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  • 15 декабря 2022, 11:46
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Пшеничные конверты с курицей "Мах-мет"

Рецепт: Пшеничные конверты с курицей Мах-мет

Просто. Вкусно. И очень сытно. Так можно кратко рассказать об этих ленивых пирожках. Рецепт из студенческой жизни. Точнее из студенческой общаги факультета мат-мех СПБГУ. Там в настоящее время учится моя горячо любимая дочь. Немного поиграла с буквами факультета и получилось на мой взгляд название пирожков в полной мере характеризующее способ их приготовления.

Категория: Блюда из лаваша Выпечка из лаваша



Ингредиенты для «Пшеничные конверты с курицей "Мах-мет"»:

Время приготовления:

Количество порций: 2

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1319.9 ккал 		белки
83.2 г 		жиры
58.5 г 		углеводы
141.9 г
Порции
ккал
660 ккал		 белки
41.6 г		 жиры
29.3 г		 углеводы
71 г
100 г блюда
ккал
188.6 ккал		 белки
11.9 г		 жиры
8.4 г		 углеводы
20.3 г

Рецепт «Пшеничные конверты с курицей "Мах-мет"»:

Ингредиенты просты. Куриный фарш можно сделать самостоятельно, можно купить готовый. Разумеется, студенты покупают готовый. В качестве приправы используем бульон домашний Роллтон. В условиях общей кухни (я про общежитие), где особо с приправами не возятся, бульон Роллтон используется на все случаи кулинарной жизни. Ну разве что в сладкое не кладут.

В куриный фарш добавить две чайные ложки домашнего куриного бульона Роллтон. Тщательно вымесить.

В ингридиентах я указала лаваш. Но в рецепте использовала пшеничный ролл. У нас продаётся такое изделие (это прямоугольник длиной 1м). И то, и то хорошо для этого рецепта. На каждый конверт нужно две полосы лаваша или как в моём случае пшеничного ролла длиной около 30 см, шириной около 10. Размеры полос весьма условны, по линейке резать также не нужно). Математическое правило нарезки полос таково: 1 длина = 3 ширины.
Назовём полосы мах и мет). Намажем полосы фаршем, сложим накрест: мет на мах)

На середину положим кружок помидора (от толщины ломтя зависит сочность готового изделия, но не переусердствуйте), посыпем сыром. За неимением помидора можно использовать кетчуп, сыр можно положить плавленый, пластинами.

Завернём края мах на мет.

На середину опять выкладываем помидор и сыр, заворачиваем края мет на мах.

Переворачиваем, укладываем в смазанную маслом форму, смазываем желтком, посыпаем кунжутом (можно обойтись без него).

Выпекаем в разогретой до 180 -190 °С духовке минут 30 Очень сочно, вкусно, сытно, просто.

Количество порций я указала две, но пирожки получаются большими и наесться можно и половиной одного пирожка.

Роллтон в ролле. Угощайтесь.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На завтрак / На обед / На ужин Конкурсные рецепты : Конкурс "Бульон Роллтон для любимых блюд" На завтрак : Быстрый завтрак / Сытный завтрак На обед : На второе / На закуску На полдник На ужин : На горячее Неожиданные гости : На горячее / На закуску

Теги: завтрак обед ужин пирог

Вкусы: куриный сырный томатный печеный

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Пшеничные конверты с курицей "Мах-мет"
Рецепт: Пшеничные конверты с курицей Мах-мет

Просто. Вкусно. И очень сытно. Так можно кратко рассказать об этих ленивых пирожках. Рецепт из студенческой жизни. Точнее из студенческой общаги факультета мат-мех СПБГУ. Там в настоящее время учится моя горячо любимая дочь. Немного поиграла с буквами факультета и получилось на мой взгляд название пирожков в полной мере характеризующее способ их приготовления.

Ингредиенты для «Пшеничные конверты с курицей "Мах-мет"»:

Комментарии и отзывы

Наташенька, очаровательные конвертики!
Ириш, спасибо!
Обожаю готовить с лавашем, быстро, вкусно! Хороши конвертики!
Привет, Люда. И я люблю из лаваша: начинки много, теста мало, возни ещё меньше.
Аппетитные конвертики
Спасибо
Наташа, прекрасный рецепт, с историей!
Спасибо
Очень люблю такие простые рецепты, но в то же время очень интересные!!! Спасибо за рецепт! Обязательно попробую!
Готовьте на здоровье
Очень аппетитные фото
Спасибо
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