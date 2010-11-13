Тесто у этих пирожков самое что ни на есть банальное - слоеное, но начинка... необыкновенная... невероятно вкусная, просто божественная!!!
- 13 ноября 2010, 23:50
- 83332
Пирожки "Божественные"
Ингредиенты для «Пирожки "Божественные"»:
- Тесто слоеное бездрожжевое — 1 упак.
- Филе рыбное (свежее) — 300 г
- Рыба (слабосоленая, филе) — 200 г
- Лук репчатый (крупный) — 1 шт
- Перец черный — по вкусу
- Приправа (для рыбы, по желанию)
- Желток яичный (для смазывания) — 1 шт
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2277.8 ккал
|
белки
115.3 г
|
жиры
120.9 г
|
углеводы
200.6 г
|100 г блюда
|ккал
225.5 ккал
|белки
11.4 г
|жиры
12 г
|углеводы
19.9 г
Рецепт «Пирожки "Божественные"»:
С сельди снять кожицу, разделать на филе. Максимально удалить мелкие косточки из мякоти. Филе промыть под проточной водой и обсушить.
Всыпать мелко нарубленную зелень по вкусу, поперчить. Можно добавить немного приправы для рыбы, но тут надо проявлять осторожность, чтобы не пересолить начинку, ведь сельдь уже соленая.
Размороженное тесто слегка раскатать, нарезать на квадраты 10х10 см. В центр каждого квадрата положить 1 ст. л. начинки.
Небольшую полоску теста (надо отрезать заранее) тонко раскатать, маленькой выемкой диаметром 1 см) вырезать кружочки.
"Пуговки" смазать с одной стороны белком и уложить на пирожки. Желток взбить с 1 ч. л. воды и смазать пирожки.
Начинки у меня не хватило на все тесто, но была капуста-десятиминутка, решила использовать ее. Добавила вареного яйца и...
... налепила пирожков с капустой.
Поставить противень в духовку и выпечь пирожки до зарумянивания при 180°С около 20-25 минут.
Вот и готовы эти божественные пирожки! Аромат просто умопомрачительный!!! Подсаживайтесь! Чай уже закипает!
А тут и с капусткой пирожки подоспели! Приятного чаепития!!!
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6787
Комментарии и отзывы
2 июля 2016 года просто Viki #
3 июля 2016 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
12 декабря 2015 года eleshanikolaevna #
12 декабря 2015 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
9 ноября 2015 года Мария Лагойкина #
9 ноября 2015 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
9 ноября 2015 года Мария Лагойкина #
9 ноября 2015 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
10 ноября 2015 года Мария Лагойкина #
Нина, будем на ТЫ)) издержки воспитания))
10 ноября 2015 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
10 ноября 2015 года Мария Лагойкина #
10 ноября 2015 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
7 апреля 2015 года Оля Сызрань #
7 апреля 2015 года Оля Сызрань #
7 апреля 2015 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
7 апреля 2015 года Оля Сызрань #
7 апреля 2015 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
22 июня 2014 года катя торопова #
24 июня 2014 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
20 августа 2013 года Nadjaa #
20 августа 2013 года Nadjaa #
20 августа 2013 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
15 июня 2013 года Galina-An #
18 июня 2013 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
18 июня 2013 года Galina-An #
18 июня 2013 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
17 мая 2012 года Helenna_2858 #
17 мая 2012 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
17 мая 2012 года Helenna_2858 #
19 декабря 2010 года lolo1313 #
19 декабря 2010 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
27 ноября 2010 года x3msound #
30 ноября 2010 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
16 ноября 2010 года Виктория09 deleted #
16 ноября 2010 года мисс #
15 ноября 2010 года irina_vip #
15 ноября 2010 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
15 ноября 2010 года sunlight80 #
15 ноября 2010 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
15 ноября 2010 года МАРФУШКА #
15 ноября 2010 года SHLM #
15 ноября 2010 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
14 ноября 2010 года lelika # (модератор)
А начинка успевает проготовиться, ведь слоеное тесто ОЧЕНЬ быстро выпекается?
15 ноября 2010 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
15 ноября 2010 года lelika # (модератор)
14 ноября 2010 года kiselevalena #
14 ноября 2010 года E-va #
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