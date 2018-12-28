Поиск по ингредиентам
Версия для печати
  • 28 декабря 2018, 18:43
  • 29306

Медовик

Рецепт: Медовик

Пожалуй это самый вкусный торт (из медовиков), который я готовила и ела. Сметанный крем и тонкие, пропитанные коржи... это блаженство! Торт станет отличным завершением праздничного стола! Рецепт из книги Олеси Куприн "Будешь торт?".

Категория: Десерты Торты Медовый торт

Ингредиенты для «Медовик»:

КОРЖИ

КРЕМ

Время приготовления:

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
6332.8 ккал 		белки
114 г 		жиры
214.3 г 		углеводы
1003.6 г
Порции
ккал
1055.5 ккал		 белки
19 г		 жиры
35.7 г		 углеводы
167.3 г
100 г блюда
ккал
312 ккал		 белки
5.6 г		 жиры
10.6 г		 углеводы
49.4 г

Рецепт «Медовик»:

В сотейнике смешать яйца, сахар, ванильный сахар, мёд и сливочное масло.
Поставить сотейник на водяную баню и, постоянно помешивая, нагреть смесь до полного растворения сахара и образования однородной массы.
Или прогреть на медленном огне!

Снять сотейник с огня, добавить соду и быстро перемешать. Масса должна побелеть и подняться пена.

Постепенно добавить просеянную муку и хорошо размешать, сначала ложкой (пока масса ещё горячая), а потом переложить тесто на стол и вымесить до эластичного состояния. Тесто не должно липнуть к рукам. В оригинальном рецепте муки заявлено 550-600 гр, поэтому добавляйте муку, ориентируясь на консистенцию теста. Тесто разделить на 8 частей ( при этом у Вас получится торт диаметром 18-20 см). Тарелку с заготовками накрыть пищевой плёнкой и убрать в холодильник минут на 15-20.

Пока тесто остывает, займемся кремом.
Для крема сметану (из холодильника), варёное сгущённое молоко (комнатной температуры) и загуститель для сливок (он отлично подходит и для сметаны). Хотя можно обойтись и без него, соединить вместе при помощи миксера. Взбивать на высоких оборотах до достижения гладкой и однородной массы.

Миску с кремом накрыть пищевой плёнкой и убрать в холодильник минут на 40-50.

Каждую заготовку раскатать на листе для выпечки в круг толщиной 2-3 мм, присыпая тесто и скалку мукой. Наколоть вилкой.
Пергамент перенести на противень и выпекать, в предварительно разогретой до 200 гр духовке минуты 3-5.

Готовый корж сразу переложить на стол и вырезать круг нужного диаметра (18-20 см). Удобнее всего использовать для этого крышку от кастрюли подходящего диаметра. Коржи быстро затвердевают, поэтому вырезать нужно сразу, как только достали из духовки. Обрезки от коржей сложить в отдельную посуду, они ещё понадобятся. С коржа аккуратно снять пергамент, переложить на деревянную доску и остудить до комнатной температуры. Таким образом приготовить все остальные коржи.

Коржи складывать вместе только когда они полностью остынут.

Торт удобно собирать в кольце для выпечки. На сервировочную тарелку положить корж, сверху положить 2-3 ст. л. с горкой крема и равномерно распределить. Положить следующий корж и повторить с остальными коржами и кремом.
Верхний корж и бока торта так же покрыть кремом.
Обрезки от коржей измельчить при помощи блендера в крошку и покрыть ими верх и бока торта.
Готовый торт оставить при комнатной температуре на 1-1,5 часа и убрать в холодильник на 9-12 часов.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!!

Милые поварята, поздравляю Вас, с наступающими праздниками! Желаю в Новом Году свершения всех Ваших желаний, только улыбок и крепкого здоровья! Будьте счастливы!!!








Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт Конкурсные рецепты : Конкурс "Новый год с Dr. Oetker" На обед : На десерт На праздничный стол : Новый год На ужин : На десерт

Теги: десерт детям праздник

Вкусы: медовый сладкий сливочный

Читать комментарии и отзывы
BB-код для вставки:
BB-код используется на форумах
HTML-код для вставки:
HTML код используется в блогах, например LiveJournal
Как это будет выглядеть?
Медовик
Описание: Пожалуй это самый вкусный торт (из медовиков), который я готовила и ела. Сметанный крем и тонкие, пропитанные коржи... это блаженство! Торт станет отличным завершением праздничного стола! Рецепт из книги Олеси Куприн "Будешь торт?".


Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2 3
Спасибо огромное за этот рецепт. Тортик вышел просто восхитительным, очень мягкий, достаточно высокий, а вкус... Ммммм)))
Спасибо за рецепт! Вот только не поняла, почему у меня не было реакции с содой? Но я вернула сотейник на огонь и начала ее нагревать и только после этого реакция началась, мед у меня натуральный! А муки ушло Где то 400 грамм и я не стала убирать теплое тесто в холод, начала сразу раскатывать. Тесто катать одно удовольствие и без пергамента! Выпекала только на нем!
Завтра будем пробовать! Рецепт
Очень вкусный получился торт. И возни немного. Обязательно буду готовить. Спасибо за рецепт !
Большое спасибо, за доверие!
Да, рецепт не требует больших трудовых затрат и при этом получается очень вкусным!
Это был мой второй медовик в жизни (первый был на сковороде, но мне не понравились готовые кривые коржи).
Медовик по данному рецепту очень вкусный, нежный и лёгкий в приготовлении, немного с кремом напортачила, но на вкус не повлияло. Забираю в КК. Спасибо за рецепт!
Я очень рада, что рецепт понравился!
Спасибо за рецепт , торт получился замечательный!!! Всё делала по рецепту, только без загустителя, а сметану откидывала на марлю!!!
Большое спасибо, за доверие к рецепту!
Очень рада, что рецепт понравился
Торт хорош, только у меня почему-то тугое тесто вышло, трудно раскатывать было. В следующий раз остужать не буду. Сгущёнку брала простую, не вареную, так как варёнка фабричная вся искусственная идёт, ну и меньше, чтобы крем не такой сладкий был. ... да и коржей как и кто-то писал тоже 10 накатала.
Тугое тесто, может муки меньше в след раз добавьте. Мука у всех разная и очень трудно высчитать точное ее количество.
Я в очередной раз делала данный торт и не стала остужать тесто. Когда катались очень хорошо. И накатала аж 13 коржей
Нам повезло, у нас продается местная вареная сгущенка потрясающего качества. Но можно и самим сварить, с вареной сгущенкой крем получается гуще и вкуснее.
Огромное спасибо, за доверие к рецепту
вот фото тортика)
Какой же красивый кусочек и сама фотография
спасибо
Вкууусно очень! Хороший рецепт. Спасибо
Вкууусно очень! Хороший рецепт. Спасибо
Вам большое спасибо
Приветик.Спасибо погромное за потрясающие коржи медовика!Крем использовали другой,детьми любимый.Но коржи в медовике ВСЕГДА будем использовать только такие.Спасибочки за рецепт.Пекли уже 2 раза.
Огромное спасибо
Надежда, спасибо за вкуснейший медовик! К сожалению, я без фото, так замоталась с приготовлением праздничного стола и гостями, что просто не успела "щёлкнуть" этот замечательный торт. Рада, что выбрала именно ваш вариант на день рождения сынишки.
Вам огромное спасибо, за доверие
Я очень рада, что тортик понравился
Приготовила тортик!Это просто сказка!Спасибо вам огромное за рецепт!!!
Вам огромное спасибо, за доверие
1 мая День Рождения дочери встретили с Вашим тортом. Даже капризные гости просили добавку! В этот раз домашней сметаны не припасли, готовили с 25-процентной и 1 пакетиком загустителя, крем жидковатый, коржи пропитались идеально, торт получился нежнейший! Ещё раз спасибо за рецепт!
Вам спасибо огромное, за доверие
Испекла торт по вашему рецепту на День рождения дочери.Торт получился шикарный!Теперь это наш любимый рецепт!Безумно вкусный и простой!Спасибо автору!
Спасибо Вам огромное, за доверие
Да, торт ни кого не оставляет равнодушным
Обожаю вкусные тортики! Достойный рецепт-вкусный результат! Приготовили нашим мужчинам на 23 февраля. Съели сами почти весь!!! Размер пышек увеличили до 23 см, получилось 7 штук и почти ничего на обсыпку, досыпали измельчённым грецким орехом... В крем пустили поллитровую банку домашней сметаны, очень густой и банку варёной сгущенки. За 4 часа коржи пропитались, в результате получился тортик диаметром 26 см, так что можно было не мудрить и делать коржи по рецепту, 20 см! Фото утрешнее на балконе, а в разрезе- не успела по понятным причинам! Спасибо за рецепт!
Я очень рада, что тортик Вам понравился!!!
Спасибо большое
Я такой торт ещё в подростковом возрасте пекла До сих пор - самый вкусный торт - на мой вкус. Только коржи на сковороде выпекаю, сразу обрезаю, круглые выпекаю. Крем у меня - сметана с сахаром. Попробую со сгущёнкой. Думаю - очень вкусно
И называется он у нас - Рыжик. Не знаю, почему
Ольга, название "Рыжик" тоже слышала! Технология приготовления другая, может поэтому он и называется по другому
Надежда! Поздравляю с победой в конкурсе!!!
Любовь, спасибо огромное А я и не знала
Большое спасибо за рецепт!!! Я не дружу с тортами, но на день рождения ребенку пытаюсь что-то печь))) тут оказалось все не сложно. Обрезков вышло мало, так что с боков не очень получилось облепить. Пробу будем снимать завтра. На фото кривоват вышел....
На фото отлично вышел
Спасибо большое, за доверие к рецепту
Ответ для Чучундрючело
Прекрасно получилось Аппетитно выглядит.
Спасибо за рецепт! Вкусный и легкий медовый торт!
Простит меня автор, но внесла свои корректировки:
1. Из ингредиентов на тесто у меня получилось 10 тонких коржей d=20 см., закладка количества ингредиентов строго по рецепту.
Выпеченные коржи медовые, потрясающие!
2. Количество ингредиентов в креме уменьшила: сметана 25% (350 гр) + 1 банка вареной сгущенки + 2 пакетика загустителя (крем был жидковат, сначала добавила 1 пакетик, после 1 часа в холодильнике консистенция крема показалась жидкой, добавила второй пакетик). Впервые делала такой крем, поэтому с опасениями и дополнениями.

По отзывам большинства тоже дополнила торт грецким орехом.
Анна, спасибо огромное
Просто молодец 10 коржей
А крема хватило?
Для другого медовика я готовлю немного другой крем ( сметаны больше, а вареной сгущенки меньше), не добавляю загуститель...но сметану отвешиваю, чтобы стекла лишняя жидкость!
Да, крема было достаточно! Крем понравился составом (учту ваш комментарий на будущее), для застолья отличный вариант.
Гостей торт удивил и величиной и вкусом.
Спасибо!
Спасибо за рецепт! Вкусный и легкий медовый торт!
Простит меня автор, но внесла свои корректировки:
1. Из ингредиентов на тесто у меня получилось 10 тонких коржей d=20 см., закладка количества ингредиентов строго по рецепту.
Выпеченные коржи медовые, потрясающие!
2. Количество ингредиентов в креме уменьшила: сметана 25% (350 гр) + 1 банка вареной сгущенки + 2 пакетика загустителя (крем был жидковат, сначала добавила 1 пакетик, после 1 часа в холодильнике консистенция крема показалась жидкой, добавила второй пакетик). Впервые делала такой крем, поэтому с опасениями и дополнениями.

По отзывам большинства тоже дополнила торт грецким орехом.
Самый лучший крем для медовика, это сметана и сахар, ни какой сгущенки добавлять не нужно, это лишнее. Сметану перелить в марлю, подвесить ее чтобы стекла вся вода, сметана получается очень очень густая, добавляете сахар, и перемешиваете, всё крем готовый, и очень вкусный, настоящий крем для медовика. Наши бабушки, такой крем готовили. Ну у автора, и рецепт медовика не настоящий.
Спасибо и за ваш рецепт крема, попробую при выпечке медовика в след раз.
В настоящее время, наверное, уже никто не скажет истинный рецепт медового торта. Тесто от автора отличается лишь по количеству ингредиентов, а в остальном повторяет рецепт, по которому я ранее пекла. Всё вкусно и медово! - а это главное!
Ответ для frzoya
Очень странные претензии
Интересно, а рецепты борща, коих миллион, тоже все не настоящие, настоящий исключительно ваш будет?
Очень странные претензии
Интересно, а рецепты борща, коих миллион, тоже все не настоящие, настоящий исключительно ваш будет?

Я что предъявила какие то претензии автору рецепта? Вы хоть внимательно читайте что я написала. Рецепты борща, могут быть миллионы, люди добавляют в борщ, что хотят. Но, настоящий украинский рецепт борща один.
Идеальный торт!! Только как Вы его посыпаете по бокам? Наклоняете? Я побоялась.
Всех с Рождеством!
https://www.povarenok.ru/answers/kak-obsypat-boka-torta-izmelchennymi-orehamikroshkoj-1803/
Ответ для ЛучАнастасия
Большое спасибо!!!
Разрез просто идеальный!
Очень легко бока обсыпаются крошкой. Во-первых, надо выровнять бока кремом. Тарелку с тортом ставлю на противень и ладонью (с небольшим количеством крошек) прижимаю к бокам...объяснить трудно! Посмотрите видео на ютубе (канал Ирины Хлебникой или канал Приятного аппетита...можно и другие, но на этих каналах все очень подробно и наглядно). Найдите у них рецепт медовика.
Ответ для ЛучАнастасия
Анастасия! Прекрасно получилось Аппетитно выглядит.
Страницы: 1 2 3
Наверх

Оставить комментарий или отзыв о рецепте

Категории рецептов Назначения рецептов Национальные кухни Развернуть весь список
ВКонтакте
Facebook