Творожная запеканка "Оригинальная"

Девочки-красавицы здравствуйте!!!Все настолько просто, что пошаговый рецепт решила не добавлять!!!Приготовление:К творогу (у меня 5% жирности) добавляю соль, ванилин, сахар, яйцо и пробиваю погружным блендером до однородности, чтобы совсем не было комочков. Добавляю крахмал и перемешиваю (лопаткой или снова погружным блендером). Масса должна получиться кремообразной.Выпекать буду в разъемном кольце 16 см. в диаметре. Дно и бока смазала сливочным маслом и проложила пергаментом.Выливаю творожную массу, разравниваю и отправляю в заранее разогретую до 160 градусов духовку на 25-30 минут.Тем временем приготовлю второй слой – сметанный. К сметане (у меня 20% жирности) добавляю желток, ванилин, сахара, соль и просто все хорошо перемешиваю. Затем крахмал. Снова перемешиваю и сметанный слой готов!Когда творожный слой будет готов (во время выпечки он может слегка вздуться или приподняться – ничего страшного, через сек. 30 запеканка опадет сама) сразу выливаю сметанный и снова отправляю в духовку (160 градусов) на 15 минут.По истечению времени оставляю запеканку в выключенной, но с приоткрытой дверцей духовке до полного остывания. Затем желательно на пару часов убрать в холодильник.Всем отличного настроения и приятного чаепития!