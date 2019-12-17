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  • 17 декабря 2019, 5:11
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Новогодний салат "Суши" с лососем

Рецепт: Новогодний салат Суши с лососем

Многие любят японскую кухню, в том числе суши и роллы. На праздничном столе они красиво смотрятся, но их приготовление занимает немало времени. Предлагаю приготовить простой в исполнении салат "Суши" с лососем. Украсьте салат зеленью и маринованным имбирем, и он займет достойное место на Новогоднем столе.

Категория: Салаты Салаты из рыбы и морепродуктов Рыбные салаты

Кухня: Японская

Ингредиенты для «Новогодний салат "Суши" с лососем»:

Время приготовления:

Количество порций: 6


Рецепт «Новогодний салат "Суши" с лососем»:

Рис отвариваем согласно инструкции на упаковке. Смешиваем с рисовым уксусом, сахаром и солью.
Подготовим слабосоленую семгу, авокадо, огурец, лист нори, икру летучей рыбы (по желанию).

2/3 риса смешиваем с мелко нарезанным листом нори.
1/3 риса смешиваем с икрой летучей рыбы.
Авокадо нарежем кубиком и польем соком лимона.
Огурец разрежем вдоль, вычистим семена, нарезаем кубиком.
Семгу нарезаем кубиком.

Кулинарное кольцо обернем пищевой пленкой, установим на блюдо для подачи.
Выкладываем 1/2 часть риса с нори. Немного уплотняем рис, можно воспользоваться картофелемялкой.

Следующий слой 1/2 часть семги и авокадо.

Затем слой риса, смешанного с икрой летучей рыбы.

Следующий слой огурец и оставшаяся семга.

И последний слой - рис с нори.

Можно снять кулинарное кольцо.
Вот такие слои получились у салата.

Украсьте салат зеленью, маринованным имбирем, кунжутом и красной икрой.




Порционно подайте васаби и соевый соус.

Приятного аппетита!


Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Новогодний фейерверк" На обед : На закуску На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Рождество На ужин : На закуску

Теги: закуска быстро праздник

Вкусы: рыбный соленый

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Новогодний салат Суши с лососем
Описание: Многие любят японскую кухню, в том числе суши и роллы. На праздничном столе они красиво смотрятся, но их приготовление занимает немало времени. Предлагаю приготовить простой в исполнении салат "Суши" с лососем. Украсьте салат зеленью и маринованным имбирем, и он займет достойное место на Новогоднем столе.


Комментарии и отзывы

Здравствуйте рецепт не плохой , но я бы добавила сливочный сыр
Спасибо большое за рецепт! Муж японец оценил - сказал это было его любимое блюдо №1 на рождественском столе
Спасибо за фотоотчет! Очень красивый, богатый салат Рада, что мужу угодили
прелестный салатик, но семгу лучше так съесть, без всякого риса
Шикарный салатик - тортик! Попробую его на Новый год сделать. Думаю, что безпройгрышный вариант!!!!
очень празднично и вкусно
Виктория, до чего красивый, эффектный салат!
Красивая подача и оформление вкусного салата! Понравились идеи смешивать рис с икрой и нори!
очень нарядно!) подача
Спасибо , забрала в КК
Классный салатик! Шикарная идея смешать рис с икрой!
А для меня - рис с нори А то я нори только бок оборачивала обычно, чего вцелом мало для её присутствия в каждом куске.
Браво! Очень нарядно, празднично и однозначновкусно! Спасибо за рецепт
Красивый салат, праздничный!
Отличный салатик! Делаю похожий уже много лет, только без нори и икры. Думаю, стоит попробовать с ними - они тут будут очень кстати!
Какая нарядная праздничная закуска! Настоящий торт!
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