Румынское ореховое печенье

В чашку просеять муку высокого качества от тм Французская штучка, перемешать венчиком с щепоткой соли и ванилином.

В мучную смесь натереть на крупной терке замороженное сливочное масло, постоянно обмакивая масло в муку, перетереть руками в мелкую крошку.