Яблочный пирог "Сливочный"

Каждую часть тонко раскатываем в круг, я раскатывала на 21 см..

Понадобится форма на 22-23 см, я использовала на 20 и пирогу было мало места, он пошел вверх, на вкусе не отразилось, но уж больно высокий получился).

На половину круга выкладываем штрейзель - насыпайте в один слой, но не экономьте!)