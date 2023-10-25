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  • 25 октября 2023, 20:07
  • 2698

А-ля самса из индейки

Рецепт: А-ля самса из индейки

Слоеное, сливочное, хрустящее тесто и нежный фарш из индейки ТМ Индилайт, немного лука и черного перца и вкуснейший перекус готов! Вам точно понравится! Пробуем?

Категория: Выпечка Изделия из теста Другие изделия

Ингредиенты для «А-ля самса из индейки»:

Количество порций: 9

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1469.2 ккал 		белки
63.2 г 		жиры
102.9 г 		углеводы
102.5 г
Порции
ккал
163.2 ккал		 белки
7 г		 жиры
11.4 г		 углеводы
11.4 г
100 г блюда
ккал
253.3 ккал		 белки
10.9 г		 жиры
17.7 г		 углеводы
17.7 г

Рецепт «А-ля самса из индейки»:

  • Слоеное тесто разрезать на квадраты.
    Подготовить фарш.

  • В фарш добавить лук, соль и перец.
    Вымешать.
    Разделить на равное количество и скатать шарики.

  • Надрезать квадраты по середине каждой стороны.

  • В середину положить мясной шарик и хорошо соединить противоположные концы.

  • На соединенных сторонах соединить противоположные концы.
    Проделать так же с другими сторонами.

  • Выложить на противень выложенный пергаментом.
    Смазать желтком.
    По желанию посыпать кунжутом.
    Выпекать в разогретой на 180 градусов духовке по золотистого цвета - у меня 25 минут.

  • Остудить на решетке.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей Конкурсные рецепты : Конкурс «Перекус на любой вкус» На завтрак На полдник На природу

Теги: перекус выпечка быстро детям пикник

Вкусы: мясной сливочный

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А-ля самса из индейки
Рецепт: А-ля самса из индейки

Слоеное, сливочное, хрустящее тесто и нежный фарш из индейки ТМ Индилайт, немного лука и черного перца и вкуснейший перекус готов! Вам точно понравится! Пробуем?

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Комментарии и отзывы

Самса - это вкусно и сытно!
Аллочка, какая вкусная красота! Формовку такую не знала. С благодарностью сохраняю рецепт
Очень красиво! И в лепке присутствуют нотки мантов.
Замечательные цветочки-кулёчки! Красота!
Удачи в конкурсе, Аллочка!
вкусно! Аппетитно!
конечно, вкусно
Аллочка, какие вкусные хрустяшечки
Алла, сколько же у тебя вкусностей! Хороша самса!
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