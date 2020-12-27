Доброго времени суток, мои дорогие!!! Спешу к Вам с изумительно вкусным итальянским пирогом!!! Нежнейшее песочное тесто с апельсиновой цедрой, начинка с курагой и грецкими орехом составляют просто незабываемый ансамбль вкусовых ощущений. Приготовьте его раз и он навсегда запишется у Вас в любимчиках. Я уверена, что на праздничном столе он займёт достойное место! Угощайтесь!
- 27 декабря 2020, 18:46
- 3895
Апельсиновая кростата с курагой "Праздничная"
Ингредиенты для «Апельсиновая кростата с курагой "Праздничная"»:
Для теста
- Масло сливочное — 160 г
- Яйцо куриное (1 яйцо и 1 желток) — 2 шт
- Мука пшеничная / Мука (ТМ "Французская штучка" высшего сорта) — 300 г
- Сахар — 120 г
- Цедра апельсина (цедра с одного апельсина)
- Разрыхлитель теста (неполная) — 1 ч. л.
- Соль (щепотка)
Для начинки
- Курага — 250 г
- Орехи грецкие — 100 г
- Сок апельсиновый (сок с одного крупного апельсина)
- Сахар — 40 г
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
4304.8 ккал
|
белки
69.6 г
|
жиры
211.1 г
|
углеводы
536.9 г
|100 г блюда
|ккал
387.8 ккал
|белки
6.3 г
|жиры
19 г
|углеводы
48.4 г
Рецепт «Апельсиновая кростата с курагой "Праздничная"»:
Пирог делается просто элементарно просто. Итак для теста миксером взбить мягкое сливочное масло, щепотку соли, сахар, цедру апельсина, яйца.
В масляную смесь просеять муку с разрыхлителем и замесить мягкое нежное тесто. Тесто завернуть в плёнку и убрать в холодильник минут на 40.
Для начинки курагу на 10 мин залить холодной водой. Обсушить и нарезать крупными кусочками. Грецкие орехи слегка подсушить и также нарубить крупными кусочками. Из крупного апельсина выжать сок. У меня получилось где-то 150 мл сока.
В кастрюле с толстым дном смешать курагу с орехами, добавить апельсиновый сок и сахар. Все хорошо перемешать. Добавить немного воды, чтобы слегка покрывала сухофрукты сверху.
Варить на небольшом огне до выпаривания жидкости около 25 мин. Вот такая вкусная и ароматная начинка получается. Остудить.
Охлажденное тесто разделить на 2 неравные части. Форму 27 см выложить бумагой для выпечки. Распределить большую часть теста, формуя небольшой бортик.
Оставшуюся часть теста раскатать и нарезать на полоски или вырубками произвольной формы. У меня сегодня такое оформление.
Выпекать в предварительно разогретой до 170 градусов духовке 35-40 минут. Остудить и посыпать сахарной пудрой.
На мой взгляд этот пирог не нуждается в каких-то дополнительных украшениях. Кростата получается очень вкусной, нарядной и праздничной!
Комментарии и отзывы
позавчера lavrysha # (автор рецепта)
позавчера bagirka100 #
позавчера lavrysha # (автор рецепта)
позавчера bagirka100 #
позавчера elenaozerova #
позавчера lavrysha # (автор рецепта)
вчера в 21:42 elenaozerova #
2 января Аллочка-уралочка #
2 января lavrysha # (автор рецепта)
2 января Opjana #
2 января lavrysha # (автор рецепта)
вчера в 0:00 Opjana #
2 января alenanat #
2 января lavrysha # (автор рецепта)
29 декабря 2020 года мисс #
2 января lavrysha # (автор рецепта)
28 декабря 2020 года Okoolina #
28 декабря 2020 года lavrysha # (автор рецепта)
28 декабря 2020 года elizavetakashichkina #
28 декабря 2020 года lavrysha # (автор рецепта)
28 декабря 2020 года Ирушенька #
28 декабря 2020 года lavrysha # (автор рецепта)
27 декабря 2020 года obukhov11 #
28 декабря 2020 года lavrysha # (автор рецепта)
27 декабря 2020 года julika1108 #
28 декабря 2020 года lavrysha # (автор рецепта)
27 декабря 2020 года nattela v #
28 декабря 2020 года lavrysha # (автор рецепта)
27 декабря 2020 года КотТуся #
28 декабря 2020 года lavrysha # (автор рецепта)
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