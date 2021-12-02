Если вы любитель "Оливье" на Новогоднем столе, но вам, как и мне, ограниченно потребление углеводов и жиров, предлагаю вкусный, аппетитный салат из куриного филе и жаренных опят.
- 2 декабря 2021, 9:55
- 4166
Салат с куриным филе и жареными опятами
Ингредиенты для «Салат с куриным филе и жареными опятами»:
- Масло подсолнечное ("Олейна") — 2 ст. л.
- Опята (вареные) — 200 г
- Лук репчатый — 1/2 шт
- Филе куриное (вареное) — 200 г
- Яйцо куриное (вареное) — 2 шт
- Огурец маринованный — 2 шт
- Кукуруза (консервированная) — 4 ст. л.
- Йогурт (без добавок, можно пополам с майонезом) — 2 ст. л.
- Лук зеленый — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Смесь перцев (свеже-молотая) — по вкусу
Время приготовления:
Количество порций: 4
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1188.6 ккал
|
белки
85.6 г
|
жиры
53.1 г
|
углеводы
88.8 г
|Порции
|ккал
297.2 ккал
|белки
21.4 г
|жиры
13.3 г
|углеводы
22.2 г
|100 г блюда
|ккал
118.9 ккал
|белки
8.6 г
|жиры
5.3 г
|углеводы
8.9 г
Рецепт «Салат с куриным филе и жареными опятами»:
Для приготовления салата нам понадобится сначала поджарить Опята. Сковороду нагреваем, наливаем масло, у меня подсолнечное "Олейна".
Берём заранее отваренное куриное филе, режем мелкими кубиками, также кубиками режем вареное яйцо, маринованный Огурец, кладём остывшие Опята, жаренные с луком.
Добавляем консервированную кукурузу, заправляем салат Йогуртом без добавок, можете смешать пополам с майонезом, добавляем свеже-молотую смесь перцев, соль.
Комментарии и отзывы
7 декабря dlatehktopishet #
8 декабря мисс # (автор рецепта)
7 декабря ikona555 #
7 декабря мисс # (автор рецепта)
7 декабря ikona555 #
6 декабря ulasha 29 #
6 декабря мисс # (автор рецепта)
5 декабря olga 939 da #
6 декабря мисс # (автор рецепта)
5 декабря Лорхен #
8 декабря мисс # (автор рецепта)
4 декабря golubga #
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4 декабря дуэт #
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3 декабря inna_2107 #
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3 декабря Himbeeren #
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3 декабря Valushok #
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2 декабря Ange77 #
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2 декабря Анастасия АГ #
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2 декабря jannasimf #
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4 декабря zmei0884 #
4 декабря Ирушенька #
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2 декабря Людмила НК #
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2 декабря Okoolina #
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