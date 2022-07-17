Поиск по ингредиентам
Cкидка 300 рублей по промокоду FOOD300
Рецепты к пикнику
Рецепт: Порционная пицца Пикантная
Порционная пицца " Пикантная"
Рецепт: Фаршированные перцы, запеченные в молоке
Фаршированные перцы, запеченные в молоке
Рецепт: Хот-дог с куриными стрипсами
Хот-дог с куриными стрипсами
Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 17 июля 2022, 22:11
  • 2255

Пирог с яблоками и нежнейшей меренгой

Рецепт: Пирог с яблоками и нежнейшей меренгой

Предлагаю приготовить потрясающий, очень красивый яблочный пирог! Он сочетает в себе хрустящее песочное тесто, кисло-сладкие яблоки и нежнейшую, слегка хрустящую меренгу. Это очень вкусно, попробуйте приготовить и убедитесь в этом сами!

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Пирог с яблоками и нежнейшей меренгой»:

Время приготовления:

Количество порций: 8

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3775.2 ккал 		белки
61.1 г 		жиры
138.1 г 		углеводы
568.1 г
Порции
ккал
471.9 ккал		 белки
7.6 г		 жиры
17.3 г		 углеводы
71 г
100 г блюда
ккал
237.4 ккал		 белки
3.8 г		 жиры
8.7 г		 углеводы
35.7 г


Рецепт «Пирог с яблоками и нежнейшей меренгой»:

Для начала аккуратно отделяем белки от желтков. В тесто будем добавлять только желтки, белки ставим охлаждаться для
последующего взбивания.
В емкость к желткам добавляем размягченное сливочное масло, слегка перемешиваем, всыпаем половину нормы сахара и еще раз все перемешиваем, пока продукты не соединятся в однородную массу.
Муку смешиваем с разрыхлителем в просеивателе, (если любите хрустящее более твердое тесто, разрыхлитель можете не добавлять), частями всыпаем муку в яично- маслянную смесь и замешиваем тесто.
Оно должно быть густым, не эластичным, легко отрываться.
Тесто сразу выкладываем в разъемную форму диаметром 25 см, разравниваем, формируем бортики, донышко накалываем вилкой. Отправляем в разогретую до 180градусов духовку где-то на 15 минут до легкой румяности.
За это время очищеные от семян и кожуры яблоки нарезаем на небольшие пластинки, посыпаем корицей и добавляем кукурузный крахмал. На разогретой сковороде растапливаем кусочек сливочного масла, перекладываем на сковороду яблоки и
готовим около 7 минут до мягкости. Перекладываем яблочную начинку на подрумяненый корж и равномерно
и распределяем.
Для меренги к охлаждённым белкам добавляем щепотку соли, взбиваем на малых оборотах до получения пены, увеличиваем
скорость миксера, взбиваем до белой ещё жидкой пены, начинаем засыпать оставшийся сахар небольшими порциями. Взбиваем белки до стойких пиков.
Выкладываем взбитые белки сверху на яблоки, чтобы получилась как шапочка, лопаткой распределяя по всей поверхности яблок, формируя рисунок.
Выпекаем еще 10-12 минут, чтобы шапочка подрумянилась.
Даем пирогу остыть и подаем к столу.
Это невероятно вкусно, достаточно просто и очень красиво. Обязательно попробуйте приготовить, уверена, вы останетесь довольны!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт На обед : На десерт На праздничный стол На ужин : На десерт

Теги: выпечка пирог сладкое чаепитие

Вкусы: сладкий яблочный кисло-сладкий

Читать комментарии и отзывы


BB-код для вставки:
BB-код используется на форумах
HTML-код для вставки:
HTML код используется в блогах, например LiveJournal
Как это будет выглядеть?
Пирог с яблоками и нежнейшей меренгой
Рецепт: Пирог с яблоками и нежнейшей меренгой

Предлагаю приготовить потрясающий, очень красивый яблочный пирог! Он сочетает в себе хрустящее песочное тесто, кисло-сладкие яблоки и нежнейшую, слегка хрустящую меренгу. Это очень вкусно, попробуйте приготовить и убедитесь в этом сами!

Ингредиенты для «Пирог с яблоками и нежнейшей меренгой»:

Похожие рецепты

Показать больше рецептов

Комментарии и отзывы

Пирог тянет на торт, спасибо!
Вкусный пирог у Вас !!!
Какого обьема стакан?
220 мл
Большое спасибо?
Пирог - красавец!
Конечно же вкуснятина!
Спасибо большое!
углубите категорию рецепта до пирогов
Хорошая идея, надо попробовать.
Обязательно попробуйте приготовить и поделитесь результатом, пожалуйста!
Ну у меня яблоки не раньше чамчаез неделт 2 поспеют. Да и с моим местоположением загадывать тркдно, поэтому не обещаю.
Наверх

Оставить комментарий или отзыв о рецепте

Рецепты к пикнику
Рецепт: Грибы с хлебной крошкой и сыром
Грибы с хлебной крошкой и сыром
Рецепт: Салат с фасолью, яблоком и огурцами
Салат с фасолью, яблоком и огурцами
Рецепт: Закусочный рулет Лето, ах, лето...
Закусочный рулет "Лето, ах, лето..."

Построим каркасный дом вашей мечты

Каркасный дом V451 "Де-Мойн"

Каркасный дом V451 "Де-Мойн"
Каркасный дом с с мансардой и 4 спальнями V366 "Хартфорд"

Каркасный дом с с мансардой и 4 спальнями V366 "Хартфорд"
Каркасный дом с террасой и 2 спальнями V476 "Брандон"

Каркасный дом с террасой и 2 спальнями V476 "Брандон"
Ещё 474 проекта

Рубрикатор рецептов

Первое блюдо

борщ ботвинья бульон гаспачо капустняк кулеш лагман мисо окрошка рассольник свекольник сладкие супы солянка суп уха харчо хаш шурпа щи из капусты

Основное блюдо

в горшочке гарнир грибные блюда жаркое запеканки из морепродуктов из фарша кальмар картофель картофельное пюре картошка картошка с мясом каша котлеты курица лапша макароны мясные блюда мясо начинка овощные блюда омлет паста перец фаршированный пюре рис рыба свинина семга шашлык

Закуски

бастурма буженина бургер бутерброды гренки жульен жюльен заливное икра овощная канапе кимчи лечо мидии морковь по-корейски пастрома паштет печеночный торт роллы салаты селедка суши сырные палочки сырные шарики террин фаршированные яйца фондю форшмак холодец хумус чипсы

Выпечка

блины брауни булочки ватрушки кекс коржики кулич лаваш лепешки манник оладьи опара пирог пирожки пицца пончики пряник пышки рогалики рулет слойка сухари сырник тарталетки тесто трубочки хлеб чебуреки шарлотка штрудель

Десерты

безе бисквит варенье вафли глазурь джем желе зефир карамель конфеты конфитюр крем мармелад мороженое мусс пасха печенье пирожное повидло помадка пудинг сгущенка сироп сладкие салаты суфле торт фруктовые салаты халва хворост чизкейк

Напитки

айран вино глинтвейн грог какао квас кефир кисель компот кофе ликер лимонад молочный коктейль морс мохито наливка напиток настойка простокваша пунш ром самогон сбитень сидр смузи соки чай шипучка шоколад

Другое

аджика баклажаны брокколи горчица гречка грибы заготовки закваска заправка для супа на зиму йогурт кабачки капуста колбаса кускус маринад маскарпоне мастика подливка приправа свекла соус сыр творог тещин язык тыква фасоль цветная капуста чечевица новогодние рецепты масленица шашлыки домашнее консервирование летние рецепты постные рецепты домашние напитки

Опрос
Как вы относитесь к прививке от Covid-19?


Уже 6152 ответа Ответить

Категории рецептов Назначения рецептов Национальные кухни Развернуть весь список
Поиск по сайту

Наши рассылки