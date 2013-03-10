Очень вкусный, сочный, ароматный пирог. И что удивительно, муж даже не заметил, что в нем нет ничего мясного... обманула я его:)))
- 10 марта 2013, 0:15
- 92663
Вегетарианский овощной киш
Ингредиенты для «Вегетарианский овощной киш»:
- Мука пшеничная / Мука (в тесто) — 250 г
- Яйцо куриное (в тесто - 1 шт, в заливку - 4 шт) — 5 шт
- Масло сливочное (в тесто, холодное) — 125 г
- Вода (в тесто, холодная)
- Брокколи (в начинку, небольшая головка) — 1 шт
- Перец болгарский (в начинку - по 1/2 красного, желтого и зеленого)
- Кукуруза (в начинку - консервированная)
- Шампиньоны (в начинку - крупные) — 6 шт
- Сыр твердый (Гауда, в начинку)
- Сливки (в заливку - жирные) — 200 мл
- Сыр мягкий (Моцарелла или сулугуни) — 80 г
- Соль (по вкусу)
- Перец черный (по вкусу)
- Лук-порей (в начинку) — 1 шт
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
4194.9 ккал
|
белки
120.1 г
|
жиры
240.1 г
|
углеводы
398.5 г
|100 г блюда
|ккал
210.8 ккал
|белки
6 г
|жиры
12.1 г
|углеводы
20 г
Рецепт «Вегетарианский овощной киш»:
Муку просеять. Добавить масло, нарезанное на кусочки, и соль. Растереть руками в однородную крошку. Вбить яйцо и влить воду,
Брокколи разделить на маленькие соцветия и бланшировать в кипящей подсоленной воде 3-4 минуты, откинуть на сито и сразу же хорошо обдать холодной водой. Перец нарезать кубиками.
Добавить сыр, натертый на крупной терке. Аккуратно, чтобы не помять брокколи, перемешать, посолить и поперчить.
Форму выстелить пекарской бумагой, смазанной маслом. Тесто слегка раскатать, выложить в форму и размять его руками по всей форме, оформив высокий бортик. На тесто тоже уложить бумагу и насыпать гороха, отправить в разогретую до 200*С духовку на 10 минут. Вынуть, ссыпать горох и удалить бумагу. Выложить начинку.
Вот такой получился сочный, ароматный пирожок.
Приятного аппетита!!!
Комментарии и отзывы
3 января Лора Лайн #
5 января Нина-супербабушка # (автор рецепта)
28 мая 2020 года booksmouse2020 #
15 июня 2020 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
23 августа 2019 года ludmilaroma #
24 августа 2019 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
18 апреля 2019 года papusgold #
18 апреля 2019 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
28 июля 2018 года irinjf #
28 июля 2018 года irinjf #
30 июля 2018 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
20 июля 2018 года irinjf #
23 июля 2018 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
5 мая 2017 года sunjill #
5 мая 2017 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
4 октября 2016 года Turin #
4 октября 2016 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
22 июля 2016 года pilotess #
25 июля 2016 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
15 марта 2016 года Медовая коврижка #
15 марта 2016 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
24 января 2016 года ecaterina gutu #
Моя семья обожает этот рецепт.
Сегодня пробую без болгарского перца, сверху присыпала брынзой
25 января 2016 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
17 января 2016 года Sancios #
17 января 2016 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
14 декабря 2015 года mishel9991 #
14 декабря 2015 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
17 ноября 2015 года ecaterina gutu #
Муж ел и говорил: " феноменально!!")))
17 ноября 2015 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
28 января 2015 года iriwa_26 #
28 января 2015 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
17 ноября 2014 года Elmo-Pati #
18 ноября 2014 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
28 июля 2014 года olga bogat4enko #
31 июля 2014 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
5 апреля 2013 года тамаська #
5 апреля 2013 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
23 марта 2013 года Zulejma #
23 марта 2013 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
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