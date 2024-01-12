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Версия для печати Рецепты Десерты Другие десерты Суфле
  • 12 января 2024, 0:30
  • 1579

Творожное суфле в МВ

Рецепт: Творожное суфле в МВ

Очень нежное и воздушное суфле получается. Мои внучки были в восторге.

Категория: Десерты Другие десерты Суфле

Ингредиенты для «Творожное суфле в МВ»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3541.5 ккал 		белки
159 г 		жиры
41.4 г 		углеводы
629.5 г
100 г блюда
ккал
210.8 ккал		 белки
9.5 г		 жиры
2.5 г		 углеводы
37.5 г

Рецепт «Творожное суфле в МВ»:

Манку смешать с кефиром и дать постоять около 30 минут. Белки отделить от желтков. Творог + желтки + разрыхлитель, ванильный сахар + манка с кефиром - взбить блендером/миксером до пышности. Белки взбить с сахаром до твердых пиков. Аккуратно ввести в творожную массу. Чашу мультиварки смазать жиром. Тесто вылить в чашу.

А теперь самое интересное - режимы!
1. Выпечка - 60 или 40 минут в зависимости от вида МВ.
2. Подогрев - 50 минут (я так и не поняла, зачем нужен этот шаг, только донышко подгорело).
3. Дать постоять при закрытой крышке 10 минут.
4. Вытащить чашу и дать немного остыть, потом извлечь запеканку.


Приятного аппетита!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт / На завтрак На завтрак : Сытный завтрак На обед : Легкий На ужин : На десерт

Теги: завтрак обед ужин десерт

Вкусы: нежный творожный

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Творожное суфле в МВ
Рецепт: Творожное суфле в МВ

Очень нежное и воздушное суфле получается. Мои внучки были в восторге.

Ингредиенты для «Творожное суфле в МВ»:

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Комментарии и отзывы

Каждой внучке по коту! Очень привлекательное суфле!
Выпечка - 40 минут, подогрев - 20 минут. Подогрев стабилизирует выпечку.
Когда вынимаю форму из мультиварки, ещё на решётке она выстаивает минут 20.
И вот уже после выстаивания переворачиваю.
Выпекаю в мультиварке уже лет 10.
У меня тоже нет мультиварки, но я думаю, что в духовке тоже получится. Просто поставлю форму на противень с горячей водой. Противень должен быть высокий и
уровень воды не меньше 2 см. Форму, если разъёмная, обернуть фольгой.
Очень аппетитное и красивое суфле. Надо попробовать приготовить в духовке. Нина, а кошечек сами нарисовали? Милые котята!
Разрез выглядит сногсшибательно! Прекрасный рецепт!
Аппетитное и воздушное суфле!
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