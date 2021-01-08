Хочу предложить испечь нежные кексы к чаю или кофе с вареным сгущенным молоком на ряженке. Нежные и в меру сладкие кексы прекрасно подойдут для праздничного, а также будничного чаепития.
- 8 января 2021, 10:17
- 3436
Кексы с вареным сгущенным молоком
Ингредиенты для «Кексы с вареным сгущенным молоком»:
- Ряженка — 300 мл
- Масло сливочное (или маргарин хорошего качества. Я использовала маргарин в этом рецепте.) — 110 г
- Сахар — 150 г
- Мука пшеничная / Мука — 300 г
- Яйцо куриное — 2 шт
- Молоко сгущенное (вареное) — 1/2 бан.
- Разрыхлитель теста (1 пакет) — 10 г
- Ванильный сахар (5 г.) — 1 пакет.
- Соль (по вкусу- чуть чуть на кончике ножа) — 1/8 ч. л.
- Сахарная пудра (для декора) — 1 ст. л.
Время приготовления:
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
4172.4 ккал
|
белки
79.2 г
|
жиры
147.7 г
|
углеводы
644.2 г
|Порции
|ккал
695.4 ккал
|белки
13.2 г
|жиры
24.6 г
|углеводы
107.4 г
|100 г блюда
|ккал
295.9 ккал
|белки
5.6 г
|жиры
10.5 г
|углеводы
45.7 г
Рецепт «Кексы с вареным сгущенным молоком»:
Подготовить ингредиенты для выпечки кексов.
Просеять муку, масло или маргарин довести до такого состояния, чтобы его можно было растереть с сахаром.
Всыпать муку с разрыхлителем частями, так как может понадобиться чуть меньше или больше.
Тесто должно быть как густая сметана.
На дно формочек выложить тесто, сверху по чайной ложке варёного сгущенного молока и затем закрыть начинку столовой ложкой теста.
Выпекать кексы при температуре 175-180 гр. примерно 25-30 минут до подрумянивания.
Ориентируйтесь по своей духовке.
Остывшие кексы присыпать по желанию сахарной пудрой и подавать к чаю
или кофе.
Приятного аппетита!
Кекс разрезан в теплом состоянии
Комментарии и отзывы
вчера в 14:44 Dafna-2016 #
Однозначно в КК, только сахара в тесто в два раза меньше
буду делать, уж очень сладко)))
Спасибо за такой простяцкий рецепт прекрасной выпечки. Два года назад купила форму и бумажки (не знаю, как они правильно называются). И только сейчас попробовала)))
вчера в 14:55 inna_2107 # (автор рецепта)
По-моему нутелла послаще молока, а сахар можно и по вкусу. У меня ряженка чуть кисловатая была.
вчера в 11:28 Dafna-2016 #
вчера в 14:42 inna_2107 # (автор рецепта)
позавчера lima76 #
позавчера inna_2107 # (автор рецепта)
Приятно , что кексы Вам понравились!
10 января акчуч #
позавчера inna_2107 # (автор рецепта)
Очень аппетитные кексы у тебя получились!
10 января alenanat #
позавчера inna_2107 # (автор рецепта)
10 января Tanushechka-2017 #
Со сгущенкой очень должно быть вкусно
10 января inna_2107 # (автор рецепта)
9 января yugai ludmila65 #
9 января inna_2107 # (автор рецепта)
9 января ирпенчанка #
9 января inna_2107 # (автор рецепта)
8 января nelliundco #
9 января inna_2107 # (автор рецепта)
8 января акчуч #
9 января inna_2107 # (автор рецепта)
8 января Людмила НК #
9 января inna_2107 # (автор рецепта)
8 января Ирушенька #
9 января inna_2107 # (автор рецепта)
8 января Valushka2003 #
8 января inna_2107 # (автор рецепта)
8 января oxanalieb #
8 января inna_2107 # (автор рецепта)
8 января Okoolina #
8 января inna_2107 # (автор рецепта)
8 января jannasimf #
8 января inna_2107 # (автор рецепта)
8 января tatabilga-2015 #
8 января inna_2107 # (автор рецепта)
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: