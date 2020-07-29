Вкусная, нежная и необычная творожная запеканка получается по этому рецепту. Она будет состоять из двух слоев – творожный и сметанный, который больше напоминает нежный, сливочный крем. Вроде все очень просто, но по вкусу оригинально и необычно. Присоединяйтесь!
- 29 июля 2020, 20:28
- 7805
Творожная запеканка "Оригинальная"
Ингредиенты для «Творожная запеканка "Оригинальная"»:
Для творожного слоя
- Творог — 400 г
- Яйцо куриное — 1 шт
- Крахмал кукурузный — 20 г
- Сахар — 80 г
- Ванилин — 1 щепот.
- Соль — 1 щепот.
Для сметанного слоя
- Сметана — 300 г
- Желток яичный — 1 шт
- Сахар — 50 г
- Крахмал кукурузный — 10 г
- Ванилин — 1 щепот.
- Соль — 1 щепот.
Количество порций: 8
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1742.8 ккал
|
белки
93.1 г
|
жиры
81.9 г
|
углеводы
179.5 г
|Порции
|ккал
217.9 ккал
|белки
11.6 г
|жиры
10.2 г
|углеводы
22.4 г
|100 г блюда
|ккал
181.5 ккал
|белки
9.7 г
|жиры
8.5 г
|углеводы
18.7 г
Рецепт «Творожная запеканка "Оригинальная"»:
Все настолько просто, что пошаговый рецепт решила не добавлять!!!
Приготовление:
К творогу (у меня 5% жирности) добавляю соль, ванилин, сахар, яйцо и пробиваю погружным блендером до однородности, чтобы совсем не было комочков. Добавляю крахмал и перемешиваю (лопаткой или снова погружным блендером). Масса должна получиться кремообразной.
Выпекать буду в разъемном кольце 16 см. в диаметре. Дно и бока смазала сливочным маслом и проложила пергаментом.
Выливаю творожную массу, разравниваю и отправляю в заранее разогретую до 160 градусов духовку на 25-30 минут.
Тем временем приготовлю второй слой – сметанный. К сметане (у меня 20% жирности) добавляю желток, ванилин, сахара, соль и просто все хорошо перемешиваю. Затем крахмал. Снова перемешиваю и сметанный слой готов!
Когда творожный слой будет готов (во время выпечки он может слегка вздуться или приподняться – ничего страшного, через сек. 30 запеканка опадет сама) сразу выливаю сметанный и снова отправляю в духовку (160 градусов) на 15 минут.
По истечению времени оставляю запеканку в выключенной, но с приоткрытой дверцей духовке до полного остывания. Затем желательно на пару часов убрать в холодильник.
Всем отличного настроения и приятного чаепития!
Комментарии и отзывы
11 часов назад tsurko yulya #
вчера в 22:27 alenanat #
вчера в 13:16 boca palm #
вчера в 11:05 Svetik S75 #
Принципиально крахмал должен быть кукурузным?
вчера в 3:23 самогон #
позавчера gorschkovaov #
позавчера qwerrty121 #
позавчера jannasimf #
позавчера wise1288 #
позавчера Ange77 #
позавчера TANCHITTA #
29 июля ИРепка #
29 июля nadinhike #
вчера в 19:13 tkachovasveta # (автор рецепта)
29 июля Tata0330 #
вчера в 19:12 tkachovasveta # (автор рецепта)
29 июля Галюська Найтингелль #
Надо бы себе тоже такую маленькую форму присмотреть)
вчера в 19:12 tkachovasveta # (автор рецепта)
Спасибо огромное за прекрасные слова!!!!
29 июля Ирушенька #
вчера в 19:10 tkachovasveta # (автор рецепта)
вчера в 21:26 Ирушенька #
29 июля Vishnja #
вчера в 19:10 tkachovasveta # (автор рецепта)
29 июля Anna_usa #
вчера в 19:10 tkachovasveta # (автор рецепта)
вчера в 19:22 Anna_usa #
29 июля ирпенчанка #
вчера в 19:03 tkachovasveta # (автор рецепта)
вчера в 19:44 ирпенчанка #
29 июля наташа лучко #
вчера в 19:02 tkachovasveta # (автор рецепта)
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