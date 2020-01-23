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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Кексы
  • 23 января 2020, 10:28
  • 5690

Кексы шоколадно-сливочные

Рецепт: Кексы шоколадно-сливочные

В нашей семье очень любят кексы, особенно шоколадные. Сегодня у меня рецепт шоколадно-сливочных. Замечательный десерт, готовится очень быстро. Кексы нежные, легкие, в меру сладкие, с прекрасной пористой структурой.

Категория: Выпечка Изделия из теста Кексы

Ингредиенты для «Кексы шоколадно-сливочные»:

Тесто

Дополнительно

Время приготовления:

Количество порций: 12

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2090.86 ккал		 белки
41.722 г		 жиры
81.43 г		 углеводы
319.788 г
Порции
ккал
174.24 ккал		 белки
3.48 г		 жиры
6.79 г		 углеводы
26.65 г
100 г блюда
ккал
254.98 ккал		 белки
5.09 г		 жиры
9.93 г		 углеводы
39 г


Рецепт «Кексы шоколадно-сливочные»:

Яйца взбить с сахаром, ванильным сахаром, солью в пышную массу.
Добавить сливочное масло, взбить.
В массу добавить натуральный йогурт.

Влить сливки, взбить.
Муку смешать с разрыхлителем теста, крахмалом, какао-порошком.
Ввести в массу, взбить до однородного состояния.
Тесто спадает с ложки.

Добавить цедру апельсина, перемешать.
Формы для кексов смазать маслом (силиконовые и бумажные не смазывать).
Заполнить формы тестом. Вес брутто - вместе с формой.


Выпекать в разогретой духовки от 170-180С 30-35мин. до сухой лучины
(следите за своей духовкой).
Приостывшие кексы вынуть из форм, остужать на решетке.
По желанию присыпать сахарной пудрой.

Приятного чаепития!!!





Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На полдник На обед : На десерт На полдник На ужин : На десерт

Теги: выпечка чаепитие кекс

Вкусы: шоколадный нежный сливочный

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Кексы шоколадно-сливочные
Описание: В нашей семье очень любят кексы, особенно шоколадные. Сегодня у меня рецепт шоколадно-сливочных. Замечательный десерт, готовится очень быстро. Кексы нежные, легкие, в меру сладкие, с прекрасной пористой структурой.


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Фотографии «Кексы шоколадно-сливочные» от приготовивших (1)

Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2
Очень аппетитные кексики!!! Скажите пожалуйста, чем можно заменить кукурузный крахмал?
картофельным,но взять меньше
Спасибо, обязательно попробую!
Танюша, спасибо! Замечательные кексики ! Мои тоже очень уважают шоколадные, но тут что-то новенькое! И по составу и по виду заметно, что вкусно несказанно!Спасибо, забираю с благодарностью.
Нана спасибо огромное за доверие,удачи
Как и обещала, испекла. Вкусные кексики. Нежные с апельсиновой ноткой. Пекла 30 минут при 180 градусах. Обязательно буду повторять!
Оленька дорогая,спасибо огромное за доверие и великолепное исполнение рецепта
восхитительная форма у кексов,мне очень нравится
Танюша, как же я рада, что тебе понравилось!!!
благодарю милая
Танюша! Очень аппетитные и воздушные кексы!
Верочка спасибо большое за комментарий
Танюша,рада видеть рецептик от тебя! Замечательные,очень аппетитные кексы!
Надюша спасибо огромное за комментарий и поддержку
Танюша, бомбезный разлом кексика! А какие шикарные розочки! Естественно, рецепт приватизировала. Обязательно буду готовить!
Оленька благодарю за добрые слова поддержки,удачи дорогая,знаю что не устоишь
знаю что не устоишь
Танюша, красивые какие, ароматные кексы!
Иришечка спасибо огромное за добрые слова поддержки
Замечательные кексы, Танечка!) Как у нас сегодня совпало с кексами))) очень красивые фото!
Катюша благодарю за комментарий ,бегу в гости
Танечка, очень аппетитно! Тоже любим шоколадные кексики!
раньше у нас не было проблем,любые были в почете,а теперь только шоколадные и с нутеллой
Любаша спасибо огромное за комментарий и поддержку
Танюш, теперь будешь изобретать шоколадные новинки!
Любаша,дорогая,у меня все спонтанно получается
Танечка, вкусные кексики! Аппетитный разлом!!!
Жанночка спасибо огромное за внимание
Аппетитные кексики, Танечка!
Леночка благодарю за комментарий и поддержку
Аппетитные кексы!
Марианочка спасибо огромное за комментарий
Замечательные кексы, Танюшка! Очень нравится разлом - такие краски, структура! Спасибо тебе!
Ларисочка спасибо огромное за высокую оценку и поддержку
Таня, как всегда, замечательные кексы!
Инна благодарю за высокую оценку
Прекрасные кексики, Танюша! Здоровья внученьке!
Наташенька спасибо огромное за комментарий
Очень аппетитные кексы
спасибо огромное
Замечательные кексы. Спасибо,Танюшка.
Маргарита спасибо большое за комментарий
Прекрасные кексики, Танюша!
Анжелика спасибо большое за визит и добрые слова поддержки
Аппетитные кексы!
Оксана благодарю за внимание и поддержку
Танечка, люблю Ваши рецепты, обязательно приготовлю, а внучке скорого выздоровления!
Танюшечка спасибо огромное за пожелание и доверие,удачи
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