Предлагаю приготовить потрясающий, очень красивый яблочный пирог! Он сочетает в себе хрустящее песочное тесто, кисло-сладкие яблоки и нежнейшую, слегка хрустящую меренгу. Это очень вкусно, попробуйте приготовить и убедитесь в этом сами!
- 17 июля 2022, 22:11
- 2255
Пирог с яблоками и нежнейшей меренгой
Ингредиенты для «Пирог с яблоками и нежнейшей меренгой»:
- Масло сливочное (30 г для яблочной начинки отдельно) — 125 г
- Сахар — 1,5 стак.
- Яйцо куриное — 4 шт
- Мука пшеничная / Мука — 2 стак.
- Яблоко — 4 шт
- Корица — 1 ч. л.
- Крахмал — 1 ст. л.
- Соль
- Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
Время приготовления:
Количество порций: 8
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3775.2 ккал
|
белки
61.1 г
|
жиры
138.1 г
|
углеводы
568.1 г
|Порции
|ккал
471.9 ккал
|белки
7.6 г
|жиры
17.3 г
|углеводы
71 г
|100 г блюда
|ккал
237.4 ккал
|белки
3.8 г
|жиры
8.7 г
|углеводы
35.7 г
Рецепт «Пирог с яблоками и нежнейшей меренгой»:
последующего взбивания.
В емкость к желткам добавляем размягченное сливочное масло, слегка перемешиваем, всыпаем половину нормы сахара и еще раз все перемешиваем, пока продукты не соединятся в однородную массу.
Муку смешиваем с разрыхлителем в просеивателе, (если любите хрустящее более твердое тесто, разрыхлитель можете не добавлять), частями всыпаем муку в яично- маслянную смесь и замешиваем тесто.
Оно должно быть густым, не эластичным, легко отрываться.
Тесто сразу выкладываем в разъемную форму диаметром 25 см, разравниваем, формируем бортики, донышко накалываем вилкой. Отправляем в разогретую до 180градусов духовку где-то на 15 минут до легкой румяности.
За это время очищеные от семян и кожуры яблоки нарезаем на небольшие пластинки, посыпаем корицей и добавляем кукурузный крахмал. На разогретой сковороде растапливаем кусочек сливочного масла, перекладываем на сковороду яблоки и
готовим около 7 минут до мягкости. Перекладываем яблочную начинку на подрумяненый корж и равномерно
и распределяем.
Для меренги к охлаждённым белкам добавляем щепотку соли, взбиваем на малых оборотах до получения пены, увеличиваем
скорость миксера, взбиваем до белой ещё жидкой пены, начинаем засыпать оставшийся сахар небольшими порциями. Взбиваем белки до стойких пиков.
Выкладываем взбитые белки сверху на яблоки, чтобы получилась как шапочка, лопаткой распределяя по всей поверхности яблок, формируя рисунок.
Выпекаем еще 10-12 минут, чтобы шапочка подрумянилась.
Даем пирогу остыть и подаем к столу.
Это невероятно вкусно, достаточно просто и очень красиво. Обязательно попробуйте приготовить, уверена, вы останетесь довольны!
Комментарии и отзывы
1 час назад ssnegireva44 #
3 часа назад inna_2107 #
4 часа назад olgagul999 #
2 часа назад lilu290887 # (автор рецепта)
44 минуты назад olgagul999 #
9 часов назад ИРепка #
вчера в 10:09 nadin0930 #
вчера в 18:35 lilu290887 # (автор рецепта)
вчера в 8:23 специалист # (модератор)
позавчера Stillet #
вчера в 18:36 lilu290887 # (автор рецепта)
вчера в 19:46 Stillet #
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