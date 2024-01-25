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Версия для печати Рецепты Десерты Торты Бисквитный торт
  • 25 января 2024, 12:03
  • 5974

Мамин торт "Черный принц"

Рецепт: Мамин торт Черный принц

Торт моего детства, который мама пекла на зимних праздниках. Он очень нежный и шоколадный, делается легко и просто, к тому же из доступных продуктов. Мамин торт всегда был неизменным: внутри черный, а сверху — белый, так я его и приготовила. Попробуйте!

Категория: Десерты Торты Бисквитный торт

Ингредиенты для «Мамин торт "Черный принц"»:

Тесто:

Крем:

Время приготовления:

Количество порций: 8

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
4131.6 ккал 		белки
71.9 г 		жиры
207.7 г 		углеводы
489.5 г
Порции
ккал
516.5 ккал		 белки
9 г		 жиры
26 г		 углеводы
61.2 г
100 г блюда
ккал
253.5 ккал		 белки
4.4 г		 жиры
12.7 г		 углеводы
30 г

Рецепт «Мамин торт "Черный принц"»:

  • Для теста яйца соедините с сахаром в удобной емкости для взбивания.

  • Перемешайте венчиком.

  • Взбейте миксером до увеличения массы вдвое.

  • Добавьте сметану, перемешайте венчиком.

  • Отдельно смешайте муку с какао, затем просейте.

  • Всыпьте к основной массе.

  • Перемешайте.

  • Соду погасите в лимонном соке, добавьте в тесто.

  • Хорошо перемешайте.

  • Выложите тесто в разъемную форму для выпечки (у меня 18см), смазанную маслом.

  • Выпекайте при 180*С около 35-40 минут до готовности (проверьте деревянной шпажкой - она должна остаться сухой).

  • Бисквит остудите, разрежьте на 3 коржа.

  • Для крема соедините сметану с сахаром.

  • Хорошо взбейте миксером до растворения кристаллов сахара.

  • Крем готов.

  • Первый корж выложите на подготовленное глубокое блюдо, промажьте кремом.

  • Сверху положите второй корж, хорошо промажьте кремом.

  • Накройте третьим коржом, залейте оставшимся кремом.

  • Таким образом, чтобы торт со всех сторон был белым.

  • Уберите торт в холодильник на несколько часов или на ночь.

  • Первый кусочек.

Приятного чаепития!









Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На праздничный стол : 23 февраля / День рождения / Новый год / Рождество

Теги: торт десерт праздник духовка праздничный чаепитие миксер

Вкусы: шоколадный нежный сладкий

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Мамин торт "Черный принц"
Рецепт: Мамин торт Черный принц

Торт моего детства, который мама пекла на зимних праздниках. Он очень нежный и шоколадный, делается легко и просто, к тому же из доступных продуктов. Мамин торт всегда был неизменным: внутри черный, а сверху — белый, так я его и приготовила. Попробуйте!

Ингредиенты для «Мамин торт "Черный принц"»:

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Комментарии и отзывы

Я такой тортик пеку с кефиром, очень вкусно.
Спасибо!
Ольга, аппетитный торт ! На сметане получается отличная выпечка ! Поздравляю с Рецептом дня !
Нелли, спасибо большое!
Интересный душевный тортик
Маша, спасибо большое!
Каких только изысканных, но и трудозатратных рецептов тортов нет на сайте. Но, всё-таки, стал больше склоняться к простым в приготовлении и относительно бюджетным рецептам. И дешево, и сердито, а главное - очень вкусно!!! Завтра же и займусь Вашим вариантом. Огромное спасибо!!!
Анатолий, спасибо большое! Попробуйте, конечно!
Какой красавчик! Спасибо! Забрала 😊
Спасибо большое! Угощайтесь!
Как интересно! А в моём детстве "Чёрный принц" выпекался с добавлением в тесто 1 ст. варенья из чёрной смородины. Из-за неё цвет бисквита был тёмным тоже со сметанным кремом. Пар лет назад пекла его, когда обнаружила, что варенье начинает бродить))) Быстренько применила и всё хорошо)))
Действительно, интересно!
Наверное, в каждой семье был свой Черный принц!
Ответ для Dafna-2016
А мы в 90-е пекли этот торт с вареньем (чаще всего как раз чёрносмородиновым, которое никто не ел) , назывался он у нас "Трухлявый пень" , тоже сметанный крем там был, столько я его перепекла, из-за бюджетности и простоты приготовления, что до сих пор больше и не бралась ( но и варенья из дармовых ягод тоже нет давно )! Рецепт такой и здесь есть, оказывается!
Оля, торт отличный, и вкусный!
Люба, спасибо большое!
Я делаю такой часто. Только коржи выпекаю по отдельности каждый. У меня есть старая чугунная сковорода D-18 см. Прям для меня самый размерчик коржей. Иногда два с какао, один белый или наоборот - как захочется. У меня здесь есть где-то рецепт. Такие тортики в мое молодое время все пекли. Просто и вкусно!
Спасибо большое! Всех *Черных принцов* пересмотрела, такого не нашла Вкусно, конечно
У меня здесь рецепт из старой газеты. Даже её фото там есть. Я не о том, что повторяешься. Просто ностальгия по таким тортикам!
https://www.povarenok.ru/recipes/show/178603/
Спасибо за ссылочку, пойду гляну
Оля, отличный тортик! Мамин - самый вкусный!!!
Спасибо большое, Жанна!
Замечательный тортик!
Таня, спасибо большое!
Оля, тортик прелесть Задушевно за чашечкой чая
Надя, спасибо большое!
Душевный, уютный, домашний тортик!!!! Несомненно очень вкусный!!!!
Спасибо большое, Елена!
Моя слабость - шоколадные торты . Представила,какой вкусный торт, Оленька, со сметанным то кремом, ммм .
Спасибо большое, Маша! Угощайся
Ольга, чудесный, милый торт!
Ирина, спасибо большое!
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