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  • 2 декабря 2021, 9:55
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Салат с куриным филе и жареными опятами

Рецепт: Салат с куриным филе и жареными опятами

Если вы любитель "Оливье" на Новогоднем столе, но вам, как и мне, ограниченно потребление углеводов и жиров, предлагаю вкусный, аппетитный салат из куриного филе и жаренных опят.

Категория: Салаты Салаты из птицы Салаты из курицы

Ингредиенты для «Салат с куриным филе и жареными опятами»:

Время приготовления:

Количество порций: 4

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1188.6 ккал 		белки
85.6 г 		жиры
53.1 г 		углеводы
88.8 г
Порции
ккал
297.2 ккал		 белки
21.4 г		 жиры
13.3 г		 углеводы
22.2 г
100 г блюда
ккал
118.9 ккал		 белки
8.6 г		 жиры
5.3 г		 углеводы
8.9 г



Рецепт «Салат с куриным филе и жареными опятами»:

Для приготовления салата нам понадобится сначала поджарить Опята. Сковороду нагреваем, наливаем масло, у меня подсолнечное "Олейна".

Репчатый Лук режем тонкими стрелками и обжариваем на масле до прозрачности.

Берём Опята, у меня вареные. Режем.

Кладём Опята к луку, обжариваем 10 минут на среднем огне, убираем с огня остывать.

Берём заранее отваренное куриное филе, режем мелкими кубиками, также кубиками режем вареное яйцо, маринованный Огурец, кладём остывшие Опята, жаренные с луком.

Добавляем консервированную кукурузу, заправляем салат Йогуртом без добавок, можете смешать пополам с майонезом, добавляем свеже-молотую смесь перцев, соль.

Перемешиваем салат.

Подаём салат охлаждённым. При подаче посыпаем зелёным Луком. Всего доброго в Новом году!










Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Свое. Родное. Новогоднее" с маслом Олейна На праздничный стол : День рождения / Новый год / Рождество

Теги: обед ужин праздник праздничный

Вкусы: куриный овощной пикантный насыщенный грибной

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Салат с куриным филе и жареными опятами
Рецепт: Салат с куриным филе и жареными опятами

Если вы любитель "Оливье" на Новогоднем столе, но вам, как и мне, ограниченно потребление углеводов и жиров, предлагаю вкусный, аппетитный салат из куриного филе и жаренных опят.

Ингредиенты для «Салат с куриным филе и жареными опятами»:

Комментарии и отзывы

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Заменяю кукурузу на горошек и готовлю на НГ)) Спасибо, понравилось)))
Салат вкусный. Хотя, некоторые считают, что грибы и мясо вместе - это тяжело для желудка. Кукурузу можно убрать. Но, как по мне, она дает свежую нотку. Видно, что автор любит это блюдо. Даже все ингредиенты прописал с большой буквы. Огурец, Опята, Лук, Йогурт. Только майонез почему-то обидел)
Это по конкурсу условие)) эти продукты.
По комментариям видно, салат не готовили. Как можно писать: « замечательно, вкусно, грибы заменим(уже другой вкус/рецепт)? Вы приготовьте! Для меня кукуруза не сочетаемый продукт с грибами!
Ваше право на Ваше мнение. У меня внук ест кукурузу во всех блюдах (салатах). А идея из интернета этого рецепта, значит, допустимо.
Отличный салат!
Красивый салатик!
Спасибо
Очень аппетитный салат!!!
Спасибо
Замечательный рецепт салата!!!
Замечательный рецепт салата! Вместо опят можно взять шампиньоны или вешенки? И что лучше?
Да что хотите. На ваш вкус.
Ах, какие грибочки сверху салатика лежат!!! Думаю, что опята можно заменить и белыми грибами и шампиньоны подойдут. Рецепт прихватила!
Да. Можно любые грибы.
Салат с грибочками, это всегда вкусно
Красивый рецепт и вкусный!
Света, отличное начало, вкусный и красивый салатик!
Замечательный салатик!
Интересный салат! Светик, удачи в конкурсе!
Вкусный салат!!
Света, вкусный и аппетитный салатик!
Светочка, замечательная альтернатива "Оливье"! Красота!
Ответ для Ирушенька
оливье и шуба--это классика,нечем не заменяетсяА так,салат не плохой,для разнообразия...
Но, к сожалению, не всем можно классический вариант, да и не всем он нравится. А такой вариант вполне подходит.
Отличный салат!
хороший салатик!
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