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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Кексы
  • 8 января 2021, 10:17
  • 3436

Кексы с вареным сгущенным молоком

Рецепт: Кексы с вареным сгущенным молоком

Хочу предложить испечь нежные кексы к чаю или кофе с вареным сгущенным молоком на ряженке. Нежные и в меру сладкие кексы прекрасно подойдут для праздничного, а также будничного чаепития.

Категория: Выпечка Изделия из теста Кексы

Ингредиенты для «Кексы с вареным сгущенным молоком»:

Время приготовления:

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
4172.4 ккал 		белки
79.2 г 		жиры
147.7 г 		углеводы
644.2 г
Порции
ккал
695.4 ккал		 белки
13.2 г		 жиры
24.6 г		 углеводы
107.4 г
100 г блюда
ккал
295.9 ккал		 белки
5.6 г		 жиры
10.5 г		 углеводы
45.7 г


Рецепт «Кексы с вареным сгущенным молоком»:

Подготовить ингредиенты для выпечки кексов.
Просеять муку, масло или маргарин довести до такого состояния, чтобы его можно было растереть с сахаром.

Масло растереть с сахаром, ванильным сахаром и солью до однородного состояния.

Добавить яйца.

Хорошо размешать.

Добавить ряженку.
Немного взбить венчкиком.

Всыпать муку с разрыхлителем частями, так как может понадобиться чуть меньше или больше.
Тесто должно быть как густая сметана.

На дно формочек выложить тесто, сверху по чайной ложке варёного сгущенного молока и затем закрыть начинку столовой ложкой теста.


Выпекать кексы при температуре 175-180 гр. примерно 25-30 минут до подрумянивания.
Ориентируйтесь по своей духовке.
Остывшие кексы присыпать по желанию сахарной пудрой и подавать к чаю
или кофе.
Приятного аппетита!



Кекс разрезан в теплом состоянии



Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На полдник На завтрак На обед : На десерт На полдник На праздничный стол : 8 Марта / Новый год / Рождество На природу На ужин : На десерт Неожиданные гости

Теги: обед завтрак полдник десерт

Вкусы: нежный сладкий сдобный

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Кексы с вареным сгущенным молоком
Рецепт: Кексы с вареным сгущенным молоком

Хочу предложить испечь нежные кексы к чаю или кофе с вареным сгущенным молоком на ряженке. Нежные и в меру сладкие кексы прекрасно подойдут для праздничного, а также будничного чаепития.

Ингредиенты для «Кексы с вареным сгущенным молоком»:

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Фотографии «Кексы с вареным сгущенным молоком» от приготовивших (3)

Комментарии и отзывы

Сделала с кефиром. Вкусно! Всё получилось. Только сильно верхушку запекла. Вместо сгущёнки делала "нутеллу".
Однозначно в КК, только сахара в тесто в два раза меньше
буду делать, уж очень сладко)))

Спасибо за такой простяцкий рецепт прекрасной выпечки. Два года назад купила форму и бумажки (не знаю, как они правильно называются). И только сейчас попробовала)))
Спасибо за фото и доверие к рецепту!
По-моему нутелла послаще молока, а сахар можно и по вкусу. У меня ряженка чуть кисловатая была.
А можно вместо ряженки кефир? И какой жирности надо?
Конечно можно. чуть другой вкус будет , но не так страшно.
Сегодня приготовила кексы по Вашему рецепту) Дочь сказала, что они не реально вкусные) само тесто в меру сладкое, в сочетании со сгущёнкой просто идеально 👌🏻.. очень мягкие, нежные.. мне кажется ряженка придаёт какую-то изюминку ))).. Спасибо за рецепт. Однозначно в копилку 🙏🏻😘✌🏻
Спасибо огромное за доверие и добавленное фото!
Приятно , что кексы Вам понравились!
Простые в приготовлении, но очень вкусные получились кексы. У меня вместо ряженки был лишь густой кефир. В некоторых кексиках сгущенка вытекла, но на вкусе это, естественно, не отразилось. Выпекала 30 минут при 180 градусах. Получилось много, чему я очень рада.
Оля, огромное спасибо за прекрасное фото и доверие !
Очень аппетитные кексы у тебя получились!
надо попробовать, рецепт понравился
Спасибо и удачи!
Прекрасные кексики
Со сгущенкой очень должно быть вкусно
Кексы получились вкусные! Спасибо Таня!
Инна, замечательные кексы!
Спасибо Людмила!
Инна! Безумно красивые и аппетитные кексы!
Наташа, спасибо огромное за визит и поддержку!
Симпатичные кексы
Нелли, благодарю за поддержку!
Замечательные кексики! Очень хочу приготовить. Есть вопрос: можно ли заменить ряженку на кефир? Сильно ли замена повлияет на вкус?
Оля, конечно можно заменить. Удачи!
Инна, чудесные кексы!
Людмила , благодарю за комментарий и поддержку!
Инна, прелестные, нежные кексы!
Ирина, спасибо огромное за твое внимание!
Инна, какие аппетитные, да с варёной сгущёнкой....мммм!
Спасибо Валентина за поддержку!
Отличный рецепт!
Спасибо Оксана!
симпатичные кексы!
И вкусные получились
Инна, аппетитные кексики!
Жанна, благодарю за комментарий!
Инна ,очень красивые и аппетитный кексик
Таня, спасибо огромное!
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