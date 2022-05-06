Вкусное и простое овсяное печенье без белой муки и сахара. В этом рецепте минимум ингредиентов. Сладость печенью придаёт яблоко. Я готовлю такое овсяное печенье очень часто.
- 6 мая 2022, 15:59
- 990
Печенье из овсянки и яблока
Ингредиенты для «Печенье из овсянки и яблока»:
- Яблоко — 150 г
- Хлопья овсяные — 100 г
- Мука кокосовая (можно заменить на овсяные хлопья) — 10 г
- Масло сливочное — 20 г
- Соль — 1 щепот.
- Сода — 0,5 ч. л.
- Сок лимонный — 1 ст. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
624.3 ккал
|
белки
15.9 г
|
жиры
25 г
|
углеводы
87.2 г
|100 г блюда
|ккал
208.1 ккал
|белки
5.3 г
|жиры
8.3 г
|углеводы
29.1 г
Комментарии и отзывы
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: