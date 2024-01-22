Салат "Карнавал"

Овощи и зелень вымыть, обсушить бумажным полотенцем.

Морковь и яйца отварить до готовности и остудить.

С моркови и редьки срезать кожицу.

*Редьку можно взять любую: белую, чёрную, дайкон, маргеланскую, арбузную. С разной редькой будет немного другой вкусовой оттенок.

*Редьку принято замачивать в холодной кипячёной воде на 10-15 минут для удаления излишней остроты.

У меня была шикарная маргеланская редька и я этот шаг пропустила.

Натереть на крупной тёрке: редьку,