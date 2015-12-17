Прекрасное праздничное блюдо "два в одном" - и основное блюдо, и гарнир. Мясной рулет с начинкой (с которой можно экспериментировать и подобрать на свой вкус) запекается в нежном, пышном картофельном пюре. Ваши гости не останутся равнодушными.
- 17 декабря 2015, 14:01
- 17334
Рулет мясной в картофельной шубе
Ингредиенты для «Рулет мясной в картофельной шубе»:
- Картофель — 10 шт
- Фарш мясной (500 г говядина, 500 г свинина) — 1 кг
- Лук репчатый — 3 шт
- Яйцо куриное (7 шт. вареные, 3 шт. сырые) — 10 шт
- Соевый соус — 3 ст. л.
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Сливки — 0,5 стак.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3550.5 ккал
|
белки
100.9 г
|
жиры
91.3 г
|
углеводы
289.4 г
|100 г блюда
|ккал
112.7 ккал
|белки
3.2 г
|жиры
2.9 г
|углеводы
9.2 г
Комментарии и отзывы
9 сентября vetoshkina rita #
9 сентября Нина Моисеенко #
4 декабря 2017 года zinabingo #
18 января 2016 года Ninale30 #
18 января 2016 года Надя Наумова # (автор рецепта)
2 января 2016 года Katy GK #
2 января 2016 года Надя Наумова # (автор рецепта)
25 декабря 2015 года ал-наленок #
25 декабря 2015 года Надя Наумова # (автор рецепта)
23 декабря 2015 года eleshanikolaevna #
23 декабря 2015 года Надя Наумова # (автор рецепта)
18 декабря 2015 года Natysinka #
19 декабря 2015 года Надя Наумова # (автор рецепта)
18 декабря 2015 года julcook #
19 декабря 2015 года Надя Наумова # (автор рецепта)
18 декабря 2015 года pupsik27 #
19 декабря 2015 года Надя Наумова # (автор рецепта)
18 декабря 2015 года veronika1910 #
19 декабря 2015 года Надя Наумова # (автор рецепта)
18 декабря 2015 года lar0366 #
18 декабря 2015 года Надя Наумова # (автор рецепта)
18 декабря 2015 года Ксения026 #
18 декабря 2015 года Надя Наумова # (автор рецепта)
18 декабря 2015 года mama_josepha #
18 декабря 2015 года Надя Наумова # (автор рецепта)
18 декабря 2015 года mama_josepha #
18 декабря 2015 года Aigul4ik #
18 декабря 2015 года Надя Наумова # (автор рецепта)
18 декабря 2015 года мисс #
18 декабря 2015 года Надя Наумова # (автор рецепта)
18 декабря 2015 года tan 1608 #
18 декабря 2015 года Надя Наумова # (автор рецепта)
17 декабря 2015 года Оливка #
Замечательный рецепт!))) Фотографиии шикарные, задумка великолепная!
С удовольствием буду пробовать!!!)))Спасибо!!!
18 декабря 2015 года Надя Наумова # (автор рецепта)
17 декабря 2015 года Мила-Людок #
18 декабря 2015 года Надя Наумова # (автор рецепта)
17 декабря 2015 года tomi_tn #
17 декабря 2015 года Надя Наумова # (автор рецепта)
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