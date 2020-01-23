В нашей семье очень любят кексы, особенно шоколадные. Сегодня у меня рецепт шоколадно-сливочных. Замечательный десерт, готовится очень быстро. Кексы нежные, легкие, в меру сладкие, с прекрасной пористой структурой.
- 23 января 2020, 10:28
- 5690
Кексы шоколадно-сливочные
Ингредиенты для «Кексы шоколадно-сливочные»:
Тесто
- Яйцо куриное — 2 шт
- Сахар — 80 г
- Ванильный сахар (8г) — 1 пакет.
- Соль (щепотка)
- Масло сливочное (комнатной температуры) — 50 г
- Йогурт (у меня 3,5% жир. натуральный,комнатной температуры) — 150 г
- Сливки (у меня 30% жир.,комнатной температуры) — 60 г
- Мука пшеничная / Мука (просеить) — 170 г
- Разрыхлитель теста (15г) — 1 пакет.
- Крахмал кукурузный — 25 г
- Какао-порошок (у меня для выпечки) — 20 г
- Цедра апельсина (6г) — 1 пакет.
Дополнительно
- Сахарная пудра — 1 ст. л.
Время приготовления:
Количество порций: 12
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|ккал
2090.86 ккал
|белки
41.722 г
|жиры
81.43 г
|углеводы
319.788 г
|Порции
|ккал
174.24 ккал
|белки
3.48 г
|жиры
6.79 г
|углеводы
26.65 г
|100 г блюда
|ккал
254.98 ккал
|белки
5.09 г
|жиры
9.93 г
|углеводы
39 г
Рецепт «Кексы шоколадно-сливочные»:
Яйца взбить с сахаром, ванильным сахаром, солью в пышную массу.
Добавить сливочное масло, взбить.
В массу добавить натуральный йогурт.
Влить сливки, взбить.
Муку смешать с разрыхлителем теста, крахмалом, какао-порошком.
Ввести в массу, взбить до однородного состояния.
Тесто спадает с ложки.
Добавить цедру апельсина, перемешать.
Формы для кексов смазать маслом (силиконовые и бумажные не смазывать).
Заполнить формы тестом. Вес брутто - вместе с формой.
Выпекать в разогретой духовки от 170-180С 30-35мин. до сухой лучины
(следите за своей духовкой).
Приостывшие кексы вынуть из форм, остужать на решетке.
По желанию присыпать сахарной пудрой.
Комментарии и отзывы
вчера в 21:54 smirn irina 2020 #
11 часов назад mtata # (автор рецепта)
5 часов назад smirn irina 2020 #
вчера в 15:17 nanagagnidze #
11 часов назад mtata # (автор рецепта)
5 часов назад nanagagnidze #
26 января акчуч #
27 января mtata # (автор рецепта)
восхитительная форма у кексов,мне очень нравится
27 января акчуч #
позавчера mtata # (автор рецепта)
26 января Wera13 #
27 января mtata # (автор рецепта)
25 января красавица киса #
25 января mtata # (автор рецепта)
24 января акчуч #
25 января mtata # (автор рецепта)
25 января акчуч #
23 января Ирушенька #
24 января mtata # (автор рецепта)
23 января ekaterina-lav #
24 января mtata # (автор рецепта)
23 января Vishnja #
24 января mtata # (автор рецепта)
Любаша спасибо огромное за комментарий и поддержку
24 января Vishnja #
25 января mtata # (автор рецепта)
23 января jannasimf #
24 января mtata # (автор рецепта)
23 января Silverina1 #
24 января mtata # (автор рецепта)
23 января mariana82 #
24 января mtata # (автор рецепта)
23 января Kleine Hase #
24 января mtata # (автор рецепта)
23 января inna_2107 #
24 января mtata # (автор рецепта)
24 января inna_2107 #
23 января ирпенчанка #
24 января mtata # (автор рецепта)
23 января Hanna21 #
24 января mtata # (автор рецепта)
23 января Маргарита2512 #
24 января mtata # (автор рецепта)
23 января lakshmi-777 #
24 января mtata # (автор рецепта)
24 января lakshmi-777 #
23 января oxanalieb #
24 января mtata # (автор рецепта)
23 января dra-kosha #
24 января mtata # (автор рецепта)
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