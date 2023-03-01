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Версия для печати Рецепты Выпечка Блины, оладьи, сырники Оладьи
  • 1 марта 2023, 13:43
  • 5002

Панкейки на кефире

Рецепт: Панкейки на кефире

Мягкие и нежные панкейки на кефире, которые не дубеют после остывания. Отличная идея для вкусного семейного завтрака.

Категория: Выпечка Блины, оладьи, сырники Оладьи

Ингредиенты для «Панкейки на кефире»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
961.9 ккал 		белки
29.4 г 		жиры
38.4 г 		углеводы
123.9 г
100 г блюда
ккал
196.3 ккал		 белки
6 г		 жиры
7.8 г		 углеводы
25.3 г


Рецепт «Панкейки на кефире»:

1. В теплый кефир всыпаем сахар, соль, добавляем яйцо и хорошо перемешиваем. Просеиваем муку, следом всыпаем соду и перемешиваем до гладкой, однородной консистенции. Добавляем растительное масло и, перемешав, даем тесту настояться минут 20.
2. Выпекаем панкейки на хорошо прогретой сковороде, на слабом режиме до румяного цвета с обеих сторон. Из данного кол-ва ингредиентов у меня выходит 9 пышных блинчиков диаметром 11 см.
Приятного аппетита!



Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На завтрак / На полдник На завтрак : Сытный завтрак На полдник

Теги: завтрак оладьи чаепитие

Вкусы: мягкий нежный

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Панкейки на кефире
Рецепт: Панкейки на кефире

Мягкие и нежные панкейки на кефире, которые не дубеют после остывания. Отличная идея для вкусного семейного завтрака.

Ингредиенты для «Панкейки на кефире»:

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Фотографии «Панкейки на кефире» от приготовивших (2)

Комментарии и отзывы

Очень вкусные! Спасибо!
Хороший рецепт, именно на кефире! Я всегда такие пеку - на блинной сковороде, и называю их толстыми блинчиками. По тесту они ближе к оладьям, по технологии испекания - к блинам. Что-то среднее. Очень вкусно. С блинами они схожи и тем, что можно их с припеком делать. Кстати раньше при дубляже американских фильмов панкейки переводили именно как блинчики, которые они готовят на завтрак, а не оладьи)))) Обратите внимание те, кто считают их оладьями.
Большое спасибо за Ваш отзыв! Я раньше как-то не воспринимала панкейки, готовила исключительно оладьи. Но попробовав 1 раз, теперь готовлю только их. Даже мой сын, который не любит оладьи, панкейки ест с огромным удовольствием. И по вкусу они как пышные блинчики, на мой взгляд.
У меня тоже дети категорически оладьи не любят, и поэтому я готовлю только так. Съедаются всеми: детьми, бабушками и дедушками....
Тут еще нюанс: их не нафаршируешь, как блины, но они на сохнут и вкусны просто так
Очень вкусные. Быстро готовить . Не жирные в отличие от оладьев.
Большое спасибо! Полностью с Вами согласна!
Я решила не откладывать и в первый же выходной испечь. Готовила на электроблиннице. Получились замечательные вкусные панкейки. Все просто в восторге. Буду обязательно повторять, тем более что готовится все ооочень просто и быстро.
Олечка, спасибо за добрые слова и такой красивый фото-отчет! Рада, что панкейки понравились!)
Просмотрев рецепт решила, что это обыкновенные оладьи. Очень много негативных отзывов прочитала, но все же решила приготовить сама. Это божественно! Огромное спасибо за рецепт! На оладьи не похоже, такие нежные и вкусные. Обязательно буду использовать этот рецепт.
Большое Вам спасибо за добрые слова! Согласна с Вами, по вкусу это не оладьи, а нежные пышные блинчики. Готовьте с удовольствием!
Какие великолепные пышечки!!! Ух, как захотелось продегустировать!!!!
Спасибочки!)
Катюша! Чудесные, очень аппетитные панкейки!
Большое спасибо, Наташенька!
Я и оладьи пеку без масла,оно в тесте есть!
Я с недавних пор тоже
Выглядят очень аппетитно! Обязательно попробую!
Большое спасибо! Готовьте с удовольствием!
Очень аппетитные панкейки!
Спасибо, Любушка!
Пушистики...
Аппетитные панкейки! Ровные и аккуратные!
Большое спасибо!
Ничего оригинального! Изменили название с оладьев на панкейки, и что?
Таких рецептов здесь тьма, взять хотя-бы вот этот: https://www.povarenok.ru/recipes/show/105828/
И в чём разница? Чистый плагиат, уж извините!
Разница в пропорциях. А это имеет значение. Таким же макаром можно придраться к рецептам блинов и булочек, которых на сайте огромное кол-во и из одних и тех же ингредиентов. Плагиат бы уже давно закрыли.
А мне вот стыдно было бы публиковать рецепт, который содержит, в принципе, те же ингредиенты, пусть хоть немного и отличные по пропорциям, что и рецепт, который уже есть на сайте! Нового Вы ничего не привнесли, кроме названия! А пропорции, поверьте, любая хозяйка всегда подстроит под себя сама! И, если Вы не в курсе, то иностранные названия в русском языке недавно запретили использовать!
Панкейк - это международное наименование блюда.
Использовать иностранные слова для фирменных наименований и товарных знаков по-прежнему разрешено (ч. 3 ст. 3 закона о государственном языке).
Да называйте как хотите! Оладьи, они и в Африке оладьи!
А назвали так, чтобы рецепт протолкнуть, поскольку аналогов нет по названию.
А в чём разница между рецептами, если ингредиенты 1:1? Ах, да, конечно-же в количестве! Изменили 0,5 на 0,3, и всё, новый рецепт готов...
Лично меня это бесит! Недавно некий салат Охотничий взял поварёнка дня, а потом выяснилось, что фото ворованные из интернета, а автор тоже просто объяснил, что у неё немного другой состав салата, чем на фото, поэтому не считается воровством. Благо удалили и справедливость восторжествовала!
А этот рецепт чем лучше? Названием?
Пропорции разные и технология: оладьи пекут на масле, панкейки на сухой сковороде.
А если про ингредиенты , то не понимаю, что Вы так нервничаете. Исходя из Вашей логики, тогда вообще никакие рецепты публиковать не стоит. Если маринованные овощи - то составляющие маринада однотипны, если горячее из мяса - то мясо и специи, если пироги - мука, жидкость, яйца, дрожжи, соль, сахар, масло...
Меня уже просветили чуть ниже про панкейки. Принял как есть. Перед автором извинюсь обязательно. Спасибо.
Это вызывает уважение
Ответ для ekaterina-lav
Вынужден попросить у Вас прощения, поскольку не знал, что технология приготовления оладьев и панкейков немного разная. Виноват, исправлюсь!
Ответ для K_P_V
Здесь Вы, извините, не правы- указанный Вами рецепт не имеет видео, а по правилам сайта даже абсолютно идентичные рецепты, но один видео , второй без него, не считаются повтором (плагиат тут вообще ни при чем, это другое определение).
Спорить не буду! Знаю одно, что когда публикуешь рецепт, то программа выдаёт похожие, и предлагает в случае идентичности рецептов свой не публиковать т.к. он может быть удалён из-за повтора. Именно поэтому автор использовала в названии слово панкейки вместо оладьев, иначе там появилась бы сотня похожих рецептов. Это моё мнение. Какой смысл в публикации таких вот рецептов-клонов? Названия вроде разные, а суть одна!
Как говорят люди в погонах- учите матчасть! Панкейки и оладьи- не одно и то же по способу приготовления, поскольку оладьи жарят на масле, панкейки же пекут на сухой сковороде, без масла, здесь представлен рецепт именно панкейков . Кстати, зачем использовать заморское слово плагиат, когда имеется замечательное русское слово воровство?! Видеорецепты я по ингредиентам проверила- оладьи есть , то есть то блюдо, которое ЖАРИТСЯ на масле, панкейков на кефире видеорецепта нет, нравится кому-то или нет, Правила на сайте есть и публикация данного рецепта их не нарушает.
Есть, товарищ майор (или полковник?)! Принял к исполнению и утух! Спасибо за содержательный ответ! Видно погода плохо влияет на настроение, да и вообще...
У автора испросил прощения...
Катюша, чудесные панкейки! Такие пушистые! Без сомнения - это очень вкусно.
Ирочка, спасибо за добрые слова!
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