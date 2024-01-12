Очень нежное и воздушное суфле получается. Мои внучки были в восторге.
- 12 января 2024, 0:30
- 1579
Творожное суфле в МВ
Ингредиенты для «Творожное суфле в МВ»:
- Яйцо куриное — 5 шт
- Сахар — 2/3 стак.
- Кефир (можно заменить кислым молоком или нежирной сметаной) — 1 стак.
- Творог (любой жирности и любого происхождения (лишь бы не очень мокрый)) — 500 г
- Крупа манная — 1/2 стак.
- Разрыхлитель теста — 10 г
- Ванилин (или ванильный сахар) — по вкусу
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3541.5 ккал
|
белки
159 г
|
жиры
41.4 г
|
углеводы
629.5 г
|100 г блюда
|ккал
210.8 ккал
|белки
9.5 г
|жиры
2.5 г
|углеводы
37.5 г
Рецепт «Творожное суфле в МВ»:
А теперь самое интересное - режимы!
1. Выпечка - 60 или 40 минут в зависимости от вида МВ.
2. Подогрев - 50 минут (я так и не поняла, зачем нужен этот шаг, только донышко подгорело).
3. Дать постоять при закрытой крышке 10 минут.
4. Вытащить чашу и дать немного остыть, потом извлечь запеканку.
Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
7 часов назад Kuss #
7 часов назад Пеле #
Когда вынимаю форму из мультиварки, ещё на решётке она выстаивает минут 20.
И вот уже после выстаивания переворачиваю.
Выпекаю в мультиварке уже лет 10.
16 часов назад nataliats8048 #
уровень воды не меньше 2 см. Форму, если разъёмная, обернуть фольгой.
вчера в 11:26 golubga #
вчера в 9:38 Суслик Маринка #
вчера в 8:48 СкарлеттО #
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