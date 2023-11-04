Немецкий тёплый сэндвич "Крепкий Макс"

Это известный в Германии сэндвич. Одна из самых популярных закусок в пивных. Его готовят и дома, на завтрак или для сытного перекуса - он хорош и к чашечке кофе или бокалу чая. Существуют варианты наполнения, но есть и каноны - это открытый бутерброд на поджаренном большом ломте серого хлеба и сверху, обязательно, жареное яйцо. Ветчина или бекон, куски ростбифа или буженины - это уже на Ваше усмотрение. И, несмотря на открытую яичницу, такой сэндвич можно взять с собой и на перекус. Рекомендую.