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Версия для печати Рецепты Выпечка Блины, оладьи, сырники Оладьи
  • 25 февраля 2023, 11:16
  • 3151

Творожно-яблочные оладьи без яиц

Рецепт: Творожно-яблочные оладьи без яиц

Пышные, нежные, с яблочныи послевкусием - это про оладьи. Всегда пеку их на Масленицу. Пробуем?

Категория: Выпечка Блины, оладьи, сырники Оладьи

Ингредиенты для «Творожно-яблочные оладьи без яиц»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1193.8 ккал 		белки
62.8 г 		жиры
6.5 г 		углеводы
220.9 г
100 г блюда
ккал
129.8 ккал		 белки
6.8 г		 жиры
0.7 г		 углеводы
24 г


Рецепт «Творожно-яблочные оладьи без яиц»:

  • Я готовила полпорции - получилось 6 штук, не маленькие. Но лучше выпекать небольшими.
    Пеку на раз, так как остывшими нам не нравятся.
    В кефир добавить сахар, соль, творог.
    Пробить блендером.

  • Яблоко очистить, натереть на крупной терке, добавить в кефирную смесь, перемешать.
    Добавить соду, перемешать

  • Всыпать муку и перемешать не тщательно - будут небольшие комочки
    Не надо перемешивать до однородности!

  • Выпекала на медленном огне, под крышкой, с двух сторон.
    Переворачивала, когда верх переставал быть жидким - как на фото.
    Сковорода антипригарная, чуть смазывала растительным маслом

  • Вот такие румянцы.
    Обязательно чуть остудить и подавать теплыми, не горячими!



Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей На завтрак На полдник

Теги: оладьи выпечка детям чаепитие

Вкусы: нежный сливочный творожный яблочный

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Творожно-яблочные оладьи без яиц
Рецепт: Творожно-яблочные оладьи без яиц

Пышные, нежные, с яблочныи послевкусием - это про оладьи. Всегда пеку их на Масленицу. Пробуем?

Ингредиенты для «Творожно-яблочные оладьи без яиц»:

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Фотографии «Творожно-яблочные оладьи без яиц» от приготовивших (1)

Комментарии и отзывы

У меня сырые внутри((( готовила на медленном под крышкою, как и писали, ну таких не вышло, как у вас...
Жалко ,что не получились.Когда переворачивали верх был твердый? схватился?Если нет ,то они и будут не пропеченые.
Очень аппетитные оладьи, Алла!
Спасибо!
Вот мои оладушки,Аллочка спасибо , был вкусный завтрак
Танюша,какие солнечные!!! Спасибо за очередное быстрейшее исполнение и отличное фото!!!!
Аллочка, за тобой не угонишься ! Отличные оладушки ! Скажи пожалуйста, они масло не много впитывают?
Завтра последний день Масленицы,фух Нелличка,я прям смазывала сковороду кисточкой,не лила масло.Если нальёшь,то впитают масло
А я только сегодня пекла блины на завтрак и на ужин , всю неделю некогда было !
Очень соблазнительные оладушки! С добавлением яблока готовлю другие, непременно попробую по твоему рецепту.
Буду рада,если пригодится!
Чудесные оладушки!
Спасибо!
Творожная выпечка очень вкусная!
Тоже очень люблю.Но здесь творог вообще не чуствуется.
Какие славные пухляшики.
Спасибо, Люся!
Красота! Пышные и аппетитные оладушки!
Супер! Красивые, пышные, ароматные!
Натуль,спасибо!
Какие пышные! Класс! Аллочка, чудесные оладьи! С благодарностью забрала рецепт!
Ой,какие аппетитные оладушки да еще с яблочком ммм
Ой красота. И со сметанкой под чаек!
я с медом ,под кофе со сливками
С медом тоже вариант, а кофе мне нельзя.
Ух ты, какие аппетитные пышечки! Забрала! Спасибо, Алла!
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