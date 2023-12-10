ludmilamostovaПоваренок 4 уровня 10 декабря 2023, 15:22

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Салат Мулатка

Рецепт очень вкусного, сытного и идеального салата на Праздничный стол.

Ингредиенты для «Салат Мулатка»:

Говядина — 350 г

— Морковь (по-корейски) — 300 г

(по-корейски) — Чернослив (вяленый) — 150 г

(вяленый) — Гранат — 1 шт

— Орехи грецкие — 100 г

— Майонез — 100 г

— Соль — по вкусу Время приготовления: 30 минут Количество порций: 5

Пищевая и энергетическая ценность: Готового блюда ккал

2546 ккал белки

91.2 г жиры

173.8 г углеводы

168.9 г Порции ккал

509.2 ккал белки

18.2 г жиры

34.8 г углеводы

33.8 г 100 г блюда ккал

188.6 ккал белки

6.8 г жиры

12.9 г углеводы

12.5 г

Рецепт «Салат Мулатка»:

1. Говядину варю 2 часа, солю за 20 минут до окончания варки. После варки нарезаю на полоски.

2. Чернослив и орехи нарезаю произвольно.

3. В глубокой миске смешиваю морковь по корейски с мясом, заправляю майонезом.

4. На плоское блюдо кладу по кругу говядину с морковью, сверху посыпаю зернами граната, нарезанным черносливом и немного орехами, сверху кладу оставшееся мясо с морковью и посыпаю оставшимися зернами гранта, черносливом и орехами.