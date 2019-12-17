Многие любят японскую кухню, в том числе суши и роллы. На праздничном столе они красиво смотрятся, но их приготовление занимает немало времени. Предлагаю приготовить простой в исполнении салат "Суши" с лососем. Украсьте салат зеленью и маринованным имбирем, и он займет достойное место на Новогоднем столе.
- 17 декабря 2019, 5:11
- 4193
Новогодний салат "Суши" с лососем
Ингредиенты для «Новогодний салат "Суши" с лососем»:
- Рис (для суши) — 250 г
- Семга (слабосоленая или подкопченая) — 250 г
- Авокадо — 1 шт
- Огурец — 1 шт
- Нори — 1 шт
- Икра рыбная / Икра (летучей рыбы) — 2 ст. л.
- Лимон — 0.5 шт
Время приготовления:
Количество порций: 6
Рецепт «Новогодний салат "Суши" с лососем»:
Рис отвариваем согласно инструкции на упаковке. Смешиваем с рисовым уксусом, сахаром и солью.
Подготовим слабосоленую семгу, авокадо, огурец, лист нори, икру летучей рыбы (по желанию).
2/3 риса смешиваем с мелко нарезанным листом нори.
1/3 риса смешиваем с икрой летучей рыбы.
Авокадо нарежем кубиком и польем соком лимона.
Огурец разрежем вдоль, вычистим семена, нарезаем кубиком.
Семгу нарезаем кубиком.
Кулинарное кольцо обернем пищевой пленкой, установим на блюдо для подачи.
Выкладываем 1/2 часть риса с нори. Немного уплотняем рис, можно воспользоваться картофелемялкой.
Украсьте салат зеленью, маринованным имбирем, кунжутом и красной икрой.
Порционно подайте васаби и соевый соус.
Приятного аппетита!
Порционно подайте васаби и соевый соус.
Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
1 час назад dylskayamarina66 #
10 часов назад arsenalsport #
9 часов назад Vicky K # (автор рецепта)
вчера в 21:05 alenanat #
18 декабря Ююся #
18 декабря мисс #
17 декабря Ирушенька #
17 декабря Бархатные ручки #
17 декабря qwerrty121 #
17 декабря Инночка07 #
17 декабря Kuss #
17 декабря Ира Khabarova #
17 декабря Марина Indus #
17 декабря yugai ludmila65 #
17 декабря Benga #
17 декабря galacomzone-2018 #
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