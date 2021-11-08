Интересное решение для подачи горячего блюда, ведь горшочек, в котором готовится мясное ассорти, тоже можно съесть. Приготовить такое блюдо совсем не сложно, особенно красиво и необычно будет оно смотреться на праздничном столе.
- 8 ноября 2021, 16:25
- 3552
Мясное ассорти в горшочке из теста
Ингредиенты для «Мясное ассорти в горшочке из теста»:
- Мука пшеничная / Мука — 650 г
- Вода (теплая) — 350 мл
- Соль — 0,5 ст. л.
- Масло сливочное (растопленное) — 100 г
- Мясо (говядина, свинина, куриное филе) — 600 г
- Картофель — 1 шт
- Лук репчатый — 1 шт
- Перец черный — по вкусу
- Помидор — 1 шт
- Специи (для мяса) — 0,5 ч. л.
- Кунжут — 1 ст. л.
- Яйцо куриное (для смазывания) — 1 шт
Время приготовления:
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
4606.9 ккал
|
белки
78.2 г
|
жиры
111.7 г
|
углеводы
530.8 г
|Порции
|ккал
767.8 ккал
|белки
13 г
|жиры
18.6 г
|углеводы
88.5 г
|100 г блюда
|ккал
218.3 ккал
|белки
3.7 г
|жиры
5.3 г
|углеводы
25.2 г
Рецепт «Мясное ассорти в горшочке из теста»:
Мясо поперчить, посолить, добавить специи для мяса, измельченный репчатый лук и картофель кубиком. Для сочности можно добавить немного воды.
Приготовим тесто. В теплую воду добавить соль, перемешать до растворения, всыпать муку и влить растопленное сливочное масло, замесить тесто, тщательно вымешивать 4-5 минут.
Разделить тесто на 6 кусков весом 100 грамм и 6 кусков весом 65 грамм, и еще останется небольшой кусочек, он тоже понадобится.
Для формирования горшочка из теста понадобится небольшая салатница диаметром 12 см, внутри смазать ее растительным маслом. Раскатать тесто (100 гр) в лепешку, уложить ее в салатницу. Начинку разделить на шесть равных частей. Положить одну часть начинки в чашку с тестом, сверху положить кружок помидора, раскатать в лепешку тесто (65 гр.) и накрыть ею начинку, хорошо защипнуть тесто по краям.
Аккуратно вытащить тесто с начинкой из формы, еще раз хорошо защипнуть по краям как на фото, из оставшегося кусочка теста скатать маленький шарик, это будет ручка горшочка.
Выпекать в духовке 45-60 минут при t=180-190 градусов до готовности. Подавать горячими, приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
10 ноября Angel-Wise #
позавчера Ната 69 # (автор рецепта)
9 ноября nadinhike #
позавчера Ната 69 # (автор рецепта)
9 ноября wise1288 #
позавчера Ната 69 # (автор рецепта)
9 ноября ирпенчанка #
позавчера Ната 69 # (автор рецепта)
9 ноября yugai ludmila65 #
позавчера Ната 69 # (автор рецепта)
9 ноября Kuss #
позавчера Ната 69 # (автор рецепта)
8 ноября Ирушенька #
9 ноября Ната 69 # (автор рецепта)
8 ноября julika1108 #
9 ноября Ната 69 # (автор рецепта)
8 ноября qwerrty121 #
Очень эффектно получилось
9 ноября Ната 69 # (автор рецепта)
9 ноября Ната 69 # (автор рецепта)
8 ноября ИРепка #
9 ноября Ната 69 # (автор рецепта)
8 ноября Okoolina #
9 ноября Ната 69 # (автор рецепта)
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