Благодаря недавнему конкурсу и замечательным работам поварят, вспомнила один из маминых рецептов. Не могу утверждать, что точь-в-точь, но получилось вкусно и сочно. Прошу к столу! Любителей редьки приглашаю особо.
- 22 января 2024, 7:48
- 3870
Салат "Карнавал"
Ингредиенты для «Салат "Карнавал"»:
- Редька (крупная, ~ 350г.) — 1 шт
- Лук репчатый (средний) — 0,5 шт
- Яйцо куриное (2шт. - крупных или 3шт. - средних)
- Морковь — 2 шт
- Помидор (некрупный) — 2-3 шт
- Петрушка — 5 веточ.
- Ветчина — 300 г
- Специи (соль, чёрный свежемолотый перец или четыре перца) — по вкусу
- Майонез — по вкусу
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1048.3 ккал
|
белки
56 г
|
жиры
79.3 г
|
углеводы
30.2 г
|100 г блюда
|ккал
120.5 ккал
|белки
6.4 г
|жиры
9.1 г
|углеводы
3.5 г
Рецепт «Салат "Карнавал"»:
-
Овощи и зелень вымыть, обсушить бумажным полотенцем.
Морковь и яйца отварить до готовности и остудить.
С моркови и редьки срезать кожицу.
*Редьку можно взять любую: белую, чёрную, дайкон, маргеланскую, арбузную. С разной редькой будет немного другой вкусовой оттенок.
*Редьку принято замачивать в холодной кипячёной воде на 10-15 минут для удаления излишней остроты.
У меня была шикарная маргеланская редька и я этот шаг пропустила.
Натереть на крупной тёрке: редьку,
-
половинку средней луковицы (я нарезала мелкими кубиками),
-
варёные яйца,
-
и варёную морковь.
-
Нарезать небольшими кубиками помидоры.
-
Порубить петрушку.
-
Ветчину нарезать кубиками среднего размера.
-
Добавить майонез и специи. Аккуратно перемешать.
Приятного аппетита! ❤️
Комментарии и отзывы
2 часа назад tavez #
вчера в 23:36 nadinhike #
позавчера jannasimf #
позавчера Silverina1 #
позавчера yugai ludmila65 #
позавчера МурКатеринка #
позавчера мисс #
позавчера Людмила НК #
позавчера ИРепка #
позавчера Okoolina #
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: