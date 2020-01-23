BB-код для вставки:

BB-код используется на форумах

[url=https://www.povarenok.ru/][img]https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.gif[/img][/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/162758/]Кексы шоколадно-сливочные[/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/162758/][img]https://www.povarenok.ru/data/cache/2020jan/22/20/2657241_92808-150x150x.jpg[/img][/url] Рецепты: Выпечка -> Изделия из теста -> Кексы В нашей семье очень любят кексы, особенно шоколадные. Сегодня у меня рецепт шоколадно-сливочных. Замечательный десерт, готовится очень быстро. Кексы нежные, легкие, в меру сладкие, с прекрасной пористой структурой. Ингредиенты: Яйцо куриное, Сахар, Ванильный сахар, Соль, Масло сливочное, Йогурт, Сливки, Мука пшеничная, Разрыхлитель теста, Крахмал кукурузный, Какао-порошок, Цедра апельсина, Сахарная пудра. Тэги: выпечка, чаепитие, кекс.