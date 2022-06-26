Для любителей цветной капусты предлагаю рецепт ее приготовления в сырном соусе. Капуста получается очень вкусной, сливочной и нежной. Ее можно подать и в качестве основного блюда или гарнира. Цветную капусту можно использовать как в свежем виде так и в замороженном. Блюдо готовится очень быстро, его можно заранее приготовить в фольгированной форме для выпечки и взять с собой на пикник в качестве гарнира.
- 26 июня 2022, 14:59
- 7092
Цветная капуста в сырном соусе
Ингредиенты для «Цветная капуста в сырном соусе»:
- Капуста цветная — 400 г
- Сыр твердый (Hochland Грюнландер) — 150 г
- Сливки — 100 мл
- Соль — 1 ч. л.
- Перец черный (молотый) — 1 щепот.
- Зелень — 0,25 пуч.
Время приготовления:
Количество порций: 2
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
661 ккал
|
белки
43.4 г
|
жиры
42.8 г
|
углеводы
30.2 г
|Порции
|ккал
330.5 ккал
|белки
21.7 г
|жиры
21.4 г
|углеводы
15.1 г
|100 г блюда
|ккал
100.2 ккал
|белки
6.6 г
|жиры
6.5 г
|углеводы
4.6 г
Рецепт «Цветная капуста в сырном соусе»:
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Подготавливаю продукты для приготовления цветной капусты в сырно - сливочном соусе. Сливки использую 10 % жирности. Капуста у меня мороженная.
Сыр натираю на мелкой терке.
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Цветную капусту перекладываю в кастрюлю, не размораживая. Заливаю водой, солю и отвариваю с момента закипания в течении 3 минут. За это время капуста останется слегка хрустящей. Если желаете полностью мягкую текстуру, варите ее 5 минут. Готовую капусту откидываю на сито, чтобы стекла лишняя влага. Разделяю соцветия на более мелкие сегменты.
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В форму вливаю часть сливок, распределяю половину соцветий и посыпаю половиной натертого сыра.
Сверху распределяю оставшуюся капусту, сливки и сыр. Присыпаю щепоткой черного молотого перца.
Духовку разогреваю до 200 градусов и запекаю капусту в соусе в течение 20 минут.
При подаче готовое блюдо дополняю измельченной зеленью.
Комментарии и отзывы
6 часов назад korollia #
вчера в 19:37 Покусаева Ольга #
29 июня Ленчик Дашик #
28 июня dokunet #
28 июня japara2 #
28 июня dokunet #
28 июня diana175 #
Рецептик замечательный, ничего лишнего, прямо по мне.
Обязательно приготовлю, спасибо!
27 июня мисс #
26 июня Ирушенька #
26 июня qwerrty121 #
26 июня Okoolina #
26 июня sibir77 #
26 июня ИРепка #
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