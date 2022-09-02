Такую закуску из тунца, я делаю довольно часто: на завтрак, на пикник, на праздничный стол, она у меня как выручалочка. Готовится очень просто, да и продукты всегда в наличии. Сегодня решила приготовить брускетты, получилось очень вкусно!
- 2 сентября 2022, 21:38
- 2288
Брускетта с тунцом
Ингредиенты для «Брускетта с тунцом»:
- Тунец — 2 бан.
- Яйцо куриное — 2 шт
- Сыр творожный (с зеленью) — 220 г
- Чеснок — 2 зуб.
- Масло оливковое — 2 ст. л.
- Помидор (черри) — 4 шт
- Лук зеленый — 1 пуч.
Время приготовления:
Количество порций: 4
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1614.7 ккал
|
белки
160.1 г
|
жиры
90.4 г
|
углеводы
41.8 г
|Порции
|ккал
403.7 ккал
|белки
40 г
|жиры
22.6 г
|углеводы
10.5 г
|100 г блюда
|ккал
112.1 ккал
|белки
11.1 г
|жиры
6.3 г
|углеводы
2.9 г
Рецепт «Брускетта с тунцом»:
-
Хлеб поджарьте в тостере, на гриле или на открытом огне. Чеснок выдавите прессом и смешайте с оливковым маслом. Смажьте тёплый хлеб ароматным маслом.
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Яйца сварите вкрутую. Разомните вилкой вместе с тунцом и творожным сыром.
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Выложите закуску из тунца на ароматный поджаренный хлеб.
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У томатов черри я сняла кожицу. Разрежьте томаты черри пополам, а зелёный лук мелко нарежьте.
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Выложите на брускетты зелёный лук и томаты черри, и сразу же подавайте.
Комментарии и отзывы
4 сентября Sladkoejca #
4 сентября МурКатеринка #
3 сентября Olga_Alexandrovna_B #
3 сентября lamer #
3 сентября мисс #
2 сентября Stillet #
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