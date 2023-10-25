Слоеное, сливочное, хрустящее тесто и нежный фарш из индейки ТМ Индилайт, немного лука и черного перца и вкуснейший перекус готов! Вам точно понравится! Пробуем?
- 25 октября 2023, 20:07
- 2698
А-ля самса из индейки
Ингредиенты для «А-ля самса из индейки»:
- Фарш индюшачий (классический ТМ Индилайт) — 270 г
- Тесто слоеное — 250 г
- Желток яичный — 1 шт
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
- Лук репчатый (очень мелко нарезать) — 3 ст. л.
Количество порций: 9
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1469.2 ккал
|
белки
63.2 г
|
жиры
102.9 г
|
углеводы
102.5 г
|Порции
|ккал
163.2 ккал
|белки
7 г
|жиры
11.4 г
|углеводы
11.4 г
|100 г блюда
|ккал
253.3 ккал
|белки
10.9 г
|жиры
17.7 г
|углеводы
17.7 г
Рецепт «А-ля самса из индейки»:
-
Слоеное тесто разрезать на квадраты.
Подготовить фарш.
-
В фарш добавить лук, соль и перец.
Вымешать.
Разделить на равное количество и скатать шарики.
-
Надрезать квадраты по середине каждой стороны.
-
В середину положить мясной шарик и хорошо соединить противоположные концы.
-
На соединенных сторонах соединить противоположные концы.
Проделать так же с другими сторонами.
-
Выложить на противень выложенный пергаментом.
Смазать желтком.
По желанию посыпать кунжутом.
Выпекать в разогретой на 180 градусов духовке по золотистого цвета - у меня 25 минут.
-
Остудить на решетке.
Комментарии и отзывы
26 октября Аллочка-уралочка #
26 октября ИРепка #
26 октября Stillet #
26 октября Himbeeren #
Удачи в конкурсе, Аллочка!
26 октября Okoolina #
26 октября мисс #
25 октября leontina-2014 #
25 октября Людмила НК #
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