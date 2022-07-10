Пирог без заморочек! Пирог очень мягкий, нежный и влажный получается! Готовиться все быстро на раз, два и три! Все продукты доступные и у всех есть дома. Прикрепляю видео с рецептом.
- 10 июля 2022, 18:50
- 2053
Молочный ягодный пирог
Ингредиенты для «Молочный ягодный пирог»:
- Яйцо куриное — 2 шт
- Сахар (По вкусу 150 - 200 грамм) — 150 г
- Ванильный сахар — 10 г
- Молоко (Теплое) — 200 мл
- Масло растительное — 120 мл
- Мука пшеничная / Мука — 300 г
- Вишня (Без косточек у меня свежемороженые) — 150 г
- Разрыхлитель теста — 1.5 ч. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2898.3 ккал
|
белки
48.4 г
|
жиры
117.3 г
|
углеводы
415.8 г
|100 г блюда
|ккал
281.4 ккал
|белки
4.7 г
|жиры
11.4 г
|углеводы
40.4 г
Рецепт «Молочный ягодный пирог»:
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В яйца добавляем сахар, ванильный сахар и взбиваем миксером до пышной пены.
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Затем наливаю молоко, растительное масло, далее всыпаю всю просеянную муку, разрыхлитель и теперь взбиваю все миксером.
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Далее выливаю в форму диаметром 18 - 22 см сверху выкладываю вишню и выпекаю при 180 градусах 45 минут. Готовность пирога проверяем зубочисткой она должна выйти сухой. Затем полностью остужаем и подаём на стол!
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Очень красивый, влажный и вкусный!
Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
позавчера Ирушенька #
вчера в 12:20 Bereke Food # (автор рецепта)
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