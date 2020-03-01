Дорогие поварята, многие из вас знают эти пружинистые зефирки. Многие умеют их готовить. У нас на сайте есть разные виды этого лакомства. Классический вариант готовится на воде, есть фруктовые варианты приготовленные на основе сока, есть шоколадный вариант... Я же предлагаю приготовить очень вкусный маршмеллоу из сливок.
- 1 марта 2020, 0:26
- 7927
Маршмеллоу сливочный
Ингредиенты для «Маршмеллоу сливочный»:
- Сливки — 180 мл
- Сахар — 200 г
- Желатин — 15 г
- Разрыхлитель теста — 0,5 ч. л.
- Ванилин — 1 г
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|ккал
1428.9 ккал
|белки
21.7 г
|жиры
59.6 г
|углеводы
204.6 г
|100 г блюда
|ккал
366.4 ккал
|белки
5.6 г
|жиры
15.3 г
|углеводы
52.5 г
Рецепт «Маршмеллоу сливочный»:
Подготовим ингредиенты. Сливки (в моем случае 33%, но можно любую жирность и даже молоко) разделим на две емкости. Для сахара 100 мл, для желатина 80 мл. Учитывая, что готовая масса очень быстро схватывается необходимо сразу приготовить тару для формирования слоя зефирок. В данном рецепте я покажу три способа использования сливочного маршмеллоу.
Желатин заливаем 80 мл сливок и оставляем набухать. Вот так смотрится желатин набухший в жирных сливках.
Из сахара и 100 мл сливок варим сироп. На небольшом огне нагреваем сливки с сахаром до растворения крупинок, затем доводим до активного кипения.
Когда сироп только начинает закипать набухший желатин ставим в СВЧ и растапливаем. У меня это занимает 20 секунд при мощности 850 Вт.
На этапе когда масса начинает наматываться на венчики вводим разрыхлитель и ванилин. Добавления разрыхлителя делает массу более воздушной, но если не добавлять разрыхлитель, то масса будет более тягучая после застывания.
Взбиваем до тех пор пока масса станет хорошо наматываться на венчики и ползти вверх. Зефирная масса готова.
Первый вариант куда я предлагаю применить этот десерт это тортик. Разъемное кольцо застелаем ацетатной пленкой или разрезанными папками. Формируем корж на свое усмотрение. В моем случае это арахис с обрезками бисквита перемолотые в блендере и соединенные со сгущенкой и сливочным маслом. Пленку слегка смачиваем водой или очень тонким слоем растительного масла. Поверх коржа выливаем зефирную массу и отправляем в холодильник для застывания на пару часов. Диаметр кольца у меня 18 см. Получившийся слой маршмеллоу толщиной примерно 4 см.
Так же можно залить зефирную массу в судочек застеленный пищевой пленкой, которую смазываем растительным маслом. Чтоб слой масла был минимальным я салфетку мочу в растительном масле и ею смазываю пленку. Даем массе застыть в холодильнике пару часов. Извлекаем из судочка, пленку снимаем и нарезаем зефирный брусок на кусочки.
Каждый кусочек зефира окунаем в крахмал. Затем перекидываем кусочек из ладошки в ладошку, чтоб излишки крахмала осыпались.
Третий вариант, которым хочу с Вами поделиться это блинный тортик! Поскольку сейчас масленичная неделя, то это может быть актуальным для Вас! Кладем блин на тарелку, сверху пару ложек зефирной массы. Действовать надо очень быстро!
Собираем тортик пока не закончится зефирная масса. Ставим в холодильник на пол часа или даже меньше и можно наслаждаться! Готовится это лакомство очень просто и быстро, а получается очень вкусно!
Комментарии и отзывы
16 марта Ирушенька #
16 марта Алиева2012 # (автор рецепта)
16 марта Ирушенька #
16 марта Алиева2012 # (автор рецепта)
10 марта m vaganova #
10 марта Алиева2012 # (автор рецепта)
10 марта wise1288 #
10 марта Алиева2012 # (автор рецепта)
6 марта yaguana #
6 марта Алиева2012 # (автор рецепта)
5 марта nata1319 #
5 марта Алиева2012 # (автор рецепта)
4 марта Маруся Цимбалий #
4 марта Алиева2012 # (автор рецепта)
4 марта Ольга Лугарь #
4 марта Алиева2012 # (автор рецепта)
3 марта lavrysha #
3 марта Алиева2012 # (автор рецепта)
2 марта Monsieur Say #
Переживаю что дно пригорит.
2 марта Алиева2012 # (автор рецепта)
2 марта Monsieur Say #
2 марта Алиева2012 # (автор рецепта)
2 марта inulia68 #
2 марта nadinhike #
Сливки активно применяю.
Рецепт утянула с удовольствием.
СПАСИБО
2 марта Алиева2012 # (автор рецепта)
2 марта inulia68 #
Сливки нам нельзя, можно и на молоке, верно, Марьямчик?
Спасибо тебе затвор труд!
2 марта Алиева2012 # (автор рецепта)
2 марта petrusenko1975 #
2 марта inulia68 #
2 марта ирпенчанка #
2 марта Алиева2012 # (автор рецепта)
2 марта alenanat #
2 марта Алиева2012 # (автор рецепта)
10 марта m vaganova #
2 марта мисс #
2 марта Алиева2012 # (автор рецепта)
1 марта balgyr #
Хоть так в снежки поиграем в этом году.
Марьям, очень просто, быстро и вкусно.
1 марта Алиева2012 # (автор рецепта)
1 марта balgyr #
1 марта Алиева2012 # (автор рецепта)
1 марта balgyr #
1 марта Алиева2012 # (автор рецепта)
1 марта nelliundco #
1 марта Алиева2012 # (автор рецепта)
1 марта nelliundco #
1 марта Vishnja #
1 марта Алиева2012 # (автор рецепта)
2 марта Vishnja #
1 марта virgola71 #
1 марта Алиева2012 # (автор рецепта)
1 марта virgola71 #
1 марта Алиева2012 # (автор рецепта)
1 марта jannasimf #
1 марта Алиева2012 # (автор рецепта)
1 марта nadin0930 #
красота красивая!
Какая молодец, наша Марьяша!
Вот уж близкие набалОваны твоими вкусностями, Марьям!
1 марта Алиева2012 # (автор рецепта)
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