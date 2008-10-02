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  • 2 октября 2008, 0:00
  • 30115

Закусочный рулет из красной рыбы

Рецепт: Закусочный рулет из красной рыбы

В выходные экспериментировала. Результат мне понравился.

Категория: Закуски Закусочные рулеты Сырные рулеты

Ингредиенты для «Закусочный рулет из красной рыбы»:

Время приготовления:

Количество порций: 4

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
346.1 ккал 		белки
57.4 г 		жиры
13.5 г 		углеводы
0.1 г
Порции
ккал
86.5 ккал		 белки
14.4 г		 жиры
3.4 г		 углеводы
0 г
100 г блюда
ккал
150.5 ккал		 белки
25 г		 жиры
5.9 г		 углеводы
0 г


Рецепт «Закусочный рулет из красной рыбы»:

Желатин развести в полстакана воды, нагреть, не доводя до кипения. Остудить.

Коврик для суши застелить пищевой пленкой. Кусочки рыбы выложить на коврик, образуя единую поверхность.

Зелень мелко порубить. Смешать творожный сыр, зелень, икру, добавить 3 чайные ложки желатинового раствора.
Нанести начинку на рыбу.

При помощи коврика скатать рулетик.

Поместить его в холодильник на пару часов.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На обед / На ужин На обед : На закуску На праздничный стол На ужин : На закуску

Теги: закуска

Вкусы: соленый творожный рыбный

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Закусочный рулет из красной рыбы
Рецепт: Закусочный рулет из красной рыбы

В выходные экспериментировала. Результат мне понравился.

Ингредиенты для «Закусочный рулет из красной рыбы»:

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Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2
Ой,аж слюнки потекли.+
Вот это рулетик!!! Красавец!!!
классно получилось!!!+++++++++
Супер!!! Надо попробовать!
Это вам! ++++++++
Замечательный рецептик
Просто и со вкусом. Просто нет слов +++++++++
Красота!
вкусняшка!!попробовала!!здорово!!спасибо!!))))))
Шикарный эксперимент!!! А без коврика обойтись можно?
Вкуснота!
Вот бы еще фотку посмотреть - как Вы при помощи коврика сворачиваете рулет, у меня не выходит пока.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! +++++++++++++++++++++++
Ой,как жалко,что не смогла приготовить на свой день рождения! Попытаюсь приготовить на приход мужа из рейса.Спасибо!Люблю рецепты из привычных продуктов в необычной интерпритации.
Отличная закусочка
Ольчик эксперимент удался!
Потрясающе!!!!!Красота необыкновенная!!!
Красота!
Ням-ням-ням-ням-ням.....ням и так до бесконечности!!!++++++++++++++++++++++++++++++++++
как красивенько!!)))++++
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