Кабачковые оладьи с творожным сыром, чесноком и зеленью - вкусное, сытное и ароматное летнее блюдо. На завтрак, на полдник, на пикник - блюдо на все случаи жизни.
- 28 июля 2022, 1:11
- 4039
Кабачковые оладьи с творожным сыром
Ингредиенты для «Кабачковые оладьи с творожным сыром»:
- Чеснок — 1 зуб.
- Сыр творожный — 100 г
- Укроп — 4 веточ.
- Яйцо куриное — 1 шт
- Соль — 1 ч. л.
- Сахар — 1 щепот.
- Мука пшеничная / Мука — 3 ст. л.
- Масло растительное — 100 мл
Время приготовления:
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1418.8 ккал
|
белки
28.7 г
|
жиры
106.9 г
|
углеводы
86.2 г
|Порции
|ккал
236.5 ккал
|белки
4.8 г
|жиры
17.8 г
|углеводы
14.4 г
|100 г блюда
|ккал
363.8 ккал
|белки
7.4 г
|жиры
27.4 г
|углеводы
22.1 г
Рецепт «Кабачковые оладьи с творожным сыром»:
-
Кабачок почистите, натрите на терке.
-
Посолите, оставьте на 5 минут. Хорошо отожмите лишнюю жидкость.
-
Доавьте яйцо
-
Творожный сыр. У меня сливочный творожный сыр от Hochland.
-
Затем чеснок и нарезанный укроп.
-
Муку.
-
В сковороде разогрейте масло. Выкладывайте тесто и обжаривайте оладьи с двух сторон по 3-5 минут с каждой.
-
Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
7 часов назад Мишина Елена #
10 часов назад svetlahen #
11 часов назад diana175 #
Но кабачка там нет
9 часов назад ira-lila #
13 часов назад Cita #
11 часов назад Этоя Нетуменяфамилии #
10 часов назад Cita #
13 часов назад Рафаэлла-2015 #
13 часов назад bmo57 #
11 часов назад Этоя Нетуменяфамилии #
вчера в 16:49 Janet #
29 июля L-A-P #
вчера в 10:55 Olya2412 #
15 часов назад mari Я #
28 июля Ирушенька #
28 июля Тамара Ст #
Возьму к себе
28 июля yulia crasnikova2017 #
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