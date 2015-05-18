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  • 18 мая 2015, 5:11
  • 221697

Самый вкусный плов в мультиварке

Рецепт: Самый вкусный плов в мультиварке

Именно под таким названием я нашла этот рецепт лет 5-7 назад, когда появилась первая мультиварка. Рецепт плова из книжечки к МВ мне не очень нравился. А это плов очень полюбился: он всегда получается с любым мясом. Вот только рис нужно брать всегда хороший, чтобы не разваривался. Я использую рис ТМ "Мистраль" Индика.

Категория: Готовим в мультиварке Блюда из круп и бобовых в мультиварке Блюда из круп в мультиварке

Ингредиенты для «Самый вкусный плов в мультиварке»:

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
4141.8 ккал 		белки
46.8 г 		жиры
73 г 		углеводы
330 г
100 г блюда
ккал
135.4 ккал		 белки
1.5 г		 жиры
2.4 г		 углеводы
10.8 г


Параметры приготовления в мультиварке:

Мощность: 670 Ватт

Основная программа: Плов (60 минут)

Дополнительная программа: Выпечка (40 минут)

Рецепт «Самый вкусный плов в мультиварке»:

  • Мясо нарезать произвольными кусочками

  • Лук порезать полукольцами. Чеснок очистить (чеснока нужно брать много, он придает плову изумительный аромат)

  • Морковь натереть на крупной терке.

  • Выбираем режим "Выпечка".

  • В чашу МВ наливаем растительное масло и обжариваем лук и морковь 10 мин. с закрытой крышкой (один раз перемешать).

  • Затем добавляем мясо, солим его, добавляем специи, перемешиваем и ждем окончания программы "Выпечка".

  • Рис промываем в 5-7 водах (до чистой воды!!!)

  • По окончании программы "Выпечка" засыпаем рис в чашу МВ, заливаем воду и выбираем режим "Плов".

  • После окончания программы "Плов" добавляем зубочки чеснока.

  • Оставляем плов с чесноком в режиме "Подогрев" на 20-30 мин.



Подавать плов лучше всего с салатом из свежей редьки: редьку перед подачей натереть на корейской терке, посыпать солью, перцем и чуть-чуть помять. Сочетание плова и этого салата - это нечто!








Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На обед / На ужин Конкурсные рецепты : Конкурс "Проверено временем". Рис На завтрак : Сытный завтрак На обед : На второе На ужин : На горячее

Теги: мультиварка плов

Вкусы: мясной яркий

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Самый вкусный плов в мультиварке
Рецепт: Самый вкусный плов в мультиварке

Именно под таким названием я нашла этот рецепт лет 5-7 назад, когда появилась первая мультиварка. Рецепт плова из книжечки к МВ мне не очень нравился. А это плов очень полюбился: он всегда получается с любым мясом. Вот только рис нужно брать всегда хороший, чтобы не разваривался. Я использую рис ТМ "Мистраль" Индика.

Ингредиенты для «Самый вкусный плов в мультиварке»:
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Комментарии и отзывы

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Плов в мультиварке
Рецепт-синоним:шашлык в микроволновке
А чем вас не устраивает программа ПЛОВ? У меня мультиварка MARTA, это китайских аналог, один в один REDMOND, время программы 1 час 15 минут. Первые 30 минут температура 165 градусов, в это время готовится мясо в растительном масле, его помешивать надо, чтобы не подгорело, а потом программа устанавливает 100 градусов или 95, не помню точно и так до самого конца. Не нужны танцы с бубном с изменениями режима работы мультиварки.
Женечка, спасибо! Очень вкусно 😋
утром обязательно попробую приготовить, спасибо за рецепт заранее
Спасибо! Использовала Рис для Плова! Вкусно!
Интересно!
Спасибо за рецепт.Любим плов в мультиварке.
Очень вкусно! Готовила в мультиварке Редмонд, рис брала Басмати. Единственное, воспользовалась лайфхаком из предыдущего комментария, но тупанула перемешать мясо с морковкой перед тем, как закладывать сверху рис, и в результате оно у меня слегка пригорело) Но все равно получилось очень вкусно! Сейчас вот положила чеснок и оставила в режиме подогрева - запахи по кухне витают очень ароматные) Спасибо автору за такую вкусноту, рецепт сохранила в кулинарную книгу, буду готовить еще.
Готовлю по этому рецепту плов уже лет 8. Действительно очень вкусно получается. Я просыпаюсь утром, закидываю все жариться на "выпечку", пока собираюсь и завтракаю- все зажаривается. Затем закладываю рис, заливаю воду, солю, персу, включаю программу "плов"- и ухожу на работу. Муж со смены приходит- в обед уже все готовое и горячее.
От себя добавлю 2 лайфхака:
1. Когда закинули рис и залили воду- перемешивать не нужно. А когда программа приготовит и переключится на подогрев- перемешать и оставить на подогреве на час, можно на два. И тогда плов вообще бесподобный. Но это если время позволяет.
2. По осени я сразу пережариваю несколько сковородок лука с морковью на подсолнечном масле, раскладываю по пакетикам и замораживаю. Когда начинаю готовить - зажариваю на выпечке мясо (минут 20), а затем бросаю замороженную порцию . За оставшиеся 20 минут все размораживается и ещё поджаривается. Получается намного вкуснее.
Так что все критики автора иецепта- в сад. Сначала попробуйте, а потом критикуйте
Я абсолютный "пловный чайник" и задам сейчас, конечно, очень глупый вопрос...но как обычный рис при приготовлении 60 минут в мультиварке может получиться рассыпчатым....
В мультиварке в режиме "Плов" автоматически выбраны оптимальные время и температура для тушения риса. В отличие от этого режима в режиме "Каша" то же количество риса приготовится за 15-20 мин. Ну а в режиме "Подогрев" блюдо не готовится, а поддерживается в горячем состоянии. Рис же вообще готовится только пока есть достаточно влаги, поэтому для приготовления риса основное значение имеет количество воды (пропорция): если количества воды достаточно для приготовления рассыпчатого риса, Вы никак не сможете его переварить в вязкую кашу
Внушает уверенности) спасибо большое!
Замечательный плов, мягкое сочное мясо и рассыпчатый рис, а какой ароматный!!!Очень вкусно !!!Женечка, спасибо за рецепт!!!
Ожидаемо вкусный получился плов. У меня есть проверенный годами свой рецепт приготовления плова, боялась, что новое исполнение семья не примет. Но мужу понравилось, а это важно. Теперь буду готовить по двум рецептам. В моей МВ нет режима «Плов», поэтому готовила на режиме «Тушение». Сделала вывод, что время для обжарки овощей и мяса можно уменьшить.
Очень вкусный, с любым мясом плов!!! Соотношение всех ингредиентов как раз для нас. Делаю постоянно, с тех пор как заимела мультиварку. Раньше готовила в утятнице. Теперь только в мульте! За рецепт огромное спасибо! Наконец отчиталась
Это был мой первый опыт готовки в мультиварке и мой первый плов и все получилось, отличный рецепт, плов вкусный, легко готовится, точно станет постоянным блюдом у нас
Спасибо! Это было прекрасно!
Сделал чуть поменьше. 300 грамм риса и 660 воды.
Количество воды в следущий раз немного уменьшу, а чеснок головкой нечищенный вместе с рисом заложу.
Добавила на 400 г риса 800 г воды. Хороший рецепт!
Спасибо большое за рецепт😊 наконец то мужу понравился мой плов без всяких НО😀, обычно за "все вкусно" следовало НО мясо жёсткое, НО рис перетомился или наоборот не до готовилсяи похрустывает🙈 и вообще это каша с морковкой и мясом. С вашим рецептом просто "очень вкусно, то что надо👍"
Это действительно самый вкусный плов из всех, что у меня получались! Большое спасибо за рецепт!
Женёк, огромное спасибо! Очень меня выручил сегодня твой рецепт. Замечательный,очень вкусный плов!
Готовила из говядины, рис-басмати. У меня мультиварка-скороварка, семь минут обжарила и 20 на программе плов. И вот мягкое мясо,рассыпчатый рис, ужин готов....я гулять))))
СПАСИБО!
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