Пожалуй это самый вкусный торт (из медовиков), который я готовила и ела. Сметанный крем и тонкие, пропитанные коржи... это блаженство! Торт станет отличным завершением праздничного стола! Рецепт из книги Олеси Куприн "Будешь торт?".
- 28 декабря 2018, 18:43
- 29306
Медовик
Ингредиенты для «Медовик»:
КОРЖИ
- Мука пшеничная / Мука (500-550) — 500 г
- Яйцо куриное — 2 шт
- Масло сливочное — 70 г
- Мед — 2 ст. л.
- Сахар — 200 г
- Сода (Dr. Oetke) — 2 ч. л.
- Ванильный сахар (Dr. Oetke) — 1 пакет.
КРЕМ
- Сметана (от 25%) — 450 г
- Молоко сгущенное (вареное) — 570 г
- Загуститель для сливок (Dr. Oetke) — 2 пакет.
Время приготовления:
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
6332.8 ккал
|
белки
114 г
|
жиры
214.3 г
|
углеводы
1003.6 г
|Порции
|ккал
1055.5 ккал
|белки
19 г
|жиры
35.7 г
|углеводы
167.3 г
|100 г блюда
|ккал
312 ккал
|белки
5.6 г
|жиры
10.6 г
|углеводы
49.4 г
Рецепт «Медовик»:
В сотейнике смешать яйца, сахар, ванильный сахар, мёд и сливочное масло.
Поставить сотейник на водяную баню и, постоянно помешивая, нагреть смесь до полного растворения сахара и образования однородной массы.
Или прогреть на медленном огне!
Постепенно добавить просеянную муку и хорошо размешать, сначала ложкой (пока масса ещё горячая), а потом переложить тесто на стол и вымесить до эластичного состояния. Тесто не должно липнуть к рукам. В оригинальном рецепте муки заявлено 550-600 гр, поэтому добавляйте муку, ориентируясь на консистенцию теста. Тесто разделить на 8 частей ( при этом у Вас получится торт диаметром 18-20 см). Тарелку с заготовками накрыть пищевой плёнкой и убрать в холодильник минут на 15-20.
Пока тесто остывает, займемся кремом.
Для крема сметану (из холодильника), варёное сгущённое молоко (комнатной температуры) и загуститель для сливок (он отлично подходит и для сметаны). Хотя можно обойтись и без него, соединить вместе при помощи миксера. Взбивать на высоких оборотах до достижения гладкой и однородной массы.
Каждую заготовку раскатать на листе для выпечки в круг толщиной 2-3 мм, присыпая тесто и скалку мукой. Наколоть вилкой.
Пергамент перенести на противень и выпекать, в предварительно разогретой до 200 гр духовке минуты 3-5.
Готовый корж сразу переложить на стол и вырезать круг нужного диаметра (18-20 см). Удобнее всего использовать для этого крышку от кастрюли подходящего диаметра. Коржи быстро затвердевают, поэтому вырезать нужно сразу, как только достали из духовки. Обрезки от коржей сложить в отдельную посуду, они ещё понадобятся. С коржа аккуратно снять пергамент, переложить на деревянную доску и остудить до комнатной температуры. Таким образом приготовить все остальные коржи.
Торт удобно собирать в кольце для выпечки. На сервировочную тарелку положить корж, сверху положить 2-3 ст. л. с горкой крема и равномерно распределить. Положить следующий корж и повторить с остальными коржами и кремом.
Верхний корж и бока торта так же покрыть кремом.
Обрезки от коржей измельчить при помощи блендера в крошку и покрыть ими верх и бока торта.
Готовый торт оставить при комнатной температуре на 1-1,5 часа и убрать в холодильник на 9-12 часов.
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!!
Комментарии и отзывы
9 мая lyusyanya #
25 апреля yokcana #
Завтра будем пробовать! Рецепт
29 марта Larsa1 #
7 апреля Надежда # (автор рецепта)
Да, рецепт не требует больших трудовых затрат и при этом получается очень вкусным!
5 марта anastasia demidovaa #
Медовик по данному рецепту очень вкусный, нежный и лёгкий в приготовлении, немного с кремом напортачила, но на вкус не повлияло. Забираю в КК. Спасибо за рецепт!
7 апреля Надежда # (автор рецепта)
25 января alisakolesnikcom5 #
27 января Надежда # (автор рецепта)
Очень рада, что рецепт понравился
20 октября 2019 года nnav #
4 ноября 2019 года Надежда # (автор рецепта)
Я в очередной раз делала данный торт и не стала остужать тесто. Когда катались очень хорошо. И накатала аж 13 коржей
Нам повезло, у нас продается местная вареная сгущенка потрясающего качества. Но можно и самим сварить, с вареной сгущенкой крем получается гуще и вкуснее.
Огромное спасибо, за доверие к рецепту
16 октября 2019 года TANIA18 #
4 ноября 2019 года Надежда # (автор рецепта)
6 ноября 2019 года TANIA18 #
16 октября 2019 года TANIA18 #
16 октября 2019 года TANIA18 #
4 ноября 2019 года Надежда # (автор рецепта)
29 июня 2019 года uatson71 #
14 июля 2019 года Надежда # (автор рецепта)
14 июня 2019 года Uliana_moon #
27 июня 2019 года Надежда # (автор рецепта)
Я очень рада, что тортик понравился
19 мая 2019 года Bavik #
23 мая 2019 года Надежда # (автор рецепта)
2 мая 2019 года yuliyaryad4enko #
5 мая 2019 года Надежда # (автор рецепта)
20 апреля 2019 года Виктория Медянская #
21 апреля 2019 года Надежда # (автор рецепта)
Да, торт ни кого не оставляет равнодушным
23 февраля 2019 года yuliyaryad4enko #
4 марта 2019 года Надежда # (автор рецепта)
Спасибо большое
18 января 2019 года Ольга13579 #
И называется он у нас - Рыжик. Не знаю, почему
18 января 2019 года Надежда # (автор рецепта)
18 января 2019 года lubashka55 #
18 января 2019 года Надежда # (автор рецепта)
9 января 2019 года Чучундрючело #
10 января 2019 года Надежда # (автор рецепта)
Спасибо большое, за доверие к рецепту
15 января 2019 года wise1288 #
7 января 2019 года terniann #
Простит меня автор, но внесла свои корректировки:
1. Из ингредиентов на тесто у меня получилось 10 тонких коржей d=20 см., закладка количества ингредиентов строго по рецепту.
Выпеченные коржи медовые, потрясающие!
2. Количество ингредиентов в креме уменьшила: сметана 25% (350 гр) + 1 банка вареной сгущенки + 2 пакетика загустителя (крем был жидковат, сначала добавила 1 пакетик, после 1 часа в холодильнике консистенция крема показалась жидкой, добавила второй пакетик). Впервые делала такой крем, поэтому с опасениями и дополнениями.
По отзывам большинства тоже дополнила торт грецким орехом.
8 января 2019 года Надежда # (автор рецепта)
Просто молодец 10 коржей
А крема хватило?
Для другого медовика я готовлю немного другой крем ( сметаны больше, а вареной сгущенки меньше), не добавляю загуститель...но сметану отвешиваю, чтобы стекла лишняя жидкость!
11 января 2019 года terniann #
Гостей торт удивил и величиной и вкусом.
Спасибо!
11 января 2019 года frzoya #
11 января 2019 года terniann #
В настоящее время, наверное, уже никто не скажет истинный рецепт медового торта. Тесто от автора отличается лишь по количеству ингредиентов, а в остальном повторяет рецепт, по которому я ранее пекла. Всё вкусно и медово! - а это главное!
26 января tatyanas50 #
Интересно, а рецепты борща, коих миллион, тоже все не настоящие, настоящий исключительно ваш будет?
30 января frzoya #
Я что предъявила какие то претензии автору рецепта? Вы хоть внимательно читайте что я написала. Рецепты борща, могут быть миллионы, люди добавляют в борщ, что хотят. Но, настоящий украинский рецепт борща один.
7 января 2019 года ЛучАнастасия #
Всех с Рождеством!
7 января 2019 года Лиса Петровна #
8 января 2019 года Надежда # (автор рецепта)
Разрез просто идеальный!
Очень легко бока обсыпаются крошкой. Во-первых, надо выровнять бока кремом. Тарелку с тортом ставлю на противень и ладонью (с небольшим количеством крошек) прижимаю к бокам...объяснить трудно! Посмотрите видео на ютубе (канал Ирины Хлебникой или канал Приятного аппетита...можно и другие, но на этих каналах все очень подробно и наглядно). Найдите у них рецепт медовика.
17 января 2019 года wise1288 #
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