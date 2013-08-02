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  • 2 августа 2013, 22:10
  • 23137

Салат из капусты, курицы и груши

Рецепт: Салат из капусты, курицы и груши

Лето - салатная пора. Новые идеи никому не помешают... Простой, очень лёгкий салат с изумительной грушевой заправкой, из серии - "никогда не надоедает, пока не наешься всласть". Сплошная польза и наслаждение! Салат - практически "круглогоди чный".

Категория: Салаты Салаты из птицы Салаты из курицы

Ингредиенты для «Салат из капусты, курицы и груши»:

Время приготовления:

Количество порций: 4

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
785.9 ккал 		белки
77.8 г 		жиры
36.7 г 		углеводы
36.8 г
Порции
ккал
196.5 ккал		 белки
19.5 г		 жиры
9.2 г		 углеводы
9.2 г
100 г блюда
ккал
95.8 ккал		 белки
9.5 г		 жиры
4.5 г		 углеводы
4.5 г


Рецепт «Салат из капусты, курицы и груши»:

  • Куриные грудки (кол-во - по вкусу) посолить и поперчить белым молотым перцем, завернуть в фольгу и запекать в разогретой духовке при 200*С минут 20.

  • В это время мелко нашинковать капусту.

  • Присыпать солью, перцем, хорошо обмять, чтобы пустила сок и добавить белый винный уксус.

  • Очистить грушу и натереть её на крупной тёрке прямо в салатник с капустой, чтобы сохранить сок.

  • Остывшую грудку нарезать кубиками или разобрать на волокна.

  • Добавить в салатник мясо, заправить маслом (без запаха).

  • Для свежести и по желанию можно добавить мелконарезанный укроп.

Приятного аппетита!

Для меня этот салат оказался из серии долгоиграющих и долго ненадоедающих.
Спасибо за рецепт Елене Покровской!

Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=5396
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На закуску На ужин : На закуску Неожиданные гости : На закуску Специальное питание

Теги: закуска салат запекать

Вкусы: нежный овощной куриный капустный

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Салат из капусты, курицы и груши
Рецепт: Салат из капусты, курицы и груши

Лето - салатная пора. Новые идеи никому не помешают... Простой, очень лёгкий салат с изумительной грушевой заправкой, из серии - "никогда не надоедает, пока не наешься всласть". Сплошная польза и наслаждение! Салат - практически "круглогоди чный".

Ингредиенты для «Салат из капусты, курицы и груши»:

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Фотографии «Салат из капусты, курицы и груши» от приготовивших (34)

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Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2 3 4
Отличное сочетание продуктов, съели в один присест. Спасибо огромное, сегодня опять буду готовить!!!
Отличный, вкусный салат! Обожаю грушу в салатах, она придаёт особенную изюминку! Нина, благодарю за отличный рецепт!
Хотелось сырного кекса, а к нему какого-нибудь легкого вкусного салата, и тут я увидела Ваш рецепт. Правда, я его немного изменила.

Капуста у меня была молодая, уксуса у меня не случилось, зато случилась нарезанная кубиками груша Конференция для пирога с грушами, и тертый твердый сыр для сырного кекса. Заправила маслом из виноградной косточки.

Мммммммм, это очень, очень вкусно! Безусловно, теперь это один из любимых салатов. В следующий раз натру грушу на терке. Нина, спасибо большое!
Очень гармоничное сочетание капусты и груши! Даже не ожидала. У них такой обалденный тандем! Сейчас зима, и трудно купить вкусную сочную капусту, прерогатива отдается лёжким сортам, и, естественно, с потерей вкуса. Представляю как это вкусно из молодой капусты. Рецепт записала в свою коллекцию. Готовить буду ещё и расскажу подругам. Нина, спасибо большое за чудесный рецепт!
Нинуля, не пойму, как могла пропустить твой рецепт. Салат просто бесподобный! Сочный, пикантный, очень вкусный! Уксус использовала яблочный. Сладость и аромат груши облагородили салат и придали ему неповторимый вкус. Что интересно, салат совсем не "плавал" в жидкости. Хотя и капусту хорошо обмяла, и уксус добавила, и масло налила. Все настолько гармонично соединилось! Только с фотографией не сложилось... Когда смотрела в объектив, было вполне прилично, а результат получился неудачный, за что прошу у тебя прощения, Ниночка. Огромное спасибо за чудесный рецепт! Непременно воспользуюсь им еще не раз.
Ирочка, привет! Рада, что салат понравился. Я его тоже очень люблю, как и другой, капустный с паприкой...
Здесь груша, конечно, дает неповторимый оттенок.
Фотография мне тоже понравилась . Не наговаривай
Нинуля, огромное спасибо за поддержку и еще раз за чудесный рецепт! Надо же, а я на мониторе вижу что-то непонятное, даже на капусту не похоже... В реальности салат очень симпатичный и такой вкусный!
Главное, что вкууусный
Замечательный салатик! Делала с отварной грудкой - вкусно! Натолкнулась на рецепт случайно. Искала, какой бы новый салатик сделать из отварной грудки. Обязательно сделаю с запеченной грудкой, уверена, будет еще вкуснее.
спасибо за фото и отклик. С отварной грудкой салат тоже вкусен , я и так готовила.
Рада, что Вам понравилось
Очень вкусный салатик, легко готовится и быстро съедается! Не думала, что такие продукты так хорошо сочетаются
Да, сочетание изЮмительное и прекрасное разнообразие для капустный салатов
Очередной наш кулинарный стереотип разрушен этим вкуснейшим салатом!!!! Капуста в нашем сознании до этого момента сочеталась с морковью, лучком, зеленью, клюквой...но чтобы с грушей?!!!! А вот и сочетается, да как!!!! Великолепно сочетается! Невероятно вкусно, хрумко, сочно.
Спасибо огромное за рецепт!!!! Обязательно буду готовить регулярно!
Очень приятно, что салат понравился. Спасибо за фото и впечатления по рецепту
Аппетитно!
Интересный неизбитый рецепт, вкус очень понравился всей нашей семье, муж не очень уважает капусту, но и он хрустел с удовольствием. Спасибо за интересный рецепт, думаю он приживется у нас. Правда курицу я варила и уксуса бел винного у меня нет, заменила яблочным, начитавшись предварительно комментов
Спасибо за отклик по рецепту! Рада, что понравился!
Ем ваш салат прямо сейчас.
Очень вкусно! Свежий, пряный, приятный.
Спасибо большое за рецепт.
На здоровье! Очень рада, что понравился!
как необычно!
попробуйте...
Приготовила)) забыла добавить уксус)). Мне понравилось, вкус приятный, немного непривычный, но тем не менее очень даже не плохой. Я заправила сметаной, а грушу тонко порезала, что бы сока было меньше. Курицу запекала как у Вас в фольге и духовке. Спасибо за рецепт.
вкус приятный, немного непривычный,
из-за того, что Вы посвоевольничали и заправили салат сметаной вместо указанной заправки...
Ну так скажем у меня муж любит со сметаной салаты, поэтому я делала заправку привычную для нас. А не привычный он из-за сочетания груши и курицы.
я понимаю, что каждый пытается приготовить по вкусам своей семьи, но чаще всего определённому набору продуктов подходит только определённый вид заправки: здесь сладость груши должна уравновесится кислинкой уксуса, а капуста и грудка - нейтральные компоненты салата. Просто попробуйте для себя приготовить по рецепту и поймёте, в чём разница
Думаю что это нереально вкусно)))) Все продукты купила, сегодня буду готовить, думаю к такому салатику подойдет просто запеченная картошечка. Хотела спросить, а зачем добавлять уксус и подойдет ли я блочный если винного нет?
Спасибо за рецепт салата! Получилось очень вкусно!!! Готовила вместе с дочей (из трех груш и полутора грудок в салате оказалось требуемое количество продуктов по рецепту). Юная помощница снимала пробу с каждого этапа приготовления: начали с капусты, продолжили грушей, затем грудкой, ну а в завершении добралась и до салата. В итоге сделали вывод, что в следующий раз увеличим продукты в три раза, чтоб салата хватило на всех.
Хорошие эксперименты! Главное, что вам было весело и вкусно
Беру!
на здоровье!
Приготовила я салат. В салате очень понравилась курица. Через 2 часа он сильно дал сок и весь салат, буквально плавал в нем. Вывод: есть нужно сразу, как только приготовила.
Спасибо за рецепт и кулинарный эксперимент!
ммм какой яркий и витаминный
Ответ для Светлана Владимировн
Спасибо за фото!

ой, нельзя, Светочка оставлять салаты из свежих овощей на пару часов и помидорка с грушей не оч.сочетаются....
Помидорки были только для фото, а так мы ели без них. Груша всю "воду" из себя выжала!
ок, теперь поняла про помидоры! Я думаю не только груша сок пустила, но и капуста тоже любит течь после заправки.
Капуста столько сока не дает, да и какая теперь разница, салат- то уже съели!
столько, сколько груша не даёт, но перетёртая с солью и постоявшая , оч.сильно меняется... Я чесговоря выбрасываю сразу салаты, которые стоят более 30 мин., от них никакой пользы, скорее - вред.
Нина, спасибо огромное за рецепт, отличное сочетание!!!
Оленька, спасибо за фото! Рада, что рецепт понравился!
а обычный уксус пойдет?
jablochnij
Ниночка, не успела добавить рецепт на форум, только сегодня приготовила, и полтазика умяла в одно лицо. Курицу расщепляла на волокна. Спасибо, дорогая за рецепт! Кинула в салат горсть брусники, ммм....Сказка!
Людочка, я очень рада, что тебе понравилось! Горочка - ооочень аппетитная получилась!
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