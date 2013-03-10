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[url=https://www.povarenok.ru/][img]https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.gif[/img][/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/72517/]Вегетарианский овощной киш[/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/72517/][img]https://www.povarenok.ru/data/cache/2013mar/09/30/99660_75843-150x150x.jpg[/img][/url] Рецепты: Выпечка -> Изделия из теста -> Открытый пирог, тарт Очень вкусный, сочный, ароматный пирог. И что удивительно, муж даже не заметил, что в нем нет ничего мясного... обманула я его:))) Ингредиенты: Мука пшеничная, Яйцо куриное, Масло сливочное, Вода, Брокколи, Перец болгарский, Кукуруза, Шампиньоны, Сыр твердый, Сливки, Сыр мягкий, Соль, Перец черный, Лук-порей. Тэги: обед, ужин, закуска, выпечка.