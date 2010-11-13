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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 13 ноября 2010, 23:50
  • 83332

Пирожки "Божественные"

Рецепт: Пирожки Божественные

Тесто у этих пирожков самое что ни на есть банальное - слоеное, но начинка... необыкновенная... невероятно вкусная, просто божественная!!!

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Пирожки "Божественные"»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2277.8 ккал 		белки
115.3 г 		жиры
120.9 г 		углеводы
200.6 г
100 г блюда
ккал
225.5 ккал		 белки
11.4 г		 жиры
12 г		 углеводы
19.9 г

Рецепт «Пирожки "Божественные"»:

Луковицу мелко нарезать и обжарить до золотистого цвета.

Филе свежей рыбы промыть, обсушить бумажным полотенцем.

С сельди снять кожицу, разделать на филе. Максимально удалить мелкие косточки из мякоти. Филе промыть под проточной водой и обсушить.

К луку добавить нарезанное маленькими кубиками филе свежей рыбы.

Затем нарезанное маленькими кубиками филе слабосоленой сельди.

Всыпать мелко нарубленную зелень по вкусу, поперчить. Можно добавить немного приправы для рыбы, но тут надо проявлять осторожность, чтобы не пересолить начинку, ведь сельдь уже соленая.

Размороженное тесто слегка раскатать, нарезать на квадраты 10х10 см. В центр каждого квадрата положить 1 ст. л. начинки.

Противоположные уголки поднять и соединить между собой. Уложить пирожки на противень.

Небольшую полоску теста (надо отрезать заранее) тонко раскатать, маленькой выемкой диаметром 1 см) вырезать кружочки.

"Пуговки" смазать с одной стороны белком и уложить на пирожки. Желток взбить с 1 ч. л. воды и смазать пирожки.

Начинки у меня не хватило на все тесто, но была капуста-десятиминутка, решила использовать ее. Добавила вареного яйца и...

... налепила пирожков с капустой.
Поставить противень в духовку и выпечь пирожки до зарумянивания при 180°С около 20-25 минут.


Вот и готовы эти божественные пирожки! Аромат просто умопомрачительный!!! Подсаживайтесь! Чай уже закипает!

А тут и с капусткой пирожки подоспели! Приятного чаепития!!!

Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6787
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На завтрак : Сытный завтрак На обед : На закуску На полдник На ужин : На закуску

Теги: ужин полдник обед завтрак

Вкусы: рыбный хрустящий

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Пирожки "Божественные"
Рецепт: Пирожки Божественные

Тесто у этих пирожков самое что ни на есть банальное - слоеное, но начинка... необыкновенная... невероятно вкусная, просто божественная!!!

Ингредиенты для «Пирожки "Божественные"»:

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Фотографии «Пирожки "Божественные"» от приготовивших (2)

Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2
Приготовила! Сразу увеличила количество начинки)) Сын трескал аж за ушами трещало) А мы с мужем ... Солёненькие .... Да под холодное пивко.... Спасибо !) очень вкусно , легко в приготовлении и пикантно)
О! Спасибо большое за чудесный отчет! Очень приятно, что пирожки вам понравились! Я очень рада!
Какая начинка необычная! Рыбу люблю, обязательно попробую. Спасибо за рецепт!
На здоровье!
приготовила пирожки - долго сомневалась такому сочетанию - свежая рыба с сельдью (брала филе щуки).. в итоге - получились действительно божественные пирожки!!! очень красивые, вкусные, ароматные! муж сначала сомнительно посмотрел - что это, с рыбой? эээээмммм.... а потом оторвать не могла))) начинки хватило ровно - получилось 12 штук, по 6 с каждого пласта теста. делается достаточно просто - если брать филе и рыбы свежей (в щучьем все же были кости, пришлось повозиться), и селедку брать тоже филе. спасибо огромное за рецепт! очень удачный!
Спасибо, Машенька, я очень рада, что тебе удалось порадовать и любимого мужа, и себя, любимую, тоже Напомнила мне, прям тоже захотелось... ммм... жаль свежей рыбы нет дома. А остальное-то есть. Пожалуй сбегаю за филюшечкой, да настряпаю к вечеру. Будет мужу радость! Ведь как раз сидела, думала, чего бы такого наваять
вот он круг радости в природе))) вы меня своим рецептом - а я вас - напоминанием о нем)))
Машенька, ко мне можно и НУЖНО на "ты", я ведь бабушка, а разве к бабушкам обращаются на "вы"?!! Только на Украине, да и то не везде.
хорошо,
Нина, будем на ТЫ)) издержки воспитания))
Ой! Вот и у меня эти издержки. У меня у дочки бывшая классная руководительница живет под нами, соседка, можно сказать. Она ко мне на "ты" (а надо сказать, я её старше на 7 лет), я к ней - Наталья Феоктистовна. И так до сих пор. Дочери уже 33, а я так и не могу через себя переступить. Но вот бытовой фамильярности не терплю. Когда, например, доктор на приеме обращается на "ты". Особенно, этим страдают гинекологи. Они почему-то считают, что, если имеют возможность заглянуть мне туда, то имеют право и на фамильярность. Совершенно незнакомый человек и вдруг - на "ты". Или, когда начальство "тыкает", что тоже встречается сплошь и рядом. Аж, передергивает. Но, тут - другое дело. Тут мы общаемся душевно, по-семейному. Тут мы все - одна большая, дружная, я на это надеюсь, семья!
Нина, вот полностью с тобой соглашусь про врачей и гинекологов в особенности))))) да, я тоже надеюсь, что тут мы дружные и семейные)
Готовила в пост. Яйцом не смазывала. Заменила крепким чаем и чуть соевого молока.
Готовила в пост. Яйцом не смазывала. Заменила крепким чаем и чуть соевого молока.
Ниночка я к вам с отчетом!!! Пирожки действительно соответствуют названию, они обалденно вкусные!!! Сочные.нежные,не передать!!!! Спасибо огромное за рецепт!!! Не думала что сочетание соленой сельди и я брала морской язык ,даст такой восхитительный вкус.
Ответ для Оля Сызрань
Надеюсь, что они вам понравились.
Я чуть ниже дописала. Они бесподобные!!!
Спасибо!
Какая необыкновенная начинка! Прямо захотелось такие приготовить! В морозилке как раз лежит упаковка слоеного теста. Осталось рыбку прикупить. Приготовлю и обязательно отчитаюсь!
Жду, жду!
Обязательно Спасибо за рецепт
Хочу хочу
Ну, так в чем дело, присоединяйтесь )))
Пропал мой фотоотчет, исправляю
Большое спасибо за фото. Очень приятно.
Вам спасибо! Что ни рецепт - вкусняшка
Ответ для Нина-супербабушка
Я стараюсь. Рецептов море. В архиве с пошаговыми уже, наверное, под пятьдесят будет. Времени нет размещать. Сейчас лето, дача, внучка в садик не ходит в летние месяцы... закрутилась совсем.
Хочу уточнить :рыбу обжаривать вместе с луком или класть сырой? Спасибо
Треска кладется сырой, а селедка - слабой соли.
Спасибо,готовится быстро и очень вкусно
Спасибо за рецепт,начинка очень заинтересовала!
На здоровье!
Огромное спасибо за рецепт! Приготовила, получилось очень-очень вкусно. Сегодня народ потребовал новой партии.)) Они действительно божественные!
Очень рада, что вам понравилось, очень!!!
Интересный рецепт !!!
Очень необычная начинка
Очень необычная начинка, уверена, что потрясающе вкусная! Спасибо Вам за рецепт!
И вам спасибо, что заглянули!
Очень неожиданный вариант начинки, но судя по фото пирожки дейстствительно божественные!
По крайне мере, они не залеживаются, исчезают очень быстро!
Вкусные пирожки!
Интересная начинка, а тесто, наверное, можно и слоеное дрожжевое?
Конечно, можно. Просто я предпочитаю бездрожжевое. Можно даже обычное дрожжевое тесто взять, но со слоеным вкуснее.
Очень необычная начинка!!!
А начинка успевает проготовиться, ведь слоеное тесто ОЧЕНЬ быстро выпекается?
20 минут в духовке достаточно для свежей рыбы, нарезанной маленькими кубиками.
Спасибо за пояснение!!
Вкуснятина! С удовольствием утащила!
Вкусно! Точно знаю, потому что пробовала такие пирожки!
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