Этот пирог посвящаю всем пользователям сайта, которые получили на днях всевозможные награды за участие в жизни сайта. Пирог получается очень сочный и влажный, с вкусом мандарина и лимона, угощайтесь!
- 11 февраля 2024, 0:24
- 2597
Лимонно-мандариновый миндальный пирог
Ингредиенты для «Лимонно-мандариновый миндальный пирог»:
- Мандарин (чистый вес) — 200 г
- Сахарная пудра (в тесто + 20 г для сиропа) — 160 г
- Яйцо куриное — 4 шт
- Масло оливковое — 100 мл
- Миндаль — 200 г
- Лимон (цедра в тесто, сок для сиропа) — 1 шт
- Разрыхлитель теста — 2 ч. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3327.4 ккал
|
белки
68.1 г
|
жиры
249.8 г
|
углеводы
211.8 г
|100 г блюда
|ккал
313.9 ккал
|белки
6.4 г
|жиры
23.6 г
|углеводы
20 г
Рецепт «Лимонно-мандариновый миндальный пирог»:
-
У меня миндаль уже тёртый, если у вас нет такового, пробейте его в блендере до однородности, не в муку.
Лимон надо один, цедру в тесто, а сок для сиропа.
-
В первую очередь надо подготовить мандарины, почистить и удалить все белые "волосики". В небольшом сотейнике залить мандарины водой так, чтобы она только покрыла их. Поставить на огонь, довести до кипения и варить 25-30 минут.
-
Мандарины остудить (без жидкости).
-
Пока остывают мандарины, приготовить тесто.
Натереть цедру лимона.
Включить духовку для разогрева на 180 ©.
-
К яйцам добавить сахарную пудру и цедру лимона, взбить до однородности.
-
Мандарины пробить блендером в пюре.
-
Добавить к яйцам оливковое масло и мандариновое пюре, ещё раз перемешать.
-
Всыпать миндаль и разрыхлитель, опять перемешать.
-
Тесто получается жидкое, приблизительно, как для блинов.
-
Форму застелить бумагой, для этого намочить бумагу и смять её, теперь разровнять. Таким образом бумага более податливая, легче укладывается в форму.
Моя форма 23×11, можно выпекать в круглой форме.
-
Влить тесто в форму, выпекать без конвекции в течение 50-60 минут, ориентируясь на свою духовку. Если пирог сильно румянится, прикрыть его фольгой.
-
Пирог остудить, минут 5 в форме, потом достать вместе с бумагой до полного остывания.
-
Для сиропа сахарную пудру всыпать в небольшой сотейник, поставить на небольшой огонь до растворения сахара. Сахар не должен жариться, а только раствориться.
У меня получилось 60 мл сока, я взяла весь, пирог с лимонной кислинкой. Если вы не любитель кислого, возьмите 30 мл сока и 30 мл воды.
-
Влить выдавленный лимонный сок. Сахар станет комком, не пугайтесь, он растворится постепенно. Проварить сироп пару минут.
-
Проткнуть пирог очень часто, влить потихоньку ещё горячий сироп, оставить для пропитки хотя бы на полчаса.
-
Пирог получается очень сочный и влажный, слегка крошится, но какой он вкусный, МММ...
Извиняюсь за фотографии, делала поздно вечером, поэтому пирог выглядит тёмным, он не сгоревший, а очень румяный!
Поздравляю всех "орденоносцев" с получением замечательных наград!!!
Комментарии и отзывы
10 часов назад Alefniunia #
10 часов назад nelliundco # (автор рецепта)
вчера в 23:23 nadinhike #
Нелличка, с Победой дня и мои поздравления с наградами
По рюмочке чая
10 часов назад nelliundco # (автор рецепта)
9 часов назад nadinhike #
21 минуту назад nelliundco # (автор рецепта)
1 минуту назад nadinhike #
1 минуту назад nelliundco # (автор рецепта)
вчера в 14:28 syaba #
Тебя поздравляю с медальками.
вчера в 16:44 nelliundco # (автор рецепта)
вчера в 9:51 helena1961 #
вчера в 9:54 nelliundco # (автор рецепта)
вчера в 10:09 helena1961 #
вчера в 10:39 nelliundco # (автор рецепта)
вчера в 20:03 korztat #
вчера в 7:28 Kuss #
вчера в 9:20 nelliundco # (автор рецепта)
вчера в 2:43 Т-пушка #
Кекс смотрится изумительно и,конечно же, ссылку на него утащила с благодарностью в свою КК!
вчера в 9:19 nelliundco # (автор рецепта)
вчера в 18:27 Т-пушка #
вчера в 18:35 nelliundco # (автор рецепта)
вчера в 21:17 Т-пушка #
вчера в 21:18 nelliundco # (автор рецепта)
вчера в 21:24 Т-пушка #
вчера в 21:26 nelliundco # (автор рецепта)
вчера в 21:28 Т-пушка #
позавчера Ирушенька #
позавчера nelliundco # (автор рецепта)
позавчера Silverina1 #
А медалек у меня новых нетути почему-то
позавчера nelliundco # (автор рецепта)
позавчера Silverina1 #
Хорошей недели, Нелличка!
позавчера nelliundco # (автор рецепта)
вчера в 18:25 Silverina1 #
А у нас в обратную сторону до 18 И даже до 30 обещают
вчера в 18:35 nelliundco # (автор рецепта)
вчера в 18:49 Silverina1 #
Ничего, и до нас весна дойдёт, мы терпеливые, дождёмся
вчера в 19:31 nelliundco # (автор рецепта)
позавчера jannasimf #
позавчера nelliundco # (автор рецепта)
позавчера jannasimf #
позавчера nelliundco # (автор рецепта)
позавчера Алекс Табашник #
позавчера nelliundco # (автор рецепта)
позавчера Алекс Табашник #
позавчера alarm clock #
позавчера nelliundco # (автор рецепта)
позавчера alarm clock #
позавчера nelliundco # (автор рецепта)
позавчера СкарлеттО #
Какой ароматный цитрусовый пирог, да еще с миндалем! А вес мандаринов у тебя в кожуре или уже в очищенном виде?
позавчера nelliundco # (автор рецепта)
вчера в 9:00 СкарлеттО #
вчера в 9:16 nelliundco # (автор рецепта)
позавчера ИРепка #
позавчера nelliundco # (автор рецепта)
позавчера акчуч #
позавчера nelliundco # (автор рецепта)
позавчера акчуч #
позавчера nelliundco # (автор рецепта)
позавчера акчуч #
позавчера nelliundco # (автор рецепта)
позавчера Sladkoejca #
позавчера nelliundco # (автор рецепта)
позавчера мисс #
позавчера nelliundco # (автор рецепта)
позавчера yugai ludmila65 #
Нелли, поздравляю с мелальками!
позавчера nelliundco # (автор рецепта)
позавчера yugai ludmila65 #
позавчера nelliundco # (автор рецепта)
позавчера luri11 #
позавчера nelliundco # (автор рецепта)
позавчера luri11 #
позавчера nelliundco # (автор рецепта)
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