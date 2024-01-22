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Версия для печати Рецепты Салаты Салаты из мяса Салаты из ветчины
  • 22 января 2024, 7:48
  • 3870

Салат "Карнавал"

Рецепт: Салат Карнавал

Благодаря недавнему конкурсу и замечательным работам поварят, вспомнила один из маминых рецептов. Не могу утверждать, что точь-в-точь, но получилось вкусно и сочно. Прошу к столу! Любителей редьки приглашаю особо.

Категория: Салаты Салаты из мяса Салаты из ветчины

Кухня: Русская

Ингредиенты для «Салат "Карнавал"»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1048.3 ккал 		белки
56 г 		жиры
79.3 г 		углеводы
30.2 г
100 г блюда
ккал
120.5 ккал		 белки
6.4 г		 жиры
9.1 г		 углеводы
3.5 г

Рецепт «Салат "Карнавал"»:

  • Овощи и зелень вымыть, обсушить бумажным полотенцем.
    Морковь и яйца отварить до готовности и остудить.
    С моркови и редьки срезать кожицу.
    *Редьку можно взять любую: белую, чёрную, дайкон, маргеланскую, арбузную. С разной редькой будет немного другой вкусовой оттенок.
    *Редьку принято замачивать в холодной кипячёной воде на 10-15 минут для удаления излишней остроты.
    У меня была шикарная маргеланская редька и я этот шаг пропустила.
    Натереть на крупной тёрке: редьку,

  • половинку средней луковицы (я нарезала мелкими кубиками),

  • варёные яйца,

  • и варёную морковь.

  • Нарезать небольшими кубиками помидоры.

  • Порубить петрушку.

  • Ветчину нарезать кубиками среднего размера.

  • Добавить майонез и специи. Аккуратно перемешать.


Приятного аппетита! ❤️
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На второе / На закуску На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Пасха / Рождество На ужин : На закуску Неожиданные гости : На закуску

Теги: обед ужин закуска салат гости праздничный праздник

Вкусы: ветчинный морковный луковый яичный томатный пикантный пряный травяной насыщенный

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Салат "Карнавал"
Рецепт: Салат Карнавал

Благодаря недавнему конкурсу и замечательным работам поварят, вспомнила один из маминых рецептов. Не могу утверждать, что точь-в-точь, но получилось вкусно и сочно. Прошу к столу! Любителей редьки приглашаю особо.

Ингредиенты для «Салат "Карнавал"»:

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Комментарии и отзывы

Редьку как раз купили недавно, обычную зелёную и дайкон, хотели просто тоненько слайсами порезать, поперчить посолить и с пахучим маслом. А тут ваш рецепт попался, обязательно приготовим, наверное из дайкона.
Яркий Карнавал, Жанночка
Жанночка, аппетитный салатик!
Интересный состав!
Вкусно, люблю такие салаты.
Сочный, вкусный, красивый салат!
Очень аппетитно. Вкусное сочетание. Прекрасная подача.
Жанна, отличный салат!
Жанночка, очень интересно! Нетривиальный салат!
отлично! Я люблю редьку. Иногда вместо редиски кладу.
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