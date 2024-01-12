Творожное суфле в МВ

Манку смешать с кефиром и дать постоять около 30 минут. Белки отделить от желтков. Творог + желтки + разрыхлитель, ванильный сахар + манка с кефиром - взбить блендером/миксером до пышности. Белки взбить с сахаром до твердых пиков. Аккуратно ввести в творожную массу. Чашу мультиварки смазать жиром. Тесто вылить в чашу.А теперь самое интересное - режимы!1. Выпечка - 60 или 40 минут в зависимости от вида МВ.2. Подогрев - 50 минут (я так и не поняла, зачем нужен этот шаг, только донышко подгорело).3. Дать постоять при закрытой крышке 10 минут.4. Вытащить чашу и дать немного остыть, потом извлечь запеканку.Приятного аппетита!