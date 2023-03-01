Мягкие и нежные панкейки на кефире, которые не дубеют после остывания. Отличная идея для вкусного семейного завтрака.
- 1 марта 2023, 13:43
- 5002
Панкейки на кефире
Ингредиенты для «Панкейки на кефире»:
- Кефир (теплый) — 250 мл
- Мука пшеничная / Мука — 120 г
- Яйцо куриное — 1 шт
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Сахар — 1 ст. л.
- Сода — 1/2 ч. л.
- Соль (небольшая щепока)
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
961.9 ккал
|
белки
29.4 г
|
жиры
38.4 г
|
углеводы
123.9 г
|100 г блюда
|ккал
196.3 ккал
|белки
6 г
|жиры
7.8 г
|углеводы
25.3 г
Рецепт «Панкейки на кефире»:
2. Выпекаем панкейки на хорошо прогретой сковороде, на слабом режиме до румяного цвета с обеих сторон. Из данного кол-ва ингредиентов у меня выходит 9 пышных блинчиков диаметром 11 см.
Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
2 часа назад sweta362 #
8 часов назад rya #
7 часов назад ekaterina-lav # (автор рецепта)
5 часов назад rya #
Тут еще нюанс: их не нафаршируешь, как блины, но они на сохнут и вкусны просто так
вчера в 18:26 polyakovatv #
7 часов назад ekaterina-lav # (автор рецепта)
вчера в 14:15 акчуч #
7 часов назад ekaterina-lav # (автор рецепта)
вчера в 13:26 Lubasha89 #
7 часов назад ekaterina-lav # (автор рецепта)
позавчера акчуч #
7 часов назад ekaterina-lav # (автор рецепта)
позавчера ирпенчанка #
позавчера ekaterina-lav # (автор рецепта)
позавчера о любовь #
позавчера ekaterina-lav # (автор рецепта)
позавчера Наталья Захарова 1 #
позавчера ekaterina-lav # (автор рецепта)
1 марта Vishnja #
позавчера ekaterina-lav # (автор рецепта)
1 марта Любовь Раменская #
позавчера ekaterina-lav # (автор рецепта)
1 марта jannasimf #
позавчера ekaterina-lav # (автор рецепта)
1 марта K_P_V #
Таких рецептов здесь тьма, взять хотя-бы вот этот: https://www.povarenok.ru/recipes/show/105828/
И в чём разница? Чистый плагиат, уж извините!
1 марта ekaterina-lav # (автор рецепта)
1 марта K_P_V #
1 марта ИРепка #
Использовать иностранные слова для фирменных наименований и товарных знаков по-прежнему разрешено (ч. 3 ст. 3 закона о государственном языке).
1 марта K_P_V #
А назвали так, чтобы рецепт протолкнуть, поскольку аналогов нет по названию.
А в чём разница между рецептами, если ингредиенты 1:1? Ах, да, конечно-же в количестве! Изменили 0,5 на 0,3, и всё, новый рецепт готов...
Лично меня это бесит! Недавно некий салат Охотничий взял поварёнка дня, а потом выяснилось, что фото ворованные из интернета, а автор тоже просто объяснил, что у неё немного другой состав салата, чем на фото, поэтому не считается воровством. Благо удалили и справедливость восторжествовала!
А этот рецепт чем лучше? Названием?
1 марта ИРепка #
А если про ингредиенты , то не понимаю, что Вы так нервничаете. Исходя из Вашей логики, тогда вообще никакие рецепты публиковать не стоит. Если маринованные овощи - то составляющие маринада однотипны, если горячее из мяса - то мясо и специи, если пироги - мука, жидкость, яйца, дрожжи, соль, сахар, масло...
1 марта K_P_V #
1 марта ИРепка #
1 марта K_P_V #
1 марта korztat #
1 марта K_P_V #
1 марта korztat #
1 марта K_P_V #
У автора испросил прощения...
1 марта ИРепка #
1 марта ekaterina-lav # (автор рецепта)
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