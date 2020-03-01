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  • 1 марта 2020, 0:26
  • 7927

Маршмеллоу сливочный

Рецепт: Маршмеллоу сливочный

Дорогие поварята, многие из вас знают эти пружинистые зефирки. Многие умеют их готовить. У нас на сайте есть разные виды этого лакомства. Классический вариант готовится на воде, есть фруктовые варианты приготовленные на основе сока, есть шоколадный вариант... Я же предлагаю приготовить очень вкусный маршмеллоу из сливок.

Категория: Десерты Другие десерты Суфле

Ингредиенты для «Маршмеллоу сливочный»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1428.9 ккал		 белки
21.7 г		 жиры
59.6 г		 углеводы
204.6 г
100 г блюда
ккал
366.4 ккал		 белки
5.6 г		 жиры
15.3 г		 углеводы
52.5 г


Рецепт «Маршмеллоу сливочный»:

Подготовим ингредиенты. Сливки (в моем случае 33%, но можно любую жирность и даже молоко) разделим на две емкости. Для сахара 100 мл, для желатина 80 мл. Учитывая, что готовая масса очень быстро схватывается необходимо сразу приготовить тару для формирования слоя зефирок. В данном рецепте я покажу три способа использования сливочного маршмеллоу.

Желатин заливаем 80 мл сливок и оставляем набухать. Вот так смотрится желатин набухший в жирных сливках.

Из сахара и 100 мл сливок варим сироп. На небольшом огне нагреваем сливки с сахаром до растворения крупинок, затем доводим до активного кипения.

Когда сироп только начинает закипать набухший желатин ставим в СВЧ и растапливаем. У меня это занимает 20 секунд при мощности 850 Вт.

Сироп снимаем с огня и начинаем его взбивать вливая растопленный желатин.

Постепенно масса начинает густеть, становится пышной и светлеет.

На этапе когда масса начинает наматываться на венчики вводим разрыхлитель и ванилин. Добавления разрыхлителя делает массу более воздушной, но если не добавлять разрыхлитель, то масса будет более тягучая после застывания.

Взбиваем до тех пор пока масса станет хорошо наматываться на венчики и ползти вверх. Зефирная масса готова.

Первый вариант куда я предлагаю применить этот десерт это тортик. Разъемное кольцо застелаем ацетатной пленкой или разрезанными папками. Формируем корж на свое усмотрение. В моем случае это арахис с обрезками бисквита перемолотые в блендере и соединенные со сгущенкой и сливочным маслом. Пленку слегка смачиваем водой или очень тонким слоем растительного масла. Поверх коржа выливаем зефирную массу и отправляем в холодильник для застывания на пару часов. Диаметр кольца у меня 18 см. Получившийся слой маршмеллоу толщиной примерно 4 см.

После застывания снимаем кольцо и пленку.

Далее тортик украшаем на свое усмотрение. Я делала к 23-му февраля.

Так же можно залить зефирную массу в судочек застеленный пищевой пленкой, которую смазываем растительным маслом. Чтоб слой масла был минимальным я салфетку мочу в растительном масле и ею смазываю пленку. Даем массе застыть в холодильнике пару часов. Извлекаем из судочка, пленку снимаем и нарезаем зефирный брусок на кусочки.

Каждый кусочек зефира окунаем в крахмал. Затем перекидываем кусочек из ладошки в ладошку, чтоб излишки крахмала осыпались.

Складываем на тарелку.

Третий вариант, которым хочу с Вами поделиться это блинный тортик! Поскольку сейчас масленичная неделя, то это может быть актуальным для Вас! Кладем блин на тарелку, сверху пару ложек зефирной массы. Действовать надо очень быстро!

Собираем тортик пока не закончится зефирная масса. Ставим в холодильник на пол часа или даже меньше и можно наслаждаться! Готовится это лакомство очень просто и быстро, а получается очень вкусно!













Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт На обед : На десерт На праздничный стол На ужин : На десерт

Теги: десерт чаепитие миксер гости праздник

Вкусы: сладкий сливочный ванильный

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Маршмеллоу сливочный
Описание: Дорогие поварята, многие из вас знают эти пружинистые зефирки. Многие умеют их готовить. У нас на сайте есть разные виды этого лакомства. Классический вариант готовится на воде, есть фруктовые варианты приготовленные на основе сока, есть шоколадный вариант... Я же предлагаю приготовить очень вкусный маршмеллоу из сливок.


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Фотографии «Маршмеллоу сливочный» от приготовивших (6)

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Комментарии и отзывы

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Марьям, как же нежно и сливочно! Намного вкуснее обычных маршмеллоу. Сливки использовала 20% жирности. После нагревания сироп охладила до 60 градусов, добавила растворенный желатин. Минутку взбила, добавила разрыхлитель с ванилином. Продолжила взбивать. Буквально через 4 минуты масса начала наматываться на венчики и ползти вверх. После застывания обваляла весь пласт в смеси 1 ст.л. сахарной пудры и 0,5 ст.л. кукурузного крахмала. Нарезала кубиками и тоже обваляла их. Получилось просто божественно! Огромное спасибо, Марьям, за чудесный рецепт! Непременно воспользуюсь им еще не раз.
Ириша, потрясающий результат!!! бомбически зефирки у тебя!!! Спасибо за такой подробный коммент!!! Готовь с удовольствием
Марьям, огромное спасибо за такую высокую оценку,теплые слова и еще раз за прекрасный рецепт!
А можно в 2 раза меньше сахара? Думаю уж очень сладко будет даже ребенку!
Спасибо за внимание к рецепту! Вы правы, это сладкий десерт, но думаю если уменьшить количество сахара, то получится не взбитая зефирная масса, а просто желе...
Марьям! Спасибо за рецепт забрала в КК
Светочка, Угощайся с удовольствием!!!
Спасибо за рецепт, взбивала комбайном минут 20, сливки 18%. Получилось ну очень сливочно и вкусно.
Спасибо за внимание к рецепту и коммент!!! я рада,что зефирки понравились!!!
Спасибо за рецепт, правда получилось не совсем то. Готовила сегодня на 20% сливках. Даже после десяти минут масса не хотела наматываться и ползти вверх. Дальше взбивать не рискнула, лопости у основания нагрелись, боялась сгорит миксер. Может быть не хватает мощности миксера? По объему увеличилось раза в два/два с половиной. Но по виду и вкусу получилось не плохо, хотя и на маршмеллоу не совсем похоже. Без холодильника не тает.
Спасибо за внимание к рецепту! Я уже поняла, что от мощности миксера зависит очень много и еще от самих лопастей... У меня миксер на 600Вт и лопасти широкие. Самое главное,что результат порадовал Вас! Если зефирки оставить при комнатной температуре в один слой (после того, как в ркахмале искупали, то примерно за ночь у них образуется более плотная оболочка и она уже начинает ощущаться, как в покупных маршмеллоу... Но у нас до этого они крайне редко долеживают!!! Разлетаются в миг!
Ура, у меня получилось порадовать доченьку и себя,любимую Сначала масса была сероватого цвета, я решила что из-за молока, но по мере взбивания она посветлела увеличилась в объеме.Скажите, на фото у вас двойная норма?
Маруся, я очень рада Вашему результату!!! Для автора рецепта очень важно, чтоб людям все было понятно и чтоб у всех все получалось!!! Масса в самом деле сначала более темная (у меня чаще в желтый цвет уходит...серого не было никогда), а потом становится пышной и белой!!! У меня на фото одна порция
Спасибо большое за рецепт! Минимум ингредиентов + 20 минут на приготовление и восхитительная сливочная нежнятинка готова!
Классс Оленька, какие у тебя замечательные зефирки !!!! Спасибо за доверие к рецепту Готовь с удовольствием на радость своей семье
Марьям, только увидела эту вкуснятину!!! Не перестаю восхищаться твоими кулинарными талантами!!! Однозначно забираю в КК и обязательно испробую.. Скорее всего как прослойку в тортик.. Спасибо, дорогая, за классный рецепт!!!
Готовь с удовольствием , дорогая!!! в прошлом году я делала сестре тортик! Бисквит+клубничное конфи+сливочный маршмэллоу...безумно вкусное сочетание!!!
Доброго времени, рецепт очень заинтересовал, хотела бы уточнить: у меня нет микроволновки, на плите при слабом огне получится растопить желатин ?
Переживаю что дно пригорит.
Добрый день! Спасибо за внимание к рецепту ! Если нет микроволновки, то распустить желатин на водяной бане!
Хорошо, спасибо большое за ответ!
Готовьте с удовольствием
Ответ для Monsieur Say
Я растапливала на маленьком огне.Ничего не пригорает,никуда не отходить, помешивать до растворения.Не кипятить!

Сливки активно применяю.
Рецепт утянула с удовольствием.
СПАСИБО
Спасибо за внимание к публикации!!! я рада, что рецепт приглянулся!!! Готовьте с удовольствием!!!
Завораживающие фото, классные зефирки!
Сливки нам нельзя, можно и на молоке, верно, Марьямчик?
Спасибо тебе затвор труд!
Инночка, спасибо,что заглянула ! Такие зефирки можно делать на молоке! Пропорции такие же, как в рецепте!!! Вкус замечательный!!! Готовь с удовольствием
Ответ для inulia68
Сливки можно заменить соком. Тоже очень вкусно.
Ой,здорово!Спасибо огромное за совет!
Марьяша! Шикарный рецепт и подача!
Спасибо, Наташенька!!! Буду рада, если тебе пригодится рецепт этой вкусняшки!!!
а на не натуральных сливках можно сделать , фирма Амбианте
Доброе утро! Спасибо за внимание к рецепту ! Если честно,то по поводу не натуральных сливок не подскажу... Никогда не пробовала... Даже теоретически не подскажу... Лучше сделайте на молоке, чем на не натуральных...на молоке точно получается!!!
Ответ для alenanat
Эти же сливки вроде нельзя кипятить!
восхитительные маршмеллоу! забрала в КК, мои дети и внук такое обожают.
Светочка, рада тебя видеть!!! готовь с удовольствием

Хоть так в снежки поиграем в этом году.
Марьям, очень просто, быстро и вкусно.
Володя, здорово у Вас получилось!! Наслаждайтесь!!! у нас они разлетаются в два счета
У меня уже закончились.
Заканчиваются в самом деле уж очень быстро!! Остановиться трудно!!! Вы на сливках или на молоке готовили?
На сливках.
На молоке тоже вкусно!! У нас сливки дорогие и поэтому часто заменяю их молоком! Так, что смело готовьте и на молоке!!
Марьям, вот это да! Так всё просто , а какие восхитительные маршмелоу! У тебя золотые ручки
Нелли, спасибо дорогая ! Я рада тебя видеть!!! Готовь с удовольствием
Марьяша, сегодня у нас радостный день сюрпризов! Очередной десерт разнообразного применения! Спасибо, дорогая, за интересный рецепт!
Любочка, я долго планировала публикацию...времени не было... вот и накопилось ! Буду рада, если тебе пригодится!!!
Попробую обязательно!
Марьямушка! Прекрасный МК! Восхитительные вкусняшки ты приготовила! И так всё просто и доступно!
Юляш, готовится за считанные минуты... Очень бюджетно! А на сколько вкусно!!!!! Попробуй обязательно! Можно на сливках любой жирности или на молоке!! Результат всегда отличный!!!
Рецепт сразу же внесла в КК!
Жду впечатлений
Марьям, как же вкусно у тебя! Просто и доступно!
Жанночка, рада тебя видеть!!! это очень просто и вкусный зефирчик получается!!!
Какая вкусная вкусность!
красота красивая!
Какая молодец, наша Марьяша!
Вот уж близкие набалОваны твоими вкусностями, Марьям!
Спасибо, Надюша,за теплые слова и доброе отношение ! Мои сладкоежки на седьмом небе от счастья!!!
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