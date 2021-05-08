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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 8 мая 2021, 12:09
  • 1120

Апельсиновый пирог с заварным кремом

Рецепт: Апельсиновый пирог с заварным кремом

Предлагаю рецепт вкусного пирога к чаю. Нежный и пышный с обалденным ароматом апельсина. Кроме апельсинов в пирог мы добавляем ещё заварной крем. так что у нас получается пирог-торт. Ингредиенты нужны самые доступные. которые есть в каждом доме.

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Апельсиновый пирог с заварным кремом»:

Заварной крем

Тесто

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3559.7 ккал 		белки
60.8 г 		жиры
146.1 г 		углеводы
527.4 г
100 г блюда
ккал
184.4 ккал		 белки
3.2 г		 жиры
7.6 г		 углеводы
27.3 г


Рецепт «Апельсиновый пирог с заварным кремом»:

Сначала приготовим заварной крем. Для этого смешаем в сотейнике все ингредиенты венчиком.

Ставим на огонь и варим до загустения. Потом накроем пищевой плёнкой в контакт и даём полностью остыть.

Для теста берем белок и 2 яйца, взобьем в пышную пену и продолжая взбивать добавляем сахар.

Потом вливаем сок, растительное масло, размешаем.

Всыпаем муку в два захода и разрыхлитель, хорошо размешаем.

Форма у меня 22 на 32 см, смазываем её сливочным маслом, посыпаем мукой, излишки муки высыпаем.

На дно формы выкладываем очищенные апельсины или мандарины.

Сверху заливаем тестом.

Остывший крем я переложила в кондитерский мешок и с его помощью распределила крем по тесту. Можно просто ложкой точечно разложить крем по тесту.

Форму с тестом немного встряхнем, чтобы крем углубился и ставим в разогретую духовку. Выпекаем при 180-200 градусах 30 минут.

Готовому пирогу даём немного остыть.

Нарезаем пирог и зовём всех пить чай. Приятного аппетита!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт На обед : На десерт На полдник На ужин : На десерт

Теги: пирог десерт сладкое чаепитие гости духовка выпечка

Вкусы: сладкий апельсиновый ванильный нежный

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Апельсиновый пирог с заварным кремом
Рецепт: Апельсиновый пирог с заварным кремом

Предлагаю рецепт вкусного пирога к чаю. Нежный и пышный с обалденным ароматом апельсина. Кроме апельсинов в пирог мы добавляем ещё заварной крем. так что у нас получается пирог-торт. Ингредиенты нужны самые доступные. которые есть в каждом доме.

Ингредиенты для «Апельсиновый пирог с заварным кремом»:

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Комментарии и отзывы

Оксана,чудесный, нежный,ароматный пирог!
Очень соблазнительный пирог! Смотрится очень аппетитно! Оксана, скажите, пожалуйста, какой крахмал Вы используете?
Увидела в видео - кукурузный!
А каков размер формы?
22 на 32 см
Оксана, спасибо!
Вкусный пирожок,без сомнения! Тесто получается жидким,верно?
Рецепт не с итальянского сайта,случайно,знакомая манера оформления)))
Спасибо! Да, тесто жидкое, бисквитное. Нет, не с итальянского)
Очень люблю выречку с заварным-она бесподобна!
Я тоже, спасибо!
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