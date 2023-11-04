Это известный в Германии сэндвич. Одна из самых популярных закусок в пивных. Его готовят и дома, на завтрак или для сытного перекуса - он хорош и к чашечке кофе или бокалу чая. Существуют варианты наполнения, но есть и каноны - это открытый бутерброд на поджаренном большом ломте серого хлеба и сверху, обязательно, жареное яйцо. Ветчина или бекон, куски ростбифа или буженины - это уже на Ваше усмотрение. И, несмотря на открытую яичницу, такой сэндвич можно взять с собой и на перекус. Рекомендую.
- 4 ноября 2023, 0:37
- 2541
Немецкий тёплый сэндвич "Крепкий Макс"
Ингредиенты для «Немецкий тёплый сэндвич "Крепкий Макс"»:
- Ветчина (Кампана и сыровяленное филе бедра индейки от ТМ Индилайт) — по вкусу
- Сыр голландский — по вкусу
- Яйцо куриное — 2 шт
- Масло сливочное — по вкусу
- Горчица (классическая и зернистая) — по вкусу
- Хлеб — 2 ломт.
- Зелень — по вкусу
Время приготовления:
Количество порций: 2
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
310.7 ккал
|
белки
17.6 г
|
жиры
12.3 г
|
углеводы
30.2 г
|Порции
|ккал
155.4 ккал
|белки
8.8 г
|жиры
6.2 г
|углеводы
15.1 г
|100 г блюда
|ккал
182.8 ккал
|белки
10.4 г
|жиры
7.2 г
|углеводы
17.8 г
Рецепт «Немецкий тёплый сэндвич "Крепкий Макс"»:
-
Приготовить продукты.
-
Хлеб обжарить на сливочном масле.
-
Горячий хлеб смазать смесью горчиц и сразу же поместить на него пластинки сыра. Поджарить также с другой стороны.
-
На сыр положить ломтики ветчины ( колбасы, буженины и т. п.).
-
Поджарить яйцо, сохраняя желток жидким.
Горячее яйцо положить на ветчину, посыпать рубленой зеленью.
-
Подать горячим к чаю/кофе.
Комментарии и отзывы
позавчера Бастет777 #
Я мажу хлеб сливочным сыром( Frischkäse) и потом сверху яйцо. И у глазуньи должны быть коричневые кончики- это ооочень важно, как говорит мой муж.
Нужно просто очень хорошо раскалить сковороду с маслом и потом опустить яйцо. Середина приготовится и по краям красивый хрустящий ободок.
позавчера yugai ludmila65 # (автор рецепта)
вчера в 14:01 syaba #
вчера в 14:31 yugai ludmila65 # (автор рецепта)
, надо сходить...
позавчера syaba #
позавчера yugai ludmila65 # (автор рецепта)
6 ноября VikulinaS #
позавчера yugai ludmila65 # (автор рецепта)
6 ноября inna_2107 #
6 ноября yugai ludmila65 # (автор рецепта)
6 ноября Kuss #
6 ноября yugai ludmila65 # (автор рецепта)
6 ноября tatabilga-2015 #
6 ноября yugai ludmila65 # (автор рецепта)
Спасибо, дорогая моя.
От души БЛАГО ДАРЮ за фото и добрые слова.
5 ноября Евгения 1976 # (модератор)
Людочка, большое спасибо!
5 ноября yugai ludmila65 # (автор рецепта)
Рада до безумия, как у тебя красиво и аппетитно.
От души БЛАГО ДАРЮ за такое фото и добрые слова.
5 ноября МурКатеринка #
5 ноября yugai ludmila65 # (автор рецепта)
4 ноября nelliundco #
4 ноября yugai ludmila65 # (автор рецепта)
4 ноября nelliundco #
4 ноября Silverina1 #
4 ноября yugai ludmila65 # (автор рецепта)
4 ноября gapcalova #
4 ноября yugai ludmila65 # (автор рецепта)
4 ноября СкарлеттО #
4 ноября yugai ludmila65 # (автор рецепта)
4 ноября Людмила НК #
4 ноября yugai ludmila65 # (автор рецепта)
4 ноября ИРепка #
4 ноября yugai ludmila65 # (автор рецепта)
4 ноября tatabilga-2015 #
4 ноября yugai ludmila65 # (автор рецепта)
4 ноября Мария По #
4 ноября yugai ludmila65 # (автор рецепта)
4 ноября мисс #
4 ноября yugai ludmila65 # (автор рецепта)
Света, спасибо.
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