Мягкие и нежные панкейки на кефире, которые не дубеют после остывания. Отличная идея для вкусного семейного завтрака.

1. В теплый кефир всыпаем сахар, соль, добавляем яйцо и хорошо перемешиваем. Просеиваем муку, следом всыпаем соду и перемешиваем до гладкой, однородной консистенции. Добавляем растительное масло и, перемешав, даем тесту настояться минут 20.2. Выпекаем панкейки на хорошо прогретой сковороде, на слабом режиме до румяного цвета с обеих сторон. Из данного кол-ва ингредиентов у меня выходит 9 пышных блинчиков диаметром 11 см.Приятного аппетита!