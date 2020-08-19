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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из овощей, грибов, бобовых Горячие блюда из овощей
  • 19 августа 2020, 6:24
  • 4160

Баклажан с дымком без мангала

Рецепт: Баклажан с дымком без мангала

А Вы пробовали приготовить баклажан с дымком в условиях квартиры? Нет, а зря, получается быстро, вкусно и полезно, а с самым простым чесночным соусом - просто пальчики оближешь. Посвящается всем любителям синеньких)

Категория: Горячие блюда Блюда из овощей, грибов, бобовых Горячие блюда из овощей

Ингредиенты для «Баклажан с дымком без мангала»:

Баклажан с дымком

  • Баклажан (Среднего размера, крепкий и молодой.) — 1 шт

Чесночный соус

Время приготовления:

Количество порций: 1

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
392.3 ккал 		белки
4.6 г 		жиры
30.5 г 		углеводы
173.3 г
100 г блюда
ккал
95.7 ккал		 белки
1.1 г		 жиры
7.4 г		 углеводы
42.3 г


Рецепт «Баклажан с дымком без мангала»:

Баклажан моем, вытираем насухо, прокалываем в нескольких местах вилкой.

Заворачиваем баклажан в фольгу, не менее 4 слоев. В торцы баклажана втыкаем вилки, они послужат нам вертелом.

Включаем самую большую газовую конфорку на средний огонь, располагаем баклажан на решетку над конфоркой, медленно вращаем баклажан по оси.

Спустя 5-7 минут, баклажан прогреется и по бокам начнет выступать пар. Продолжаем медленно прокручивать, равномерно прожаривая синенького.

Когда баклажан станет мягким, вилки будут свободнее входить (примерно 12-15 минут с начала приготовления) снимаем баклажан, откладываем на 10 минут отдохнуть (фольгу не снимаем).

Пока синенький отдыхает сделаем соус, самый простой, смешаем майонез, сметану, соль и черный молотый перец, добавим чеснок, пропущенный через пресс, перемешаем.

Соус готов.

Разворачиваем баклажан, он немного "похудел"! Можно очистить от кожицы, но мне она нравится и я ем с ней. Разрезаем вдоль пополам. Сверху приправляем чесночным соусом и зеленью.

Баклажан с дымком в условиях квартиры готов, а главное без грязной посуды и масла!

Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6888
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : Легкий / На закуску На полдник На ужин : На горячее / На закуску Неожиданные гости : На закуску Специальное питание : Для диеты

Теги: закуска горячее

Вкусы: баклажановый соленый чесночный овощной

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Баклажан с дымком без мангала
Описание: А Вы пробовали приготовить баклажан с дымком в условиях квартиры? Нет, а зря, получается быстро, вкусно и полезно, а с самым простым чесночным соусом - просто пальчики оближешь. Посвящается всем любителям синеньких)


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Фотографии «Баклажан с дымком без мангала» от приготовивших (1)

Комментарии и отзывы

Рецепт замечательный!
А еще можно полить тхиной с мелко порубленной петрушкой и натертым чесноком.
Кто любит пробовать — понравится.
👍🏻😘
Никогда не готовила тхину, это соус на кунжутной пасте вроде? Спасибо за идею, попробую
Да, это соус, с ингридиентами которой можно играться, чуть больше или меньше соли, лимона, чеснока — выходит немножко по разному.
Печеные овощи - вкуснятина. Пеку, измельчаю, лук репчатый перетираю с солью , базилик, , можно сливочное масло добавить.
Полностью согласна, тем более, что сейчас сезон, цены доступные... а баклажаны в любом сочетании лучшие, сейчас мне даже мясо заменяют Спасибо за рецепт, попробую и Ваш
Отличный рецепт! Спасибо за идею!
Спасибо ,запеченный баклажан с майонезом - это вкусняшка !
Таким образом запекают для икры ,прямо на газе .
В Румынии называется винетэ .
Не была в Румынии, не пробовала) Много овощей не мое, а вот только синенькие....
А вы вот тут посмотрите И ехать не надо
https://www.povarenok.ru/recipes/show/164069/
Мне обещали прямо на газе, а у Вас просто икра из запеченного баклажана, не Винетэ... Но за рецепт спасибо, люблю синенькие, может испробую и Ваш
Самый что ни на есть винете
Только что баклажан не обожжен, мне коллега румынка рецепт дала. Технология приготовления именно та. Не все имеют возможность печь на газе, т к его нет. Я рецепты даю или с сайта оригигинала той или иной кухни, или от представителей этой нации
Вы же тоже не на прямом газу обугливали
Ответ для wowan5
Там еще смысл "потрашения" баклажана -только деревянными лопатками.
Дает неповторимый вкус .
И баклажаны должны лежать на деревянной доске под углом ,чтоб стекал сок .
https://www.povarenok.ru/recipes/show/68673/?fromapp=1#comments
Сколько румынов, столько и вариантов приготовления
Моя коллега так готовит, как я дала рецепт. И она для наглядности и лучшего понимания, мне ещё ролик румынский показывала как делают. Я думаю что солят и сливают т к баклажаны горчят, а сейчас почти все они не горькие
Отличная идея!
Многие экстремалы на востоке запекают их прямо на конфорке без фольги
Дымок тогда будет реальный
А у меня индуктионая плита , не получится
У меня тоже электро но я пеку всегда в духовке
Ответ для wowan5
Ну я не экстремал больше, помню как то готовила лепешки Чапати на открытом газу.., вот я всю решетку то уделала А тут, в фольге не пахнет совсем и не пачкается...
Прикольный вариант!
Унесла в КК, спасибо!
Интересно , думаю можно и на гриле приготовить, газовой плиты нету . Только вот майонез лучше заменить соусом, например томатным( это на мой вкус).
майонез лучше заменить соусом, например томатным( это на мой вкус).
Солидарна на 100%, а ещё щепотку мелко-мелко рубленного лучка
Надюша, ты меня понимаешь
Ответ для nadin0930
Надюша, лучше не меняй, почитай я Нелли ниже писала
Танюша, спасибо за подсказку!!!
Буду знать!
Ответ для nelliundco
Нелли, тут был очень давно похожий рецепт из Израиля и там был майонез, так вот я пробовала и с ним и с йогуртом я сама давала рецепт по турецки, так вот с майо вкуснее
У нас он один из любимых, хотя я не любитель майонеза
Поэтому заменять на томатный соус не советую, уж лучше йогурт. Или взять и попробовать с майонезом
Аха, спасибо Таня , учту , но тогда уж с йогуртом
Будет тоже вкусно, но не так
Ответ для nelliundco
Нелли, так можно домашний майонез на раз-два сообразить))
Да я как-то не любитель майонеза , моим сыновьям делаю, а сама не ем , если только Надюшин овощной сделать
Тоже его не особо люблю, но вот иногда прям именно он нужен))))
Ответ для wowan5
Мы тоже стараемся без майонеза обходиться, но вот поистине есть блюда в которых без него НИКАК
Это точно
Ответ для nelliundco
Пробовала заменить майонез на йогурт греческий, не то получается.... Майонез обычный я не ем, уже давно заменила его на майонезный соус, у него калорийность как у 20% сметаны, домашние даже не заметили подмены.... Вот именно с ним получается как надо!
Спасибо
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