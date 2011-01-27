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  • 27 января 2011, 9:13
  • 54672

Салат из курицы с сельдереем и маком

Рецепт: Салат из курицы с сельдереем и маком

Один из самых моих любимых салатов. А может, и самый любимый) Сытность салату придают курочка и сыр, а сельдерей - свежесть. Этот салатик у нас всегда первым "улетает" со стола!)

Категория: Салаты Салаты из птицы Салаты из курицы

Ингредиенты для «Салат из курицы с сельдереем и маком»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1550.1 ккал 		белки
178.7 г 		жиры
58.3 г 		углеводы
80.6 г
100 г блюда
ккал
96.9 ккал		 белки
11.2 г		 жиры
3.6 г		 углеводы
5 г

Рецепт «Салат из курицы с сельдереем и маком»:

Грудку отварить, остудить в бульоне, в котором она варилась. Так мясо будет гораздо мягче и сочнее. Яйца отварить, остудить. В общем, обычная подготовка!) :-)
Перед тем, как начать готовить салат, приготовим заправку. В йогурт (или майонез) добавим сок лимонный, мак, выдавим через пресс чеснок. Солим и перчим по вкусу. Пусть настаивается.

Нарезаем мелко куриную грудку.

Натираем сыр.

Натираем яйца.

Натираем черешок сельдерея.

Остается только все перемешать и заправить. И салат готов. Подготовка занимает дольше времени, чем само приготовление.

А салат на вкус - объедение) Угощайтесь)))

Приятного аппетита!



Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей На завтрак : Сытный завтрак На обед : На закуску На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Пасха / Рождество На ужин : На закуску

Теги: завтрак закуска ужин обед

Вкусы: нежный свежий сырный

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Салат из курицы с сельдереем и маком
Описание: Один из самых моих любимых салатов. А может, и самый любимый) Сытность салату придают курочка и сыр, а сельдерей - свежесть. Этот салатик у нас всегда первым "улетает" со стола!)


Комментарии и отзывы

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Мне салат понравился! Только я думаю свежий огурец добавить нужно: сельдерей слишком пряный, чтобы от него ждать свежести. И в следующий раз попробую всё же сделать слоями. Внешний вид мне не очень понравился, когда всё перемешано. А вообще новый салатик появился - будем готовить)
Давненько собиралась сделать салат по Вашему рецепту. Наконец-то насобиралась! Делала половинную дозу! Очень понравился! Буду делать ещё не раз! Только соус/заливка ушла вся. Спасибо! Рекомендую!
Спасибо за комментарий))) Очень рада, что салат пришелся по вкусу Вам)))
Готовила на день рождения. Вообще не понравился. Из четырех салатов из Поввренка этот остался почти весь на столе. Остальные все сьели
Очень нежный,ароматный и легкий салатик!Заправляла натуральным йогуртом.Сельдерей очень в тему!Спасибо большое!
Ниночка замечательный салатик приготовила
Ответ для nkova09
Нина, очень рада, что салат понравился))) Огромное спасибо за чудесное фото)))
Наташенька,спасибо еще раз!!!Буду повторять и не раз!!!
Салат вкусный, но ооочень сытный. Мне этот салат захотелось подать с салатом из свежих овощей. Единственное отступление от рецепта - добавила пучок петрушки, очень в тему получилось. Мак в салате - открытие.
Спасибо, что поделились впечатлением от салата)))
Отличный салатик! Только мак не добавляла. Все домашние оценили на 😋
Мне очень понравился салат!!! Сельдерея я добавила побольше, заправляла майонезом. Мне даже показалось, что на вкус чем-то напоминает салат Столичный (с курицей, картофелем, яйцами и огурцом), только там картофель, а здесь сельдерей, что, конечно же, полезней. И до сих пор я не представляла, что можно добавлять мак в салат, а не только в выпечку. Это для меня открытие! Однозначно буду готовить и дальше такой салатик. Спасибо за рецепт.
Очень рада, что салат пришелся Вам по вкусу))) Спасибо за добрые слова )))
а мне салат не понравился. Его не спасло даже яблоко,но...на вкус и цвет...а старшая дочка от него в восторге!!! так что все надо пробовать!! спасибо за рецепт
Очень вкусный салат. Сбалансированный и все в меру. Делала правда еще в марте, на фото видно. Нашей семье понравился. Будем повторять, правда пока не знаю, когда до него очередь дойдет... слишком много рецептов в КК.
Очень рада, что пришлось по вкусу))) Спасибо за фото)))
Симпатичный салатик!
Спасибо)))
Оригинальный салатик, мне правда сочности не хватило, хоть я и сельдерея больше положила, яблочко сюда очень просится, а мак вполне себе на своём месте! Спасибо !
Ух, как красиво получилось!!!
Ага, мак красоты добавляет)
Ответ для shemet777
Танюша, какой красивый и аппетитный салатик у тебя получился ))) Жаль, что сочности не хватило((( Спасибо за чудесное фото)))
Вкусно вышло со сметанкой
Салатик чудесный, готовила его неоднократно! Спасибо за рецепт!
На здоровье)))
Натуличка, СУПЕР- я хоть не любитель сельдерея , НО добавила сельдерея аж 4 черешка вместо одного, добавила ещё 2 зеленых яблока они освежили салатик и мак , ох уж этот мак- теперь я во все заправки к салатам готова добавлять его . Огромное спасибо за рецепт
Безумно рада, что салат понравился))) Я тоже не фанат сельдерея, но когда "сочиняла" этот салатик, решила добавить для свежести. Оказалось, что не зря))) Спасибо за теплые слова)))
так Вы ещё и абсолютный автор? Браво! Чудесный салат)
Спасибо Вам за внимание к рецепту!
Замечательный салат, всей семьёй любим сельдерей. С праздничного стола ушёл самым первым!
Рада, что Вам понравилось))) С Новым годом и с наступающим Рождеством)))
Вот и мой отчет! Чудесный салатик! Мне по вкусу!!!
Анечка, фото чудесное))) Очень рада, что понравилось))) Спасибо за отчетик)))
Сделала ваш салат,очень понравился,спасибо. Я взяла корень сельдерея,т.к ну не было ,,вершков"! Не хватило свежести и добавила корень петрушки и был законченный вкус,супер.Корни на терке для корейской моркови,остальное кубиками. Так что делайте салатик вкусный и полезный,даже друг-повар оценил + !
Очень рада, что мой салат пришелся Вам по вкусу))) Другу повару большой привет)))
Интересный салат. Необычное сочетание! Обожаю сельдерей он придает блюдам аромат свежести! Буду пробовать! Спасибо!!!
Надеюсь, что Вам понравится)))
Наташенька, очень вкусный салат!
Ольчик, я просто счастлива, что тебе понравился салат!!! Привет тебе с Красного моря! Огромнейший привет!
Оль, а мак не мешал? Он по вкусу ощущается?
Мак конечно ощущается, мне очень нравится. Я даже больше по-моему добавила, чем по рецепту.
Надо попробовать
Недавно вспомнила про этот салат и очень захотелось повторить. Учла свой предыдущий опыт трехлетней(!) давности, когда мне показалось, что салат слишком однородный, похож на паштет. В этот раз измельчала составляющие не тёркой, а мелко порезала ножом. Получилось великолепно!!!
Наташа, принимай благодарность и новую фотографию.
Светик, какая ты умничка))) Отличный салат, прелестная фотография))) Спасибо, что вспомнила мой салатик)))
Спасибо за отзыв! А ведь это я должна была сделать первой. Который раз уже добавляю фото, комментарий, а про отзыв автору и забываю. Неловко получилось. Но лучше поздно, чем никогда!
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