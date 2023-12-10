Поиск по ингредиентам
Версия для печати Рецепты Салаты Салаты из мяса Салаты из говядины
  • 10 декабря 2023, 15:22
  • 4938

Салат Мулатка

Рецепт: Салат Мулатка

Рецепт очень вкусного, сытного и идеального салата на Праздничный стол.

Категория: Салаты Салаты из мяса Салаты из говядины

Ингредиенты для «Салат Мулатка»:

Время приготовления:

Количество порций: 5

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2546 ккал 		белки
91.2 г 		жиры
173.8 г 		углеводы
168.9 г
Порции
ккал
509.2 ккал		 белки
18.2 г		 жиры
34.8 г		 углеводы
33.8 г
100 г блюда
ккал
188.6 ккал		 белки
6.8 г		 жиры
12.9 г		 углеводы
12.5 г

Рецепт «Салат Мулатка»:

1. Говядину варю 2 часа, солю за 20 минут до окончания варки. После варки нарезаю на полоски.
2. Чернослив и орехи нарезаю произвольно.
3. В глубокой миске смешиваю морковь по корейски с мясом, заправляю майонезом.
4. На плоское блюдо кладу по кругу говядину с морковью, сверху посыпаю зернами граната, нарезанным черносливом и немного орехами, сверху кладу оставшееся мясо с морковью и посыпаю оставшимися зернами гранта, черносливом и орехами.
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На праздничный стол : 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Пасха / Рождество

Теги: обед

Вкусы: нежный

Читать комментарии и отзывы


BB-код для вставки:
BB-код используется на форумах
HTML-код для вставки:
HTML код используется в блогах, например LiveJournal
Как это будет выглядеть?
Салат Мулатка
Рецепт: Салат Мулатка

Рецепт очень вкусного, сытного и идеального салата на Праздничный стол.

Ингредиенты для «Салат Мулатка»:

Похожие рецепты

Показать больше рецептов

Попробуйте приготовить вместе

Комментарии и отзывы

Спасибо!
Из-за 300шт моркови у вас полетела калорийность блюда. Подправьте, пожалуйста.
Красиво,соблазнительно смотрится салат,несомненно,очень вкусный! Спасибо ,Людмила,за рецепт,утащила с благодарностью!
Cпасибо
Наверх

Оставить комментарий или отзыв о рецепте

Собираетесь строить дом? Подпишитесь на канал о строительстве

Построим каркасный дом вашей мечты

Каркасный дом с 3 спальнями V303 "Грешам"

Каркасный дом с 3 спальнями V303 "Грешам"
Каркасный дом V202 "Атморе"

Каркасный дом V202 "Атморе"
Каркасный дом с мансардой V443 "Эльк Грув"

Каркасный дом с мансардой V443 "Эльк Грув"
Ещё 529 проектов

Рубрикатор рецептов

Первое блюдо

борщ ботвинья бульон гаспачо капустняк кулеш лагман мисо окрошка рассольник свекольник сладкие супы солянка суп уха харчо хаш шурпа щи из капусты

Основное блюдо

в горшочке гарнир грибные блюда жаркое запеканки из морепродуктов из фарша кальмар картофель картофельное пюре картошка картошка с мясом каша котлеты курица лапша макароны мясные блюда мясо начинка овощные блюда омлет паста перец фаршированный пюре рис рыба свинина семга шашлык

Закуски

бастурма буженина бургер бутерброды гренки жульен жюльен заливное икра овощная канапе кимчи лечо мидии морковь по-корейски пастрома паштет печеночный торт роллы салаты селедка суши сырные палочки сырные шарики террин фаршированные яйца фондю форшмак холодец хумус чипсы

Выпечка

блины брауни булочки ватрушки кекс коржики кулич лаваш лепешки манник оладьи опара пирог пирожки пицца пончики пряник пышки рогалики рулет слойка сухари сырник тарталетки тесто трубочки хлеб чебуреки шарлотка штрудель

Десерты

безе бисквит варенье вафли глазурь джем желе зефир карамель конфеты конфитюр крем мармелад мороженое мусс пасха печенье пирожное повидло помадка пудинг сгущенка сироп сладкие салаты суфле торт фруктовые салаты халва хворост чизкейк

Напитки

айран вино глинтвейн грог какао квас кефир кисель компот кофе ликер лимонад молочный коктейль морс мохито наливка напиток настойка простокваша пунш ром самогон сбитень сидр смузи соки чай шипучка шоколад

Другое

аджика баклажаны брокколи горчица гречка грибы заготовки закваска заправка для супа на зиму йогурт кабачки капуста колбаса кускус маринад маскарпоне мастика подливка приправа свекла соус сыр творог тещин язык тыква фасоль цветная капуста чечевица новогодние рецепты масленица шашлыки домашнее консервирование летние рецепты постные рецепты домашние напитки

Опрос
Какие проекты группы МедиаФорт (кроме povarenok.ru) вы посещаете?


Уже 449 ответов Ответить

Категории рецептов Назначения рецептов Национальные кухни Развернуть весь список
Поиск по сайту

Наши рассылки