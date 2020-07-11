Нежный творожник с фруктовым желе

Духовка на 170.

Выпекаем от 40 до 50 минут - у меня в этот раз получилось 40 минут.

Серединка не всегда трескается - зависит от творога.

Выключаем духовку и оставляем в ней творожник на 30 минут, дверку духовки чуть приоткрываем.

Достаем творожник.

Проводим ножом вдоль бортиков отделяя творожник от стенок.

Остужаем и в холодильник хотя бы на час.