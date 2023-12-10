Рецепт очень вкусного, сытного и идеального салата на Праздничный стол.
- 10 декабря 2023, 15:22
- 4938
Салат Мулатка
Ингредиенты для «Салат Мулатка»:
- Говядина — 350 г
- Морковь (по-корейски) — 300 г
- Чернослив (вяленый) — 150 г
- Гранат — 1 шт
- Орехи грецкие — 100 г
- Майонез — 100 г
- Соль — по вкусу
Время приготовления:
Количество порций: 5
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2546 ккал
|
белки
91.2 г
|
жиры
173.8 г
|
углеводы
168.9 г
|Порции
|ккал
509.2 ккал
|белки
18.2 г
|жиры
34.8 г
|углеводы
33.8 г
|100 г блюда
|ккал
188.6 ккал
|белки
6.8 г
|жиры
12.9 г
|углеводы
12.5 г
Рецепт «Салат Мулатка»:
2. Чернослив и орехи нарезаю произвольно.
3. В глубокой миске смешиваю морковь по корейски с мясом, заправляю майонезом.
4. На плоское блюдо кладу по кругу говядину с морковью, сверху посыпаю зернами граната, нарезанным черносливом и немного орехами, сверху кладу оставшееся мясо с морковью и посыпаю оставшимися зернами гранта, черносливом и орехами.
Комментарии и отзывы
вчера в 14:13 ssnegireva44 #
вчера в 12:19 КТЮ #
позавчера Т-пушка #
позавчера ludmilamostova # (автор рецепта)
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