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  • 26 июня 2022, 14:59
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Цветная капуста в сырном соусе

Рецепт: Цветная капуста в сырном соусе

Для любителей цветной капусты предлагаю рецепт ее приготовления в сырном соусе. Капуста получается очень вкусной, сливочной и нежной. Ее можно подать и в качестве основного блюда или гарнира. Цветную капусту можно использовать как в свежем виде так и в замороженном. Блюдо готовится очень быстро, его можно заранее приготовить в фольгированной форме для выпечки и взять с собой на пикник в качестве гарнира.

Категория: Горячие блюда Блюда из овощей, грибов, бобовых Горячие блюда из овощей

Ингредиенты для «Цветная капуста в сырном соусе»:

Время приготовления:

Количество порций: 2

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
661 ккал 		белки
43.4 г 		жиры
42.8 г 		углеводы
30.2 г
Порции
ккал
330.5 ккал		 белки
21.7 г		 жиры
21.4 г		 углеводы
15.1 г
100 г блюда
ккал
100.2 ккал		 белки
6.6 г		 жиры
6.5 г		 углеводы
4.6 г

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Рецепт «Цветная капуста в сырном соусе»:

  • Подготавливаю продукты для приготовления цветной капусты в сырно - сливочном соусе. Сливки использую 10 % жирности. Капуста у меня мороженная.
    Сыр натираю на мелкой терке.

  • Цветную капусту перекладываю в кастрюлю, не размораживая. Заливаю водой, солю и отвариваю с момента закипания в течении 3 минут. За это время капуста останется слегка хрустящей. Если желаете полностью мягкую текстуру, варите ее 5 минут. Готовую капусту откидываю на сито, чтобы стекла лишняя влага. Разделяю соцветия на более мелкие сегменты.

  • В форму вливаю часть сливок, распределяю половину соцветий и посыпаю половиной натертого сыра.
    Сверху распределяю оставшуюся капусту, сливки и сыр. Присыпаю щепоткой черного молотого перца.
    Духовку разогреваю до 200 градусов и запекаю капусту в соусе в течение 20 минут.
    При подаче готовое блюдо дополняю измельченной зеленью.














Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей Конкурсные рецепты : Рецепты к пикнику На обед : Легкий На природу На ужин : На горячее

Теги: пикник духовка ужин обед закуска гарнир быстро

Вкусы: нежный капустный сливочный сырный молочный

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Цветная капуста в сырном соусе
Рецепт: Цветная капуста в сырном соусе

Для любителей цветной капусты предлагаю рецепт ее приготовления в сырном соусе. Капуста получается очень вкусной, сливочной и нежной. Ее можно подать и в качестве основного блюда или гарнира. Цветную капусту можно использовать как в свежем виде так и в замороженном. Блюдо готовится очень быстро, его можно заранее приготовить в фольгированной форме для выпечки и взять с собой на пикник в качестве гарнира.

Ингредиенты для «Цветная капуста в сырном соусе»:
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Комментарии и отзывы

Лучше в бешамели её сделать, не так калорийно.
Люблю цветную капусту в любых ее проявлениях! И этот вариант очень понравился! Елена, большое спасибо!
Забрала в КК.Спасибо за рецепт
Отлично выглядит капустка.
Вкусно Я бы еще чуточку прянностей добавил
И сухариков панировочных.
Очень мне нравятся блюда из цветной капусты.
Рецептик замечательный, ничего лишнего, прямо по мне.
Обязательно приготовлю, спасибо!
Очень красиво и аппетитно выглядит!
Елена, нежное какое блюдо! Красота!
обожаю такую капусту, хороша
вкусная капустка! Очень даже!!!
это вкусно! И на пикник, и просто так!
Елена, очень аппетитная капуста! Конечно, с таким соусом очень вкусно!
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