Друзья, этот рецепт просто бомба! Взрыв вкуса! Мармелад вас удивит, порадует, доставит гастрономическое удовольствие. И знаете, все, кому довелось мармелад попробовать, ни один не догадался из чего приготовлен, да я и сама бы не догадалась... Мармелад идеален для тонких хлебцев "Щедрые", для сыров, пикантных закусок, брускет,
- 18 апреля 2021, 18:14
- 4809
Мармелад из помидоров
Ингредиенты для «Мармелад из помидоров»:
- Хлебцы (тонкие ТМ Щедрые)
- Помидор (300г) — 3 шт
- Цедра апельсина — 1 шт
- Сок апельсиновый (выжатый сок одного апельсина)
- Сок лимонный — 2 ст. л.
- Перец чили (маленький) — 1 шт
- Сахар — 120 г
- Уксус (бальзамический) — 1 ч. л.
- Соль — 1 щепот.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
599.1 ккал
|
белки
4.2 г
|
жиры
0.9 г
|
углеводы
148.8 г
|100 г блюда
|ккал
105.1 ккал
|белки
0.7 г
|жиры
0.2 г
|углеводы
26.1 г
Рецепт «Мармелад из помидоров»:
Сложить в сотейник нарезанные помидоры, добавить все остальные ингредиенты, поставить на плиту, довести до кипения, затем огонь убавить и тушить 15 мин.
Комментарии и отзывы
5 мая mamaliza #
5 мая Людмила НК # (автор рецепта)
26 апреля ma-ma sveta #
26 апреля Людмила НК # (автор рецепта)
26 апреля svetlana makeko #
26 апреля Людмила НК # (автор рецепта)
25 апреля alenanat #
25 апреля Людмила НК # (автор рецепта)
25 апреля obayr #
25 апреля Людмила НК # (автор рецепта)
25 апреля obayr #
25 апреля genkuzn2 #
25 апреля Людмила НК # (автор рецепта)
25 апреля Мама-Луковка #
25 апреля Людмила НК # (автор рецепта)
20 апреля Silverina1 #
20 апреля Людмила НК # (автор рецепта)
20 апреля Бабушка Забота #
20 апреля Людмила НК # (автор рецепта)
19 апреля Mary Stone #
19 апреля Людмила НК # (автор рецепта)
19 апреля Анастасия АГ #
19 апреля Людмила НК # (автор рецепта)
19 апреля nattela v #
19 апреля Людмила НК # (автор рецепта)
19 апреля мисс #
19 апреля Людмила НК # (автор рецепта)
19 апреля Ирушенька #
19 апреля Людмила НК # (автор рецепта)
18 апреля Valushok #
19 апреля Людмила НК # (автор рецепта)
18 апреля топиарий #
19 апреля Людмила НК # (автор рецепта)
19 апреля топиарий #
18 апреля Tatanj #
19 апреля Людмила НК # (автор рецепта)
18 апреля Рыжая Лиса77 #
19 апреля Людмила НК # (автор рецепта)
19 апреля Рыжая Лиса77 #
18 апреля Okoolina #
18 апреля Людмила НК # (автор рецепта)
18 апреля yugai ludmila65 #
18 апреля Людмила НК # (автор рецепта)
18 апреля yugai ludmila65 #
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