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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 10 июля 2022, 18:50
  • 2053

Молочный ягодный пирог

Рецепт: Молочный ягодный пирог

Пирог без заморочек! Пирог очень мягкий, нежный и влажный получается! Готовиться все быстро на раз, два и три! Все продукты доступные и у всех есть дома. Прикрепляю видео с рецептом.

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Молочный ягодный пирог»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2898.3 ккал 		белки
48.4 г 		жиры
117.3 г 		углеводы
415.8 г
100 г блюда
ккал
281.4 ккал		 белки
4.7 г		 жиры
11.4 г		 углеводы
40.4 г


Рецепт «Молочный ягодный пирог»:

  • В яйца добавляем сахар, ванильный сахар и взбиваем миксером до пышной пены.

  • Затем наливаю молоко, растительное масло, далее всыпаю всю просеянную муку, разрыхлитель и теперь взбиваю все миксером.

  • Далее выливаю в форму диаметром 18 - 22 см сверху выкладываю вишню и выпекаю при 180 градусах 45 минут. Готовность пирога проверяем зубочисткой она должна выйти сухой. Затем полностью остужаем и подаём на стол!

  • Очень красивый, влажный и вкусный!

    Приятного аппетита!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт / На завтрак / На обед / На полдник / На ужин На завтрак : Быстрый завтрак / Сытный завтрак На обед : На десерт На полдник На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год На природу На ужин : На десерт

Теги: выпечка десерт чаепитие гости быстро

Вкусы: молочный нежный мягкий ягодный

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Молочный ягодный пирог
Рецепт: Молочный ягодный пирог

Пирог без заморочек! Пирог очень мягкий, нежный и влажный получается! Готовиться все быстро на раз, два и три! Все продукты доступные и у всех есть дома. Прикрепляю видео с рецептом.

Ингредиенты для «Молочный ягодный пирог»:

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Комментарии и отзывы

Жазгуль, высокий какой, нежный, ароматный пирог!
Очень приятно, Ирушенька, большое спасибо!
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