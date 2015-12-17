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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из фарша Горячие блюда из мясного фарша
  • 17 декабря 2015, 14:01
  • 17334

Рулет мясной в картофельной шубе

Рецепт: Рулет мясной в картофельной шубе

Прекрасное праздничное блюдо "два в одном" - и основное блюдо, и гарнир. Мясной рулет с начинкой (с которой можно экспериментировать и подобрать на свой вкус) запекается в нежном, пышном картофельном пюре. Ваши гости не останутся равнодушными.

Категория: Горячие блюда Блюда из фарша Горячие блюда из мясного фарша

Ингредиенты для «Рулет мясной в картофельной шубе»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3550.5 ккал 		белки
100.9 г 		жиры
91.3 г 		углеводы
289.4 г
100 г блюда
ккал
112.7 ккал		 белки
3.2 г		 жиры
2.9 г		 углеводы
9.2 г


Рецепт «Рулет мясной в картофельной шубе»:

Картофель отвариваем в подсоленной воде, сливаем воду и разминаем, оставляем охлаждаться

Лук обжариваем и смешиваем с рублеными вареными яйцами.

Фар перемешиваем, добавляем 3 белка.

Добавляем соевый соус (у меня ТМ Киккоман)

Фарш раскладываем на пакет в виде прямоугольника.

Раскладываем начинку из яиц и жареного лука и сворачиваем рулетом

Рулет кладем на смазанную растительным маслом фольгу

Сворачиваем конфеткой и ставим в духовку при 200* 15 мин.

Освобождаем от фольги

К остывшему картофелю добавляем 3 желтка и сливки. Тщательно перемешиваем.

При помощи кондитерского мешка и насадки отсаживаем из картофельной массы "шубку"

Кладем рулет

Боковые стороны покрываем картофельной массой

Поверхность также закрываем картофельной массой в виде рисунка.

Запекаем в духовке при 230 град. 10 мин.













Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Новый год + К" На обед : На второе / На закуску На праздничный стол : Новый год На ужин : На горячее / На закуску

Теги: второе

Вкусы: картофельный яичный мясной

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Рулет мясной в картофельной шубе
Описание: Прекрасное праздничное блюдо "два в одном" - и основное блюдо, и гарнир. Мясной рулет с начинкой (с которой можно экспериментировать и подобрать на свой вкус) запекается в нежном, пышном картофельном пюре. Ваши гости не останутся равнодушными.
Тэги: второе.


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Фотографии «Рулет мясной в картофельной шубе» от приготовивших (2)

Комментарии и отзывы

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Замечательный рецепт, несложный и думаю вкусный, обязательно попробую! Я немного иначе делаю, вместо яйца-грибы, с вместо шубки, леплю картофельного поросёнка))) тоже празднично и вкусно
Конечно рулет выглядит шикарно, надеюсь он очень вкусный, но дорогой , однако, получается
Рулет суперский, гости порадовались! Не получился таким красивым, как у автора, сделала вывод- бегу за новыми насадками для корнета!
Рада, что получилось и понравилось. Спасибо за отчет.
Вкусно и красиво, хотя и были трудности с формировкой рулета из фарша. В начинку вместо яиц положила шампиньоны и - на Новогодний стол!!! Спасибо Вам за рецепт!
Отличный рулет. Спасибо за отчёт.
забрала себе к Рождеству приготовлю...
Готовьте с удовольствием.
Какая прелесть, спасибо! Утащила в КК.
Спасибо!
Очень аппетитно!
Спасибо!
Потрясающе! Изумительный рулет!
Спасибо!
Спасибо!
Замечательно
Спасибо!
Как красиво и думаю вкусно Попробую
Спасибо! Готовьте с удовольствием!
Какая прелесть! Спасибо Вам, унесла в кк!
Спасибо!
Такая красота! Обязательно на праздничный стол надо тренироваться!) спасибо!
Готовить не сложно получиться с первого раза.
Только вот шприца нет, нодо уже точно купить)
Надя, я в восторге от этого рулета!!!
изумительно красиво и вкусно
Спасибо!
Обязательно попробую приготовить!!!
Готовьте с удовольствием!

Замечательный рецепт!))) Фотографиии шикарные, задумка великолепная!
С удовольствием буду пробовать!!!)))Спасибо!!!
Спасибо!
Вот это придумка! Класс!
Спасибо!
Надюша. очень аппетитный рулет! Верх очень хорош!
Спасибо!
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