Нашла этот рецепт в моей любимой книге и уже давно им пользуюсь. Хочется вафель, делаю вафли, а оладушек- оладушки, а состав один и тот же.
- 30 мая 2020, 10:36
- 7013
Оладьи и вафли по одному рецепту
Ингредиенты для «Оладьи и вафли по одному рецепту»:
- Яйцо куриное (С1) — 2 шт
- Сахар — 70 г
- Соль — 1/4 ч. л.
- Кефир — 300 г
- Сода — 1 ч. л.
- Вода (кипяток) — 100 мл
- Мука пшеничная / Мука — 300 г
- Масло сливочное — 50 г
Время приготовления:
Количество порций: 8
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1986.8 ккал
|
белки
55.4 г
|
жиры
57.5 г
|
углеводы
312.9 г
|Порции
|ккал
248.4 ккал
|белки
6.9 г
|жиры
7.2 г
|углеводы
39.1 г
|100 г блюда
|ккал
207 ккал
|белки
5.8 г
|жиры
6 г
|углеводы
32.6 г
Рецепт «Оладьи и вафли по одному рецепту»:
Перед первым приготовлением смазать вафельницу или сковороду маслом, а потом этого делать уже не нужно.
Когда не могу определится, что готовить, делаю и то, и другое.
Комментарии и отзывы
вчера в 19:40 mariyatsyomuk #
И главное что получились красивые и нежные.
Давно такого хотелось, а теперь есть проверенный рецептик
вчера в 22:53 krolya13 # (автор рецепта)
позавчера Демурия #
Спасибо
позавчера krolya13 # (автор рецепта)
3 июня ALA-TUZ #
3 июня krolya13 # (автор рецепта)
1 июня linda2207 #
2 июня krolya13 # (автор рецепта)
2 июня linda2207 #
1 июня Лиса Петровна #
2 июня krolya13 # (автор рецепта)
3 июня Лиса Петровна #
31 мая polinenok-2019 #
1 июня krolya13 # (автор рецепта)
31 мая Анастасия АГ #
31 мая krolya13 # (автор рецепта)
30 мая natapit #
31 мая krolya13 # (автор рецепта)
30 мая natapit #
30 мая акчуч #
31 мая krolya13 # (автор рецепта)
Спасибо за быстрое воплощение
30 мая Ирушенька #
31 мая krolya13 # (автор рецепта)
30 мая Демурия #
31 мая krolya13 # (автор рецепта)
30 мая Okoolina #
30 мая krolya13 # (автор рецепта)
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