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<div style="background-color:#FFFBF0;border:2px dashed #FFF3D2;font-family:Tahoma,Verdana,Arial;font-size:12px;clear:both; padding: 17px 10px 10px 10px;"> <a href="https://www.povarenok.ru/recipes/show/161774/"><img border="0" align="left" style="border:1px solid #FFD14E; margin:0px 10px 10px;" height="150" width="150" alt="Новогодний салат Суши с лососем" src="https://www.povarenok.ru/data/cache/2019dec/17/47/2634730_93334-150x150x.jpg"/></a> <a href="https://www.povarenok.ru/"><img src="https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.png" style="margin:-8px 5px 1px 0;border:none;float:left;"/></a> <div style="padding-top:6px"> <a style="color:#D59C01;font-size:19px;font-weight:bold;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/show/161774/">Новогодний салат "Суши" с лососем</a> </div> <br> <div style="padding:5px 0 3px"><strong>Описание:</strong> Многие любят японскую кухню, в том числе суши и роллы. На праздничном столе они красиво смотрятся, но их приготовление занимает немало времени. Предлагаю приготовить простой в исполнении салат "Суши" с лососем. Украсьте салат зеленью и маринованным имбирем, и он займет достойное место на Новогоднем столе.</div> <div style="padding:3px 0"> <strong>Рецепты:</strong> <nobr> <a style="color:#d59c01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/category/12">Салаты</a> </nobr> -> <nobr> <a style="color:#d59c01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/category/17">Салаты из рыбы и морепродуктов</a> </nobr> -> <nobr> <a style="color:#d59c01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/category/108">Рыбные салаты</a> </nobr> <br> </div> <div style="padding:3px 0"><strong>Ингредиенты:</strong> <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1528">Рис</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1623">Семга</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/14">Авокадо</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1259">Огурец</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1233">Нори</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/11399">Икра рыбная</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/978">Лимон</a>. </div> <div style="padding:3px 0"><strong>Тэги:</strong> <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/20/">закуска</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/48/">быстро</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/123/">праздник</a>. </div> <br> <br> <div> <a style="color:#D59C01; margin:10px 0;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/show/161774/">Читать рецепт полностью >></a> </div> </div>