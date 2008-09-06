Оладушки получились такими нежными и вкусными, что я сама не ожидала:)
- 6 сентября 2008, 15:38
- 4360
Капустные оладьи с яблоком
Ингредиенты для «Капустные оладьи с яблоком»:
- Капуста белокочанная / Капустa (свежая) — 1 кг
- Молоко — 1 стак.
- Яблоко — 2 шт
- Крупа манная — 60 г
- Яйцо куриное — 1 шт
- Сухари панировочные / Панировка (я обваливала в муке)
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
914.1 ккал
|
белки
43.7 г
|
жиры
11.1 г
|
углеводы
158.5 г
|100 г блюда
|ккал
53.5 ккал
|белки
2.6 г
|жиры
0.6 г
|углеводы
9.3 г
Комментарии и отзывы
20 февраля 2009 года Igolochka #
20 февраля 2009 года IZUMRUD # (автор рецепта)
20 января 2009 года Котя-котя deleted #
20 января 2009 года IZUMRUD # (автор рецепта)
8 сентября 2008 года maxiki #
8 сентября 2008 года IZUMRUD # (автор рецепта)
6 сентября 2008 года HELENA D #
7 сентября 2008 года IZUMRUD # (автор рецепта)
6 сентября 2008 года дося deleted #
7 сентября 2008 года IZUMRUD # (автор рецепта)
6 сентября 2008 года Виталия #
6 сентября 2008 года IZUMRUD # (автор рецепта)
6 сентября 2008 года биа46 #
6 сентября 2008 года IZUMRUD # (автор рецепта)
6 сентября 2008 года GadenKa #
Спасибо, обязательно попробуем, оригинально!
6 сентября 2008 года IZUMRUD # (автор рецепта)
6 сентября 2008 года Волшебница #
6 сентября 2008 года IZUMRUD # (автор рецепта)
6 сентября 2008 года Волшебница #
6 сентября 2008 года maj4ik #
6 сентября 2008 года IZUMRUD # (автор рецепта)
6 сентября 2008 года lana777 #
6 сентября 2008 года elenalet deleted #
6 сентября 2008 года IZUMRUD # (автор рецепта)
6 сентября 2008 года pinkflamingo1962 #
6 сентября 2008 года IZUMRUD # (автор рецепта)
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