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  • 28 июля 2022, 1:11
  • 4039

Кабачковые оладьи с творожным сыром

Рецепт: Кабачковые оладьи с творожным сыром

Кабачковые оладьи с творожным сыром, чесноком и зеленью - вкусное, сытное и ароматное летнее блюдо. На завтрак, на полдник, на пикник - блюдо на все случаи жизни.

Категория: Выпечка Блины, оладьи, сырники Оладьи

Ингредиенты для «Кабачковые оладьи с творожным сыром»:

Время приготовления:

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1418.8 ккал 		белки
28.7 г 		жиры
106.9 г 		углеводы
86.2 г
Порции
ккал
236.5 ккал		 белки
4.8 г		 жиры
17.8 г		 углеводы
14.4 г
100 г блюда
ккал
363.8 ккал		 белки
7.4 г		 жиры
27.4 г		 углеводы
22.1 г

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Рецепт «Кабачковые оладьи с творожным сыром»:

  • Кабачок почистите, натрите на терке.

  • Посолите, оставьте на 5 минут. Хорошо отожмите лишнюю жидкость.

  • Доавьте яйцо

  • Творожный сыр. У меня сливочный творожный сыр от Hochland.

  • Затем чеснок и нарезанный укроп.

  • Муку.

  • В сковороде разогрейте масло. Выкладывайте тесто и обжаривайте оладьи с двух сторон по 3-5 минут с каждой.

  • Приятного аппетита!



Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На завтрак / На обед / На полдник / На ужин Конкурсные рецепты : Рецепты к пикнику На завтрак : Сытный завтрак На обед : На закуску На полдник На природу На ужин : На закуску Неожиданные гости : На закуску

Теги: завтрак полдник обед ужин пикник закуска

Вкусы: кабачковый сырный творожный чесночный пряный пикантный

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Кабачковые оладьи с творожным сыром
Рецепт: Кабачковые оладьи с творожным сыром

Кабачковые оладьи с творожным сыром, чесноком и зеленью - вкусное, сытное и ароматное летнее блюдо. На завтрак, на полдник, на пикник - блюдо на все случаи жизни.

Ингредиенты для «Кабачковые оладьи с творожным сыром»:
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Комментарии и отзывы

Кабачка в рецепте нет.
Калорийность огромная! Наверное программа посчитала с учётом отсутствия в ингредиентах кабачка...
Несколько раз прочла состав ингридиентов.
Но кабачка там нет
...я вот тоже не нашла
Где кабачок?
Потёрся!
Сколько нужно брать кабачка?
"У меня сливочный творожный сыр от Hochland." Дак сливочный или творожный?
4 раза в тексте "творожный" (пятый на баночке с сыром на фото) и 1 раз "сливочный" - Значит берём творожный!
Кабачок сколько грам нужно взять? В ингредиентах забыли написать.
Только в рецепте не увидела я кабачок((
Только в рецепте не увидела я кабачок((
В самом начале... Почистите, натрите на терке.
В списке ингредиентов его нет. Какое количество? 2, 3, 5???
Наташенька, очень интересные оладушки! Великолепные фотографии!
Спасибо за рецепт!
Возьму к себе
Кабачковые оладьи всегда вкусно! И с творогом и с сыром ! И просто так! Хороший рецепт! Только Вы забыли кабачок указать в ингредиентах))
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