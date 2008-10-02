В выходные экспериментировала. Результат мне понравился.
- 2 октября 2008, 0:00
- 30115
Закусочный рулет из красной рыбы
Ингредиенты для «Закусочный рулет из красной рыбы»:
- Рыба (красная) — 150 г
- Укроп
- Петрушка
- Лук репчатый
- Икра красная — 2 ст. л.
- Желатин — 7 г
Время приготовления:
Количество порций: 4
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
346.1 ккал
|
белки
57.4 г
|
жиры
13.5 г
|
углеводы
0.1 г
|Порции
|ккал
86.5 ккал
|белки
14.4 г
|жиры
3.4 г
|углеводы
0 г
|100 г блюда
|ккал
150.5 ккал
|белки
25 г
|жиры
5.9 г
|углеводы
0 г
Рецепт «Закусочный рулет из красной рыбы»:
Коврик для суши застелить пищевой пленкой. Кусочки рыбы выложить на коврик, образуя единую поверхность.
Зелень мелко порубить. Смешать творожный сыр, зелень, икру, добавить 3 чайные ложки желатинового раствора.
Нанести начинку на рыбу.
Комментарии и отзывы
26 сентября 2009 года Мадам А #
22 апреля 2009 года Lill #
28 ноября 2008 года натусечка #
28 ноября 2008 года Фрау Марта #
Это вам! ++++++++
13 октября 2008 года Хомячок #
11 октября 2008 года Lyuda_Baranova-mail-ru #
10 октября 2008 года koketka-milaja #
10 октября 2008 года Тсаис #
10 октября 2008 года ANAISSS #
10 октября 2008 года Светланочка #
10 октября 2008 года Мэрри #
10 октября 2008 года Гительсон Ольга #
7 октября 2008 года maj4ik #
5 октября 2008 года Svetik-123 #
5 октября 2008 года elenalet deleted #
4 октября 2008 года Очарование #
3 октября 2008 года тыквочка #
2 октября 2008 года Дорис #
2 октября 2008 года Юличка0802 deleted #
2 октября 2008 года ШЕЛЛ #
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