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  • 27 декабря 2020, 18:46
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Апельсиновая кростата с курагой "Праздничная"

Рецепт: Апельсиновая кростата с курагой Праздничная

Доброго времени суток, мои дорогие!!! Спешу к Вам с изумительно вкусным итальянским пирогом!!! Нежнейшее песочное тесто с апельсиновой цедрой, начинка с курагой и грецкими орехом составляют просто незабываемый ансамбль вкусовых ощущений. Приготовьте его раз и он навсегда запишется у Вас в любимчиках. Я уверена, что на праздничном столе он займёт достойное место! Угощайтесь!

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Апельсиновая кростата с курагой "Праздничная"»:

Для теста

Для начинки

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
4304.8 ккал 		белки
69.6 г 		жиры
211.1 г 		углеводы
536.9 г
100 г блюда
ккал
387.8 ккал		 белки
6.3 г		 жиры
19 г		 углеводы
48.4 г

Рецепт «Апельсиновая кростата с курагой "Праздничная"»:

Пирог делается просто элементарно просто. Итак для теста миксером взбить мягкое сливочное масло, щепотку соли, сахар, цедру апельсина, яйца.

Вот такая пышная масса получилась.

Муку ТМ "Французская штучка" смешать с разрыхлителем.

В масляную смесь просеять муку с разрыхлителем и замесить мягкое нежное тесто. Тесто завернуть в плёнку и убрать в холодильник минут на 40.

Для начинки курагу на 10 мин залить холодной водой. Обсушить и нарезать крупными кусочками. Грецкие орехи слегка подсушить и также нарубить крупными кусочками. Из крупного апельсина выжать сок. У меня получилось где-то 150 мл сока.

В кастрюле с толстым дном смешать курагу с орехами, добавить апельсиновый сок и сахар. Все хорошо перемешать. Добавить немного воды, чтобы слегка покрывала сухофрукты сверху.

Варить на небольшом огне до выпаривания жидкости около 25 мин. Вот такая вкусная и ароматная начинка получается. Остудить.

Охлажденное тесто разделить на 2 неравные части. Форму 27 см выложить бумагой для выпечки. Распределить большую часть теста, формуя небольшой бортик.

Выложить остывшую начинку.

Оставшуюся часть теста раскатать и нарезать на полоски или вырубками произвольной формы. У меня сегодня такое оформление.

Выпекать в предварительно разогретой до 170 градусов духовке 35-40 минут. Остудить и посыпать сахарной пудрой.

На мой взгляд этот пирог не нуждается в каких-то дополнительных украшениях. Кростата получается очень вкусной, нарядной и праздничной!

Приятного аппетита!!! С Наступающим новым годом и Рождеством!!! Всего вам хорошего в новом году!!!










Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт / На полдник Конкурсные рецепты : Конкурс "Испеки себе Новый Год" На обед : На десерт На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Рождество На ужин : На десерт

Теги: десерт пирог тарт чаепитие

Вкусы: ореховый сладкий нежный апельсиновый

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Апельсиновая кростата с курагой "Праздничная"
Рецепт: Апельсиновая кростата с курагой Праздничная

Доброго времени суток, мои дорогие!!! Спешу к Вам с изумительно вкусным итальянским пирогом!!! Нежнейшее песочное тесто с апельсиновой цедрой, начинка с курагой и грецкими орехом составляют просто незабываемый ансамбль вкусовых ощущений. Приготовьте его раз и он навсегда запишется у Вас в любимчиках. Я уверена, что на праздничном столе он займёт достойное место! Угощайтесь!

Ингредиенты для «Апельсиновая кростата с курагой "Праздничная"»:


Комментарии и отзывы

И Вас с Новым годом и наступающим Рождеством!!
Очень красиво и празднично : оформление пирога, оформление и дэкор стола. Просто волшэбно. Интересно, а начинка пропекается или получается влажной?
Начинка получается очень мягкой и нежной! Трудно описать словами, нужно пробовать. Но я уверяю, что пирог очень гармоничный ни убавить ни прибавить
Спасибо за ответ. С новым Годом!!!!
вот что не поняла, так это зачем варить орехи! это не критика, а вопрос
Добрый вечер! Когда я готовила этот пирог у меня этого вопроса честно говоря не возникало, потому что начинка получается очень вкусной... Варится наверное для того, чтобы орехи не были такими твёрдыми по сравнению с курагой после варки, для однородности начинки. Но Вы можете сварить начинку без орехов, а потом просто добавить орехи. Делайте как Вам хочется, кулинария- это же творческий процесс!!! Удачных Вам кулинарных экспериментов
спасибо за пояснение.... но вкус вареных орехов немного смущает
Оля, очень ароматный пирог!
Алла, угощайтесь!!! Пирог просто обалденный!
НЕ знаю какой на вкус,но на вид очень даже симпатичный и праздничный.
Готовьте на здоровье!!! Я уверена, что и вкус Вас точно не разочарует!!! Нежное тесто и очень вкусная и ароматная начинка
ох какой пирожок, на рождество надо испечь, заинтриговали
Готовьте на здоровье!!! Пирог просто шикарный!!!
Шикарные фотографии!
Светлана, спасибо!!!
очень по-новогоднему!
Наталья, спасибо!!!
Красивый какой пирог!!! А вкусный наверное.....ой, прямо глазами бы съела!!!
Спасибо за добрые слова!!! Пирог действительно очень вкусный, попробуйте испечь он действительно стоит того, чтобы его приготовили хоть раз!
Олечка, ох, красивый какой пирог! Шикарные фотографии!
Ирочка, спасибо тебе моя дорогая за теплые слова!!!
ммм.... прямо Новый год на столе! Отлично
Татьяна, спасибо огромное!
Чудесный... ароматный... зимний... праздничный
Спасибо огромное за такие искренние добрые слова!!!
Ольга, я в восторге от такого красивейшего пирога, представляю его вкус и аромат ! Удачи!
Наташенька, спасибо огромное!!!! В нашей семье он находится в фаворитах за последнее время!
Какой пирог нарядный!
Спасибо огромное!!!
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