yustass1Поваренок 1 уровня 6 декабря 2023, 8:16

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Куриные бёдра в духовке

Куриные бедра в духовке получаются очень вкусные. Соус настоящее объедение! Так же можно запекать не только бедра, но и куриные окорочка, куриные голени и конечно же крылышки. С любой частью курицы получится очень вкусно.

Ингредиенты для «Куриные бёдра в духовке»:

Пищевая и энергетическая ценность: Готового блюда ккал

3506.9 ккал белки

198 г жиры

138.9 г углеводы

368.4 г Порции ккал

438.4 ккал белки

24.8 г жиры

17.4 г углеводы

46.1 г 100 г блюда ккал

224.8 ккал белки

12.7 г жиры

8.9 г углеводы

23.6 г

Рецепт «Куриные бёдра в духовке»:

1. Смешать соевый соус, мед, растительное масло, два вида горчицы, приправу карри и выдавленный через пресс чеснок.



2. В миску выложить куриные бедра и залить маринадом. Хорошо перемешать. Накрыть пищевой пленкой и отправить в холодильник минимум на 30 минут.



3. Выложить курицу на противень или в форму для запекания. Застеленную пергаментом. Запекать при температуре 180 градусов на 45-50 минут, до румяной корочки.



4. Готовим соус. Смешать соевый соус, мед, выдавленный через пресс чеснок, растительное масло и кетчуп. Хорошенько перемешать.



5. Переложить на блюдо, смазать соусом.



Приятного аппетита.