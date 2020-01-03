Вкусные шоколадные пирожные с нежной начинкой.
- 3 января 2020, 16:26
- 5039
Шоколадное пирожное
Ингредиенты для «Шоколадное пирожное»:
- Яйцо куриное — 1 шт
- Сахар — 210 г
- Йогурт (или кефир) — 100 г
- Масло сливочное — 50 г
- Сода — 0.5 ч. л.
- Разрыхлитель теста — 0.5 ч. л.
- Какао-порошок — 40 г
- Мука пшеничная / Мука — 140 г
- Желатин — 5 г
- Вода — 60 мл
- Сок лимонный (по желанию) — 1 ст. л.
Время приготовления:
Количество порций: 8
Рецепт «Шоколадное пирожное»:
Яйцо и 100 г сахара взбить миксером. Добавить растопленное сливочное масло, йогурт (кефир), перемешать.
Полученной массой наполнить кондитерский мешок. Выдавить в виде круглых лепешек на противень, застеленный пергаментом, на расстоянии примерно 4 см. Выпекать 9-10 мин при температуре 180°C. Выложить на решетку, остудить.
Начинка: желатин залить 30 мл воды, оставить на 30 мин для набухания. Нагреть до растворения желатина. В кастрюльку всыпать 110 г сахара, влить 30 мл воды, нагревать до растворения сахара. Тонкой струйкой влить сахарный сироп в желатин, взбивая миксером до загустения массы.
Комментарии и отзывы
8 часов назад Citrina-2 #
вчера в 4:34 Laskova_Liliya #
вчера в 8:54 nata5219 # (автор рецепта)
позавчера olga andreevna 8 #
позавчера nata5219 # (автор рецепта)
позавчера nadinhike #
позавчера nata5219 # (автор рецепта)
3 января nelliundco #
3 января nata5219 # (автор рецепта)
3 января Демоника #
3 января nata5219 # (автор рецепта)
3 января Демоника #
3 января qwerrty121 #
3 января nata5219 # (автор рецепта)
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