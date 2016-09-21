Доброго дня, друзья! Не так давно я прилетела из Геленджика, где гостила с папой у родственников. Принимали нас тепло, по-южному. В гостях у моей любимой тетушки я отведала сей салат, на самом деле, очень простой и безумно вкусный. Если у вас стоит задача в сезон овощей разнообразить стол - это отличный и бюджетный вариант. Вкусно и в теплом, и в холодном виде. Родственники мои готовят такой салат на каждый праздник, и всегда он улетает под ноль. Просто+вкусно+бюджетно! Отличная формула для овощной закуски!
- 21 сентября 2016, 17:47
- 67895
Теплый салат к шашлыку
Ингредиенты для «Теплый салат к шашлыку»:
- Баклажан — 4 шт
- Перец болгарский — 4 шт
- Лук репчатый — 4 шт
- Помидор — 4 шт
- Морковь — 1 шт
- Соль — 3 ч. л.
- Петрушка — 1 пуч.
- Масло растительное — 3 ст. л.
- Сахар — 1 ч. л.
Время приготовления:
Количество порций: 4
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1075.5 ккал
|
белки
22.4 г
|
жиры
42.5 г
|
углеводы
751.9 г
|Порции
|ккал
268.9 ккал
|белки
5.6 г
|жиры
10.6 г
|углеводы
188 г
|100 г блюда
|ккал
41.7 ккал
|белки
0.9 г
|жиры
1.6 г
|углеводы
29.1 г
Рецепт «Теплый салат к шашлыку»:
Баклажаны обжариваем на растительном масле, на огне выше среднего, до готовности, я воспользовалась электрическим грилем, тк хотелось характерные полосочки. Выкладываем на блюдо (не солим, ведь баклажаны и так у нас были в соленой воде целых полчаса)
На отдельной сковороде обжариваем лук на сильном огне 2-3 мин, добавляем остальные овощи и на сильном огне, с добавлением масла, постоянно помешивая, доводим овощи до состояния "al dente", то есть овощи почти готовы, но хрустят, добавляем сахар.
В конце добавляем кусочки помидоров, как только они станут чуть мягче, снимаем с огня, солим.
Петрушку мелко рубим. Овощи выкладываем на баклажаны, посыпаем рубленой петрушкой (или кинзой, если любите), оставляем на 10 минут пропитаться. Подаем теплым к шашлыку. Вполне себе самостоятельное блюдо, вкусно и в холодном виде, посему можно приготовить заранее и взять с собой на пикник. Разогреть его легко на решетке, упаковав в фольгу.
Вот такие южные "посиделочки" были
А вот небольшой столик к приезду друзей на дачу в моем исполнении
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6468
Комментарии и отзывы
11 августа penata29 #
17 августа 2019 года Маруся535 #
3 сентября 2019 года Eva Grimm # (автор рецепта)
24 июля 2019 года Suzi85 #
24 июля 2019 года Eva Grimm # (автор рецепта)
23 июля 2019 года galchena s #
23 июля 2019 года Eva Grimm # (автор рецепта)
15 июля 2019 года mALINKA_89 #
17 июля 2019 года Eva Grimm # (автор рецепта)
11 июля 2019 года Ви-Ди #
17 июля 2019 года Eva Grimm # (автор рецепта)
11 июля 2019 года ИринаЯ-25 #
17 июля 2019 года Eva Grimm # (автор рецепта)
11 июля 2019 года tehnolog kp #
17 июля 2019 года Eva Grimm # (автор рецепта)
10 июля 2019 года EnnirA #
17 июля 2019 года Eva Grimm # (автор рецепта)
10 июля 2019 года Luba-D #
17 июля 2019 года Eva Grimm # (автор рецепта)
10 июля 2019 года Таня Пигаль #
17 июля 2019 года Eva Grimm # (автор рецепта)
10 июля 2019 года Николаев Владимир #
12 июля 2019 года НИнель Ладимировна #
17 июля 2019 года Eva Grimm # (автор рецепта)
17 июля 2019 года Eva Grimm # (автор рецепта)
10 июля 2019 года arina0710 #
10 июля 2019 года Ксения_r22 #
17 июля 2019 года Eva Grimm # (автор рецепта)
10 июля 2019 года arina0710 #
7 мая 2019 года Сооолнышко #
17 июля 2019 года Eva Grimm # (автор рецепта)
16 сентября 2017 года Alia S #
16 сентября 2017 года Eva Grimm # (автор рецепта)
13 июня 2017 года Janet #
13 июня 2017 года Eva Grimm # (автор рецепта)
27 мая 2017 года Яценко Ольга #
29 мая 2017 года Eva Grimm # (автор рецепта)
14 апреля 2017 года katrya-2015 #
14 апреля 2017 года Eva Grimm # (автор рецепта)
10 апреля 2017 года zaza zan #
11 апреля 2017 года Eva Grimm # (автор рецепта)
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