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  • 4 ноября 2023, 0:37
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Немецкий тёплый сэндвич "Крепкий Макс"

Рецепт: Немецкий тёплый сэндвич Крепкий Макс

Это известный в Германии сэндвич. Одна из самых популярных закусок в пивных. Его готовят и дома, на завтрак или для сытного перекуса - он хорош и к чашечке кофе или бокалу чая. Существуют варианты наполнения, но есть и каноны - это открытый бутерброд на поджаренном большом ломте серого хлеба и сверху, обязательно, жареное яйцо. Ветчина или бекон, куски ростбифа или буженины - это уже на Ваше усмотрение. И, несмотря на открытую яичницу, такой сэндвич можно взять с собой и на перекус. Рекомендую.

Категория: Закуски Бутерброды Открытый бутерброд

Кухня: Немецкая

Ингредиенты для «Немецкий тёплый сэндвич "Крепкий Макс"»:

Время приготовления:

Количество порций: 2

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
310.7 ккал 		белки
17.6 г 		жиры
12.3 г 		углеводы
30.2 г
Порции
ккал
155.4 ккал		 белки
8.8 г		 жиры
6.2 г		 углеводы
15.1 г
100 г блюда
ккал
182.8 ккал		 белки
10.4 г		 жиры
7.2 г		 углеводы
17.8 г

Рецепт «Немецкий тёплый сэндвич "Крепкий Макс"»:

  • Приготовить продукты.

  • Хлеб обжарить на сливочном масле.

  • Горячий хлеб смазать смесью горчиц и сразу же поместить на него пластинки сыра. Поджарить также с другой стороны.

  • На сыр положить ломтики ветчины ( колбасы, буженины и т. п.).

  • Поджарить яйцо, сохраняя желток жидким.
    Горячее яйцо положить на ветчину, посыпать рубленой зеленью.

  • Подать горячим к чаю/кофе.













Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс «Перекус на любой вкус» На завтрак : Сытный завтрак На обед : Легкий На ужин : На горячее Неожиданные гости : На закуску

Теги: перекус закуска завтрак обед ужин чаепитие быстро

Вкусы: сырный мясной яичный хлебный

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Немецкий тёплый сэндвич "Крепкий Макс"
Рецепт: Немецкий тёплый сэндвич Крепкий Макс

Это известный в Германии сэндвич. Одна из самых популярных закусок в пивных. Его готовят и дома, на завтрак или для сытного перекуса - он хорош и к чашечке кофе или бокалу чая. Существуют варианты наполнения, но есть и каноны - это открытый бутерброд на поджаренном большом ломте серого хлеба и сверху, обязательно, жареное яйцо. Ветчина или бекон, куски ростбифа или буженины - это уже на Ваше усмотрение. И, несмотря на открытую яичницу, такой сэндвич можно взять с собой и на перекус. Рекомендую.

Ингредиенты для «Немецкий тёплый сэндвич "Крепкий Макс"»:
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Комментарии и отзывы

В пивных у нас такое не продают, может быть это на севере такое можно купить. По моему, это берлинский специалитет. Но немцы хлеб с яйцом очень любят и часто готовят дома.
Я мажу хлеб сливочным сыром( Frischkäse) и потом сверху яйцо. И у глазуньи должны быть коричневые кончики- это ооочень важно, как говорит мой муж.
Нужно просто очень хорошо раскалить сковороду с маслом и потом опустить яйцо. Середина приготовится и по краям красивый хрустящий ободок.
Всё может быть, Вы - не вся Германия.
У нас в Баварии продают. Только не в пивных, а в кафе/ресторанах, где завтраки предлагают. Хотя…я в пивных не завтракала же может и там есть.
Вот вот, значит и в пивных есть...
я в пивных не завтракала же может и там есть.
, надо сходить...
Тоже часто такой готовлю мужу. Только горчицей не смазывала. Теперь попробую. 👍
С горчичкой самое то, крепкий же Макс. Хотя и без горчицы очень вкусно.
Какой вкусный и аппетитный сэндвич!!!
Спасибо большое, вкусный, точно.
Людмила, замечательный рецепт!!!!
Инна, спасибо большое.
Отличный сэндвич!
Наташа, спасибо большое.
Людочка ,спасибо за вкусный завтрак !
Ой, Татьяна, как же приятно что на завтрак ты выбрала мой рецепт.
Спасибо, дорогая моя.
От души БЛАГО ДАРЮ за фото и добрые слова.
Отличный бутерброд! Полноценный завтрак и очень и очень вкусно!
Людочка, большое спасибо!
Женечка, ну как же ты балуешь меня, Сердце моё.
Рада до безумия, как у тебя красиво и аппетитно.
От души БЛАГО ДАРЮ за такое фото и добрые слова.
Людмила, сэндвич просто супер!
Спасибо большое, Катя.
Мои сыновья обожают такой бутер !
Они молодцы, знают толк в хорошей еде.
О да !
Сытный и очень вкусный сэндвич!
Лена, спасибо, очень сытный, я даже и не осилила целый.
Растекающийся желток яичный всегда придает эффектность блюду. Мне очень нравится
Да, это точно - подтекающий желток выглядит эффектно.
Очень аппетитные и вкусные фото, Люда!
Спасибо большое, Оля.
А желток как симпатично растекся
Ой, я тоже люблю такие моменты. Людочка, спасибо, милая.
Людмила! Хорош бутерброд!
Ирина, спасибо. Вкусный , и не поспорить.
Ой, очень аппетитный бутерброд
Спасибо, Таня, большое спасибо.
Постоянно пытаюсь переложить глазунью на хлеб с чем-нибудь, а эт оказывается "Мааакс" . Очень смачный бутер вышел
Ага, "Макс", он самый. Люблю такие бутерброды.
Очень смачный бутер вышел
- спасибо большое, Мария.
Очень сытно и аппетитно.
Сытно , очень сытно - я даже не доела один.
Света, спасибо.
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