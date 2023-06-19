Кондер из мяса индейки

Кондер буду готовить в казане. Его можно готовить на костре, подвесив котелок, на мангале, поставив казан на решётку, на плите... там, где чего у вас есть на дачах, садах-огородах или пикнике. Наливаем масло в казан, греем его и выкладываем лук репчатый, порезанный произвольно (как любите вы). Золотим лук до мягкости и добавляем морковь. Я не буду жарить, больше притомлю. Морковь можно натереть на тёрке, а если её нет под рукой, то порежьте. Я сделаю половину-на-половину. Отправляем к овощам мясо индейки. Я использую рагу индейки ТМ ИНДИЛАЙТ уже порубленное и порезанное вместе с косточками и хрящами. Бульон будет наваристый от такого мяса. Индейку подрумяню и потомлю минут 20. Пшено нужно промыть до светлой воды. Отправляем пшено в казан.