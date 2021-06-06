Вкусно и красиво! Впечатлит гостей и порадует любителей пикников. И даже если погода Вас подведёт, приготовить можно и в духовке. Рекомендую.
- 6 июня 2021, 0:02
- 6782
Курица с маринованным луком "Пикник"
Ингредиенты для «Курица с маринованным луком "Пикник"»:
Курица
- Курица — 1800 г
- Аджика (средней остроты) — 2 ст. л.
- Паприка сладкая — 1 ст. л.
- Уксус (9% столовый) — 1 ст. л.
- Соль — по вкусу
Маринованный лук
- Лук репчатый — 2 шт
- Оливки зеленые (6-10 шт.) — по вкусу
- Сок томатный — 2 ст. л.
- Сок лимонный — 2 ст. л.
- Сахар (1/2 ч.л.) — по вкусу
Гарнир
- Картофель — по вкусу
- Зелень — по вкусу
- Масло растительное — 1 ст. л.
- Соль — по вкусу
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2300.1 ккал
|
белки
317.4 г
|
жиры
79 г
|
углеводы
79.9 г
|100 г блюда
|ккал
110.6 ккал
|белки
15.3 г
|жиры
3.8 г
|углеводы
3.8 г
Рецепт «Курица с маринованным луком "Пикник"»:
Курицу разрезать по грудке, часть мякоти грудки я вырезаю, это для равномерно прожарки, особенно если готовить на мангале. Посолить и отбить как для цыплёнка-тапака. Смазать аджичной смесью.
Картофель почистить, нарезать дольками. Залить крутым кипятком на 5 минут. Картофель слить, обсушить.
В маринад от курицы влить растительное масло, выложить картофель, посолить и перемешать.
В это время лук почистить, нарезать перьями. Залить лимонным и томатным соком, добавить сахар и колечки оливок, перемешать.
Комментарии и отзывы
2 часа назад лакомка42 #
1 час назад yugai ludmila65 # (автор рецепта)
9 июня Александр Авдеев #
9 июня yugai ludmila65 # (автор рецепта)
Да, это щадящий маринад для лука, томатный сок добавляет вкус и уменьшает кислоту.
9 июня yvl45 #
9 июня yugai ludmila65 # (автор рецепта)
9 июня yvl45 #
8 июня zonoff #
8 июня yugai ludmila65 # (автор рецепта)
8 июня ogrypych #
8 июня yugai ludmila65 # (автор рецепта)
8 июня ogrypych #
8 июня yugai ludmila65 # (автор рецепта)
7 июня топиарий #
7 июня yugai ludmila65 # (автор рецепта)
7 июня Т-пушка #
7 июня yugai ludmila65 # (автор рецепта)
7 июня Т-пушка #
7 июня Сурик #
7 июня yugai ludmila65 # (автор рецепта)
спасибо за поддержку.
7 июня Silverina1 #
7 июня yugai ludmila65 # (автор рецепта)
7 июня inna_2107 #
7 июня yugai ludmila65 # (автор рецепта)
7 июня Kuss #
7 июня yugai ludmila65 # (автор рецепта)
7 июня мисс #
7 июня yugai ludmila65 # (автор рецепта)
6 июня nadinhike #
6 июня yugai ludmila65 # (автор рецепта)
6 июня virgola71 #
6 июня yugai ludmila65 # (автор рецепта)
6 июня jannasimf #
6 июня yugai ludmila65 # (автор рецепта)
6 июня Pomodoro #
6 июня yugai ludmila65 # (автор рецепта)
6 июня TANCHITTA #
6 июня yugai ludmila65 # (автор рецепта)
6 июня nattela v #
6 июня yugai ludmila65 # (автор рецепта)
6 июня nelliundco #
6 июня yugai ludmila65 # (автор рецепта)
6 июня nelliundco #
6 июня yugai ludmila65 # (автор рецепта)
6 июня nelliundco #
6 июня ирпенчанка #
6 июня yugai ludmila65 # (автор рецепта)
7 июня ирпенчанка #
7 июня yugai ludmila65 # (автор рецепта)
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