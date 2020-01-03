Шоколадное пирожное

Начинка: желатин залить 30 мл воды, оставить на 30 мин для набухания. Нагреть до растворения желатина. В кастрюльку всыпать 110 г сахара, влить 30 мл воды, нагревать до растворения сахара. Тонкой струйкой влить сахарный сироп в желатин, взбивая миксером до загустения массы.