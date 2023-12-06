Куриные бедра в духовке получаются очень вкусные. Соус настоящее объедение! Так же можно запекать не только бедра, но и куриные окорочка, куриные голени и конечно же крылышки. С любой частью курицы получится очень вкусно.
- 6 декабря 2023, 8:16
- 3792
Куриные бёдра в духовке
Ингредиенты для «Куриные бёдра в духовке»:
Маринад
- Бедро куриное — 8 шт
- Соевый соус — 100 г
- Мед — 50 г
- Масло растительное — 20 г
- Горчица (А так же дижонская горчица в зёрнах - 2 ст.л.) — 1 ст. л.
- Чеснок — 2 зуб.
- Карри — 1 ч. л.
Для соуса
- Соевый соус — 15 г
- Мед — 10 ст. л.
- Кетчуп — 40 г
- Чеснок — 1 зуб.
- Масло растительное — 15 г
Время приготовления:
Количество порций: 8
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3506.9 ккал
|
белки
198 г
|
жиры
138.9 г
|
углеводы
368.4 г
|Порции
|ккал
438.4 ккал
|белки
24.8 г
|жиры
17.4 г
|углеводы
46.1 г
|100 г блюда
|ккал
224.8 ккал
|белки
12.7 г
|жиры
8.9 г
|углеводы
23.6 г
Рецепт «Куриные бёдра в духовке»:
2. В миску выложить куриные бедра и залить маринадом. Хорошо перемешать. Накрыть пищевой пленкой и отправить в холодильник минимум на 30 минут.
3. Выложить курицу на противень или в форму для запекания. Застеленную пергаментом. Запекать при температуре 180 градусов на 45-50 минут, до румяной корочки.
4. Готовим соус. Смешать соевый соус, мед, выдавленный через пресс чеснок, растительное масло и кетчуп. Хорошенько перемешать.
5. Переложить на блюдо, смазать соусом.
Приятного аппетита.
Комментарии и отзывы
вчера в 23:18 dlatehktopishet #
вчера в 21:21 yustass1 # (автор рецепта)
вчера в 21:27 nelliundco #
вчера в 21:12 ckibidok #
вчера в 10:33 акчуч #
вчера в 17:17 yustass1 # (автор рецепта)
вчера в 20:11 акчуч #
вчера в 9:41 Федотова Людмила #
вчера в 0:41 Engelchen17 #
вчера в 6:47 yustass1 # (автор рецепта)
6 декабря СкарлеттО #
6 декабря yustass1 # (автор рецепта)
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