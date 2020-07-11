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  • 11 июля 2020, 7:24
  • 6176

Нежный творожник с фруктовым желе

Рецепт: Нежный творожник с фруктовым желе

И снова творожник, ну что поделаешь, любим мы творожную выпечку! Этот творожник, скорее, из серии диетического. Вкус замечательный - нежнейший, сливочный, творожный, с легкой кислинкой и свежестью абрикосов, ароматом апельсинового желе. Это очень вкусно! Текстура нежнейшая. Делаю его больше 10 лет - получается всегда!

Категория: Десерты Другие десерты Творожные десерты

Ингредиенты для «Нежный творожник с фруктовым желе»:

Творожник

Фруктовый желейный слой

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1881.2 ккал 		белки
114.4 г 		жиры
32.1 г 		углеводы
284 г
100 г блюда
ккал
128 ккал		 белки
7.8 г		 жиры
2.2 г		 углеводы
19.3 г

Рецепт «Нежный творожник с фруктовым желе»:

В чашу вылить кефир, добавить сахар, манку, крахмал и хорошо перемешать
Оставить на столе на 30 минут.

Я брала обезжиренный творог, не однородный, крупинками.

Добавить в творог желтки.
Пробить блендером.

Влить в творог кефирную массу и еще раз хорошо пробить блендером.

Вот такая масса получилась.

Белки со щепоткой соли взбить миксером до крепких пиков - белки не падают с перевернутой ложки.

В два-три приема аккуратно ввести белки - нельзя просто мешать, только методом складывания или, как-бы, рисуя цифру 8.

Масса должна получиться пышная и нежная.

Берем разъемную форму на 23.
У меня форма с силиконовыми бортиками и керамическим дном.
Дно я смазала маслом, обсыпала манкой, излишки стряхнула.
Если у вас не силиконовая форма, то смазать дно и бока маслом, обсыпать манкой и излишки стряхнуть.
Выливаем творожную массу в форму.

Духовка на 170.
Выпекаем от 40 до 50 минут - у меня в этот раз получилось 40 минут.
Серединка не всегда трескается - зависит от творога.
Выключаем духовку и оставляем в ней творожник на 30 минут, дверку духовки чуть приоткрываем.
Достаем творожник.
Проводим ножом вдоль бортиков отделяя творожник от стенок.
Остужаем и в холодильник хотя бы на час.

Абрикосы порезать кубиком.

Желе приготовить по инструкции, но использовать не 200 мл кипятка а 170 мл. Выливаем горячее желе в абрикосы.
Оставляем до того момента, пока жидкость не начнет густеть.

Выкладываем абрикосы на творожник, поливаем оставшимся желе и в холодильник, до полного застывания.
Я еще добавила чуть черной смородины.

Творожник готов.

Это фото творожника с кефиром жирностью 2.5% и кукурузным крахмалом. Верх слегка смазала сметаной и посыпала крошкой печенья.


Это фото творожника, который я выпекала в кексовой форме, из однородного жирного творога, с кусочками яблок. Ничем не украшала



Это фото сегодняшнего творожника





Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей Конкурсные рецепты : Конкурс "Перед употреблением охладить" На завтрак На обед : На десерт На полдник На праздничный стол На ужин : На десерт

Теги: чаепитие гости

Вкусы: творожный нежный сливочный абрикосовый апельсиновый

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Нежный творожник с фруктовым желе
Описание: И снова творожник, ну что поделаешь, любим мы творожную выпечку! Этот творожник, скорее, из серии диетического. Вкус замечательный - нежнейший, сливочный, творожный, с легкой кислинкой и свежестью абрикосов, ароматом апельсинового желе. Это очень вкусно! Текстура нежнейшая. Делаю его больше 10 лет - получается всегда!


Комментарии и отзывы

На наш вкус просто супер испекла вечером и не удержалась, продегустировала. Вкуснейший, нежнейший, воздушный.... желе не стала использовать, уж поздно было, и песка положила всего 60 гр. Вся семья ела и нахваливала. Очень вкусно
Спасибо!
Вчера приготовила ваш творожник, очень нежный и воздушный. Абрикосовое желе сделала сама, крахмал не ложила в тесто (не было его дома). Нам немного не хватило вкуса творога по сравнению с традиционными запеканками. Чувствовались абрикосы, и в принципе всё. Но зато когда муж пошел и натер на запеканку tonka beans, все изменилось и заиграло новыми красками)) В общем, мы поняли, что надо или что-то в тесто добавлять для вкуса, или делать с чем-нибудь, что будет подчеркивать нежный вкус запеканки, а не перебивать его. Несмотря на это, муж с удовольствием съел шесть кусков 😂
Отличный отзыв Сколько людей,столько и вкусов,поэтому каждый под себя подстраивает.Шесть кусков это,конечное,мощно.А запеканок у меня в арсенале великое множество со всяким вкусом-любим мы их!Спасибо за отзыв и фото!!!!
Почему-то фото боком вставилось и переворачиваться отказывается
Не важно-все видно -творожник получился отлично-не просел,выглядит супер!
Аллочка, я опять к тебе с приветом ! Творожник полностью оправдывает своё название , очень нежный, очень творожный ! Воздушный, лёгкий не только в приготовление, но и в смысле калорийности ! У меня единственное отклонение, украсила малиной . Спасибо большое за рецепт !
Нелличка ,какая красота! У нас малина сгорела в этом году - совсем в продаже не было, с малиной намного вкуснее!!!Очень рада что понравилось!Готовь творог- в планах еще два
Ничего себе, ещё два , очень интересно , буду ждать
Я очень люблю творог ,но именно в обработанном виде - сырой не очень).Вот и запеканка у нас практически регулярный гость.Муж ооочень уважает творог тоже
А я раньше очень редко делала запеканки, они почему-то не очень получались . Научилась благодаря нашему сайту, столько тонкостей узнала , и оказалось всё просто
Ой, спасибочки за творожники!!! Как раз сегодня на завтрак был немецкий творожник , завтра с яблочками этот сделаю.
Хотела спросить: " а как проверить готовность?" - должен быть , вчерашний творожник после приготовления был немного влажноватый и сыроватые яйца после часа приготовления. Потом дошел в холодильнике, но все же можно было еще подержать. Надавливать на верхушку ?
Да,я чуть нажимаю на верхушку и она чуть зарумянивается
Подкажите, а вы соду совсем не кладете в такую выпечку? Получется, что разрыхляется белками? А лишняя кислота из кефира и творога не мешает?
Соду не кладу.Кислым не получается.
Здравствуйте! Хочу приготовить один из Ваших шедевров в мульте. У меня в режиме "выпечка" по умолчанию ставится 130 град. Этого достаточно?
Я не знаю градусы, но в режиме выпечка делала на 2 разных - всегда получалось
Спасибо!! Буду пробовать.
Вкусный и красивый десерт, Аллочка! Спасибо!
Спасибо!
Аллочка, красивый какой, нежный творожник!
Вкусно, нежно и красиво!
Красиво и вкусно!!!
Спасибо!
ах, какая прелесть, мои обожают всё творожное и желе, надо сделать
Я тоже на творожники подсела. Вкусно, сытно и полезно.
Очень красивый десерт!
Творожную выпечку обожаю!Сейчас пекло - достала мультиварку - буду в ней делать, мне в ней больше нравится результат, но чаша старенькая, не так хорошо выпрыгивают)
У нас дождь и штормовой ветер второй день.
У меня мультиварки нет, пеку в духовке.
всю неделю 40 в тени, только сегодня 33, а с завтрашнего опять 40.И так будет весь июль - из года в год одно и тоже.Мультиварка у меня оооочень давно, и еще в жару эксплуатирую микроволновку и иногда пароварку.
Я бы не выдержала такую жару. У нас недели три по +30 жара стояла, думала помру.
я жару лучше переношу ,чем холод, а муж наоборот.Так и живем
Я зимой себя прекрасно чувствую. У правда морозов теперь и не бывает, редко. В основном дождь и + 5, что это за зима?!
У нас такая же)))Но в феврале неделю-две сильные морозы и всю зиму гололед и дождь- красотень
Да уж, у нас тоже слякоть и грязь. Ни на санках покататься, ни с горки на попе. Эх.
Эх
Творожную выпечку обожаю!Сейчас пекло - достала мультиварку - буду в ней делать, мне в ней больше нравится результат, но чаша старенькая, не так хорошо выпрыгивают)

Подскажите, пжл: этот же рецепт творожника можно и в мульте приготовить? Какая мощность вашей мульти?
этот творожник не делала ,а вот эти в мультиварке часто делаю
https://www.povarenok.ru/recipes/show/118925/
https://www.povarenok.ru/recipes/show/127110/
https://www.povarenok.ru/recipes/show/127451/
Мощность 800 ВТ
Благодарю
Ответ для alarm clock
Алла, у меня та же проблема с мультиваркой. Можео положить лист пергамента в чашу, тогда ничего не прилипнет. Я использую пергамент для круглых форм "Фрекен Бок", но можно и из обычного листа вырезать.
Очень соблазнительно!
Спасибо!
вкусное лакомство и полезное!
Спасибо!
конечно же это вкусно очень!
Наташа ,спасибо!
Шикарный творожник! На кефире не знала, этот рецепт. Забрала в КК.
Спасибо!
Аллочка, отличный творожник! Фото класс, великолепные! Аллуся, молодец!
Светик, спасибо, дорогая!
Аллочка, интересный какой творожник , на кефире никогда не пробовала , забираю , обязательно попробую . Фото великолепные , очень понравился в кексовой форме с яблоками
В кексовой вообще не опустился - сильно поднялся и таким и остался - прям мистика!Вот вынимать было ооочень тяжело - он был просто нежнейший, думала ,что развалится, но нет,получилось!
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