Пышные, нежные, с яблочныи послевкусием - это про оладьи. Всегда пеку их на Масленицу. Пробуем?
- 25 февраля 2023, 11:16
- 3151
Творожно-яблочные оладьи без яиц
Ингредиенты для «Творожно-яблочные оладьи без яиц»:
- Мука пшеничная / Мука — 240 г
- Кефир (у меня жидкий) — 380 мл
- Сахар — по вкусу
- Соль (щепотка)
- Яблоко (среднее у меня вес 170 гр) — 1 шт
- Сода — 1 ч. л.
- Творог (у меня обычный, не мягкий) — 125 г
- Масло растительное (для смазывания сковороды.) — по вкусу
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1193.8 ккал
|
белки
62.8 г
|
жиры
6.5 г
|
углеводы
220.9 г
|100 г блюда
|ккал
129.8 ккал
|белки
6.8 г
|жиры
0.7 г
|углеводы
24 г
Рецепт «Творожно-яблочные оладьи без яиц»:
-
Я готовила полпорции - получилось 6 штук, не маленькие. Но лучше выпекать небольшими.
Пеку на раз, так как остывшими нам не нравятся.
В кефир добавить сахар, соль, творог.
Пробить блендером.
-
Яблоко очистить, натереть на крупной терке, добавить в кефирную смесь, перемешать.
Добавить соду, перемешать
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Всыпать муку и перемешать не тщательно - будут небольшие комочки
Не надо перемешивать до однородности!
-
Выпекала на медленном огне, под крышкой, с двух сторон.
Переворачивала, когда верх переставал быть жидким - как на фото.
Сковорода антипригарная, чуть смазывала растительным маслом
-
Вот такие румянцы.
Обязательно чуть остудить и подавать теплыми, не горячими!
Комментарии и отзывы
вчера в 18:33 непростая #
вчера в 18:50 alarm clock # (автор рецепта)
вчера в 14:48 Аллочка-уралочка #
вчера в 18:50 alarm clock # (автор рецепта)
вчера в 4:10 tatabilga-2015 #
вчера в 9:07 alarm clock # (автор рецепта)
позавчера nelliundco #
позавчера alarm clock # (автор рецепта)
позавчера nelliundco #
вчера в 9:08 alarm clock # (автор рецепта)
позавчера Vishnja #
позавчера alarm clock # (автор рецепта)
позавчера Людмила НК #
позавчера alarm clock # (автор рецепта)
позавчера Okoolina #
позавчера alarm clock # (автор рецепта)
позавчера yugai ludmila65 #
позавчера alarm clock # (автор рецепта)
позавчера jannasimf #
позавчера alarm clock # (автор рецепта)
позавчера Kuss #
позавчера alarm clock # (автор рецепта)
позавчера ИРепка #
позавчера alarm clock # (автор рецепта)
позавчера tatabilga-2015 #
позавчера alarm clock # (автор рецепта)
позавчера Stillet #
позавчера alarm clock # (автор рецепта)
позавчера Stillet #
позавчера ирпенчанка #
позавчера alarm clock # (автор рецепта)
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