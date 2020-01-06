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[url=https://www.povarenok.ru/][img]https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.gif[/img][/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/162417/]Салат "Праздничная фантазия"[/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/162417/][img]https://www.povarenok.ru/data/cache/2020jan/06/17/2648441_95711-150x150x.jpg[/img][/url] Рецепты: Салаты -> Салаты из овощей, грибов, сыра -> Салаты из овощей Друзья мои, предлагаю вам ещё один интересный рецепт праздничного салата из моей кулинарной копилочки! Салат по своему составу оригинален и отличается от своих собратьев - в нём нет мяса и рыбы, но он получается сытным и не менее вкусным! Да и на столе это блюдо смотрится грациозно и торжественно! А самое удивительное то, что кто бы его не попробовал, даже мужчины, никто не подумал, что салат не мясной! В чём тут секрет? Я и сама не знаю! Ингредиенты: Яйцо куриное, Чернослив, Корнишоны, Морковь, Сыр твердый, Горошек зеленый, Лук репчатый, Майонез, Соль. Тэги: салат, закуска, праздник, гости.