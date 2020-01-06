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  • 6 января 2020, 16:30
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Салат "Праздничная фантазия"

Рецепт: Салат Праздничная фантазия

Друзья мои, предлагаю вам ещё один интересный рецепт праздничного салата из моей кулинарной копилочки! Салат по своему составу оригинален и отличается от своих собратьев - в нём нет мяса и рыбы, но он получается сытным и не менее вкусным! Да и на столе это блюдо смотрится грациозно и торжественно! А самое удивительное то, что кто бы его не попробовал, даже мужчины, никто не подумал, что салат не мясной! В чём тут секрет? Я и сама не знаю!

Категория: Салаты Салаты из овощей, грибов, сыра Салаты из овощей

Ингредиенты для «Салат "Праздничная фантазия"»:

Время приготовления:

Количество порций: 8


Рецепт «Салат "Праздничная фантазия"»:

Для начала надо отварить морковь и яйца. Чернослив помыть и замочить тёплой водой.
Корнишоны или маленькие огурчики мелко нарезать. Я взяла для салата корнишоны маринованные деликатесные ТМ ЕКО. Они с особой кислинкой и прекрасно гармонируют с остальными продуктами.

Смешайте корнишоны с мелко нарезанным луком.

Положите формовочное кольцо на плоское блюдо. Первым слоем выложить отварные яйца, нарезанные небольшими кубиками. Слегка утрамбовать и промазать майонезом.

Второй слой - корнишоны с луком. Промазывать майонезом не надо.

Следующим слоем выложить отварную морковь, натёртую на крупной тёрке. Слегка промазать майонезом.

На морковь выложить тёртый сыр, смазать майонезом.

С консервированного зелёного горошка слить жидкость. Выложить следующим слоем на сыр, покрыть тонкой сеточкой майонеза. У меня зелёный горошек ТМ ЕКО. Он очень вкусный и ароматный, горошинки целенькие - один к одному!

Последним слоем выложить мелко нарезанный чернослив.
Каждый слой старайтесь немного утрамбовывать. Если надо, то можно солить по вкусу. Я чуть-чуть солила только слой яиц и моркови.
Поставить салат в холодильник минут на 30-40 для пропитки.

Перед подачей украсить верх салата тонкой паутинкой майонеза.
Праздничный салат готов!

Очень аппетитный, сытный и оригинально вкусный!













С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей Конкурсные рецепты : Конкурс "Мистерия вкуса" На обед : На закуску На праздничный стол : Новый год / Рождество На ужин : На закуску Неожиданные гости : На закуску

Теги: салат закуска праздник гости

Вкусы: сырный огуречный морковный

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Салат Праздничная фантазия
Описание: Друзья мои, предлагаю вам ещё один интересный рецепт праздничного салата из моей кулинарной копилочки! Салат по своему составу оригинален и отличается от своих собратьев - в нём нет мяса и рыбы, но он получается сытным и не менее вкусным! Да и на столе это блюдо смотрится грациозно и торжественно! А самое удивительное то, что кто бы его не попробовал, даже мужчины, никто не подумал, что салат не мясной! В чём тут секрет? Я и сама не знаю!


Комментарии и отзывы

Делала такой салатик, очень вкусный!
Спасибо!
замечательный рецепт
Спасибо, Светочка!
Красиво! Необычно.. Удачи!
Огромное спасибо!
Вау, спасибо! Ушла готовить.
Спасибо большое! Готовьте, пожалуйста! Потом напишите о впечатлении, хорошо?
Леночка, красивая какая фантазия!
Ирочка, спасибо тебе, дорогая!
Красивый! И кажется мне такое понравится, спасибо Леночка, утащила на пробу.
Спасибо большое! Прям вот честно скажу - на удивление, вкусный салат!
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