Один из самых моих любимых салатов. А может, и самый любимый) Сытность салату придают курочка и сыр, а сельдерей - свежесть. Этот салатик у нас всегда первым "улетает" со стола!)
- 27 января 2011, 9:13
- 54672
Салат из курицы с сельдереем и маком
Ингредиенты для «Салат из курицы с сельдереем и маком»:
- Грудка куриная (отварная) — 400 г
- Яйцо куриное (отварное) — 5 шт
- Сыр твердый — 150 г
- Сельдерей черешковый (один черешок) — 1 шт
- Мак — 20 г
- Сок лимонный — 1 ст. л.
- Йогурт (натуральный или майонез легкий) — 200 мл
- Чеснок — 2 зуб.
- Соль ( по вкусу)
- Перец черный (молотый, по вкусу)
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1550.1 ккал
|
белки
178.7 г
|
жиры
58.3 г
|
углеводы
80.6 г
|100 г блюда
|ккал
96.9 ккал
|белки
11.2 г
|жиры
3.6 г
|углеводы
5 г
Рецепт «Салат из курицы с сельдереем и маком»:
Грудку отварить, остудить в бульоне, в котором она варилась. Так мясо будет гораздо мягче и сочнее. Яйца отварить, остудить. В общем, обычная подготовка!) :-)
Перед тем, как начать готовить салат, приготовим заправку. В йогурт (или майонез) добавим сок лимонный, мак, выдавим через пресс чеснок. Солим и перчим по вкусу. Пусть настаивается.
Остается только все перемешать и заправить. И салат готов. Подготовка занимает дольше времени, чем само приготовление.
Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
позавчера liyatana #
7 апреля denis svet #
8 апреля Натуля70 # (автор рецепта)
5 октября 2019 года qweqwe94 #
3 декабря 2017 года nkova09 #
3 декабря 2017 года mtata #
4 декабря 2017 года Натуля70 # (автор рецепта)
4 декабря 2017 года nkova09 #
12 апреля 2017 года slkaterina #
13 апреля 2017 года Натуля70 # (автор рецепта)
5 марта 2017 года Elena Malova777 #
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14 февраля 2016 года swetav #
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18 января 2016 года SvetikIv #
20 января 2016 года Натуля70 # (автор рецепта)
позавчера liyatana #
вчера в 6:10 Натуля70 # (автор рецепта)
5 января 2016 года sveta666 #
6 января 2016 года Натуля70 # (автор рецепта)
19 июня 2015 года Анна Фишер #
21 июня 2015 года Натуля70 # (автор рецепта)
60 месяцев назад Анна Фишер #
2 февраля 2015 года lina los #
2 февраля 2015 года Натуля70 # (автор рецепта)
8 ноября 2014 года Анна Фишер #
9 ноября 2014 года Натуля70 # (автор рецепта)
22 августа 2014 года suliko2002 #
23 августа 2014 года Натуля70 # (автор рецепта)
23 августа 2014 года suliko2002 #
31 августа 2014 года Арина А #
31 августа 2014 года suliko2002 #
31 августа 2014 года Арина А #
19 июня 2014 года semsvet #
Наташа, принимай благодарность и новую фотографию.
19 июня 2014 года Натуля70 # (автор рецепта)
19 июня 2014 года semsvet #
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