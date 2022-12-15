Пшеничные конверты с курицей "Мах-мет"

В ингридиентах я указала лаваш. Но в рецепте использовала пшеничный ролл. У нас продаётся такое изделие (это прямоугольник длиной 1м). И то, и то хорошо для этого рецепта. На каждый конверт нужно две полосы лаваша или как в моём случае пшеничного ролла длиной около 30 см, шириной около 10. Размеры полос весьма условны, по линейке резать также не нужно). Математическое правило нарезки полос таково: 1 длина = 3 ширины.

Назовём полосы мах и мет). Намажем полосы фаршем, сложим накрест: мет на мах)