Именно под таким названием я нашла этот рецепт лет 5-7 назад, когда появилась первая мультиварка. Рецепт плова из книжечки к МВ мне не очень нравился. А это плов очень полюбился: он всегда получается с любым мясом. Вот только рис нужно брать всегда хороший, чтобы не разваривался. Я использую рис ТМ "Мистраль" Индика.
- 18 мая 2015, 5:11
- 221697
Самый вкусный плов в мультиварке
Ингредиенты для «Самый вкусный плов в мультиварке»:
- Рис (стакан от МВ) — 2 стак.
- Вода — 4 стак.
- Мясо (может быть любое) — 1 кг
- Морковь (большие) — 3 шт
- Лук репчатый (большой) — 3 шт
- Соль (по вкусу)
- Смесь специй (по вкусу)
- Масло растительное (примерно) — 5 ст. л.
- Чеснок (не большие головки) — 3 шт
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
4141.8 ккал
|
белки
46.8 г
|
жиры
73 г
|
углеводы
330 г
|100 г блюда
|ккал
135.4 ккал
|белки
1.5 г
|жиры
2.4 г
|углеводы
10.8 г
Параметры приготовления в мультиварке:
Мощность: 670 Ватт
Основная программа: Плов (60 минут)
Дополнительная программа: Выпечка (40 минут)
Рецепт «Самый вкусный плов в мультиварке»:
-
Мясо нарезать произвольными кусочками
-
Лук порезать полукольцами. Чеснок очистить (чеснока нужно брать много, он придает плову изумительный аромат)
-
Морковь натереть на крупной терке.
-
Выбираем режим "Выпечка".
-
В чашу МВ наливаем растительное масло и обжариваем лук и морковь 10 мин. с закрытой крышкой (один раз перемешать).
-
Затем добавляем мясо, солим его, добавляем специи, перемешиваем и ждем окончания программы "Выпечка".
-
Рис промываем в 5-7 водах (до чистой воды!!!)
-
По окончании программы "Выпечка" засыпаем рис в чашу МВ, заливаем воду и выбираем режим "Плов".
-
После окончания программы "Плов" добавляем зубочки чеснока.
-
Оставляем плов с чесноком в режиме "Подогрев" на 20-30 мин.
Подавать плов лучше всего с салатом из свежей редьки: редьку перед подачей натереть на корейской терке, посыпать солью, перцем и чуть-чуть помять. Сочетание плова и этого салата - это нечто!
Комментарии и отзывы
5 часов назад konishiva #
Рецепт-синоним:шашлык в микроволновке
8 часов назад rybalkin igor #
16 апреля 2022 года блю перл #
21 декабря 2021 года alex_soviet #
12 ноября 2021 года Щербакова Елена #
12 ноября 2021 года Щербакова Елена #
6 апреля 2021 года svetik5552 #
21 января 2021 года Gefjon #
25 октября 2020 года angela438 #
От себя добавлю 2 лайфхака:
1. Когда закинули рис и залили воду- перемешивать не нужно. А когда программа приготовит и переключится на подогрев- перемешать и оставить на подогреве на час, можно на два. И тогда плов вообще бесподобный. Но это если время позволяет.
2. По осени я сразу пережариваю несколько сковородок лука с морковью на подсолнечном масле, раскладываю по пакетикам и замораживаю. Когда начинаю готовить - зажариваю на выпечке мясо (минут 20), а затем бросаю замороженную порцию . За оставшиеся 20 минут все размораживается и ещё поджаривается. Получается намного вкуснее.
Так что все критики автора иецепта- в сад. Сначала попробуйте, а потом критикуйте
22 октября 2020 года pachjuli #
23 октября 2020 года kotikmanul #
23 октября 2020 года pachjuli #
22 октября 2020 года felix032 #
14 октября 2020 года акчуч #
14 октября 2020 года MarinaS16 #
8 августа 2020 года maklukolli #
18 мая 2020 года ananieff #
Сделал чуть поменьше. 300 грамм риса и 660 воды.
Количество воды в следущий раз немного уменьшу, а чеснок головкой нечищенный вместе с рисом заложу.
17 марта 2020 года amfitaminka-2014 #
18 сентября 2019 года tyurnikowa1994 #
8 августа 2019 года n astana #
30 июня 2019 года arishaku #
19 апреля 2019 года Евгения 1976 # (модератор)
Готовила из говядины, рис-басмати. У меня мультиварка-скороварка, семь минут обжарила и 20 на программе плов. И вот мягкое мясо,рассыпчатый рис, ужин готов....я гулять))))
СПАСИБО!
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: