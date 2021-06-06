Поиск по ингредиентам
Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из птицы Горячие блюда из курицы
  • 6 июня 2021, 0:02
  • 6782

Курица с маринованным луком "Пикник"

Рецепт: Курица с маринованным луком Пикник

Вкусно и красиво! Впечатлит гостей и порадует любителей пикников. И даже если погода Вас подведёт, приготовить можно и в духовке. Рекомендую.

Категория: Горячие блюда Блюда из птицы Горячие блюда из курицы

Ингредиенты для «Курица с маринованным луком "Пикник"»:

Курица

Маринованный лук

Гарнир

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2300.1 ккал 		белки
317.4 г 		жиры
79 г 		углеводы
79.9 г
100 г блюда
ккал
110.6 ккал		 белки
15.3 г		 жиры
3.8 г		 углеводы
3.8 г


Рецепт «Курица с маринованным луком "Пикник"»:

Смешать паприку и аджику.

Влить уксус и смешать до однородности.

Курицу разрезать по грудке, часть мякоти грудки я вырезаю, это для равномерно прожарки, особенно если готовить на мангале. Посолить и отбить как для цыплёнка-тапака. Смазать аджичной смесью.

Оставить на 1-12 часов, за это время несколько раз перевернуть.

Духовку включить на разогрев.
Курицу выложить на решётку, на застеленный противень.

Картофель почистить, нарезать дольками. Залить крутым кипятком на 5 минут. Картофель слить, обсушить.
В маринад от курицы влить растительное масло, выложить картофель, посолить и перемешать.

Картофель разложить к курице. Отправить в духовку.

В это время лук почистить, нарезать перьями. Залить лимонным и томатным соком, добавить сахар и колечки оливок, перемешать.

Запекать 60-75 минут, 180-190 градусов, до полной готовности картофеля и прозрачного сока курицы.

Подать горячим, добавив зелень.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!!














Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На второе На праздничный стол : День рождения На ужин : На горячее

Теги: запекать духовка второе горячее обед ужин гости пикник праздник

Вкусы: жареный куриный чесночный пикантный

Читать комментарии и отзывы


BB-код для вставки:
BB-код используется на форумах
HTML-код для вставки:
HTML код используется в блогах, например LiveJournal
Как это будет выглядеть?
Курица с маринованным луком "Пикник"
Рецепт: Курица с маринованным луком Пикник

Вкусно и красиво! Впечатлит гостей и порадует любителей пикников. И даже если погода Вас подведёт, приготовить можно и в духовке. Рекомендую.

Ингредиенты для «Курица с маринованным луком "Пикник"»:

Похожие рецепты

Показать больше рецептов

Попробуйте приготовить вместе

Фотографии «Курица с маринованным луком "Пикник"» от приготовивших (1)

Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2
Вместо целой курицы брала бедрышки и томатный сок заменила соусом и оливок не было, остальное по рецепту. Получился прекрасный дачный обед! Спасибо за рецепт
Ах как приятно что Вам понравилось, спасибо большое за выбор рецепта и добрый отзыв. Красивое фото, очень аппетитно. От души БЛАГО ДАРЮ.
Добрая Фея, у Вас прекрасный и вкусный рецепт. Особенно понравился Ваш способ маринования лука.
Добрая Фея, у Вас прекрасный и вкусный рецепт.
, спасибо огромное.
Да, это щадящий маринад для лука, томатный сок добавляет вкус и уменьшает кислоту.
Это плохой вариант приготовления курицы, настоящий винегрет из птицы и лука!
Ага, ваш любимый от Царя-Гороха.
К вашему сведению, горох не кладут ни в винегрет, а тем более в салат Оливье с морковкой. Не обижайтесь, готовьте с любовью, не торопясь и все получится.
ниче непонятно когда и куда класть маринованный лук. картофели снизу или сверху курицы....
А по фото не понятно? Картофель НЕ на курицу, лук- ПРИ ПОДАЧЕ!
а курицу совсем не солим?
В 3 шаге "посолить и отбить", читайте внимательно.
спасибо, действительно не заметила. Обязательно приготовлю
Готовьте на доброе здоровье, это должно понравиться.
Ну оочень аппетитная курочка а какая картошечка а лучок ммммм вкуснятина!!!Людочка мои аплодисменты!!!!
Анечка, спасибо огромное.
Людмилочка,великолепное блюдо! Фото-зашибись!!! Просмотр фото без слюнок- невозможен ...Спасибо за рецепт!
Виолетточка, как же ярада видеть тебя, спасибо, дорогая.
Людочка! Шикарная курочка, и лучок, и картошечка! Ах, как вкусно!!!
Людочка, твоя правда, вышло очень вкусно - и картошечка здесь тоже чудесная,
спасибо за поддержку.
Хороша птичка!
Леночка, спасибо, ага, вкусненько ...
Прекрасный рецепт аппетитной курицы Людмила!
Инна, благодарю, дорогая.
Ну очень привлекательная и аппетитная курочка!
Наташа, спасибо большое.
аппетитная и такая румяная курочка!
Светлана, спасибо большое.
Люда, настолько вкусный маринад для лука Курочка и картоха с таким то лучком - смак. Блюдо целиком гастро-креатив
Спасибо, Надя.
Блюдо целиком гастро-креатив
, ух ты Ж, приятно до мурашек.
Люда! Чудесная, ароматная, аппетитная и такая румяная курочка!
Спасибо, Юлечка, она и вправду классная получилась.
Люда, очень вкусно и аппетитно! Аппетитнейшие фото!
Спасибо большое, Жанночка.
Интересный рецепт, но почему аджика такая красная?
Спасибо, аджика смешана с паприкой, а паприка у меня очень красная.
Красивая и аппетитнейшая курочка !!!
Танечка, спасибо, очень вкусно вышло.
Людмила, очень вкусно и очень красиво! Забираю рецепт без разговоров, спасибо!
Наташа, спасибо, готовьте на доброе здоровье.
Рецепт ещё вчера оценила, у тебя, как всегда вкусно и аппетитно , Люда!
Спасибо, а где это ты его вчера видела?
Ой, не вчера, а ночью , когда ты загрузила, думала, комментарий потом напишу
А, понятно.
Люда! Как же у тебя вкусненько!!! Фото аппетитнейшие!!!!
Спасибо большое, Наташа.
Фото аппетитнейшие!!!!
, как же приятно.
С рецептом дня! Умничка!!!!
Наташа, спасибо большое.
Страницы: 1 2
Наверх

Оставить комментарий или отзыв о рецепте

Рубрикатор рецептов

Первое блюдо

борщ ботвинья бульон гаспачо капустняк кулеш лагман мисо окрошка рассольник свекольник сладкие супы солянка суп уха харчо хаш шурпа щи из капусты

Основное блюдо

в горшочке гарнир грибные блюда жаркое запеканки из морепродуктов из фарша кальмар картофель картофельное пюре картошка картошка с мясом каша котлеты курица лапша макароны мясные блюда мясо начинка овощные блюда омлет паста перец фаршированный пюре рис рыба свинина семга шашлык

Закуски

бастурма буженина бургер бутерброды гренки жульен жюльен заливное икра овощная канапе кимчи лечо мидии морковь по-корейски пастрома паштет печеночный торт роллы салаты селедка суши сырные палочки сырные шарики террин фаршированные яйца фондю форшмак холодец хумус чипсы

Выпечка

блины брауни булочки ватрушки кекс коржики кулич лаваш лепешки манник оладьи опара пирог пирожки пицца пончики пряник пышки рогалики рулет слойка сухари сырник тарталетки тесто трубочки хлеб чебуреки шарлотка штрудель

Десерты

безе бисквит варенье вафли глазурь джем желе зефир карамель конфеты конфитюр крем мармелад мороженое мусс пасха печенье пирожное повидло помадка пудинг сгущенка сироп сладкие салаты суфле торт фруктовые салаты халва хворост чизкейк

Напитки

айран вино глинтвейн грог какао квас кефир кисель компот кофе ликер лимонад молочный коктейль морс мохито наливка напиток настойка простокваша пунш ром самогон сбитень сидр смузи соки чай шипучка шоколад

Другое

аджика баклажаны брокколи горчица гречка грибы заготовки закваска заправка для супа на зиму йогурт кабачки капуста колбаса кускус маринад маскарпоне мастика подливка приправа свекла соус сыр творог тещин язык тыква фасоль цветная капуста чечевица новогодние рецепты масленица шашлыки домашнее консервирование летние рецепты постные рецепты домашние напитки

ВКонтакте
Facebook
Опрос
Что для вас лучшее начало дня?


Уже 5610 ответов Ответить

Категории рецептов Назначения рецептов Национальные кухни Развернуть весь список
Поиск по сайту

Наши рассылки