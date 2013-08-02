Лето - салатная пора. Новые идеи никому не помешают... Простой, очень лёгкий салат с изумительной грушевой заправкой, из серии - "никогда не надоедает, пока не наешься всласть". Сплошная польза и наслаждение! Салат - практически "круглогоди чный".
- 2 августа 2013, 22:10
- 23137
Салат из капусты, курицы и груши
Ингредиенты для «Салат из капусты, курицы и груши»:
- Капуста белокочанная / Капустa — 300 г
- Груша (крупная) — 1 шт
- Грудка куриная — 1 шт
- Уксус (белый винный, бальзамик) — 2 ст. л.
- Соль
- Перец черный
- Масло растительное — 2-3 ст. л.
- Перец белый
Время приготовления:
Количество порций: 4
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
785.9 ккал
|
белки
77.8 г
|
жиры
36.7 г
|
углеводы
36.8 г
|Порции
|ккал
196.5 ккал
|белки
19.5 г
|жиры
9.2 г
|углеводы
9.2 г
|100 г блюда
|ккал
95.8 ккал
|белки
9.5 г
|жиры
4.5 г
|углеводы
4.5 г
Рецепт «Салат из капусты, курицы и груши»:
-
Куриные грудки (кол-во - по вкусу) посолить и поперчить белым молотым перцем, завернуть в фольгу и запекать в разогретой духовке при 200*С минут 20.
-
В это время мелко нашинковать капусту.
-
Присыпать солью, перцем, хорошо обмять, чтобы пустила сок и добавить белый винный уксус.
-
Очистить грушу и натереть её на крупной тёрке прямо в салатник с капустой, чтобы сохранить сок.
-
Остывшую грудку нарезать кубиками или разобрать на волокна.
-
Добавить в салатник мясо, заправить маслом (без запаха).
-
Для свежести и по желанию можно добавить мелконарезанный укроп.
Для меня этот салат оказался из серии долгоиграющих и долго ненадоедающих.
Спасибо за рецепт Елене Покровской!
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=5396
Комментарии и отзывы
19 июня dlatehktopishet #
24 апреля 2022 года nelliundco #
17 апреля 2022 года OlgaR-2022 #
Капуста у меня была молодая, уксуса у меня не случилось, зато случилась нарезанная кубиками груша Конференция для пирога с грушами, и тертый твердый сыр для сырного кекса. Заправила маслом из виноградной косточки.
Мммммммм, это очень, очень вкусно! Безусловно, теперь это один из любимых салатов. В следующий раз натру грушу на терке. Нина, спасибо большое!
28 января 2022 года ИРепка #
22 июля 2021 года Ирушенька #
25 июля 2021 года barska # (автор рецепта)
Здесь груша, конечно, дает неповторимый оттенок.
Фотография мне тоже понравилась . Не наговаривай
25 июля 2021 года Ирушенька #
14 августа 2021 года barska # (автор рецепта)
28 мая 2020 года OlgaBerdsk #
23 июня 2020 года barska # (автор рецепта)
Рада, что Вам понравилось
7 октября 2019 года izumka1 #
25 октября 2019 года barska # (автор рецепта)
9 марта 2018 года ulcha omsk #
Спасибо огромное за рецепт!!!! Обязательно буду готовить регулярно!
10 марта 2018 года barska # (автор рецепта)
5 июля 2016 года zajatszayatz #
5 июля 2016 года barska # (автор рецепта)
31 мая 2016 года Zlata71 #
31 мая 2016 года barska # (автор рецепта)
2 мая 2015 года ludmimilochka #
Очень вкусно! Свежий, пряный, приятный.
Спасибо большое за рецепт.
3 мая 2015 года barska # (автор рецепта)
29 декабря 2014 года Катерина Марчук #
30 декабря 2014 года barska # (автор рецепта)
18 июля 2014 года Milk-mila #
18 июля 2014 года barska # (автор рецепта)
19 июля 2014 года Milk-mila #
20 июля 2014 года barska # (автор рецепта)
18 июля 2014 года Milk-mila #
23 мая 2014 года Natasha 57 #
23 мая 2014 года barska # (автор рецепта)
10 мая 2014 года Изобелла #
11 мая 2014 года barska # (автор рецепта)
5 мая 2014 года Светлана Владимировн #
Спасибо за рецепт и кулинарный эксперимент!
5 мая 2014 года yohoho # (модератор)
6 мая 2014 года barska # (автор рецепта)
ой, нельзя, Светочка оставлять салаты из свежих овощей на пару часов и помидорка с грушей не оч.сочетаются....
7 мая 2014 года Светлана Владимировн #
7 мая 2014 года barska # (автор рецепта)
7 мая 2014 года Светлана Владимировн #
7 мая 2014 года barska # (автор рецепта)
8 апреля 2014 года suliko2002 #
8 апреля 2014 года barska # (автор рецепта)
23 марта 2014 года ябухгалтер #
24 марта 2014 года barska # (автор рецепта)
15 февраля 2014 года Людмила НК #
16 февраля 2014 года barska # (автор рецепта)
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