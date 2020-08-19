А Вы пробовали приготовить баклажан с дымком в условиях квартиры? Нет, а зря, получается быстро, вкусно и полезно, а с самым простым чесночным соусом - просто пальчики оближешь. Посвящается всем любителям синеньких)
- 19 августа 2020, 6:24
- 4160
Баклажан с дымком без мангала
Ингредиенты для «Баклажан с дымком без мангала»:
Баклажан с дымком
- Баклажан (Среднего размера, крепкий и молодой.) — 1 шт
Чесночный соус
- Сметана (15%) — 50 г
- Майонез (У меня майонезный соус Кальве, они менее калорийный.) — 2 ст. л.
- Соль — 1 щепот.
- Чеснок — 1 зуб.
- Перец черный — по вкусу
Время приготовления:
Количество порций: 1
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
392.3 ккал
|
белки
4.6 г
|
жиры
30.5 г
|
углеводы
173.3 г
|100 г блюда
|ккал
95.7 ккал
|белки
1.1 г
|жиры
7.4 г
|углеводы
42.3 г
Рецепт «Баклажан с дымком без мангала»:
Баклажан моем, вытираем насухо, прокалываем в нескольких местах вилкой.
Заворачиваем баклажан в фольгу, не менее 4 слоев. В торцы баклажана втыкаем вилки, они послужат нам вертелом.
Включаем самую большую газовую конфорку на средний огонь, располагаем баклажан на решетку над конфоркой, медленно вращаем баклажан по оси.
Спустя 5-7 минут, баклажан прогреется и по бокам начнет выступать пар. Продолжаем медленно прокручивать, равномерно прожаривая синенького.
Когда баклажан станет мягким, вилки будут свободнее входить (примерно 12-15 минут с начала приготовления) снимаем баклажан, откладываем на 10 минут отдохнуть (фольгу не снимаем).
Пока синенький отдыхает сделаем соус, самый простой, смешаем майонез, сметану, соль и черный молотый перец, добавим чеснок, пропущенный через пресс, перемешаем.
Разворачиваем баклажан, он немного "похудел"! Можно очистить от кожицы, но мне она нравится и я ем с ней. Разрезаем вдоль пополам. Сверху приправляем чесночным соусом и зеленью.
Баклажан с дымком в условиях квартиры готов, а главное без грязной посуды и масла!
Комментарии и отзывы
позавчера ester3 #
А еще можно полить тхиной с мелко порубленной петрушкой и натертым чесноком.
Кто любит пробовать — понравится.
👍🏻😘
вчера в 5:40 YULIYACOOK # (автор рецепта)
вчера в 5:48 ester3 #
23 августа Elenaedg #
позавчера YULIYACOOK # (автор рецепта)
20 августа ирпенчанка #
19 августа Moshkin #
Таким образом запекают для икры ,прямо на газе .
В Румынии называется винетэ .
20 августа YULIYACOOK # (автор рецепта)
20 августа wowan5 #
https://www.povarenok.ru/recipes/show/164069/
20 августа YULIYACOOK # (автор рецепта)
20 августа wowan5 #
Только что баклажан не обожжен, мне коллега румынка рецепт дала. Технология приготовления именно та. Не все имеют возможность печь на газе, т к его нет. Я рецепты даю или с сайта оригигинала той или иной кухни, или от представителей этой нации
Вы же тоже не на прямом газу обугливали
22 августа Moshkin #
Дает неповторимый вкус .
И баклажаны должны лежать на деревянной доске под углом ,чтоб стекал сок .
https://www.povarenok.ru/recipes/show/68673/?fromapp=1#comments
22 августа wowan5 #
Моя коллега так готовит, как я дала рецепт. И она для наглядности и лучшего понимания, мне ещё ролик румынский показывала как делают. Я думаю что солят и сливают т к баклажаны горчят, а сейчас почти все они не горькие
19 августа lubashka55 #
19 августа semsvet #
19 августа wowan5 #
Дымок тогда будет реальный
19 августа nelliundco #
19 августа wowan5 #
19 августа nelliundco #
20 августа YULIYACOOK # (автор рецепта)
19 августа nadin0930 #
Унесла в КК, спасибо!
19 августа nelliundco #
19 августа nadin0930 #
19 августа nelliundco #
19 августа wowan5 #
19 августа nadin0930 #
Буду знать!
19 августа wowan5 #
У нас он один из любимых, хотя я не любитель майонеза
Поэтому заменять на томатный соус не советую, уж лучше йогурт. Или взять и попробовать с майонезом
19 августа nelliundco #
19 августа wowan5 #
19 августа Алиева2012 #
19 августа nelliundco #
19 августа Алиева2012 #
19 августа nelliundco #
19 августа Алиева2012 #
19 августа wowan5 #
20 августа YULIYACOOK # (автор рецепта)
20 августа nelliundco #
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