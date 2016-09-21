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Версия для печати Рецепты Салаты Салаты из овощей, грибов, сыра Салаты из овощей
  • 21 сентября 2016, 17:47
  • 67895

Теплый салат к шашлыку

Рецепт: Теплый салат к шашлыку

Доброго дня, друзья! Не так давно я прилетела из Геленджика, где гостила с папой у родственников. Принимали нас тепло, по-южному. В гостях у моей любимой тетушки я отведала сей салат, на самом деле, очень простой и безумно вкусный. Если у вас стоит задача в сезон овощей разнообразить стол - это отличный и бюджетный вариант. Вкусно и в теплом, и в холодном виде. Родственники мои готовят такой салат на каждый праздник, и всегда он улетает под ноль. Просто+вкусно+бюджетно! Отличная формула для овощной закуски!

Категория: Салаты Салаты из овощей, грибов, сыра Салаты из овощей

Ингредиенты для «Теплый салат к шашлыку»:

Время приготовления:

Количество порций: 4

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1075.5 ккал 		белки
22.4 г 		жиры
42.5 г 		углеводы
751.9 г
Порции
ккал
268.9 ккал		 белки
5.6 г		 жиры
10.6 г		 углеводы
188 г
100 г блюда
ккал
41.7 ккал		 белки
0.9 г		 жиры
1.6 г		 углеводы
29.1 г

Рецепт «Теплый салат к шашлыку»:

Баклажаны нужно очистить и нарезать пластинами по 0,5 см толщиной

Оставляем в подсоленной воде на 30 мин.

Тем временем режем все овощи произвольно, как Вам нравится, я люблю крупную резку в подобных блюдах

Баклажаны обжариваем на растительном масле, на огне выше среднего, до готовности, я воспользовалась электрическим грилем, тк хотелось характерные полосочки. Выкладываем на блюдо (не солим, ведь баклажаны и так у нас были в соленой воде целых полчаса)
На отдельной сковороде обжариваем лук на сильном огне 2-3 мин, добавляем остальные овощи и на сильном огне, с добавлением масла, постоянно помешивая, доводим овощи до состояния "al dente", то есть овощи почти готовы, но хрустят, добавляем сахар.
В конце добавляем кусочки помидоров, как только они станут чуть мягче, снимаем с огня, солим.

Петрушку мелко рубим. Овощи выкладываем на баклажаны, посыпаем рубленой петрушкой (или кинзой, если любите), оставляем на 10 минут пропитаться. Подаем теплым к шашлыку. Вполне себе самостоятельное блюдо, вкусно и в холодном виде, посему можно приготовить заранее и взять с собой на пикник. Разогреть его легко на решетке, упаковав в фольгу.

Приятного аппетита!










Вот такие южные "посиделочки" были




А вот небольшой столик к приезду друзей на дачу в моем исполнении




Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6468
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На закуску На праздничный стол На природу На ужин : На закуску Неожиданные гости : На закуску Специальное питание : Постное питание

Теги: салат горячее закуска

Вкусы: овощной

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Теплый салат к шашлыку
Рецепт: Теплый салат к шашлыку

Доброго дня, друзья! Не так давно я прилетела из Геленджика, где гостила с папой у родственников. Принимали нас тепло, по-южному. В гостях у моей любимой тетушки я отведала сей салат, на самом деле, очень простой и безумно вкусный. Если у вас стоит задача в сезон овощей разнообразить стол - это отличный и бюджетный вариант. Вкусно и в теплом, и в холодном виде. Родственники мои готовят такой салат на каждый праздник, и всегда он улетает под ноль. Просто+вкусно+бюджетно! Отличная формула для овощной закуски!

Ингредиенты для «Теплый салат к шашлыку»:

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Фотографии «Теплый салат к шашлыку» от приготовивших (6)

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Комментарии и отзывы

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Спасибо огромное за рецепт! Овощи затмили шашлык! Нет предела восхищению! Фото не успела сделать))))
Приготовила на пробу одну четверть от порции - вкуснота Специально оставила немножко салата на утро - и в холодном виде тоже хорошо. Буду и дальше готовить! Правда, овощи я мельче порезала и теперь хочу попробовать вариант с крупной нарезкой. Баклажаны тоже на электрогриле приготовила - люблю полосочки и минимум жирности.
Пробуйте, спасибо за доверие! Готовьте с удовольствием!
Чуть не захлебнулась слюной, глядя на фотографии! Взяла себе в копилочку! Спасибо Вам за рецепт!
Готовьте, не разочаруетесь!
Очень вкусно ! Как в теплом так и в холодном виде . Давно искала похожий салат. Спасибо автору !!!
Спасибо за доверие!!!
Спасибо за рецепт, приготовила к шашлыку, всем очень понравился
Благодарю!
Часто делаю такой салат, туда еще кабачки и чеснок добавляют. Вкусно
Конечно, можно и с кабачками!
Отличный салат. Я еще морковь режу во всю длину толстой соломкой 0,5-0,7мм и тоже обжариваю отдельно. Посыпаю зеленью, грецкими орехами и мелко рубленным острым перцем (чили). Иногда для разнообразия вместо соли использую соевый соус , а вместо сахара мед, но уже в готовое горячее блюдо.
Спасибо за идею, обязательно попробую!
Доброго здоровья. Вы пишете: " Время приготовления 15 мин.", если только баклажаны нужно выдерживать в соленой воде 30 ? Может он съедается за 15 минут?
Приготовления, а не подготовки продуктов. Съедается он минут за 5-10
Что это такое " улетает под ноль"?
Обозначает, что не остается ничего совсем, на тарелке конечно.
У нас в Крыму это называется соте с баклажанами. Можно с кабачками делать. Всю жизнь делаем такое блюдо. Добавлять можно еще специи, травки и чесночок. И многоооо зелени. Как теплый салат у меня это блюдо не воспринимается?
Это просто вкусный микс из овощей, как готовили у меня родные, так и преподнесла. Благодарю!
Делаем похоже , но обжариваем только баклажан ( а еще лучше запечь ) , а помидоры, сладкий перец , лук и петрушку -сырые. Заправка : лимонный сок + оливковое масло + специи ( итальянские травы и смесь перцев). Мне так вкуснее , ну и полезнее )
На вкус и цвет фломастеры разные Запекать не всегда есть время, да и за городом не у многих есть духовки. Конечно, каждый делает так, как именно ему вкусно, и это правильно!
Ну что такого? Простой овощной салат, делаю уже лет 50, и не по праздникам, а когда захочу. Это один из разновидностей салата Рататуй
Рататуй не салат же совсем, а горячее блюдо
Я бы отнесла "Рататуй" больше к овощному рагу....
Ответ для Николаев Владимир
Тут ничего "такого", а просто один из вариантов овощной закуски, на сайте нет задачи удивить или сделать что-то особенное. И я не утверждала что это исключительно праздничный вариант, как и нас встречали им не на праздник, просто в гостях. Просто, вкусно, доступно в сезон, я очень рада что Вы его так долго готовите. Значит салат действительно хорошо. Удачи.
Похожим салатом меня угощали горячие мужчины в Пятигорске)) После мяса они ставили на мангал овощи целиком: некрупные баклажаны, болгарский перец, острый перец, чуть позже помидоры. С горячих ещё овощей снимали кожицу, разминали вилкой, добавляли зелень кинзы, петрушки и заправляли маслом и солью. Ваш вариант проще, а этот более пикниковый)
Если не ошибаюсь, это называется аджапсандал очень вкусно, чесночок да зелени побольше, ммм)))
Ответ для arina0710
Большое спасибо!
Похожим салатом меня угощали горячие мужчины в Пятигорске)) После мяса они ставили на мангал овощи целиком: некрупные баклажаны, болгарский перец, острый перец, чуть позже помидоры. С горячих ещё овощей снимали кожицу, разминали вилкой, добавляли зелень кинзы, петрушки и заправляли маслом и солью. Ваш вариант проще, а этот более пикниковый)
Спасибо за замечательный рецепт, очень вкусно!
Спасибо за внимание!
Отличный теплый салатик, который остается вкусным даже в холодном виде! Готовила уже ни один раз и конечно же буду еще! Главное в этом блюде правильно приготовить овощи, чтобы они хорошо прожарились и тогда вкуснотище! Спасибо за замечательный рецепт!
Все верно! Спасибо за доверие!
Машенька, какая красота на столе!!! Золотые руки!!! Салат замечательный! Обязательно попробую приготовить! Спасибо, что поделилась!!!
На здоровье! И спасибо моей тетушке
Очень аппетитные фото.
Спасибо!
очень вкусные и душевные фото! Отчет сказочный От ваших рассказов про чудные посиделки моя пятая точка зачесалась махнуть на Черное море Забрала в КК, жду лето! Буду готовить од-но-знач-но
Пользуйтесь на здоровье!
выставлять такие фото просто преступление) просто слюноотделением захлёбываешься) очень красиво.. обязательно приготовлю)
Спасибо! Больше не выставляю ))
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