Баклажан с дымком без мангала

Разворачиваем баклажан, он немного "похудел"! Можно очистить от кожицы, но мне она нравится и я ем с ней. Разрезаем вдоль пополам. Сверху приправляем чесночным соусом и зеленью.



Баклажан с дымком в условиях квартиры готов, а главное без грязной посуды и масла!