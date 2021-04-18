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  • 18 апреля 2021, 18:14
  • 4809

Мармелад из помидоров

Рецепт: Мармелад из помидоров

Друзья, этот рецепт просто бомба! Взрыв вкуса! Мармелад вас удивит, порадует, доставит гастрономическое удовольствие. И знаете, все, кому довелось мармелад попробовать, ни один не догадался из чего приготовлен, да я и сама бы не догадалась... Мармелад идеален для тонких хлебцев "Щедрые", для сыров, пикантных закусок, брускет,

Категория: Закуски Фруктовые закуски

Ингредиенты для «Мармелад из помидоров»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
599.1 ккал 		белки
4.2 г 		жиры
0.9 г 		углеводы
148.8 г
100 г блюда
ккал
105.1 ккал		 белки
0.7 г		 жиры
0.2 г		 углеводы
26.1 г

Рецепт «Мармелад из помидоров»:

Приготовить все ингредиенты по списку. Я готовила мармелад из розовых помидор

Натереть цедру апельсина и лимона. Выжать сок.

Помидоры ошпарить кипятком, обдать холодной водой, снять кожицу, нарезать маленькими кубиками.

Сложить в сотейник нарезанные помидоры, добавить все остальные ингредиенты, поставить на плиту, довести до кипения, затем огонь убавить и тушить 15 мин.

Готовый мармелад выложить в баночку, хранить в холодильнике.

Мармелад идеален с тонкими хлебцами Щедрые!

Вкус изумительный!

В меру сладкий, с цитрусовой ноткой, легкой остринкой!





Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Щедрая весна" На обед : На десерт / На закуску На полдник На праздничный стол На ужин : На закуску

Теги: закуска обед ужин

Вкусы: сладкий

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Мармелад из помидоров
Рецепт: Мармелад из помидоров

Друзья, этот рецепт просто бомба! Взрыв вкуса! Мармелад вас удивит, порадует, доставит гастрономическое удовольствие. И знаете, все, кому довелось мармелад попробовать, ни один не догадался из чего приготовлен, да я и сама бы не догадалась... Мармелад идеален для тонких хлебцев "Щедрые", для сыров, пикантных закусок, брускет,

Ингредиенты для «Мармелад из помидоров»:

Комментарии и отзывы

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Как я люблю такие изыски! Обязательно попробую. Только дождусь своих помидор.
Галина, да я щас сама с нетерпением жду свои помидоры Спасибо, дорогая!
Людочка, чудесный мармелад! Спасибо за идею!
Светлана, рекомендую Спасибо!
Даже если это не мармелад,все равно это необычно, надеюсь вкусно,обязательно приготовлю! Скорее бы лето! Спасибо за рецепт!
Светлана, готовьте на здоровье, это вкусно!
не знаю насчет мармелада, а соус наверное вкусный, только без этих хлебцев
Спасибо за внимание к рецепту!
А загуститель для мармелада разве не нужен?
В рецепте загуститель не предусмотрен, это не тот мармелад, который жуют как конфеты, это ближе к соусу
Спасибо
В качестве загустителя для мармелада используют такие вещества, как пектин, агар-агар, желатин, модифицированный крахмал. Здесь ничего этого нет. В моём представлении получится жидкий томатный соус.
В оригинале рецепта заявлено как мармелад, при уваривание томатов масса густеет, но не до твердости, можно сравнить и с соусом
интересный рецепт, заберу в кк до лета. Только мне вот интересно за счет чего получается мармеладность, густота. По описанию кажется, что должен получиться жидкий соус
Спасибо за внимание к рецепту! Да, это больше похоже на соус
Интересный рецепт, Люда. Очень заманчивый
Леночка, нам оооочень понравился. Спасибо большое!
О! Вот это да! Класс!
Большущее спасибо!
Ваще класс! Люблю такие штучки. Рецепт заберу. (до настоящих помидоров) Спасибо, Люда.
Маша, от души рекомендую! Я щас тоже буду с нетерпением ждать свои помидоры.
Людочка, представляю, как это вкусно и ароматно
Настя, это супер! Спасибо большое!
Ого, как интересно! Красота!
Ната, от души советую попробовать!
восхитительный мармелад
Света, я была в восторге от него! Спасибо, дорогая!
Людочка, изысканный какой мармелад!
Ириша, прям очень очень рекомендую. Спасибо большое!
Это точно очень вкусно фото очень красивые !
Валюша, я прям тащусь от него Спасибо большое!
Ничего себе какие изыски!!!Людочка очень аппетитный мармелад очень хочется попробовать!!!
Анечка, была бы возможность, обязательно угостила тебя этим томатным мармеладом! Спасибо, солнце!
Людочка, чудесный мармелад!
Таня, он суперский! Спасибо большое!
эх...очень соблазнительный рецепт...жаль на уксус аллергия у меня(((я бы конечно сделала...очень уж интересно
Наташа, спасибо! Попробуй без уксуса, на чайную ложку больше лимонного сока добавив, нам мармелад зашёл на ура!
Спасибо! Вот я думала про лимонный сок как раз... Я всё хочу морковь по корейски попробовать, а там уксус, нашла рецепт как раз с соком лимона... Надо будет всё таки сделать и помидоры и морковь
Я такое люблю!
Наташа, спасибо! Это вещь!
Людочка, вкусняшка у тебя. Браво!
Людок, пойдут свои помидоры, готовь, это бомба!
Обязательно.
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