Просто. Вкусно. И очень сытно. Так можно кратко рассказать об этих ленивых пирожках. Рецепт из студенческой жизни. Точнее из студенческой общаги факультета мат-мех СПБГУ. Там в настоящее время учится моя горячо любимая дочь. Немного поиграла с буквами факультета и получилось на мой взгляд название пирожков в полной мере характеризующее способ их приготовления.
- 15 декабря 2022, 11:46
- 1252
Пшеничные конверты с курицей "Мах-мет"
Ингредиенты для «Пшеничные конверты с курицей "Мах-мет"»:
- Фарш куриный — 200-250 г
- Приправа (Куриный домашний бульон Роллтон) — 2 ч. л.
- Лаваш (4 полосы примерно 10 см шириной и 30 см длиной) — 1 шт
- Помидор — 1 шт
- Сыр твердый — 50 г
- Кунжут (Для посыпки (необязательно))
- Масло растительное (для смазывания формы)
- Желток яичный (для смазывания пирожков) — 1 шт
Время приготовления:
Количество порций: 2
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1319.9 ккал
|
белки
83.2 г
|
жиры
58.5 г
|
углеводы
141.9 г
|Порции
|ккал
660 ккал
|белки
41.6 г
|жиры
29.3 г
|углеводы
71 г
|100 г блюда
|ккал
188.6 ккал
|белки
11.9 г
|жиры
8.4 г
|углеводы
20.3 г
Рецепт «Пшеничные конверты с курицей "Мах-мет"»:
Ингредиенты просты. Куриный фарш можно сделать самостоятельно, можно купить готовый. Разумеется, студенты покупают готовый. В качестве приправы используем бульон домашний Роллтон. В условиях общей кухни (я про общежитие), где особо с приправами не возятся, бульон Роллтон используется на все случаи кулинарной жизни. Ну разве что в сладкое не кладут.
В ингридиентах я указала лаваш. Но в рецепте использовала пшеничный ролл. У нас продаётся такое изделие (это прямоугольник длиной 1м). И то, и то хорошо для этого рецепта. На каждый конверт нужно две полосы лаваша или как в моём случае пшеничного ролла длиной около 30 см, шириной около 10. Размеры полос весьма условны, по линейке резать также не нужно). Математическое правило нарезки полос таково: 1 длина = 3 ширины.
Назовём полосы мах и мет). Намажем полосы фаршем, сложим накрест: мет на мах)
На середину положим кружок помидора (от толщины ломтя зависит сочность готового изделия, но не переусердствуйте), посыпем сыром. За неимением помидора можно использовать кетчуп, сыр можно положить плавленый, пластинами.
Переворачиваем, укладываем в смазанную маслом форму, смазываем желтком, посыпаем кунжутом (можно обойтись без него).
Количество порций я указала две, но пирожки получаются большими и наесться можно и половиной одного пирожка.
Комментарии и отзывы
15 декабря Ирушенька #
16 декабря Таш # (автор рецепта)
15 декабря Людмила НК #
15 декабря Таш # (автор рецепта)
15 декабря leontina-2014 #
15 декабря Таш # (автор рецепта)
15 декабря ИРепка #
15 декабря Таш # (автор рецепта)
15 декабря lavrysha #
15 декабря Таш # (автор рецепта)
15 декабря мисс #
15 декабря Таш # (автор рецепта)
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: