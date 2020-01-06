Друзья мои, предлагаю вам ещё один интересный рецепт праздничного салата из моей кулинарной копилочки! Салат по своему составу оригинален и отличается от своих собратьев - в нём нет мяса и рыбы, но он получается сытным и не менее вкусным! Да и на столе это блюдо смотрится грациозно и торжественно! А самое удивительное то, что кто бы его не попробовал, даже мужчины, никто не подумал, что салат не мясной! В чём тут секрет? Я и сама не знаю!
- 6 января 2020, 16:30
- 3531
Салат "Праздничная фантазия"
Ингредиенты для «Салат "Праздничная фантазия"»:
- Яйцо куриное — 4 шт
- Чернослив — 100 г
- Корнишоны (ТМ ЕКО "Корнишоны маринованные деликатесные") — 6 шт
- Морковь — 1 шт
- Сыр твердый — 100 г
- Горошек зеленый (ТМ ЕКО "Горошек зелёный") — 0.5 бан.
- Лук репчатый — 1 шт
- Майонез — 4 ст. л.
- Соль — по вкусу
Время приготовления:
Количество порций: 8
Рецепт «Салат "Праздничная фантазия"»:
Для начала надо отварить морковь и яйца. Чернослив помыть и замочить тёплой водой.
Корнишоны или маленькие огурчики мелко нарезать. Я взяла для салата корнишоны маринованные деликатесные ТМ ЕКО. Они с особой кислинкой и прекрасно гармонируют с остальными продуктами.
Положите формовочное кольцо на плоское блюдо. Первым слоем выложить отварные яйца, нарезанные небольшими кубиками. Слегка утрамбовать и промазать майонезом.
С консервированного зелёного горошка слить жидкость. Выложить следующим слоем на сыр, покрыть тонкой сеточкой майонеза. У меня зелёный горошек ТМ ЕКО. Он очень вкусный и ароматный, горошинки целенькие - один к одному!
Последним слоем выложить мелко нарезанный чернослив.
Каждый слой старайтесь немного утрамбовывать. Если надо, то можно солить по вкусу. Я чуть-чуть солила только слой яиц и моркови.
Поставить салат в холодильник минут на 30-40 для пропитки.
С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!
Комментарии и отзывы
7 января lakshmi-777 #
7 января elena777 # (автор рецепта)
7 января lakshmi-777 #
7 января ingrida abraityte #
7 января elena777 # (автор рецепта)
7 января мисс #
7 января elena777 # (автор рецепта)
7 января ma-ma sveta #
7 января elena777 # (автор рецепта)
6 января Анна Шу #
6 января elena777 # (автор рецепта)
6 января Ирушенька #
6 января elena777 # (автор рецепта)
6 января Navely #
6 января elena777 # (автор рецепта)
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