Так как в кондер добавляют пшено, нельзя однозначно назвать его первым блюдом – скорее, это что-то среднее между первым и вторым. Другое название - кулеш. Кулеш воспринимался как полноценный обед, он заменял и первое, и второе блюдо, поэтому его так ценили простые люди. Готовили рыбаки и охотники, крестьяне на полях во время сельхозработ. Готовили на кострах в казанах. Бралось мясо любое или птица, или рыба, только что выловленная, или готовили вовсе без мяса и рыбы. Я сегодня приготовлю кондер в казане с мясом индейки. Для этого я возьму рагу из индейки. Небольшие нарубленные кусочки вместе с косточками и хрящами отлично подойдут для этого блюда.
- 19 июня 2023, 16:33
- 3117
Кондер из мяса индейки
Ингредиенты для «Кондер из мяса индейки»:
- Индейка (рагу ТМ ИНДИЛАЙТ 1 упаковка) — 500 г
- Масло подсолнечное — 1 ст. л.
- Лук репчатый (зелёный лук с перьями и луковыми головками) — 2 шт
- Морковь — 1 шт
- Картофель — 2 шт
- Пшено (объём стакана 200 мл, брать по желаемой густоте готового блюда) — 1 стак.
- Вода — 1,5 л
- Соль — по вкусу
- Перец душистый — 3 шт
- Лист лавровый — 1 шт
- Укроп — 2 веточ.
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2150.7 ккал
|
белки
139.4 г
|
жиры
86 г
|
углеводы
208.4 г
|100 г блюда
|ккал
97.8 ккал
|белки
6.3 г
|жиры
3.9 г
|углеводы
9.5 г
Рецепт «Кондер из мяса индейки»:
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Готовим продукты для кондера. Я буду варить густой и возьму на 1,5 л воды - пшена стакан, ёмкостью 200 мл. Если хотите пожиже, то убавьте количество пшена.
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Кондер буду готовить в казане. Его можно готовить на костре, подвесив котелок, на мангале, поставив казан на решётку, на плите... там, где чего у вас есть на дачах, садах-огородах или пикнике. Наливаем масло в казан, греем его и выкладываем лук репчатый, порезанный произвольно (как любите вы). Золотим лук до мягкости и добавляем морковь. Я не буду жарить, больше притомлю. Морковь можно натереть на тёрке, а если её нет под рукой, то порежьте. Я сделаю половину-на-половину. Отправляем к овощам мясо индейки. Я использую рагу индейки ТМ ИНДИЛАЙТ уже порубленное и порезанное вместе с косточками и хрящами. Бульон будет наваристый от такого мяса. Индейку подрумяню и потомлю минут 20. Пшено нужно промыть до светлой воды. Отправляем пшено в казан.
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Заливаем водой и доводим до кипения. Огонь нужно убавить. Варим минут 10 и добавляем порезанный картофель. Варим до готовности индейки, пшена и картофеля. Это быстро, индейка у нас готовилась уже 20 минут, а картофель и пшено варятся быстро. Выкладываем душистый перец, солим по вкусу. В конце готовки кладём лавровый лист, порезанные перья от лука и мелко рубленный свежий укроп. Укроп можно заменить на сухой, но положить его обязательно. Через минуту снять с огня и дать настояться немного под крышкой.
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Подаём кондер.
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Разливаем по тарелкам. Можно налить (особенно мужчинам) чего-то крепкого в кружку! Приятного аппетита! Это очень вкусно. Конечно сытно и в тоже время - легко! Варили же индейку. Пшено очень полезно. Кондер подойдет и для детей, и для определённой диеты.
PS: строго определённого рецепта кондера нет.
Комментарии и отзывы
21 июня Людмила НК #
21 июня Okoolina # (автор рецепта)
21 июня Ксения Мочалова #
21 июня Okoolina # (автор рецепта)
21 июня Александр Авдеев #
21 июня Okoolina # (автор рецепта)
21 июня Геннадьевна Наталья #
21 июня Okoolina # (автор рецепта)
20 июня alarm clock #
20 июня Okoolina # (автор рецепта)
20 июня yugai ludmila65 #
20 июня Okoolina # (автор рецепта)
20 июня ирпенчанка #
20 июня Okoolina # (автор рецепта)
20 июня Kuss #
20 июня Okoolina # (автор рецепта)
20 июня мисс #
20 июня Okoolina # (автор рецепта)
19 июня Сурик #
19 июня Okoolina # (автор рецепта)
19 июня Silverina1 #
19 июня Okoolina # (автор рецепта)
19 июня nelliundco #
19 июня Okoolina # (автор рецепта)
19 июня ИРепка #
19 июня Okoolina # (автор рецепта)
19 июня 19820318 #
19 июня Okoolina # (автор рецепта)
19 июня leontina-2014 #
19 июня Okoolina # (автор рецепта)
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