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  • 2 сентября 2022, 21:38
  • 2288

Брускетта с тунцом

Рецепт: Брускетта с тунцом

Такую закуску из тунца, я делаю довольно часто: на завтрак, на пикник, на праздничный стол, она у меня как выручалочка. Готовится очень просто, да и продукты всегда в наличии. Сегодня решила приготовить брускетты, получилось очень вкусно!

Категория: Закуски Бутерброды Открытый бутерброд

Ингредиенты для «Брускетта с тунцом»:

Время приготовления:

Количество порций: 4

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1614.7 ккал 		белки
160.1 г 		жиры
90.4 г 		углеводы
41.8 г
Порции
ккал
403.7 ккал		 белки
40 г		 жиры
22.6 г		 углеводы
10.5 г
100 г блюда
ккал
112.1 ккал		 белки
11.1 г		 жиры
6.3 г		 углеводы
2.9 г

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Рецепт «Брускетта с тунцом»:

  • Хлеб поджарьте в тостере, на гриле или на открытом огне. Чеснок выдавите прессом и смешайте с оливковым маслом. Смажьте тёплый хлеб ароматным маслом.

  • Яйца сварите вкрутую. Разомните вилкой вместе с тунцом и творожным сыром.

  • Выложите закуску из тунца на ароматный поджаренный хлеб.

  • У томатов черри я сняла кожицу. Разрежьте томаты черри пополам, а зелёный лук мелко нарежьте.

  • Выложите на брускетты зелёный лук и томаты черри, и сразу же подавайте.

Приятного аппетита!





Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Рецепты к пикнику На завтрак : Быстрый завтрак На обед : На закуску На полдник На праздничный стол На природу На ужин : На закуску Неожиданные гости : На закуску

Теги: закуска пикник бутерброд

Вкусы: рыбный яичный чесночный пикантный сырный хлебный

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Брускетта с тунцом
Рецепт: Брускетта с тунцом

Такую закуску из тунца, я делаю довольно часто: на завтрак, на пикник, на праздничный стол, она у меня как выручалочка. Готовится очень просто, да и продукты всегда в наличии. Сегодня решила приготовить брускетты, получилось очень вкусно!

Ингредиенты для «Брускетта с тунцом»:
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Рецепт: Хот-дог
Хот-дог
Рецепт: Слоеный овощной салат под сырной заливкой
Слоеный овощной салат под сырной заливкой

Комментарии и отзывы

Зеленого лука не было, но добавила молотый перец и зелень. Получилось вкусно и сытно, отличный был завтрак! Спасибо за рецепт!
Сочетание
Думаю, что такую намазку можно и как салат съесть Вкусно
Очень аппетитно!!!!
Очень аппетитная закуска
Хорошенькая палочка - выручалочка!
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