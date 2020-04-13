Пирог отличный, нет, не так - пирог просто бесподобный - нежное, сливочное тесто, хрустящий, сладкий штейзель и яблочная начинка - не устояли? Тогда я приглашаю на чашечку чая с кусочком этого пирога! Ведь яблочных пирогов много не бывает!
- 13 апреля 2020, 14:12
- 9112
Яблочный пирог "Сливочный"
Ингредиенты для «Яблочный пирог "Сливочный"»:
Тесто
- Мука пшеничная / Мука — 350 г
- Дрожжи (прессованные если сухие то 6 гр) — 18 г
- Маргарин (или сливочное масло) — 50 г
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Сахар — 2 ст. л.
- Соль
- Молоко — 125 мл
- Вода (теплая) — 50 мл
Начинка
- Яблоко (вес готовой начинки - яблоки протушенные до мягкости. Если нет готовой начинки, то 5-6 средних яблок) — 350 г
Штрейзель
- Сахар — 100 г
- Мука пшеничная / Мука — 100 г
- Масло сливочное — 70 г
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3492 ккал
|
белки
56.6 г
|
жиры
126.5 г
|
углеводы
536 г
|100 г блюда
|ккал
268.6 ккал
|белки
4.4 г
|жиры
9.7 г
|углеводы
41.2 г
Рецепт «Яблочный пирог "Сливочный"»:
В дрожжи влить теплый мясляный раствор и добавить просеянную муку.
Ставим программу Тесто - рассчитана на 1 час 30 минут и включаем хлебопечку.
Пока готовится тесто, делаем штрейзель и начинку, если нет готовой.
Все ингредиенты для штрейзеля перетираем в мелкую крошку и ставим в холодильник.
У меня начинка готовая, но надо было помельче порезать яблоки!
Если нет начинки, то яблоки очистить, порезать небольшим кубиком и протушить на сковороде с сахаром по вкусу, но не до каши!
Каждую часть тонко раскатываем в круг, я раскатывала на 21 см..
Понадобится форма на 22-23 см, я использовала на 20 и пирогу было мало места, он пошел вверх, на вкусе не отразилось, но уж больно высокий получился).
На половину круга выкладываем штрейзель - насыпайте в один слой, но не экономьте!)
Выкладываем начинку и скатываем тесто к центру с двух сторон кулечками. Чтобы удобнее было сварачивать, на середине, там где соединятся кулёчки не выкладывайте яблоки, я выкладывала, было немного неудобно соединять.
Смазываем желтком пополам с водой и присыпаем оставшимся штрейзелем.
Оставляем в теплом месте минут на 20.
Ставим в духовку.
Я выпекала 1 час - ориентируйтесь на свою духовку!!
Комментарии и отзывы
4 часа назад Светусенька #
4 часа назад alarm clock # (автор рецепта)
вчера в 16:17 natkavorobey #
вчера в 16:37 alarm clock # (автор рецепта)
вчера в 13:51 sluzoksana #
вчера в 14:53 alarm clock # (автор рецепта)
1 час назад sluzoksana #
вчера в 12:57 natstanv #
вчера в 14:54 alarm clock # (автор рецепта)
Спасибо на добром слове!
вчера в 12:13 pchelka3343 #
вчера в 14:54 alarm clock # (автор рецепта)
вчера в 9:53 Аленка Shokoladka 2013 #
вчера в 14:55 alarm clock # (автор рецепта)
позавчера inna_2107 #
позавчера alarm clock # (автор рецепта)
14 апреля ИРепка #
14 апреля Kuss #
14 апреля dmu65 #
14 апреля мисс #
14 апреля красавица киса #
13 апреля Dama-Lorik #
13 апреля lakshmi-777 #
13 апреля VeVeTa Tuk #
13 апреля krolya13 #
13 апреля olgatash1416 #
13 апреля Бархатные ручки #
13 апреля Ирушенька #
13 апреля solnce 0606 #
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