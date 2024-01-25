Торт моего детства, который мама пекла на зимних праздниках. Он очень нежный и шоколадный, делается легко и просто, к тому же из доступных продуктов. Мамин торт всегда был неизменным: внутри черный, а сверху — белый, так я его и приготовила. Попробуйте!
- 25 января 2024, 12:03
- 5974
Мамин торт "Черный принц"
Ингредиенты для «Мамин торт "Черный принц"»:
Тесто:
- Яйцо куриное — 3 шт
- Сахар (смело уменьшайте) — 200 г
- Сметана (25% жирности) — 200 г
- Мука пшеничная / Мука (1 стакан) — 140 г
- Какао-порошок — 2 ст. л.
- Сок лимонный — 1 ст. л.
- Сода — 1 ч. л.
Крем:
Время приготовления:
Количество порций: 8
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
4131.6 ккал
|
белки
71.9 г
|
жиры
207.7 г
|
углеводы
489.5 г
|Порции
|ккал
516.5 ккал
|белки
9 г
|жиры
26 г
|углеводы
61.2 г
|100 г блюда
|ккал
253.5 ккал
|белки
4.4 г
|жиры
12.7 г
|углеводы
30 г
Рецепт «Мамин торт "Черный принц"»:
-
Для теста яйца соедините с сахаром в удобной емкости для взбивания.
-
Перемешайте венчиком.
-
Взбейте миксером до увеличения массы вдвое.
-
Добавьте сметану, перемешайте венчиком.
-
Отдельно смешайте муку с какао, затем просейте.
-
Всыпьте к основной массе.
-
Перемешайте.
-
Соду погасите в лимонном соке, добавьте в тесто.
-
Хорошо перемешайте.
-
Выложите тесто в разъемную форму для выпечки (у меня 18см), смазанную маслом.
-
Выпекайте при 180*С около 35-40 минут до готовности (проверьте деревянной шпажкой - она должна остаться сухой).
-
Бисквит остудите, разрежьте на 3 коржа.
-
Для крема соедините сметану с сахаром.
-
Хорошо взбейте миксером до растворения кристаллов сахара.
-
Крем готов.
-
Первый корж выложите на подготовленное глубокое блюдо, промажьте кремом.
-
Сверху положите второй корж, хорошо промажьте кремом.
-
Накройте третьим коржом, залейте оставшимся кремом.
-
Таким образом, чтобы торт со всех сторон был белым.
-
Уберите торт в холодильник на несколько часов или на ночь.
-
Первый кусочек.
Комментарии и отзывы
13 часов назад mv27 #
12 часов назад СкарлеттО # (автор рецепта)
26 января nelliundco #
позавчера СкарлеттО # (автор рецепта)
26 января leontina-2014 #
позавчера СкарлеттО # (автор рецепта)
26 января Анатолий Соколов #
26 января СкарлеттО # (автор рецепта)
26 января natalutik #
26 января СкарлеттО # (автор рецепта)
26 января Dafna-2016 #
26 января СкарлеттО # (автор рецепта)
Наверное, в каждой семье был свой Черный принц!
26 января korztat #
25 января Vishnja #
26 января СкарлеттО # (автор рецепта)
25 января Okoolina #
26 января СкарлеттО # (автор рецепта)
26 января Okoolina #
https://www.povarenok.ru/recipes/show/178603/
26 января СкарлеттО # (автор рецепта)
25 января jannasimf #
26 января СкарлеттО # (автор рецепта)
25 января Tatanj #
26 января СкарлеттО # (автор рецепта)
25 января gorschkovaov #
26 января СкарлеттО # (автор рецепта)
25 января nadinhike #
26 января СкарлеттО # (автор рецепта)
25 января 19820318 #
25 января СкарлеттО # (автор рецепта)
25 января Мария По #
25 января СкарлеттО # (автор рецепта)
25 января ИРепка #
25 января СкарлеттО # (автор рецепта)
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