : На десерт На полдник На ужин : На десерт Специальное питание : Вегетарианское питание / Для диеты

Теги: печенье сладкое десерт

Вкусы: сладкий

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Печенье из овсянки и яблока
Рецепт: Печенье из овсянки и яблока

Вкусное и простое овсяное печенье без белой муки и сахара. В этом рецепте минимум ингредиентов. Сладость печенью придаёт яблоко. Я готовлю такое овсяное печенье очень часто.

Ингредиенты для «Печенье из овсянки и яблока»:

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Комментарии и отзывы

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