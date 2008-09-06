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Версия для печати Рецепты Выпечка Блины, оладьи, сырники Оладьи
  • 6 сентября 2008, 15:38
  • 4360

Капустные оладьи с яблоком

Рецепт: Капустные оладьи с яблоком

Оладушки получились такими нежными и вкусными, что я сама не ожидала:)

Категория: Выпечка Блины, оладьи, сырники Оладьи

Ингредиенты для «Капустные оладьи с яблоком»:

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
914.1 ккал 		белки
43.7 г 		жиры
11.1 г 		углеводы
158.5 г
100 г блюда
ккал
53.5 ккал		 белки
2.6 г		 жиры
0.6 г		 углеводы
9.3 г


Рецепт «Капустные оладьи с яблоком»:

Капусту мелко нарезать и слегка отварить в молоке с добавлением воды

Яблоко нарезать мелко и добавить варится к капусте

Минут 5-7 поварить и всыпать манку
помешивая с манкой варить 10минут

Получилась густая смесь
остужаем

Вбиваем яйцо, соль, перец

Ложкой столовой выкладываем порциями смесь на муку
обваливаем с двух сторон

На раскалённой сковороде обжариваем оладьи с двух сторон до золотистого цвета

Приятного аппетита!!!:)

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей На завтрак На обед : На закуску На полдник На ужин : На закуску Специальное питание

Теги: десерт оладьи

Вкусы: нежный сливочный капустный

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Капустные оладьи с яблоком
Описание: Оладушки получились такими нежными и вкусными, что я сама не ожидала:)


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Комментарии и отзывы

Вкусная и здоровая еда! Прелесть
спасибо большое!!!
Вкусные оладушки, вчера делала! Только мне пришлось их ложкой выкладывать на сковородку, но на то они и оладушки! Очень вкусно и для меня необычно!
я радо что Вам понравились оладушки спасибо Вам за отзыв!!!
Вкуснятина! Делала такие безумно давно, надо повторить!+++++
вот видите я Вам напомнила
сами придумали?завтра сделаю...спасибо за рецептик!!! :roll:
нет не самав инете нашлатолько на здоровье
Хорошие оладушки!+++++
и вкусные
Вкусные оладушки!
спасибо!
Вкусненько и сытненько!!!+++ :lol:
Вот и оладушки, а какие вкусные наверное!!! +++
Спасибо, обязательно попробуем, оригинально!
очень вкусные!попробуйте
как вкусно выглядит!
угощайтесь
спасибо! на сайте в день появляется СТОЛЬКО вкуснятины, что хочется все приготовить и сесть... еле держусь, мне дорога моя фигура...
Вкусненькo! ++
спасибо
должно быть вкусно. Исамое главное-просто!+
Вкусные оладушки
Вкусненькие котлетки,знаем такие!+++
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