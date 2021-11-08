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  • 8 ноября 2021, 16:25
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Мясное ассорти в горшочке из теста

Рецепт: Мясное ассорти в горшочке из теста Рецепт: Мясное ассорти в горшочке из теста

Интересное решение для подачи горячего блюда, ведь горшочек, в котором готовится мясное ассорти, тоже можно съесть. Приготовить такое блюдо совсем не сложно, особенно красиво и необычно будет оно смотреться на праздничном столе.

Категория: Выпечка Изделия из теста Другие изделия

Ингредиенты для «Мясное ассорти в горшочке из теста»:

Время приготовления:

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
4606.9 ккал 		белки
78.2 г 		жиры
111.7 г 		углеводы
530.8 г
Порции
ккал
767.8 ккал		 белки
13 г		 жиры
18.6 г		 углеводы
88.5 г
100 г блюда
ккал
218.3 ккал		 белки
3.7 г		 жиры
5.3 г		 углеводы
25.2 г

Рецепт «Мясное ассорти в горшочке из теста»:

Мясо (говядина, свинина и куриное филе) нарезать небольшими кусочками.

Мясо поперчить, посолить, добавить специи для мяса, измельченный репчатый лук и картофель кубиком. Для сочности можно добавить немного воды.

Приготовим тесто. В теплую воду добавить соль, перемешать до растворения, всыпать муку и влить растопленное сливочное масло, замесить тесто, тщательно вымешивать 4-5 минут.

Накрыть тесто пленкой и дать ему отлежаться 15-20 минут

Разделить тесто на 6 кусков весом 100 грамм и 6 кусков весом 65 грамм, и еще останется небольшой кусочек, он тоже понадобится.

Для формирования горшочка из теста понадобится небольшая салатница диаметром 12 см, внутри смазать ее растительным маслом. Раскатать тесто (100 гр) в лепешку, уложить ее в салатницу. Начинку разделить на шесть равных частей. Положить одну часть начинки в чашку с тестом, сверху положить кружок помидора, раскатать в лепешку тесто (65 гр.) и накрыть ею начинку, хорошо защипнуть тесто по краям.

Аккуратно вытащить тесто с начинкой из формы, еще раз хорошо защипнуть по краям как на фото, из оставшегося кусочка теста скатать маленький шарик, это будет ручка горшочка.

Смазать получившиеся изделия яйцом и посыпать кунжутом.

Выпекать в духовке 45-60 минут при t=180-190 градусов до готовности. Подавать горячими, приятного аппетита!











Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей Конкурсные рецепты : Конкурс "GEFEST - с теплом в каждый дом!" На завтрак : Сытный завтрак На обед : На второе На праздничный стол На ужин : На горячее

Теги: второе обед ужин

Вкусы: мясной

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Мясное ассорти в горшочке из теста
Рецепт: Мясное ассорти в горшочке из теста

Интересное решение для подачи горячего блюда, ведь горшочек, в котором готовится мясное ассорти, тоже можно съесть. Приготовить такое блюдо совсем не сложно, особенно красиво и необычно будет оно смотреться на праздничном столе.

Ингредиенты для «Мясное ассорти в горшочке из теста»:

Комментарии и отзывы

Очень оригинально Унесла)
Очень как аппетитно Сытные горшочки
Спасибо!
Наталья! Идея приготовления - высший пилотаж
Света,спасибо,что заглянула ко мне!
Оригинально и безумно красиво! Удачи!
Спасибо!
Расчудесные горшочки, супер!
Людмила,благодарю!
Волшебные горшочки!
Спасибо большое !
Наташенька, расчудесные горшочки!
Ириша, большое спасибо!
Красота очень круто
Какие горшочки!
Очень эффектно получилось
Благодарю!
Ответ для qwerrty121
Спасибо!
Наташа! Очень красивая и оригинальная подача! Уверена, что это очень вкусно!
Большое спасибо, Ирина!
очень аппетитно!
Спасибо!
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