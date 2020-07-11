И снова творожник, ну что поделаешь, любим мы творожную выпечку! Этот творожник, скорее, из серии диетического. Вкус замечательный - нежнейший, сливочный, творожный, с легкой кислинкой и свежестью абрикосов, ароматом апельсинового желе. Это очень вкусно! Текстура нежнейшая. Делаю его больше 10 лет - получается всегда!
- 11 июля 2020, 7:24
- 6176
Нежный творожник с фруктовым желе
Ингредиенты для «Нежный творожник с фруктовым желе»:
Творожник
- Творог (брала обезжиренный) — 400 г
- Яйцо куриное (С0) — 4 шт
- Сахар — 160 г
- Кефир (брала 1%) — 180 мл
- Соль (щепотка)
- Крупа манная — 35 г
- Крахмал (лучше кукурузный, в этот раз использовала картофельный) — 15 г
Фруктовый желейный слой
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1881.2 ккал
|
белки
114.4 г
|
жиры
32.1 г
|
углеводы
284 г
|100 г блюда
|ккал
128 ккал
|белки
7.8 г
|жиры
2.2 г
|углеводы
19.3 г
Рецепт «Нежный творожник с фруктовым желе»:
В чашу вылить кефир, добавить сахар, манку, крахмал и хорошо перемешать
Оставить на столе на 30 минут.
В два-три приема аккуратно ввести белки - нельзя просто мешать, только методом складывания или, как-бы, рисуя цифру 8.
Берем разъемную форму на 23.
У меня форма с силиконовыми бортиками и керамическим дном.
Дно я смазала маслом, обсыпала манкой, излишки стряхнула.
Если у вас не силиконовая форма, то смазать дно и бока маслом, обсыпать манкой и излишки стряхнуть.
Выливаем творожную массу в форму.
Духовка на 170.
Выпекаем от 40 до 50 минут - у меня в этот раз получилось 40 минут.
Серединка не всегда трескается - зависит от творога.
Выключаем духовку и оставляем в ней творожник на 30 минут, дверку духовки чуть приоткрываем.
Достаем творожник.
Проводим ножом вдоль бортиков отделяя творожник от стенок.
Остужаем и в холодильник хотя бы на час.
Желе приготовить по инструкции, но использовать не 200 мл кипятка а 170 мл. Выливаем горячее желе в абрикосы.
Оставляем до того момента, пока жидкость не начнет густеть.
Выкладываем абрикосы на творожник, поливаем оставшимся желе и в холодильник, до полного застывания.
Я еще добавила чуть черной смородины.
Это фото творожника, который я выпекала в кексовой форме, из однородного жирного творога, с кусочками яблок. Ничем не украшала
Это фото сегодняшнего творожника
Комментарии и отзывы
позавчера Венса #
позавчера selena3152 #
позавчера alarm clock # (автор рецепта)
позавчера Солнечная лазурь #
позавчера alarm clock # (автор рецепта)
позавчера Солнечная лазурь #
позавчера alarm clock # (автор рецепта)
13 июля nelliundco #
позавчера alarm clock # (автор рецепта)
позавчера nelliundco #
позавчера alarm clock # (автор рецепта)
позавчера nelliundco #
позавчера alarm clock # (автор рецепта)
позавчера nelliundco #
13 июля yuliya_psb #
Хотела спросить: " а как проверить готовность?" - должен быть , вчерашний творожник после приготовления был немного влажноватый и сыроватые яйца после часа приготовления. Потом дошел в холодильнике, но все же можно было еще подержать. Надавливать на верхушку ?
13 июля alarm clock # (автор рецепта)
13 июля Katrin50 #
13 июля alarm clock # (автор рецепта)
12 июля sonnig tn 2020 #
12 июля alarm clock # (автор рецепта)
12 июля sonnig tn 2020 #
12 июля ИРепка #
12 июля alarm clock # (автор рецепта)
12 июля Ирушенька #
12 июля alarm clock # (автор рецепта)
12 июля Valushka2003 #
12 июля alarm clock # (автор рецепта)
12 июля solnce 0606 #
12 июля alarm clock # (автор рецепта)
12 июля мисс #
12 июля alarm clock # (автор рецепта)
11 июля Himbeeren #
Очень красивый десерт!
11 июля alarm clock # (автор рецепта)
11 июля Himbeeren #
У меня мультиварки нет, пеку в духовке.
11 июля alarm clock # (автор рецепта)
11 июля Himbeeren #
11 июля alarm clock # (автор рецепта)
11 июля Himbeeren #
11 июля alarm clock # (автор рецепта)
11 июля Himbeeren #
11 июля alarm clock # (автор рецепта)
11 июля Himbeeren #
11 июля aysha_kaz #
Подскажите, пжл: этот же рецепт творожника можно и в мульте приготовить? Какая мощность вашей мульти?
11 июля alarm clock # (автор рецепта)
https://www.povarenok.ru/recipes/show/118925/
https://www.povarenok.ru/recipes/show/127110/
https://www.povarenok.ru/recipes/show/127451/
Мощность 800 ВТ
12 июля aysha_kaz #
позавчера kapitonchick #
11 июля Silverina1 #
11 июля alarm clock # (автор рецепта)
11 июля natapit #
11 июля alarm clock # (автор рецепта)
11 июля Okoolina #
11 июля alarm clock # (автор рецепта)
11 июля s1ren ivanova #
11 июля alarm clock # (автор рецепта)
11 июля ma-ma sveta #
11 июля alarm clock # (автор рецепта)
11 июля nelliundco #
11 июля alarm clock # (автор рецепта)
11 июля nelliundco #
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