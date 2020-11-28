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Версия для печати Рецепты Закуски Паштеты
  • 28 ноября 2020, 0:38
  • 12336

Закуска из помидоров и крабовых палочек

Рецепт: Закуска из помидоров и крабовых палочек

Оказывается, помидоры и крабовые палочки - известное сочетание, а я попробовала его совсем недавно. Мне понравилось! Хочу показать закуску по мотивам этого салата. Готовится очень просто и быстро, подать можно в тарталетках, закусочных эклерах или использовать для бутербродов.

Категория: Закуски Паштеты

Ингредиенты для «Закуска из помидоров и крабовых палочек»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
579.4 ккал 		белки
31.6 г 		жиры
35.7 г 		углеводы
32.1 г
100 г блюда
ккал
126 ккал		 белки
6.9 г		 жиры
7.8 г		 углеводы
7 г


Рецепт «Закуска из помидоров и крабовых палочек»:

Сначала хочу сказать пару слов про ингредиенты.
Тем, кто ругает плавленые сырки и крабовые палочки, я всегда отвечаю - покупайте качественные продукты. Есть качественные сырки, а есть несъедобный сырный продукт. И, конечно, цена на хорошие сырки не может быть низкой.
То же касается и крабовых палочек.

Крабовые палочки и сырок натереть на мелкой терке, помидор мелко нарезать. Если помидор очень сочный - предварительно удалить семена.

Добавить пропущенный через пресс чеснок, заправить майонезом.

Подавать в тарталетках, закусочных эклерах, волованах. А еще можно просто намазать на хлеб. Тоже вкусно!



Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На завтрак На обед На полдник На праздничный стол На ужин Неожиданные гости

Теги: закуска салат бутерброд завтрак обед ужин праздник

Вкусы: сырный крабовый нежный

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Закуска из помидоров и крабовых палочек
Рецепт: Закуска из помидоров и крабовых палочек

Оказывается, помидоры и крабовые палочки - известное сочетание, а я попробовала его совсем недавно. Мне понравилось! Хочу показать закуску по мотивам этого салата. Готовится очень просто и быстро, подать можно в тарталетках, закусочных эклерах или использовать для бутербродов.

Категория: Закуски Паштеты

Ингредиенты для «Закуска из помидоров и крабовых палочек»:

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Фотографии «Закуска из помидоров и крабовых палочек» от приготовивших (2)

Комментарии и отзывы

Зря перевела продукты. Блюдо не вдохновило. Извините.
Ничего страшного. На вкус и цвет, как говорится.
Количество ингредиентов произвольное. Добавила яйцо и всё нарезала кусочками. Конечно же, это очень вкусно!
Большое спасибо! Мне очень приятно!
Спасибо, свежо и нежно. А скажите пожалуйста а рядом в маленьких тарталетках какое наполнение?
Спасибо!
Рыба, яйцо, лук, зелень.
Благодарю за вариант салата! Я летом на пикники начиняла помидорки смесью крабочек и плавленого сырка, добавляя зелень.
"крабочек"
Надо попробовать!
На вкус неплохо, а вот вид страдает и аппетита не вызывает.
А , например, "качественный плавленный сырок", это какой????
Дружба или орбита.
Ищите плавленый сыр, а не сырный продукт.
Хороший сырок стоит около 40 р за 100 гр.
Ответ для elena baranovskaya 70
Уже есть ответ) Я как раз так и написала бы.
Просто и гениально. Спасибо, утащила к себе
Спасибо!
Замечательная получилась закуска. Делала раньше что-то похожее, но там сыр обычный и помидоры и крабовые палочки просто резались. Здесь же закуска приобретает новый вкус. Очень понравилось. На праздничный стол можно подать в тарталетках, красиво будет смотреться. Ну а на каждый день можно просто в тарелочку выложить. Результат всегда порадует.
Оля, большое спасибо! Мне очень приятно!
Вкусная закуска!
А я делаю такой салат- нарезаю ингредиенты кусочками. У меня в профиле есть вариант такого салата
Отличный закусончик!
Спасибо!
Вау, закусочка!
Людочка,
Отличная закуска - просто, быстро, вкусно!
Спасибо!
Отличный салатик! А то всё морковка да морковка
Вкусно! Люблю эту закуску! Только я ещё добавляю варёное яйцо!
Спасибо за идею!
Замечательная закуска.
Спасибо!
Отличная закуска! Обязательно сделаю.
Буду рада, если рецепт пригодится!
Катюша, очаровательная закуска!
Ирочка, спасибо!
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