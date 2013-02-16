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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из птицы Горячие блюда из курицы
  • 16 февраля 2013, 14:57
  • 39094

Горячее из куриного филе "Любчик"

Рецепт: Горячее из куриного филе Любчик

Нашла в интернете это рецепт, и мне что-то так захотелось его приготовить. Правда, майонез я заменила на сметану, может, поэтому мясо получилось наинежнейшее, тающее во рту, а болгарский перец придал приятную сладковатую нотку.

Категория: Горячие блюда Блюда из птицы Горячие блюда из курицы

Ингредиенты для «Горячее из куриного филе "Любчик"»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2112.2 ккал 		белки
213.8 г 		жиры
78.8 г 		углеводы
128.7 г
100 г блюда
ккал
156.5 ккал		 белки
15.8 г		 жиры
5.8 г		 углеводы
9.5 г


Рецепт «Горячее из куриного филе "Любчик"»:

Вот наши продукты. Вах, вах... яйцо забылa положить...

Филе нарезать небольшими кусочками. Поперчить, посолить, добавить сметану и хорошо перемешать.

Добавить муку. Перемешать.

Выложить в смазанную форму для выпечки.

Кетчуп и яйцо хорошо перемешать венчиком. Вылить на предыдущий слой. Разровнять ложкой.

Сыр натереть на терке и выложить в форму.

Перец порезать некрупной соломкой (если перец маленький, то полукольцами) и уложить на сыр. Присолить, поперчить.

Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 мин. Ориентируйтесь по вашей духовке.



Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На завтрак : Сытный завтрак На обед На ужин Неожиданные гости

Теги: ужин обед

Вкусы: нежный ароматный

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Горячее из куриного филе Любчик
Описание: Нашла в интернете это рецепт, и мне что-то так захотелось его приготовить. Правда, майонез я заменила на сметану, может, поэтому мясо получилось наинежнейшее, тающее во рту, а болгарский перец придал приятную сладковатую нотку.
Тэги: ужин, обед.


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Фотографии «Горячее из куриного филе "Любчик"» от приготовивших (13)

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Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2 3 4 5
Благодарю автора за интересную идею! У меня не хватило терпения ждать, когда в холодильнике появится куриное филе, я приготовила блюдо из того, что было.
Вместо курицы использовала постную свинину, порезала ее кубиками, добавила лук, сметану и яйцо сразу смешала с мясом.
Муку не добавляла, вместе нее на дно формы уложила подушку из картошки и кабачка, нарезанных кубиками, сверху положила мясо, на него ломтики шампиньонов, натертый сыр, а сверху вместо перца кругляши помидоров. Томат не добавляла, у нас в семье блюда с томатом не едятся.
Запекала час, попробовала мясо на готовность, мне оно показалось жестковатым, добавила еще 20 мин. Получилось очень вкусно, сочно и не жирно, не смотря на сметану и сыр.
Фото получилось добавить отдельно!
Ммммм... Вкусно!
Спасибо! Запеканка получилась сытная, перец болгарский сочетается с сыром ! Сыну и мужу очень понравилась!
Муки только ложку десертную добавила, вместо кетчупа аджика и один помидор. Всё остальное по рецепту. В духовке держала 1 час при 180 градусах. Мясо нежное, не сухое!
Будем ещё делать!
Однозначно буду готовить. Благодаря поваренку я готовлю каждый раз, что то новое. Рецепты разнообразные и интересные.

Приготовила. Вкусная запеканочка Спасибо
Очень сытный и вкусный ужин у нас получился, благодаря этому рецепту.
Огромное спасибо!!!!
А красота-то какая получилась!
Ой, спасибо, Татьяна!!!!!
И вкуснотаааа.......
Да я и не сомневалась!
Ответ для черемшинка
Красотища-то какая И Вам спасибо за доверие к рецепту.
Женечка, какое ароматное блюдо ! Люблю перец красного цвета.
Аллочка, спасибо! Я тоже.
Женечка,большое спасибо за рецепт! Получилось очень вкусно и сочно!
Ух ты Красотища какая получилась
Спасибо,Женечка!
Вкусное и быстрое в приготовлении блюдо! Спасибо!
Пожалуйста!
Спасибо большое за рецепт, мясо получилось очень, очень нежным! Всем обязательно советую попробывать, если еще не готовили! Этот рецепт обязательно войдет в любимчики нашей семьи
И Вам спасибо за выбор рецепта.
Влюбилась в ваш Любчик!!!! Отличный рецепт. Еще хочу сказать спасибо за ваши "хлебные" рецепты- многие стали постоянными гостями на нашем столе
Мне очень приятно. Пользуйтесь на здоровье!
Готовила сегодня на ужин Любчик))) бесподобно,шикарно,вкусно!!! Спасибо за рецепт,домашним понравилось
И Вам спасибо большое за доверие к рецепту.
Спасибо за рецепт! Готовила для деньрожденьского стола. Сама не пробовала,т.к. вегетарианка, а вот гости очень хвалили! Сын уж какой привереда бывает, а сказал, что мясо великолепное. И готовится просто. И быстро. И красиво смотрится. Я очень довольна и процессом и результатом
И Вам спасибо за комментарий и выбор рецепта.
Оригинально и вкусно, но не могла избавиться от ощущения, что ем недоготовленное мясо... На духовку грешить не могу, новая и качественная, ни разу не подводила, пришла к выводу, что в следующий раз подержу часок, хуже не будет. Спасибо!
Рецепт супер!!!! Вкус удивительный!!!!!
Это как раз то, что я искала! Забираю в КК)
Пожалуйста
Замечательный "Любчик" Спасибо за рецепт, грудка получилась нежной, таяла во рту , только домашние не очень дружат с кетчупом, разбавила его 4 ложками сливок)))
И Вам спасибо за доверие и фото.
Спасибо за рецепт. Первый раз приготовила по рецепту, в сметане грудка пару часиков полежала, просто наинежнейший вкус, но не очень понравился томатный соус сверху. В следующие разы смешивала яйцо с еще двумя ложками сметаны и сверху сыр - получается очень сливочно. Еще раз спасибо!
И Вам спасибо за доверие к рецепту и фото.
вкусно и необычно. быстро и легко. сочетание продуктов - супер! всё самое любимое! спасибо
На здоровье!
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