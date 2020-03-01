Маршмеллоу сливочный

Первый вариант куда я предлагаю применить этот десерт это тортик. Разъемное кольцо застелаем ацетатной пленкой или разрезанными папками. Формируем корж на свое усмотрение. В моем случае это арахис с обрезками бисквита перемолотые в блендере и соединенные со сгущенкой и сливочным маслом. Пленку слегка смачиваем водой или очень тонким слоем растительного масла. Поверх коржа выливаем зефирную массу и отправляем в холодильник для застывания на пару часов. Диаметр кольца у меня 18 см. Получившийся слой маршмеллоу толщиной примерно 4 см.