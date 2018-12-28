Постепенно добавить просеянную муку и хорошо размешать, сначала ложкой (пока масса ещё горячая), а потом переложить тесто на стол и вымесить до эластичного состояния. Тесто не должно липнуть к рукам. В оригинальном рецепте муки заявлено 550-600 гр, поэтому добавляйте муку, ориентируясь на консистенцию теста. Тесто разделить на 8 частей ( при этом у Вас получится торт диаметром 18-20 см). Тарелку с заготовками накрыть пищевой плёнкой и убрать в холодильник минут на 15-20.