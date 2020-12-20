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  • 20 декабря 2020, 21:46
  • 4581

Румынское ореховое печенье

Рецепт: Румынское ореховое печенье

Рецепт этого волшебного печенья многократно проверен, оно очень-очень вкусное! Мягкое, нежное, с ореховой начинкой, с тонким цитрусовым ароматом, достойно праздничного стола.

Категория: Десерты Печенье Печенье с начинкой

Ингредиенты для «Румынское ореховое печенье»:

Тесто

Начинка

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
5663 ккал 		белки
90.9 г 		жиры
383.1 г 		углеводы
480.2 г
100 г блюда
ккал
419.5 ккал		 белки
6.7 г		 жиры
28.4 г		 углеводы
35.6 г

Рецепт «Румынское ореховое печенье»:

Приготовить все необходимые ингредиенты. Сливочное масло должно быть замороженное, из морозилки.

Для начинки грецкие орехи подсушить в духовке, остудить и измельчить в чаше блендера в крошку.

В чашку просеять муку высокого качества от тм Французская штучка, перемешать венчиком с щепоткой соли и ванилином.
В мучную смесь натереть на крупной терке замороженное сливочное масло, постоянно обмакивая масло в муку, перетереть руками в мелкую крошку.

К масляно-мучной смеси добавить сметану, желтки, цедру лимона, замесить тесто.

Собрать тесто в шар, затянуть пищевой пленкой и убрать в холодильник на час.

Белки взбить миксером в пену, добавить сахарную пудру, взбить до пиков.

К белкам добавить молотые грецкие орехи, осторожно перемешать. Начинка готова.

Достать тесто из холодильника, отрезать половину, вторую часть снова убрать в холодильник. Раскатать тесто в пласт толщиной 3 мм, вырезать кружки диаметром 6 см.

В центр выложить ореховую начинку, защипать в виде вареника

Выложить на противень швом вниз.
Тоже самое повторить с оставшимся тестом.

Выпекать в хорошо разогретой духовке 180* около 20 минут, не пересушите, печенье не должно быть румяным. Учитывайте особенности своей духовки.

Готовое печенье немного остудить и теплым обвалять в сахарной пудре.

К готовому печенью даже приглашать никого не надо, все сами подтягиваются.

Наслаждайтесь!









Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт Конкурсные рецепты : Конкурс "Испеки себе Новый Год" На обед : На десерт На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Рождество На ужин : На десерт

Теги: десерт праздник

Вкусы: ореховый

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Румынское ореховое печенье
Рецепт: Румынское ореховое печенье

Рецепт этого волшебного печенья многократно проверен, оно очень-очень вкусное! Мягкое, нежное, с ореховой начинкой, с тонким цитрусовым ароматом, достойно праздничного стола.

Ингредиенты для «Румынское ореховое печенье»:


Комментарии и отзывы

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Ох-ох-ох...
А нет ли такого рецепта печенья, с’ев которое таяли бы бока, как тает это чудо во рту ?...
Сохраню рецепт. Может, внуки появятся, буду им печь... а мне уже никак даже смотреть на такое чудо нельзя! Вес растёт...
Даааа, вес эта такая зараза...
Спасибо! Как раз искала подобное на Новый год!
Готовьте на радость всей семьи!
Спасибо!
Людочка, какое чудесное печенье
Настя, спасибо! Печенье бомбическое, на следующей день оно ещё вкуснее, жаль, что совсем мало осталось его
Вкусного всегда мало
Людмила! Отличное печенье
Спасибо, Светлана!
Прелесть какая!
Наталия, спасибо большое!
вкусные печеньки очень!
Спасибо большое! Вкусные-вкусныеее!
Восхитительные печенюшки! Красота! Представляю, какие они вкусные и ароматные!
Большущее спасибо!
вааау, какие печеньки, какие фото!!

Людочка, а чем посыпан стол? Это какой-то искусственный снег? Так реалистично смотрится
Тонечка, спасибо! Снег да, искусственный, когда то дети делали поделки, урвала у них.
очень красиво выглядит
Бесподобные фото!
Печенье очень вкусное!
Жанна, спасибоооо!
Делала, лет 7 назад, вкуснооо.
Нежные "снежки" с бесподобной начинкой - Дольче Вита
Люда, изысканное печенье
Надя, спасибо большущее!
Людочка,шикарное печенье очень аппетитно , красивоооо,зимняя сказка мне далековато в гости вертуально -с вами
Танечка, а как бы было здорово встретиться! Спасибо, солнце!
Людочка, очаровательное, "снежное" печенье! Бесподобные, уютные натюрморты! Браво!
Ирина, спасибо огромное!
Изумительное печенье!!! Праздничное, белоснежное, зимнее!!! Фото просто нереальные
Оленька, спасибо за комплимент, спасибо за поддержку!
Расчудесное печенье, Людочка. Фото бесподобны.
Спасибо, подруга!
Печенье прям по -зимнему красивое
Наташа, большое спасибо!
Какое шикарное печенье, Людочка! Я уже представила его вкус Печенье, да с такой начинкой - сплошное наслаждение! Про фото ... Прям, как в душевном, старом аристократичном доме! Беру яичный пунш, глювайн и запрягаю оленей...
Лариса, я двери уже открыла, к встречи готова!
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