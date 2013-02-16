Нашла в интернете это рецепт, и мне что-то так захотелось его приготовить. Правда, майонез я заменила на сметану, может, поэтому мясо получилось наинежнейшее, тающее во рту, а болгарский перец придал приятную сладковатую нотку.
- 16 февраля 2013, 14:57
- 39094
Горячее из куриного филе "Любчик"
Ингредиенты для «Горячее из куриного филе "Любчик"»:
- Филе куриное — 700 г
- Сыр голландский (У меня был "Млекдамер") — 100 г
- Яйцо куриное — 1 шт
- Перец болгарский (красный) — 1 шт
- Перец душистый (+ черный горошек, свежемолотый - по вкусу)
- Соль (по вкусу)
- Мука пшеничная / Мука (без горки) — 4 ст. л.
- Сметана (жирность не важна, в оригинале майонез) — 5 ст. л.
- Масло растительное (смазать форму для выпечки)
- Кетчуп — 130 г
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2112.2 ккал
|
белки
213.8 г
|
жиры
78.8 г
|
углеводы
128.7 г
|100 г блюда
|ккал
156.5 ккал
|белки
15.8 г
|жиры
5.8 г
|углеводы
9.5 г
Рецепт «Горячее из куриного филе "Любчик"»:
Перец порезать некрупной соломкой (если перец маленький, то полукольцами) и уложить на сыр. Присолить, поперчить.
Комментарии и отзывы
23 августа kariot #
Вместо курицы использовала постную свинину, порезала ее кубиками, добавила лук, сметану и яйцо сразу смешала с мясом.
Муку не добавляла, вместе нее на дно формы уложила подушку из картошки и кабачка, нарезанных кубиками, сверху положила мясо, на него ломтики шампиньонов, натертый сыр, а сверху вместо перца кругляши помидоров. Томат не добавляла, у нас в семье блюда с томатом не едятся.
Запекала час, попробовала мясо на готовность, мне оно показалось жестковатым, добавила еще 20 мин. Получилось очень вкусно, сочно и не жирно, не смотря на сметану и сыр.
22 августа Марина HJ #
Ммммм... Вкусно!
22 августа Марина HJ #
Муки только ложку десертную добавила, вместо кетчупа аджика и один помидор. Всё остальное по рецепту. В духовке держала 1 час при 180 градусах. Мясо нежное, не сухое!
Будем ещё делать!
22 августа esfir ru #
22 августа Андрей Силантьев #
29 августа 2018 года panacea crimea #
30 августа 2018 года JeSeKi # (автор рецепта) (модератор)
1 апреля 2017 года черемшинка #
Огромное спасибо!!!!
2 апреля 2017 года korztat #
2 апреля 2017 года черемшинка #
И вкуснотаааа.......
2 апреля 2017 года korztat #
2 апреля 2017 года JeSeKi # (автор рецепта) (модератор)
25 октября 2016 года Аллочка-уралочка #
25 октября 2016 года JeSeKi # (автор рецепта) (модератор)
25 октября 2016 года Mylenn #
25 октября 2016 года JeSeKi # (автор рецепта) (модератор)
25 октября 2016 года Mylenn #
25 октября 2016 года JeSeKi # (автор рецепта) (модератор)
6 октября 2016 года Л-лька2805 #
6 октября 2016 года JeSeKi # (автор рецепта) (модератор)
10 июля 2016 года Эльвира1506 #
11 июля 2016 года JeSeKi # (автор рецепта) (модератор)
15 апреля 2016 года miss nati #
15 апреля 2016 года JeSeKi # (автор рецепта) (модератор)
5 февраля 2016 года svetka konfetka1976 #
5 февраля 2016 года JeSeKi # (автор рецепта) (модератор)
15 декабря 2015 года Баська77 #
30 декабря 2015 года JeSeKi # (автор рецепта) (модератор)
18 октября 2015 года dase e #
27 июля 2015 года miako #
27 июля 2015 года JeSeKi # (автор рецепта) (модератор)
30 июня 2015 года Serendipity22 #
30 июня 2015 года JeSeKi # (автор рецепта) (модератор)
14 апреля 2015 года 111Lora111 #
14 апреля 2015 года JeSeKi # (автор рецепта) (модератор)
23 февраля 2015 года nyiolika #
23 февраля 2015 года JeSeKi # (автор рецепта) (модератор)
4 февраля 2015 года medoksa #
4 февраля 2015 года JeSeKi # (автор рецепта) (модератор)
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: