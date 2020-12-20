Рецепт этого волшебного печенья многократно проверен, оно очень-очень вкусное! Мягкое, нежное, с ореховой начинкой, с тонким цитрусовым ароматом, достойно праздничного стола.
- 20 декабря 2020, 21:46
- 4581
Румынское ореховое печенье
Ингредиенты для «Румынское ореховое печенье»:
Тесто
- Мука пшеничная / Мука (тм Французская штучка) — 400 г
- Масло сливочное — 250 г
- Сметана (20%) — 180 г
- Яйцо куриное (желток) — 2 шт
- Цедра лимона (цедра 1 лимона) — по вкусу
- Ванилин — по вкусу
- Соль
Начинка
- Орехи грецкие (очищенные) — 200 г
- Сахарная пудра (50 г в начинку, 100 г для обвалки печенья) — 150 г
- Белок яичный — 2 шт
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
5663 ккал
|
белки
90.9 г
|
жиры
383.1 г
|
углеводы
480.2 г
|100 г блюда
|ккал
419.5 ккал
|белки
6.7 г
|жиры
28.4 г
|углеводы
35.6 г
Рецепт «Румынское ореховое печенье»:
В чашку просеять муку высокого качества от тм Французская штучка, перемешать венчиком с щепоткой соли и ванилином.
В мучную смесь натереть на крупной терке замороженное сливочное масло, постоянно обмакивая масло в муку, перетереть руками в мелкую крошку.
Достать тесто из холодильника, отрезать половину, вторую часть снова убрать в холодильник. Раскатать тесто в пласт толщиной 3 мм, вырезать кружки диаметром 6 см.
Выпекать в хорошо разогретой духовке 180* около 20 минут, не пересушите, печенье не должно быть румяным. Учитывайте особенности своей духовки.
Комментарии и отзывы
вчера в 16:50 tavolgas #
А нет ли такого рецепта печенья, с’ев которое таяли бы бока, как тает это чудо во рту ?...
Сохраню рецепт. Может, внуки появятся, буду им печь... а мне уже никак даже смотреть на такое чудо нельзя! Вес растёт...
вчера в 17:31 Людмила НК # (автор рецепта)
вчера в 11:13 Богданова1953 #
вчера в 15:05 Людмила НК # (автор рецепта)
вчера в 10:38 solaris-7 #
вчера в 15:05 Людмила НК # (автор рецепта)
22 декабря Демурия #
вчера в 15:06 Людмила НК # (автор рецепта)
21 декабря Анастасия АГ #
21 декабря Людмила НК # (автор рецепта)
21 декабря Анастасия АГ #
21 декабря wise1288 #
21 декабря Людмила НК # (автор рецепта)
21 декабря Kuss #
21 декабря Людмила НК # (автор рецепта)
21 декабря Okoolina #
21 декабря Людмила НК # (автор рецепта)
21 декабря nattela v #
21 декабря Людмила НК # (автор рецепта)
21 декабря sibir77 #
Людочка, а чем посыпан стол? Это какой-то искусственный снег? Так реалистично смотрится
21 декабря Людмила НК # (автор рецепта)
21 декабря sibir77 #
21 декабря Himbeeren #
Печенье очень вкусное!
21 декабря Людмила НК # (автор рецепта)
21 декабря мисс #
21 декабря Людмила НК # (автор рецепта)
21 декабря nadinhike #
Люда, изысканное печенье
21 декабря Людмила НК # (автор рецепта)
21 декабря Robika #
21 декабря Людмила НК # (автор рецепта)
20 декабря tatabilga-2015 #
21 декабря Людмила НК # (автор рецепта)
20 декабря Ирушенька #
21 декабря Людмила НК # (автор рецепта)
20 декабря lavrysha #
21 декабря Людмила НК # (автор рецепта)
20 декабря yugai ludmila65 #
20 декабря Людмила НК # (автор рецепта)
20 декабря yugai ludmila65 #
20 декабря ariel7777 #
20 декабря Людмила НК # (автор рецепта)
20 декабря Kleine Hase #
20 декабря Людмила НК # (автор рецепта)
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