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  • 10 марта 2013, 0:15
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Вегетарианский овощной киш

Рецепт: Вегетарианский овощной киш

Очень вкусный, сочный, ароматный пирог. И что удивительно, муж даже не заметил, что в нем нет ничего мясного... обманула я его:)))

Категория: Выпечка Изделия из теста Открытый пирог, тарт

Ингредиенты для «Вегетарианский овощной киш»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
4194.9 ккал 		белки
120.1 г 		жиры
240.1 г 		углеводы
398.5 г
100 г блюда
ккал
210.8 ккал		 белки
6 г		 жиры
12.1 г		 углеводы
20 г

Рецепт «Вегетарианский овощной киш»:

Муку просеять. Добавить масло, нарезанное на кусочки, и соль. Растереть руками в однородную крошку. Вбить яйцо и влить воду,

Замесить тесто, сказать в шар, завернуть в пленку и убрать на холод.

Шампиньоны отварить в подсоленной воде, разрезать пополам и затем поперек на тонкие пластинки.

Брокколи разделить на маленькие соцветия и бланшировать в кипящей подсоленной воде 3-4 минуты, откинуть на сито и сразу же хорошо обдать холодной водой. Перец нарезать кубиками.

Порей - белую и светло-зеленую часть - нарезать полуколечками.

Все ингредиенты сложить в широкую миску.

Добавить сыр, натертый на крупной терке. Аккуратно, чтобы не помять брокколи, перемешать, посолить и поперчить.

Форму выстелить пекарской бумагой, смазанной маслом. Тесто слегка раскатать, выложить в форму и размять его руками по всей форме, оформив высокий бортик. На тесто тоже уложить бумагу и насыпать гороха, отправить в разогретую до 200*С духовку на 10 минут. Вынуть, ссыпать горох и удалить бумагу. Выложить начинку.

Яйца взбить со сливками венчиком, посолить и поперчить. Равномерно залить начинку.

Сверху посыпать натертой на крупной терке моцареллой или другим мягким сыром (сулугуни, например).

Выпекать до готовности, примерно 25-30 минут.

...


Вот такой получился сочный, ароматный пирожок.

Приятного аппетита!!!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На обед / На ужин Конкурсные рецепты : Конкурс "Весна в стиле Rondell" На завтрак : Сытный завтрак На обед : На закуску На праздничный стол На ужин : На закуску Специальное питание : Вегетарианское питание

Теги: обед ужин закуска выпечка

Вкусы: насыщенный яркий овощной

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Вегетарианский овощной киш
Рецепт: Вегетарианский овощной киш

Очень вкусный, сочный, ароматный пирог. И что удивительно, муж даже не заметил, что в нем нет ничего мясного... обманула я его:)))

Ингредиенты для «Вегетарианский овощной киш»:

Комментарии и отзывы

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А сколько твердого сыра класть?
Грамм 100.
Рада, что вам понравилось!
Испекла по Вашему рецепту киш. Тесто и в работе и по вкусу замечательное. Начинка очень вкусная. Внешний вид и вкус просто «бомбезный», ну очень вкусно. Примите очередную благодарность!!!!!
Спасибо большое, Людочка, за чудесный отзыв! Прекрасное исполнение, я рада за вас!
Яйца,масло сливочное,сыр,сливки,вам не кажется что это совсем не вегетарианский рецепт?Я вот не только мясо,а вообще все что с животными связано не ем.Сыр с чаем изредка могу,но яйца и масло это уже перебор!
Вегетарианство бывает разное. Например ово-лакто вегетарианство допускает использование молока и яиц.
Испекли киш, очень вкусный. Заливка только не очень "схватилась". Я бы в следующий раз в яичную заливку добавила пару ложек муки, а вместо грибов - нарезанную отварную куриную грудку (тогда, правда, это будет уже не вегетарианский пирог). Но куриная грудка хорошо впитает лишнюю жидкость, а мука ей в этом поможет. )
Испекли киш, очень вкусный. Заливка только не очень "схватилась". Я бы в следующий раз в яичную заливку добавила пару ложек муки, а вместо грибов - нарезанную отварную куриную грудку (тогда, правда, это будет уже не вегетарианский пирог). Но куриная грудка хорошо впитает лишнюю жидкость, а мука ей в этом поможет. )
Спасибо большое! Ну, в принципе все правильно, только будет совсем другой пирог! Рецепты кишей с мясом я тут уже размещала.
подскажите, пожалуйста, какого диаметра форма подойдет больше всего?
23-24 см.
Скажите, пожалуйста, а зачем насыпать на тесто горох? Он нужен потом будет для начинки, или у него другая функция?
Горох насыпают, чтобы основа для пирога не поднялась слишком сильно. Он в последствии не нужен, но я его не выкидываю, а ссыпаю в пакетик до следующего раза. Таким горохом я пользуюсь уже больше 10-ти лет.
Спасибо большое! Очень красиво и очень вкусно. Даже мои дети, которые брокколи не жалуют, съели все за 5 минут))))
Я бесконечно за вас рада!
Спасибо огромное за рецепт!!! невероятно вкусно !!!!
На здоровье! Я очень рада, что вам нравится.
Спасибо, пирог получился просто отменный. Тесто просто идеальное, а начинку можно варьировать по вкусу и настроению. Замечательный рецепт.
Благодарю вас, мне очень приятно, что рецепт вам так понравился!
Готовлю в который раз
Моя семья обожает этот рецепт.
Сегодня пробую без болгарского перца, сверху присыпала брынзой
Спасибо большое за доверие! Очень рада, что вам понравилось!
Приготовила, очень вкусно! Забыла воду добавить в тесто , но все равно получилось супер! Детям и мужу понравился киш! Супер! Спасибо за рецепт!
Большое спасибо! Очень за вас рада!
Понравился рецепт.Беру в КК.
С удовольствием отдаю!
Большое спасибоза рецепт!!
Муж ел и говорил: " феноменально!!")))
Я очень рада, что вам удалось потрясти мужа. Спасибо большое!
Очень красивый киш! Искала как раз рецепт с овощной начинкой
Спасибо. Угощайтесь.
Делала на праздничный стол для Папы, которому противопоказано мясо. Был в восторге, да и муж, мясоед, очень полюбил этот рецепт.
Ой, как же я рада!!! Спасибо огромное за чудесный комментарий!!!
Хватит все овощное вегетарианским называть!!..это НЕ вегетарианский киш!!!
Хватит кричать без повода, вегетарианство бывает разным. Есть Ово-вегетарианство - можно яйца. Есть лакто-вегетарианство, можно молоко и молочные продукты, а есть Ово-лакто- вегетарианство, когда употребляют и яйца, и молочные продукты. Есть веганство и есть сыроедение.
Приготовила.Рецепт чудестный!(как всегда)СПАСИбо!УДАЧИ!
И вам спасибо за комментарий и, отдельное спасибо за фото. Чудесный пирог получился!!!
Безумно красиво....
Спасибо))) Рада, что вам нравится)))
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