Предлагаю рецепт вкусного пирога к чаю. Нежный и пышный с обалденным ароматом апельсина. Кроме апельсинов в пирог мы добавляем ещё заварной крем. так что у нас получается пирог-торт. Ингредиенты нужны самые доступные. которые есть в каждом доме.
- 8 мая 2021, 12:09
- 1120
Апельсиновый пирог с заварным кремом
Ингредиенты для «Апельсиновый пирог с заварным кремом»:
Заварной крем
- Молоко — 300 мл
- Сахар — 2 ст. л.
- Ванильный сахар — 1 ч. л.
- Желток яичный — 1 шт
- Крахмал — 2 ст. л.
Тесто
- Белок яичный — 1 шт
- Яйцо куриное — 2 шт
- Сахар — 6 ст. л.
- Масло растительное — 150 мл
- Сок апельсиновый — 200 мл
- Мука пшеничная / Мука — 250 г
- Разрыхлитель теста — 2 ч. л.
- Апельсин — 3 шт
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3559.7 ккал
|
белки
60.8 г
|
жиры
146.1 г
|
углеводы
527.4 г
|100 г блюда
|ккал
184.4 ккал
|белки
3.2 г
|жиры
7.6 г
|углеводы
27.3 г
Рецепт «Апельсиновый пирог с заварным кремом»:
Ставим на огонь и варим до загустения. Потом накроем пищевой плёнкой в контакт и даём полностью остыть.
Остывший крем я переложила в кондитерский мешок и с его помощью распределила крем по тесту. Можно просто ложкой точечно разложить крем по тесту.
Форму с тестом немного встряхнем, чтобы крем углубился и ставим в разогретую духовку. Выпекаем при 180-200 градусах 30 минут.
Комментарии и отзывы
10 часов назад Ирушенька #
вчера в 12:58 ИРепка #
вчера в 13:02 ИРепка #
А каков размер формы?
вчера в 13:59 sm123478sm # (автор рецепта)
вчера в 14:04 ИРепка #
вчера в 12:28 inulia68 #
Рецепт не с итальянского сайта,случайно,знакомая манера оформления)))
вчера в 13:59 sm123478sm # (автор рецепта)
вчера в 14:01 inulia68 #
вчера в 15:02 sm123478sm # (автор рецепта)
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