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  • 29 июля 2020, 20:28
  • 7805

Творожная запеканка "Оригинальная"

Рецепт: Творожная запеканка Оригинальная

Вкусная, нежная и необычная творожная запеканка получается по этому рецепту. Она будет состоять из двух слоев – творожный и сметанный, который больше напоминает нежный, сливочный крем. Вроде все очень просто, но по вкусу оригинально и необычно. Присоединяйтесь!

Категория: Десерты Другие десерты Творожные десерты

Ингредиенты для «Творожная запеканка "Оригинальная"»:

Для творожного слоя

Для сметанного слоя

Количество порций: 8

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1742.8 ккал 		белки
93.1 г 		жиры
81.9 г 		углеводы
179.5 г
Порции
ккал
217.9 ккал		 белки
11.6 г		 жиры
10.2 г		 углеводы
22.4 г
100 г блюда
ккал
181.5 ккал		 белки
9.7 г		 жиры
8.5 г		 углеводы
18.7 г


Рецепт «Творожная запеканка "Оригинальная"»:

Девочки-красавицы здравствуйте!!!
Все настолько просто, что пошаговый рецепт решила не добавлять!!!

Приготовление:
К творогу (у меня 5% жирности) добавляю соль, ванилин, сахар, яйцо и пробиваю погружным блендером до однородности, чтобы совсем не было комочков. Добавляю крахмал и перемешиваю (лопаткой или снова погружным блендером). Масса должна получиться кремообразной.
Выпекать буду в разъемном кольце 16 см. в диаметре. Дно и бока смазала сливочным маслом и проложила пергаментом.
Выливаю творожную массу, разравниваю и отправляю в заранее разогретую до 160 градусов духовку на 25-30 минут.
Тем временем приготовлю второй слой – сметанный. К сметане (у меня 20% жирности) добавляю желток, ванилин, сахара, соль и просто все хорошо перемешиваю. Затем крахмал. Снова перемешиваю и сметанный слой готов!
Когда творожный слой будет готов (во время выпечки он может слегка вздуться или приподняться – ничего страшного, через сек. 30 запеканка опадет сама) сразу выливаю сметанный и снова отправляю в духовку (160 градусов) на 15 минут.
По истечению времени оставляю запеканку в выключенной, но с приоткрытой дверцей духовке до полного остывания. Затем желательно на пару часов убрать в холодильник.
Всем отличного настроения и приятного чаепития!





Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт / На завтрак / На обед / На полдник / На ужин На завтрак : Сытный завтрак На обед : На десерт На полдник На ужин : На десерт Специальное питание : Безглютеновые рецепты

Теги: безглютеновый вегетарианство десерт детям духовка завтрак полдник чаепитие

Вкусы: ванильный сливочный молочный нежный оригинальный приятный сладкий творожный

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Творожная запеканка Оригинальная
Описание: Вкусная, нежная и необычная творожная запеканка получается по этому рецепту. Она будет состоять из двух слоев – творожный и сметанный, который больше напоминает нежный, сливочный крем. Вроде все очень просто, но по вкусу оригинально и необычно. Присоединяйтесь!


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Комментарии и отзывы

С удовольствием посмотрела ролик! Легко смотреть, ничего лишнего и очень приятный голос! Спасибо за замечательный , лёгкий рецепт! Обязательно приготовлю такую запеканку!!!
красиво и очень вкусно думаю, а есть ее только в холодном виде я так поняла, не буду своим говорить, что это запеканка(должна быть горячая), мои не поймут, преподам как десерт, очень понравился рецепт
ООООчень аппетитно! Скорее тортик творожный Обязательно испеку.Спасибо
Светлана, сегодня хочу приготовить такую запеканку.
Принципиально крахмал должен быть кукурузным?
Шикарный разрез! Должно быть очень вкусно!
Интересный рецепт. Забираю.
хороша запеканка)
Очень красивая и аппетитная запеканка!
Светлана! Спасибо за рецепт забрала в КК
Нежная, вкусная и красивая запеканка !
Светочка! Очень аппетитно, красиво и несомненно вкусно!
Нежнейшая запеканочка Необычная, прям красуня, очень аппетитно. Светланка, спасибки за оригинальный рецепт, забираю, буду стараться.
Надюшка и тебе спасибо огромное, дорогая!!!
Красивая и аппетитная запеканка!
благодарю!!!
Здравствуйте! Как же я люблю Ваши видеорецепты!😊Так уютно все и душевно, будто в гостях побывала) Спасибо за Ваш труд💐
Надо бы себе тоже такую маленькую форму присмотреть)
Галочка, заходите, мы гостей любим
Спасибо огромное за прекрасные слова!!!!
Светочка, очаровательная, нежная запеканка!
Ирочка, спасибо тебе огромное!!!
Светочка, приготовила запеканку. Стоит в холодильнике. Завтра будем дегустировать. Уверена, что очень вкусно.
Света, очень нежный десерт!
спасибо, дорогая!!!
Форма малюсенькая буду делать в двойном размере представляю какая это вкуснятина
Анечка, очень надеюсь, что вам понравится это запеканочка!!!
Буду делать на выходных, обязательно отчитаюсь
Света! Как всегда, бесподобный десерт! Безумно красиво!
Натали, спасибо огромное!! Прекрасных выходных!!
Спасибки, милая! Взаимно!
очень аппетитно
Наталья, благодарю!!!
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