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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 11 февраля 2024, 0:24
  • 2597

Лимонно-мандариновый миндальный пирог

Рецепт: Лимонно-мандариновый миндальный пирог

Этот пирог посвящаю всем пользователям сайта, которые получили на днях всевозможные награды за участие в жизни сайта. Пирог получается очень сочный и влажный, с вкусом мандарина и лимона, угощайтесь!

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Лимонно-мандариновый миндальный пирог»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3327.4 ккал 		белки
68.1 г 		жиры
249.8 г 		углеводы
211.8 г
100 г блюда
ккал
313.9 ккал		 белки
6.4 г		 жиры
23.6 г		 углеводы
20 г

Рецепт «Лимонно-мандариновый миндальный пирог»:

  • У меня миндаль уже тёртый, если у вас нет такового, пробейте его в блендере до однородности, не в муку.
    Лимон надо один, цедру в тесто, а сок для сиропа.

  • В первую очередь надо подготовить мандарины, почистить и удалить все белые "волосики". В небольшом сотейнике залить мандарины водой так, чтобы она только покрыла их. Поставить на огонь, довести до кипения и варить 25-30 минут.

  • Мандарины остудить (без жидкости).

  • Пока остывают мандарины, приготовить тесто.
    Натереть цедру лимона.
    Включить духовку для разогрева на 180 ©.

  • К яйцам добавить сахарную пудру и цедру лимона, взбить до однородности.

  • Мандарины пробить блендером в пюре.

  • Добавить к яйцам оливковое масло и мандариновое пюре, ещё раз перемешать.

  • Всыпать миндаль и разрыхлитель, опять перемешать.

  • Тесто получается жидкое, приблизительно, как для блинов.

  • Форму застелить бумагой, для этого намочить бумагу и смять её, теперь разровнять. Таким образом бумага более податливая, легче укладывается в форму.
    Моя форма 23×11, можно выпекать в круглой форме.

  • Влить тесто в форму, выпекать без конвекции в течение 50-60 минут, ориентируясь на свою духовку. Если пирог сильно румянится, прикрыть его фольгой.

  • Пирог остудить, минут 5 в форме, потом достать вместе с бумагой до полного остывания.

  • Для сиропа сахарную пудру всыпать в небольшой сотейник, поставить на небольшой огонь до растворения сахара. Сахар не должен жариться, а только раствориться.
    У меня получилось 60 мл сока, я взяла весь, пирог с лимонной кислинкой. Если вы не любитель кислого, возьмите 30 мл сока и 30 мл воды.

  • Влить выдавленный лимонный сок. Сахар станет комком, не пугайтесь, он растворится постепенно. Проварить сироп пару минут.

  • Проткнуть пирог очень часто, влить потихоньку ещё горячий сироп, оставить для пропитки хотя бы на полчаса.

  • Пирог получается очень сочный и влажный, слегка крошится, но какой он вкусный, МММ...

    Извиняюсь за фотографии, делала поздно вечером, поэтому пирог выглядит тёмным, он не сгоревший, а очень румяный!

Спасибо огромное Администрации сайта за "представление" к наградам очень и очень приятно!!!
Поздравляю всех "орденоносцев" с получением замечательных наград!!!




Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На десерт На праздничный стол На ужин : На десерт Специальное питание : Безглютеновые рецепты

Теги: безглютеновый десерт праздник гости выпечка

Вкусы: сладкий лимонный мандариновый миндальный

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Лимонно-мандариновый миндальный пирог
Рецепт: Лимонно-мандариновый миндальный пирог

Этот пирог посвящаю всем пользователям сайта, которые получили на днях всевозможные награды за участие в жизни сайта. Пирог получается очень сочный и влажный, с вкусом мандарина и лимона, угощайтесь!

Ингредиенты для «Лимонно-мандариновый миндальный пирог»:

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Комментарии и отзывы

Неллечка, замечательный пирог! С Поваренком дня тебя и с наградами!!! Спасибо за посвящение поварятам с наградами, очень приятно!!!
Аллочка, большое спасибо за внимание и поздравления ! Поздравляю и тебя с заслуженной медалькой ! Мне очень хотелось сделать приятное всем Поварятам !
Вкусовой салют и ароматный шлейф пирога Надо брать
Нелличка, с Победой дня и мои поздравления с наградами
По рюмочке чая
Надюша, спасибо за добрые слова и поздравления ! Тебя тоже с заслуженной медалькой ! Пирог очень ароматный и вкусовой э....з !
Гастрономический кайф
Нелли! Ты спаситель. У меня как раз мандарины есть, которые плохо делятся на дольки, детям на нравится это. Я хотела уже сок сего выжать. Но! Теперь испечем кекс с детьми, как раз завтра на праздник Карнавала. Мои не любят крапфен, берлинер, а кекс точно угодит.
Тебя поздравляю с медальками.
Таня, рада, что смогла быть полезной ! Смотри, с кислинкой осторожно, если дети будут есть ! Большое спасибо за поздравление !
Вот это я понимаю, человек не просто на словах, а вкусным кексом поздравил всех с наградами Нелличка, за внимание, дружеское общение, интересные рецепты благодарю вас и желаю ещё много победных дней в новом кулинарном году
Еленочка , большое спасибо за внимание, поздравления и пожелания! Мне очень приятно ! Почему -то у вас в этом году нет наград ! Спасибо за приятные слова в мой адрес !
Я, наверно, оказалась не особо активным поварёнком в этом году, поэтому мне не дали медальку. Но вот Леночка (Silverina1) большую работу делает на сайте, почему ей ничего не досталось, удивительно. Может быть, и ещё про кого-то забыли или изменились правила награждения.
Забыли не только про Лену, ещё и Тоне Сибирь не дали, может и ещё кого-то !
https://www.povarenok.ru/wiki/termin/medal п.23. Участие в конкурсах : Медальки выдаются ежегодно по результатам статистики за указанный год - за активное участие в конкурсах и активное размещение конкурсных рецептов (10 и более конкурсов или 50 и более конкурсных рецептов;
Чудесный, ароматный пирожок!
Наташа, благодарю за внимание и поддержку !
Нелличка,с радостью и от души поздравляю тебя с наградами!
Кекс смотрится изумительно и,конечно же, ссылку на него утащила с благодарностью в свою КК!
Виолетточка, поздравляю тебя с заслуженной медалькой ! Надеюсь, пирог тебе понравится , если не любишь с кислинкой, не добавляй столько лимонного сока !
Прикольный смайлик
Ага,(приглашение)танцуем вместе!
Неллечка, прелесть какой, ароматный пирог!
Ирочка, большое спасибо за внимание и поддержку !
Кексик супер!
А медалек у меня новых нетути почему-то
Леночка, меня тоже поразило, почему тебя обделили ! Может, ещё появятся, уверена ! Спасибо тебе за оценку !
Ну, с другой стороны, не в медальках счастье
Хорошей недели, Нелличка!
Конечно, счастье не в медальках , но ведь приятно ! И тебе хорошей недели ! У нас на пороге весна , в среду до 18© обещают
Ой, как у вас тепло!
А у нас в обратную сторону до 18 И даже до 30 обещают
Сегодня ещё холодно, не как у вас, конечно ! Один день так тепло, потом опять холоднее, но морозов уже нет ! Я уже отвыкла от таких температур, -30 , бррр...
Ну так, к хорошему быстро привыкаешь
Ничего, и до нас весна дойдёт, мы терпеливые, дождёмся
Нелличка, очень ароматный и нежный пирог!
Жанночка, большое спасибо ! Поздравляю и тебя с наградами !
Взаимно!!!
Спасибо большое, Алекс !
Нелличка ,до меня аромат дошел! Разрез супер!
Аллочка, и тебя поздравляю с заслуженными медальками ! Пирог действительно очень ароматный , спасибочки !
Нелли, поздравляю с наградами!
Какой ароматный цитрусовый пирог, да еще с миндалем! А вес мандаринов у тебя в кожуре или уже в очищенном виде?
Ой, Ольга,вес мандаринов в очищенном виде, странно, ведь указывала ! Сейчас добавлю , большое спасибо за вопрос ! Поздравляю и тебя с многочисленными наградами !
Спасибо, Нелли!
Нелличка, поздравляю с заслуженным наградами! Вдохновения, драйва, позитива и энергии! Пусть все твои задумки и мечты воплотятся в жизни! Пирог чудесный!
Ирочка, большое спасибо за внимание, поздравления и пожелания ! И ты права, пирог чудесный !
Нелличка, замечательный рецепт. Я так понимаю, что роль муки исполняет миндаль. А если заменить на орехи?
Олечка, и тебя с поздравляю с наградами ! Правильно понимаешь, миндаль заменяет муку, можно попробовать и с другими орехами, вкус будет другой, не сомневаюсь, что тоже вкусно !
Спасибо, дорогая, за быстрый ответ. Ну что, отметим важное событие на поваренке?
Конечно отметитм ! За нас, за всех награждённых !
Присоединяюсь! Всех, всех всех поздравляю с наградами!!!
Нелличка, спасибо за отличный пирог! Он очень аппетитно выглядит, не сомневаюсь, что вкусный! И, конечно, спасибо за поздравление! И тебя с заслуженными наградами!!!
Инночка, спасибочки ! И тебя поздравляю с медальками ! Надеюсь, пирог понравится , мне нельзя, но я кусочек попробовала !
Большое спасибо за добрые слова и поздравления. Я тоже получила 3 медальки. Кекс великолепен.
Света, большое спасибо за поздравление ! С заслуженными медальками тебя, отличная работа !
Вкусный кекс!
Нелли, поздравляю с мелальками!
Люда, и тебя поздравляю с медальками, у тебя их вон сколько !
Спасибо , да, немало набрала...
А теперь я намыливаюсь попробовать вашу вкусняшку🤤👍 Спасибо за рецепт, взяла на заметку, тем более обожаю мандарины)🌹🌹🌹
Ой, как приятно , большое спасибо за внимание , надеюсь пирог понравится !
Уверена, что понравится, люблю такую вкусовую композицию,
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