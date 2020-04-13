Поиск по ингредиентам
Версия для печати
  • 13 апреля 2020, 14:12
  • 9112

Яблочный пирог "Сливочный"

Рецепт: Яблочный пирог Сливочный

Пирог отличный, нет, не так - пирог просто бесподобный - нежное, сливочное тесто, хрустящий, сладкий штейзель и яблочная начинка - не устояли? Тогда я приглашаю на чашечку чая с кусочком этого пирога! Ведь яблочных пирогов много не бывает!

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Яблочный пирог "Сливочный"»:

Тесто

Начинка

  • Яблоко (вес готовой начинки - яблоки протушенные до мягкости. Если нет готовой начинки, то 5-6 средних яблок) — 350 г

Штрейзель

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3492 ккал 		белки
56.6 г 		жиры
126.5 г 		углеводы
536 г
100 г блюда
ккал
268.6 ккал		 белки
4.4 г		 жиры
9.7 г		 углеводы
41.2 г

Рецепт «Яблочный пирог "Сливочный"»:

В чашу положить сахар, маргарин или сливочное масло, растительное масло, соль.

Молоко вскипятить и сразу влить в чашу перемешать и немного остудить.

В хлебопечку влить теплую воду и раскрошить дрожжи.

В дрожжи влить теплый мясляный раствор и добавить просеянную муку.
Ставим программу Тесто - рассчитана на 1 час 30 минут и включаем хлебопечку.

Пока готовится тесто, делаем штрейзель и начинку, если нет готовой.
Все ингредиенты для штрейзеля перетираем в мелкую крошку и ставим в холодильник.

У меня начинка готовая, но надо было помельче порезать яблоки!
Если нет начинки, то яблоки очистить, порезать небольшим кубиком и протушить на сковороде с сахаром по вкусу, но не до каши!

После сигнала хлебопечки открываем крышку - тесто не достаем!!!

Обминаем тесто прямо в хлебопечке, закрываем крышкой и забываем на 30 минут

Тесто готово. Делим его на 6 равных частей.

Каждую часть тонко раскатываем в круг, я раскатывала на 21 см..
Понадобится форма на 22-23 см, я использовала на 20 и пирогу было мало места, он пошел вверх, на вкусе не отразилось, но уж больно высокий получился).
На половину круга выкладываем штрейзель - насыпайте в один слой, но не экономьте!)

Накрываем второй половиной круга.

Выкладываем начинку и скатываем тесто к центру с двух сторон кулечками. Чтобы удобнее было сварачивать, на середине, там где соединятся кулёчки не выкладывайте яблоки, я выкладывала, было немного неудобно соединять.

Выкладываем в форму (дно проложите пергаментом)
Духовка разогрета на 180 градусов.

Смазываем желтком пополам с водой и присыпаем оставшимся штрейзелем.
Оставляем в теплом месте минут на 20.
Ставим в духовку.
Я выпекала 1 час - ориентируйтесь на свою духовку!!

Остужаем пирог на решетке.
Приятного чаепития!




Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей Конкурсные рецепты : Конкурс "Лига мультипекарей" - с REDMOND На обед : На десерт На полдник На праздничный стол На природу На ужин : На десерт Рецепт для хлебопечки

Теги: чаепитие детям выпечка пикник праздник

Вкусы: яблочный сливочный нежный бесподобный насыщенный сдобный

Читать комментарии и отзывы
BB-код для вставки:
BB-код используется на форумах
HTML-код для вставки:
HTML код используется в блогах, например LiveJournal
Как это будет выглядеть?
Яблочный пирог Сливочный
Описание: Пирог отличный, нет, не так - пирог просто бесподобный - нежное, сливочное тесто, хрустящий, сладкий штейзель и яблочная начинка - не устояли? Тогда я приглашаю на чашечку чая с кусочком этого пирога! Ведь яблочных пирогов много не бывает!


Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2
Я по вашему рецепту булочек напекла, замешивала вручную, лень было хлебопечку доставать, только недавно ее запрятала, спасибо
Отличная замена!Спасибо за отзыв и фотоотчет!
Пирог понравился, но я не нашла куда добавлять растительное масло, поэтому добавила во время замеса, месила руками. Ну и разделила на 9 частей. Спасибо за рецепт
Это я растяпа не дописала - растительное масло добавляется вместе с маргарином - допишу!Спасибо за отзыв и фотоотчет!
Так хочется попробовать. Но нет хлебопечки... Как быть?
Так хлебопечка месит за Вас. Все тоже самое, просто месить вы будете сами или миксером с крючками-насадками. расстойка будет 1,5 часа.Чашу с тестом держать в теплом месте накрытой.И все
Спасибо. Теперь ясно.
Аллочка,вот это фантазия! Восхищаюсь! Обычно сразу иду исполнять, но сейчас куличи в приоритете. "Благодаря" вынужденным выходным успеем еще напечь все,что понравилось. Спасибо,что делитесь-не ленитесь.
формовку где-то в интернете видела - просто повторила)
Спасибо на добром слове!
Необычно,обязательно испеку,тем более что постоянно пеку песочные пироги и с яблоками.
С яблоками и с капустой у нас самые любимые!
Ну очень вкусно выглядит!
А он действительно вкусный!
Алла, чудесный пирог!
Аллочка! Очень привлекательный пирог! Разрез - мимо не пройдешь! С благодарностью беру в КК
Бомбезный пирог! Браво, Аллочка!
Вот это бомба!! Просто браво! И вкусно и всего в меру и подача супер!!
шикарный пирог!
Аллочка,ну невозможно устоять от таких солнечных,нежных и аппетитных фотографий! Беру рецепт в КК.Удачи в конкурсе!!!
Аллочка, замечательный, очень красивый пирог!
Аллочка, шикарный пирог!
О, какой чудесный пирог! Очень захотелось такого пирожка
какой он солнечный
Чудесный пирог, Аллочка!! разрез классный!!
Великолепный пирог!
Аллочка, шикарный, воздушный, очень красивый пирог!
Какой вкусный и красивый пирог
Страницы: 1 2
Наверх

Оставить комментарий или отзыв о рецепте

Категории рецептов Назначения рецептов Национальные кухни Развернуть весь список
ВКонтакте
Facebook