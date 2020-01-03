Поиск по ингредиентам
Версия для печати Рецепты Десерты Пирожные
  • 3 января 2020, 16:26
  • 5039

Шоколадное пирожное

Рецепт: Шоколадное пирожное

Вкусные шоколадные пирожные с нежной начинкой.

Категория: Десерты Пирожные

Ингредиенты для «Шоколадное пирожное»:

Время приготовления:

Количество порций: 8



Рецепт «Шоколадное пирожное»:

Яйцо и 100 г сахара взбить миксером. Добавить растопленное сливочное масло, йогурт (кефир), перемешать.

Добавить просеянную муку, какао, соду и разрыхлитель.

Все перемешать до получения однородной массы.

Полученной массой наполнить кондитерский мешок. Выдавить в виде круглых лепешек на противень, застеленный пергаментом, на расстоянии примерно 4 см. Выпекать 9-10 мин при температуре 180°C. Выложить на решетку, остудить.

Начинка: желатин залить 30 мл воды, оставить на 30 мин для набухания. Нагреть до растворения желатина. В кастрюльку всыпать 110 г сахара, влить 30 мл воды, нагревать до растворения сахара. Тонкой струйкой влить сахарный сироп в желатин, взбивая миксером до загустения массы.

Пирожное соединить попарно, смазав кремом.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт На обед : На закуску На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год На ужин : На десерт

Теги: десерт праздник

Вкусы: сладкий

Читать комментарии и отзывы


BB-код для вставки:
BB-код используется на форумах
HTML-код для вставки:
HTML код используется в блогах, например LiveJournal
Как это будет выглядеть?

Похожие рецепты

Показать больше рецептов

Комментарии и отзывы

В креме только сахар и желатин? И получается вкусно?
Получите мой ))) Покрою эту красоту шоколадной глазурью и получатся домашние чоко-пай
Спасибо
Здравствуйте! Можно ли заменить муку. Пшеничной нет, а есть овсяная??? Я ещё совсем "чайный" Поварёнок)
При выпечке бисквитного теста использую только пшеничную муку. Иногда часть муки заменяю крахмалом. С овсяной мукой пеку только печенье. Поэтому не могу сказать какой будет вкус и консистенция теста. Если в выпечке используете овсяную муку, попробуйте и в этом рецепте заменить, возможно Вам понравится.
Пирожные утянула. Буду готовить и с какао и без него. Для разнообразия. Спасибо за рецепт.
Надеюсь, Вам понравится.
Аппетитные пирожные , выглядят воздушными
Спасибо, они действительно воздушные и вкусные.
Какие симпатюли! А если без какао?
Спасибо. Можно и без какао. В этом случае нужно добавить еще 40 г муки.
вот я об этом и подумала
оч.симпатичные !)
спасибо
Наверх

Оставить комментарий или отзыв о рецепте

Рубрикатор рецептов

Первое блюдо

борщ ботвинья бульон гаспачо капустняк кулеш лагман мисо окрошка рассольник свекольник сладкие супы солянка суп уха харчо хаш шурпа щи из капусты

Основное блюдо

в горшочке гарнир грибные блюда жаркое запеканки из морепродуктов из фарша кальмар картофель картофельное пюре картошка картошка с мясом каша котлеты курица лапша макароны мясные блюда мясо начинка овощные блюда омлет паста перец фаршированный пюре рис рыба свинина семга шашлык

Закуски

бастурма буженина бургер бутерброды гренки жульен жюльен заливное икра овощная канапе кимчи лечо мидии морковь по-корейски пастрома паштет печеночный торт роллы салаты селедка суши сырные палочки сырные шарики террин фаршированные яйца фондю форшмак холодец хумус чипсы

Выпечка

блины брауни булочки ватрушки кекс коржики кулич лаваш лепешки манник оладьи опара пирог пирожки пицца пончики пряник пышки рогалики рулет слойка сухари сырник тарталетки тесто трубочки хлеб чебуреки шарлотка штрудель

Десерты

безе бисквит варенье вафли глазурь джем желе зефир карамель конфеты конфитюр крем мармелад мороженое мусс пасха печенье пирожное повидло помадка пудинг сгущенка сироп сладкие салаты суфле торт фруктовые салаты халва хворост чизкейк

Напитки

айран вино глинтвейн грог какао квас кефир кисель компот кофе ликер лимонад молочный коктейль морс мохито наливка напиток настойка простокваша пунш ром самогон сбитень сидр смузи соки чай шипучка шоколад

Другое

аджика баклажаны брокколи горчица гречка грибы заготовки закваска заправка для супа на зиму йогурт кабачки капуста колбаса кускус маринад маскарпоне мастика подливка приправа свекла соус сыр творог тещин язык тыква фасоль цветная капуста чечевица новогодние рецепты масленица шашлыки домашнее консервирование летние рецепты постные рецепты домашние напитки

ВКонтакте
Facebook
Опрос
Верите ли вы в народные приметы?


Уже 3103 ответа Ответить

Категории рецептов Назначения рецептов Национальные кухни Развернуть весь список
Поиск по сайту

Наши рассылки