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  • 6 декабря 2023, 8:16
  • 3792

Куриные бёдра в духовке

Рецепт: Куриные бёдра в духовке

Куриные бедра в духовке получаются очень вкусные. Соус настоящее объедение! Так же можно запекать не только бедра, но и куриные окорочка, куриные голени и конечно же крылышки. С любой частью курицы получится очень вкусно.

Категория: Горячие блюда Блюда из птицы Горячие блюда из курицы

Ингредиенты для «Куриные бёдра в духовке»:

Маринад

Для соуса

Время приготовления:

Количество порций: 8

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3506.9 ккал 		белки
198 г 		жиры
138.9 г 		углеводы
368.4 г
Порции
ккал
438.4 ккал		 белки
24.8 г		 жиры
17.4 г		 углеводы
46.1 г
100 г блюда
ккал
224.8 ккал		 белки
12.7 г		 жиры
8.9 г		 углеводы
23.6 г

Рецепт «Куриные бёдра в духовке»:

1. Смешать соевый соус, мед, растительное масло, два вида горчицы, приправу карри и выдавленный через пресс чеснок.

2. В миску выложить куриные бедра и залить маринадом. Хорошо перемешать. Накрыть пищевой пленкой и отправить в холодильник минимум на 30 минут.

3. Выложить курицу на противень или в форму для запекания. Застеленную пергаментом. Запекать при температуре 180 градусов на 45-50 минут, до румяной корочки.

4. Готовим соус. Смешать соевый соус, мед, выдавленный через пресс чеснок, растительное масло и кетчуп. Хорошенько перемешать.

5. Переложить на блюдо, смазать соусом.

Приятного аппетита.
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На второе

Теги: второе обед

Вкусы: кисло-сладкий

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Куриные бёдра в духовке
Рецепт: Куриные бёдра в духовке

Куриные бедра в духовке получаются очень вкусные. Соус настоящее объедение! Так же можно запекать не только бедра, но и куриные окорочка, куриные голени и конечно же крылышки. С любой частью курицы получится очень вкусно.

Ингредиенты для «Куриные бёдра в духовке»:

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Комментарии и отзывы

Как скажет Шеф Ивлев: настоящая домошнятина)))
ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ ТОЛЬКО ЗАМЕТИЛ В СОУСЕ НЕ 10 СТ.Л МЁДА А 10 ГРАММ
Вот и я удивилась ! Попросите модераторов исправить, иначе будут постоянно такие вопросы.
Рецепт как троллинг? Залить запеченые окорока банкой меда? Оч интересно.... За что вы так с людьми-то?
Очень аппетитный результат. Но есть вопрос. Мед при нагревании становится вредным, можно ли заменить на сахар?
Очень аппетитный результат. Но есть вопрос. Мед при нагревании становится вредным, можно ли заменить на сахар?
Можно заменить на сахар, а если положить коричневый ( демераре ) это будет вкуснее чем белый. А ещё я ложил финиковый мёд ( силан ) тоже очень вкусно получается.
Спасибо за подсказки, воспользуюсь.
В соус я наверняка не буду добавлять мед - тем более в таком количестве. А в маринад - пожалуй да. Должен получиться интересный вкус.
Прямо таки медовые бедрышки! Даже представить себе не могу вкус сладкого мяса На вид замечательные!
Прямо таки медовые бедрышки! Даже представить себе не могу вкус сладкого мяса На вид замечательные!
На вкус тоже
Очень аппетитные бёдрышки!
Очень аппетитные бёдрышки!
Спасибо
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