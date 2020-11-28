Оказывается, помидоры и крабовые палочки - известное сочетание, а я попробовала его совсем недавно. Мне понравилось! Хочу показать закуску по мотивам этого салата. Готовится очень просто и быстро, подать можно в тарталетках, закусочных эклерах или использовать для бутербродов.
- 28 ноября 2020, 0:38
- 12336
Закуска из помидоров и крабовых палочек
Ингредиенты для «Закуска из помидоров и крабовых палочек»:
- Помидор (крупный) — 1 шт
- Крабовые палочки — 200 г
- Сырок плавленый — 100 г
- Чеснок (1-2) — 1 зуб.
- Майонез
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
579.4 ккал
|
белки
31.6 г
|
жиры
35.7 г
|
углеводы
32.1 г
|100 г блюда
|ккал
126 ккал
|белки
6.9 г
|жиры
7.8 г
|углеводы
7 г
Рецепт «Закуска из помидоров и крабовых палочек»:
Сначала хочу сказать пару слов про ингредиенты.
Тем, кто ругает плавленые сырки и крабовые палочки, я всегда отвечаю - покупайте качественные продукты. Есть качественные сырки, а есть несъедобный сырный продукт. И, конечно, цена на хорошие сырки не может быть низкой.
То же касается и крабовых палочек.
Крабовые палочки и сырок натереть на мелкой терке, помидор мелко нарезать. Если помидор очень сочный - предварительно удалить семена.
Подавать в тарталетках, закусочных эклерах, волованах. А еще можно просто намазать на хлеб. Тоже вкусно!
Комментарии и отзывы
1 декабря glsergeevna-2 #
2 декабря kotenochkin # (автор рецепта)
1 декабря ирпенчанка #
2 декабря kotenochkin # (автор рецепта)
2 декабря ирпенчанка #
1 декабря fiala brsvn #
30 ноября pupssiki45 #
2 декабря kotenochkin # (автор рецепта)
Рыба, яйцо, лук, зелень.
30 ноября Кица1 #
30 ноября Livadia360 #
30 ноября Любашка 77777 #
30 ноября ElenaLion #
29 ноября elena baranovskaya 70 #
30 ноября Annushka_Zh #
Ищите плавленый сыр, а не сырный продукт.
Хороший сырок стоит около 40 р за 100 гр.
2 декабря kotenochkin # (автор рецепта)
29 ноября Юлия Сухарева #
2 декабря kotenochkin # (автор рецепта)
29 ноября акчуч #
2 декабря kotenochkin # (автор рецепта)
29 ноября Юлёк-09 #
А я делаю такой салат- нарезаю ингредиенты кусочками. У меня в профиле есть вариант такого салата
2 декабря kotenochkin # (автор рецепта)
29 ноября Himbeeren #
2 декабря kotenochkin # (автор рецепта)
28 ноября Людмила НК #
2 декабря kotenochkin # (автор рецепта)
28 ноября Valushka2003 #
2 декабря kotenochkin # (автор рецепта)
28 ноября VeVeTa Tuk #
2 декабря kotenochkin # (автор рецепта)
2 декабря VeVeTa Tuk #
28 ноября ирпенчанка #
2 декабря kotenochkin # (автор рецепта)
2 декабря ирпенчанка #
28 ноября gorschkovaov #
2 декабря kotenochkin # (автор рецепта)
28 ноября Демурия #
2 декабря kotenochkin # (автор рецепта)
28 ноября красавица киса #
2 декабря kotenochkin # (автор рецепта)
28 ноября Ирушенька #
2 декабря kotenochkin # (автор рецепта)
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