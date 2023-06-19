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  • 19 июня 2023, 16:33
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Кондер из мяса индейки

Рецепт: Кондер из мяса индейки

Так как в кондер добавляют пшено, нельзя однозначно назвать его первым блюдом – скорее, это что-то среднее между первым и вторым. Другое название - кулеш. Кулеш воспринимался как полноценный обед, он заменял и первое, и второе блюдо, поэтому его так ценили простые люди. Готовили рыбаки и охотники, крестьяне на полях во время сельхозработ. Готовили на кострах в казанах. Бралось мясо любое или птица, или рыба, только что выловленная, или готовили вовсе без мяса и рыбы. Я сегодня приготовлю кондер в казане с мясом индейки. Для этого я возьму рагу из индейки. Небольшие нарубленные кусочки вместе с косточками и хрящами отлично подойдут для этого блюда.

Категория: Горячие блюда Блюда из птицы Горячие блюда из индейки

Ингредиенты для «Кондер из мяса индейки»:

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2150.7 ккал 		белки
139.4 г 		жиры
86 г 		углеводы
208.4 г
100 г блюда
ккал
97.8 ккал		 белки
6.3 г		 жиры
3.9 г		 углеводы
9.5 г

Рецепт «Кондер из мяса индейки»:

  • Готовим продукты для кондера. Я буду варить густой и возьму на 1,5 л воды - пшена стакан, ёмкостью 200 мл. Если хотите пожиже, то убавьте количество пшена.

  • Кондер буду готовить в казане. Его можно готовить на костре, подвесив котелок, на мангале, поставив казан на решётку, на плите... там, где чего у вас есть на дачах, садах-огородах или пикнике. Наливаем масло в казан, греем его и выкладываем лук репчатый, порезанный произвольно (как любите вы). Золотим лук до мягкости и добавляем морковь. Я не буду жарить, больше притомлю. Морковь можно натереть на тёрке, а если её нет под рукой, то порежьте. Я сделаю половину-на-половину. Отправляем к овощам мясо индейки. Я использую рагу индейки ТМ ИНДИЛАЙТ уже порубленное и порезанное вместе с косточками и хрящами. Бульон будет наваристый от такого мяса. Индейку подрумяню и потомлю минут 20. Пшено нужно промыть до светлой воды. Отправляем пшено в казан.

  • Заливаем водой и доводим до кипения. Огонь нужно убавить. Варим минут 10 и добавляем порезанный картофель. Варим до готовности индейки, пшена и картофеля. Это быстро, индейка у нас готовилась уже 20 минут, а картофель и пшено варятся быстро. Выкладываем душистый перец, солим по вкусу. В конце готовки кладём лавровый лист, порезанные перья от лука и мелко рубленный свежий укроп. Укроп можно заменить на сухой, но положить его обязательно. Через минуту снять с огня и дать настояться немного под крышкой.

  • Подаём кондер.

  • Разливаем по тарелкам. Можно налить (особенно мужчинам) чего-то крепкого в кружку! Приятного аппетита! Это очень вкусно. Конечно сытно и в тоже время - легко! Варили же индейку. Пшено очень полезно. Кондер подойдет и для детей, и для определённой диеты.

Приготовьте кондер на природе и у вас будут сыты все!




PS: строго определённого рецепта кондера нет.
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей Конкурсные рецепты : Конкурс «Пикник с «Индилайт» На завтрак : Сытный завтрак На обед : На второе / На первое На природу На ужин : На горячее Специальное питание : Для беременных и кормящих / Для диеты

Теги: суп горячее второе завтрак обед ужин детям диета пикник

Вкусы: мясной пшенный овощной насыщенный

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Кондер из мяса индейки
Рецепт: Кондер из мяса индейки

Так как в кондер добавляют пшено, нельзя однозначно назвать его первым блюдом – скорее, это что-то среднее между первым и вторым. Другое название - кулеш. Кулеш воспринимался как полноценный обед, он заменял и первое, и второе блюдо, поэтому его так ценили простые люди. Готовили рыбаки и охотники, крестьяне на полях во время сельхозработ. Готовили на кострах в казанах. Бралось мясо любое или птица, или рыба, только что выловленная, или готовили вовсе без мяса и рыбы. Я сегодня приготовлю кондер в казане с мясом индейки. Для этого я возьму рагу из индейки. Небольшие нарубленные кусочки вместе с косточками и хрящами отлично подойдут для этого блюда.

Ингредиенты для «Кондер из мяса индейки»:
Рецепт: Фаршированные купаты
Фаршированные купаты
Рецепт: Салат Походный
Салат "Походный"

Комментарии и отзывы

Наташа, очень славный кондер!
любим! Полезно и вкусно!
Надо же! Только что приготовила, только со свиной грудинкой, села за комп и открыла сайт, а тут этот же супец! Только у нас он называется кулеш.
Вот так бывает!
Прекрасно!!!
Спасибо! Да, это вкусно!
С рецептом дня! Смотрю, всем нравится. Но в моей семье такого есть не будут. Назовут это «варево какое-то».
Ну и зря! Это очень вкусно! Пшена можно взять и меньше!
Наташа, с поваренком и рецептом дня!
Спасибо!
Хорош, особенно с утреца, в походе. Наташа, фото, как и всегда - художественные картины.
сытно -вкусно! Спасибо большое
Душевное, нажористое, очень аппетитное блюдо! С рецептом и Поварёнком дня!
всё верно! Спасибо большое!
Очень соблазнительный супец! Очень к стати есть индюшачья тушенка.
первое-второе! Вкусно! Полезно! Готовь!
Очень аппетитное блюдо. Раньше варили в походе с тушёнки.
Да! Из тушёнки вкусно было! спасибо!
Наташа, очень аппетитный супчик!
это вкусный супчик! Спасибо большое!
До чего аппетитно смотрится!
Спасибо большое!
Люблю такие супчики , густые и наваристые !
И я люблю густые супы!
Наташа, очень аппетитно и, конечно, вкусно!
Вкусно, ещё как ! спасибо большое!
Какой красивый и определенно вкусный супец!!!!!!
Это два в одном! Первое-второе! Очень вкусно!
Очень аппетитное блюдо А фото
Спасибо большое! Я люблю кондер. Готовлю часто. Это вкусно!
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