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  • 30 мая 2020, 10:36
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Оладьи и вафли по одному рецепту

Рецепт: Оладьи и вафли по одному рецепту Рецепт: Оладьи и вафли по одному рецепту

Нашла этот рецепт в моей любимой книге и уже давно им пользуюсь. Хочется вафель, делаю вафли, а оладушек- оладушки, а состав один и тот же.

Категория: Выпечка Блины, оладьи, сырники Оладьи

Ингредиенты для «Оладьи и вафли по одному рецепту»:

Время приготовления:

Количество порций: 8

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1986.8 ккал 		белки
55.4 г 		жиры
57.5 г 		углеводы
312.9 г
Порции
ккал
248.4 ккал		 белки
6.9 г		 жиры
7.2 г		 углеводы
39.1 г
100 г блюда
ккал
207 ккал		 белки
5.8 г		 жиры
6 г		 углеводы
32.6 г

Рецепт «Оладьи и вафли по одному рецепту»:

Яйца взбить с солью и сахаром.
Добавить кефир комнатной температуры, перемешать.

Добавить соду, кипяток. Перемешать. Оставить на 5 минут.

Масло растопить и, не остужая, добавить в нашу массу.

Добавить муку и быстро размешать до однородности, но не долго.

Перед первым приготовлением смазать вафельницу или сковороду маслом, а потом этого делать уже не нужно.

Когда не могу определится, что готовить, делаю и то, и другое.

Приятного аппетита.



Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт / На завтрак / На полдник Конкурсные рецепты : Конкурс "Готовь с вдохновением" - плита На завтрак : Быстрый завтрак На обед : Легкий / На десерт На полдник На природу На ужин : На десерт

Теги: завтрак обед ужин чаепитие быстро

Вкусы: сладкий яичный кисломолочный

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Оладьи и вафли по одному рецепту
Описание: Нашла этот рецепт в моей любимой книге и уже давно им пользуюсь. Хочется вафель, делаю вафли, а оладушек- оладушки, а состав один и тот же.


Комментарии и отзывы

Благодарю за рецепт, очень вкусно и легко.
И главное что получились красивые и нежные.
Давно такого хотелось, а теперь есть проверенный рецептик
Пухленькие, вкусные, не хлопотные оладьи.
Спасибо
Очень рада, что пригодился рецепт
Утащила рецепт. Советская круглая вафельница вчера при уборке "попалась". Рецепт просто в тему. Спасибо.
Спасибо за рецепт. Очень вкусненькие вафельки получились. Быстро и нехлопотно
невероятно приятно, что Вам понравилось
Вафли сделала по рецепту .Готовила в вафельнице (сковорода из советских времен).Добавила побольше сахара на ложку где то и ванилин ещё ,всё же кефир мой кислей ,видимо,оказался.Получилась вот такая "пизанская башня" из расчета нормы на 500 грамм кефира.Вафли,постояв стали мягкими ,не жирными ,запаха и вкуса соды не ощущалось .Отлично с ними почаевничали под звуки льющегося дождя за окошком.Спасибо большое,Зоенька ,за рецепт оладьи и вафли по одному рецепту!!!
очень рада, что пригодился рецепт
А тонкие хрустящие вафли получатся по этому рецепту?
Не могу сказать, тк пеку по этому рецепту только толстые
Вкусненько!
Вкуснятина!
Вкуснятина!
Вот бывает, что на ночь глядя тянет на кухню. Нет, не перекусить, а что-нибудь испечь. Так вот сегодня так и получилось. Увидела рецепт и захотелось сразу же приготовить. Делала все точно по рецепту, но вместе с кефиром добавила еще и остатки йогурта. Вкусно получилось. Подержала подольше, чтобы вафли сильнее зарумянились.
Очень рада.
Спасибо за быстрое воплощение
Зоенька, замечательный, универсальный рецепт!
Красиво-красиво! Вкусно-вкусно!!!
Спасибо, Наташенька
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